Belivaldo pode ser o “consenso” sobre a disputa em Aracaju

Com um estilo bem discreto, o ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) aos poucos vai retomando sua atividade política. Seis meses após deixar o comando do Poder Executivo, era mais do que natural um “mergulho”, até para evitar qualquer tipo de desconforto na relação com o atual governador. Hoje, inclusive, a relação entre o “galeguinho” e Fábio Mitidieri não é boa apenas pelo fato de serem políticos do mesmo agrupamento, mas a impressão é que ambos entendem a importância de fortalecerem os laços de amizade e de confiança, um no outro.

Bastante experiente, nas conversas que vem mantendo sobre sua continuidade na vida pública, Belivaldo enfatiza sempre que “não faz cavalo de batalha” para entrar em disputa alguma, mas usa da estratégia para se posicionar, na hora certa e no lugar certo, como pré-candidato a prefeito de Aracaju no próximo ano. Seu discurso, inclusive, é bem “convidativo” e soa bem dentro da base aliada: “não tenho intenção de criar divisões, mas de trabalhar sempre para unidade do agrupamento, porque precisamos vencer mais uma eleição!”.

No momento são diversas as especulações em torno de possíveis pré-candidaturas a prefeito de Aracaju dentro do agrupamento governista, inclusive as que compõem o “núcleo de preferência” do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), mas ainda é muito cedo para qualquer definição neste sentido; também é natural que existam apoiadores de determinados nomes e críticos de tantos outros. Esta é a discussão mais saudável que vai ocorrer até se aproximar o período de definições. Mas o fato é que, em um determinado momento, vai ser preciso chegar a um consenso.

Talvez aí seja o “foco” de Belivaldo Chagas que, por enquanto, vai conversando com lideranças, vai se posicionando politicamente, participando dos eventos, retomando discretamente sua atuação pública. Se sua gestão no comando do governo não foi plenamente exitosa, ao menos, saiu sem máculas e sem “ranhuras” com Fábio Mitidieri e com Edvaldo Nogueira. É inegável que demonstra ser um “homem de grupo”, respeitando o espaço do outro, sem deixar de dar seus passos. Que não tomem como surpresa, de ele ser o “consenso” tão procurado para o próximo ano…

Veja essa!

Assumir o comando do Diretório estadual do MDB em Sergipe foi um “movimento estratégico” do senador Alessandro Vieira. Por mais que alguns setores questionem suas sucessivas trocas de partido, talvez a maioria deles não tenha percebido que a mudança fragiliza ainda mais a oposição.

E essa!

A leitura correta é a seguinte: mais importante do que dizer quantas filiações teve Alessandro é com quem e em qual palanque estará o MDB em Aracaju, por exemplo, no próximo ano? O que pode parecer uma “sigla” para muita gente, é de fato mais um espaço político para a situação.

PSDB/Cidadania

Sem contar outro aspecto: Alessandro vai tentar manter a boa relação que sempre teve com seus antigos correligionários da Federação PSDB/Cidadania. Podem, inclusive, formalizar uma aliança majoritária própria no próximo ano, caso o MDB não formalize o apoio ao candidato do bloco governista.

Sobre Canindé I

Diante do risco de um possível impeachment, o prefeito de Canindé do São Francisco, Weldo Mariano (PT), pediu afastamento do cargo, por motivos pessoais, por 180 dias. A pergunta que não quer calar: com a prefeitura agora sob o comando do vice, então todos os possíveis “pecados” do petista estarão perdoados?

Sobre Canindé II

Com a mudança de comando, quem passou a gerir os destinos da cidade foi o vice-prefeito Josenildo Almeida, o “Pank”. Weldo Mariano já havia sido afastado do cargo por denúncias formuladas pelo Ministério Público. Mas e como ficam os vereadores de Canindé diante desse afastamento? Vão silenciar e mais nada?

Sobre Canindé III

Talvez a mudança de comando, do prefeito para o vice, em Canindé do São Francisco, não resolva em definitivo os problemas registrados contra a administração. Não seria de bom tom que a Justiça (ou quem for de direito) procedesse numa intervenção administrativa para garantir a excelência dos serviços públicos?

Bomba!

Setores de controle estão recebendo denúncias e monitorando os “movimentos” e “movimentações” de um prefeito do interior sergipano que, em meados de 2022, “queimou muito” para beneficiar um “ente querido”! A informação é que a “bomba” pode “estourar” muito em breve…

Boa notícia!

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH-SE), a média de ocupação dos leitos para o final de semana do São João, que vai de 23 a 25 de junho, está em 81%. Já em relação a todo o mês de junho, esse percentual está em 50%, um resultado maior que o do ano passado, quando a ocupação na rede não passou dos 40%.

ABIH/SE

Para o presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho, os números são positivos, apesar de a expectativa fosse maior, e revelam o esforço das iniciativas pública e privada na divulgação do destino Sergipe nesse período. “Houve um aumento na média de ocupação da rede em relação ao mesmo período do ano passado. Isso, também, se deve às ações colocadas em prática pela ABIH-SE com a divulgação dos festejos na Bahia, em parceria com Governo do Estado e Prefeitura de Aracaju”.

ACF I

A expectativa da entidade, segundo ACF, é que esse seja o pontapé inicial de um trabalho contínuo e permanente, principalmente em virtude do sucesso que está sendo os festejos juninos, tanto no interior quanto na capital, com o Arraiá do Povo, e agora o Forró Caju, que inicia hoje. “O Arraiá do Povo está sendo um sucesso, o Forró Caju já é uma festa consolidada no calendário e todo o interior vive o clima do São João”.

ACF II

Temos que fazer uma divulgação, com muita antecedência, de toda repercussão positiva do Arraiá do Povo e do Forró Caju, mostrando que Sergipe é País do Forró com atrações culturais, folclore, apresentações artísticas, enfim, mostrar nosso potencial para todo o Brasil e competir com grandes cidades como Caruaru e Campina Grande. Com planejamento e união, ano que vem teremos o maior São João do Brasil, trazendo milhares de turistas e movimentando toda a economia sergipana”, declarou o presidente.

Abraço a Irineu

Chefe deste colunista na Diretoria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa, o comunicador Irineu (Neu) Fontes anuncia seu desligamento da Alese após anos de bons serviços prestados ao deputado estadual Luciano Bispo (PSD) e seu agrupamento político. O titular deste espaço não é só grato pelo reconhecimento e valorização profissional, mas deseja ainda mais sucesso nas próximas caminhadas e pontua o compromisso e a lealdade de Neu Fontes à família Bispo.

Desembargadora ilhada I

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) teve um encontro inusitado com a desembargadora Elvira Maria, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Foi no meio de uma avenida totalmente tomada pela água na Zona de Expansão de Aracaju, enquanto ele conversava com moradores que relatavam problemas das inundações.

Desembargadora ilhada II

A desembargadora, moradora do bairro Areia Branca, também estava ilhada e aproveitou a presença do parlamentar para fazer um apelo sobre a falta de infraestrutura e de esgotamento sanitário na zona de expansão. A desembargadora Elvira Maria disse que já fez o mesmo apelo ao prefeito Edvaldo Nogueira, porém até o momento, os Bairros da Zona de Expansão sofrem ano após ano.

Desembargadora ilhada III

O vereador Ricardo Marques lamentou encontrar a desembargadora naquela situação, falou da necessidade de um Plano Diretor para cidade de Aracaju e relatou a falta de infraestrutura para zona de expansão. Ricardo Marques se comprometeu com ela e com os moradores de levar a demanda para Câmara Municipal e também cobrar uma ação emergencial da Prefeitura de Aracaju e do Governo de Sergipe.

André Moura I

A cidade de Arauá acaba de ganhar um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) construído graças aos recursos de autoria do ex-deputado federal André Moura. O Creas é um espaço para amparo e acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social e violência e oferecerá serviços especializados para a população.

André Moura II

“Essa obra é um exemplo do que podemos alcançar quando trabalhamos em prol da coletividade. Este será um espaço de acolhimento e atendimento, trazendo esperança e oportunidades para aqueles que mais precisam. Muito feliz por ter contribuído para a concretização desse projeto”, afirmou André Moura.

André Moura III

“Quando conseguimos os recursos para esta obra no valor de R$ 450 mil, pensamos nas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados, para que possamos transformar vidas e promover uma sociedade mais justa e igualitária”, completou o ex-deputado.

Pastor Diego I

O vereador Pastor Diego (PP) advertiu sobre o risco real de o Poder Executivo postergar a aplicação das Emendas Impositivas. O parlamentar ressalta que a Casa Parlamentar aprovou e encaminhou a destinação dos recursos em meados do ano de 2022, porém, o montante ainda não foi aplicado nem convertido em benefício para a população.

Pastor Diego II

“Estamos chegando no segundo semestre de 2023 e até agora, não tivemos a execução de nossas emendas. A gente sabe que o tempo corre, o tempo voa. Nós temos um montante muito considerável a ser repassado para o Hospital Universitário e até agora não foi enviado, bem como, não deu início a execução de nenhuma emenda que os colegas vereadores destinaram. Do jeito que vai, possivelmente, correremos o risco de não serem aplicadas este ano”, alertou.

Pastor Diego III

Foram destinados pelos parlamentares ao município R$ 31.089.600,00, sendo R$ 1,2 milhão de cada vereador. Totalizando 278 emendas, entre elas 100 para a saúde e 178 em outras áreas como esporte, cultura, meio ambiente, políticas públicas de direitos humanos, manutenção de equipamentos públicos, entre outros. Aprovada pela Casa Legislativa, no final do ano passado, a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023, de autoria do Executivo, prevê um orçamento de R$ 3.527.651.600,00.

Cronograma

Diante da contribuição e responsabilidade com a aplicação do erário público, o vereador Pastor Diego cobra maior integração e mobilização de ambos os poderes na tentativa de se criar um cronograma de aplicação das referidas emendas. “Fica aqui minha cobrança a Prefeitura de Aracaju, a Secretaria de Governo e até a nossa presidência da Câmara para que a gente possa buscar a resolução, um posicionamento, um cronograma. Que a gente possa fechar, agora neste segundo semestre, o calendário de aplicação desses recursos. Para que possa facilitar o acompanhamento e saber como tudo será aplicado”, apelou.

Olha o TCE!

Com o intuito de aprimorar a fiscalização e o controle dos gastos voltados ao ensino público, o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), por meio da sua Escola de Contas (Ecojan), deu início ao treinamento Auditoria em Educação, cujo público-alvo está no corpo técnico do órgão.

Carlos Alberto Sobral

A ação foi dividida em seis dias, de modo a contemplar diferentes aspectos da temática central. “Um dos papéis mais importantes desta Casa é levar conhecimento aos nossos jurisdicionados e também aos nossos servidores, para que tenham mais condições de fiscalizar as contas públicas, neste caso, em especial, na área da educação”, destacou o diretor da Ecojan, conselheiro aposentado Carlos Alberto Sobral.

Luiz Cláudio Viana I

Neste primeiro encontro, após abertura conduzida pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC/SE), João Augusto Bandeira de Mello, o auditor fiscal de controle externo do TCE de Santa Catarina (TCE/SC), Luiz Cláudio Viana, trabalhou a Nova Lei do Fundeb (Lei 14.113/2020). “O nosso foco é em cima da Lei nova, trabalhar como funciona, quais são as receitas que compõem o Fundo, qual o tipo de despesa que pode acontecer, os novos limites que foram criados, e uma coisa interessante que aconteceu é que a complementação da União aumentou significativamente”, comentou o palestrante.

Luiz Cláudio Viana II

“O objetivo é passar tudo que tem de conceito evolvendo o Fundeb e daí, provavelmente, nas auditorias de educação a situação vai ficar mais fácil porque se conhece o modelo, sabe como funciona, quais são as despesas que podem ser financiadas, quais as etapas da educação que podem ser envolvidas no Fundeb; o objetivo é esse”, concluiu Viana.

Nivaldo Oliveira

Um dos participantes da atividade, o analista de controle externo I, Nivaldo Oliveira, ressaltou a importância de iniciativas que proporcionem mais aprimoramento técnico. “Temos uma ferramenta de trabalho nova com essas mudanças no Fundeb, então é importante que a gente se atualize e se prepare para trabalhar de acordo com a nova Lei. São sempre bem-vindos cursos como esse para a gente que atua nessa área de controle”, concluiu.

Josué Modesto

A segunda aula do treinamento ocorrerá no próximo dia 3, quando o ex-secretário de Estado da Educação e ex-reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, falará sobre o Plano Nacional de Educação: Lei nº 13.005/2014.

Karla Andrade

De acordo com a coordenadora pedagógica da Ecojan, Karla Andrade, o treinamento faz parte de capacitação anual que a Escola tem realizado “visando desenvolver conhecimentos e habilidades nos servidores, acerca de temáticas prioritárias indicadas nos planos anuais de auditoria, sendo educação uma das áreas abordadas no plano de 2023”.

FAMES I

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) realizou a Capacitação Censo Escolar 2023. O evento aconteceu no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), e reuniu prefeitos, secretários municipais da Educação e gestores e técnicos educacionais.

FAMES II

Representando o presidente da FAMES, o prefeito de Campo do Brito, Marcell Moade, falou sobre a importância do Censo Escolar para a obtenção de dados sobre a educação dos municípios. “É uma plataforma que vai mapear todas as necessidades, desde aquele aluno que possui alguma necessidade especial, até quantificar os alunos que estudam na zona rural e na zona urbana”, pontuou o prefeito, acrescentando que a pesquisa também permite a aplicação de políticas públicas.

FAMES III

A Capacitação contou com a participação das palestrantes, Adna Carvalho, coordenadora de Acompanhamento da Coleta de Dados (CACD) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), e da coordenadora Estadual do Censo Escolar de Sergipe, Jucileide Dias, que abordaram sobre a importância do Censo Escolar para a gestão da educação do Estado e a apresentação do roteiro com o passo a passo para o preenchimento da declaração através do sistema Educacenso.

Segue responsável

A coordenadora Estadual do Censo Escolar de Sergipe esclareceu que de acordo com a legislação, o responsável legal pela declaração do Censo é o gestor escolar, no entanto, ele pode designar outra pessoa que faça parte da equipe para a execução do preenchimento no sistema, no entanto, o gestor continuará como responsável legal pelas declarações.

Dados essenciais

Entre as principais informações coletadas pelo Censo Escolar estão o número de matrículas, a frequência escolar, o número de professores e suas qualificações, a infraestrutura das escolas, entre outras. Esses dados são essenciais para o planejamento e a tomada de decisões dos gestores educacionais, além do aprimoramento de políticas públicas, o desenvolvimento de estratégias de ensino e aprendizagem mais eficientes e o monitoramento da qualidade da educação oferecida.

Bandeira de Mello

O procurador-geral do Ministério Público de Contas de Sergipe (MPE/SE), João Augusto Bandeira de Mello, elogiou a iniciativa da FAMES e declarou esperar que Sergipe seja destaque no Censo Escolar 2023. Bandeira também ressaltou que a educação é desafiadora, pois sem um censo bem executado, sem avaliações diagnósticas, sem a qualificação dos professores e uma boa estrutura das escolas, inclusive com acesso à água potável, e a ausência de busca ativa, do transporte e da merenda escolar, tudo isso impacta negativamente na oferta e na qualidade da educação.

Participantes

Também participaram do evento, representantes da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura de Sergipe (SEDUC), do TCE/SE, da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação seccional Sergipe (Undime/SE), e do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Alô Capela!

O São Pedro de Capela vai contar com o show do dono do hit do São João. O cantor Eric Land sobe ao palco no sábado, 1º de julho, embalado pela música “Chorei na Vaquejada”, que é sucesso em todo o país e está entre as mais tocadas em todas as plataformas musicais e nas festas juninas. O hit, que possui um clipe gravado com Tarcísio do Acordeon, já figura no repertório de diversos artistas do forró como Wesley Safadão e Xand Avião e do sertanejo com Henrique e Juliano e Matheus e Kauan.

Eric Land

Eric Land é um dos grandes nomes da música nordestina que está conquistando seu espaço no cenário nacional com mais de 30 shows neste mês de junho onde o público acompanha todas as músicas e coreografias. O jovem cearense acumula quase meio bilhão de visualizações em seus vídeos no Youtube e mais de 5 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de áudio.

Alô Cedro!

O tão aguardado Mercado Municipal Renato Ferreira Alves foi inaugurado em Cedro de São João. Com recursos de emenda parlamentar do ex-deputado federal André Moura, a população recebeu um espaço adequado para a comercialização de produtos frescos entre produtores locais e um espaço de interação social.

Mercado Municipal

O ex-deputado André Moura destacou a importância da obra e lembrou o quanto irá fortalecer a economia local e estimular o comércio da comunidade. “Com muita felicidade estou vendo a concretização de um sonho da população. O mercado vai contribuir com a geração de emprego e renda, trazer novas oportunidades e mais qualidade para a comercialização dos produtos. Sabemos do potencial do comércio local, quem nunca comeu a tradicional carne do sol do Cedro”, comentou.

Layana Costa

A prefeita Layana Costa agradeceu ao ex-deputado e disse que o compromisso com a cidade continua através da deputada federal Yandra Moura. “Fico tranquila em saber que podemos contar com a deputada Yandra para continuar ajudando nosso município. Ela é uma parceira da nossa gestão e tem muito a contribuir com o desenvolvimento de Cedro”, acrescentou.

Yandra Moura

“Assim como a parceria entre Neudo e Layana mostrou o quanto vem dando certo para Cedro, será com o nosso mandato. Irei honrar esse compromisso e ajudar sua gestão, Layana. Fui a deputada mais votada aqui na cidade e vou retribuir trabalhando muito pelo desenvolvimento do município”, garantiu Yandra Moura.

Solange Almeida I

A cantora Solange Almeida foi a atração mais aguardada pelo público no Forró Caju 2023. Uma multidão de fãs se concentrou desde o início da noite desta segunda-feira, 26 de junho, na Praça de Eventos Hilton Lopes, no Centro de Aracaju. A “Dona” subiu ao palco Luiz Gonzaga e arrasou com seu repertório mesclado com grandes sucessos que marcaram a sua carreira.

Solange Almeida II

Consolidada no país, a cantora teve uma das maiores agendas de shows no São João deste ano e não poderia ficar de fora de um dos maiores eventos juninos do país. Solange disse que é com grande emoção que retorna aos palcos do Forró Caju e confessou que se sente em casa todas as vezes em que pisa em solo aracajuano.

Solange Almeida III

“É maravilhoso voltar ao Forró Caju, essa festa que é referência no Brasil. Quando se fala de São João, lembra-se de Forró Caju. A tradição do estado de Sergipe com o São João é muito forte e, estar aqui, numa grade de grandes artistas, é maravilhoso, é o ápice”, vibra a artista.

DVD em Aju

O carinho que Solange tem por Aracaju ficou evidente quando ela anunciou, durante o show que seu próximo DVD será gravado na capital sergipana. “Eu tenho um amor incondicional por Aracaju. Essa cidade faz parte de mim. Eu chego aqui e é como se eu tivesse em casa. Eu tenho todo um carinho por onde eu passo, e aqui, de verdade, eu me sinto em casa”, orgulha-se.

Homenagem

O público vibrou e não parou de dançar e ovacionar a artista durante o show. Solange recordou grandes sucessos da carreira, lançou novos, interagiu e brincou com os fãs. No camarim, Solange Almeida recebeu o carinho do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira e do Governador de Sergipe, Fábio Mitidieri. Antes do show começar, Sol fez uma homenagem ao seu marido, Monilton Moura, que fez aniversário e comemorou a chegada do novo ciclo cheio de muito carinho e amor da cantora.

Adoção de Estimação I

Com o objetivo de encontrar tutores responsáveis que possam acolher pets em situação de abandono, neste sábado, 1º de julho, acontece mais uma edição do projeto ‘Adoção de Estimação’. A ação do bem é uma iniciativa do RioMar Aracaju, em parceria com a Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa). Nesta 28ª edição, cães e gatos, entre filhotes e adultos, estarão aguardando um novo lar.

Adoção de Estimação II

Nos últimos anos, a campanha Adoção de Estimação, promovida pelo RioMar Aracaju, em parceria com ONGs e projetos voltados à defesa animal, tem proporcionado uma segunda chance a muitos animais e ajudado cães e gatos a encontrarem tutores comprometidos com a causa. O evento irá acontecer próximo ao embarque e desembarque do E1, na portaria de acesso à Cobasi, das 16h às 19h. Cerca de 20 animais estarão disponíveis para adoção. Caso todos os bichinhos sejam adotados, o horário de encerramento da ação poderá ser antecipado.

Doações I

O interessado em levar o pet para casa deve ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e assinar termo de responsabilidade onde se compromete a não abandonar ou maltratar o animal. Para quem não tem interesse em adotar, mas é simpatizante da causa, a Adasfa aceita doações em ração para cães e gatos (filhotes e adultos), areia para gatos, remédios, produtos de higiene, material de limpeza, toalhas e lençóis.

Doações II

Quem preferir pode realizar a doação através da chave pix 07.173.074/0001-79. A instituição fica localizada na Avenida Canal Santa Maria, 30 – bairro Santa Maria, telefone l79l 99893-8077. A Adasfa é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que atualmente abriga em torno de 900 animais abandonados ou vítimas de maus-tratos.

Campanha do Agasalho I

Duas instituições filantrópicas foram beneficiadas com a Campanha do Agasalho, realizada todos os anos, durante o período mais frio, pela Cooperativa dos Anestesiologistas do Estado de Sergipe (Coopanest-SE). A entrega de cobertores e agasalhos foi feita pela diretoria e colaboradores da cooperativa. Diante da necessidade, o Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição (SAME) foi escolhido pela diretoria para receber a doação de cobertores e fraldas geriátricas. “Esta é uma ação de responsabilidade social, mas também de solidariedade”, enfatizou Dr Cárcio Porto, um dos diretores da entidade médica que acompanhou pessoalmente a entrega.

Campanha do Agasalho II

O SAME é uma instituição filantrópica que atende 60 idosos, sendo 45 mulheres e 15 homens e se mantém através de doações de sócios contribuintes e ajuda da sociedade. De acordo com o diretor presidente do asilo, Antônio Costa de Almeida, a doação veio em boa hora. “Não é a primeira vez que a Cooperativa faz esse gesto concreto de amor e solidariedade e para nós é muito importante”, destacou.

Campanha do Agasalho III

“Além do SAME, também levamos doações ao Centro Espírita Bezerra de Menezes, que fará a distribuição com famílias carentes”, complementou o anestesiologista Cárcio Porto. Segundo Kaline Macedo, gerente administrativo da Cooperativa, todos os colaboradores se envolvem com a ação desde a organização até a entrega. “É muito gratificante para nós participar deste momento, é um sentimento de alegria poder de alguma forma ajudar instituições que prestam um serviço tão importante de acolhimento”, ressaltou.

Como ajudar?

Para conhecer mais o SAME é só acessar o site da instituição www.same.org.br , ou ligar para o telefone (79) 3215-5120, caso queira contribuir com doação a chave PIX é o CNPJ: 13.034.517/0001-43. Já o contato com Centro Espírita Bezerra de Menezes pode ser feito pelo telefone (79) 3246-6815/ 99875-7601.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com