Bolsonaro “lança” Rodrigo Valadares e movimenta corrida pelo Senado

Depois que este colunista trouxe, essa semana, cenários sobre a acirrada disputa pelas duas vagas ao Senado Federal em 2026, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), movimentou os bastidores da política sergipana quando “lançou” uma pré-candidatura do também deputado Rodrigo Valadares (UNIÃO) para senador da República. O que já era especulado como “rumor”, após a fala de Bolsonaro parece um projeto consolidado para o futuro.

A fala de Bolsonaro se deu durante um vídeo de agradecimento pela citação da vereadora de Aracaju, Moana Valadares (PL), que em sua posse recente para atuar na Câmara Municipal propagou os ideais sempre defendidos pelo ex-presidente da República. Durante o vídeo, em que faz uma saudação à mais nova parlamentar da capital sergipana, Bolsonaro agradece a Rodrigo e, de forma bem objetiva, praticamente “sentencia” dizendo que “até o Senado em 26”.

Este colunista já antecipou que o bloco governista tem duas pré-candidaturas encaminhadas: o ex-deputado André Moura que tem o apoio integral do seu partido, o União Brasil, além de diversas lideranças políticas, da capital e do interior; como também de seu desafeto e já senador, Alessandro Vieira (MDB), que já está trabalhando de olho na reeleição. Dentro do mesmo agrupamento, mas um tanto prejudicado no momento vem o agora ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT).

Pela oposição quem parece ser pré-candidato natural ao Senado é Rogério Carvalho (PT), que também buscaria sua reeleição. Por sua vez, dentro do agrupamento que hoje é liderado pela prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), e pelo prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), o nome que parece mais fortalecido neste momento é o de Rodrigo Valadares. Os rumores dão conta que o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB), tanto estaria disponível como pré-candidato a vice ou a deputado federal.

Para muita gente que não está acompanhando as posições políticas nacionais, em recente manifestação, Jair Bolsonaro defendeu que o PL tenha pelo menos um pré-candidato ao Senado em todos os Estados, fazendo alianças com nomes de outros partidos para a segunda vaga em disputa. Quando sinaliza para Rodrigo Valadares, o ex-presidente sinaliza para quem será o nome que terá o seu apoio e do Partido Liberal na eleição de 2026.

Diante das promessas não cumpridas, juros e preços altos, do poder de compra dos brasileiros cada vez pior e com um Rodrigo Valadares “afiado” no Congresso Nacional, sendo um dos parlamentares mais críticos do governo Lula em Sergipe, a tendência é que o eleitorado mais de Direita, mais conservador, repita o feito de 2018 (com Alessandro) e 2022 (com Laércio e o próprio Rodrigo para Federal) e possa tornar essa pré-candidatura inevitável e extremamente competitiva. É acompanhar…

Veja essa!

Com um André Moura extremamente fortalecido no interior do Estado, os senadores Rogério Carvalho e Alessandro Vieira terão que correr atrás do prejuízo. O primeiro hoje é muito “refém” do governo Lula. O PT está fragilizado em Sergipe, mas Rogério é daqueles políticos que costuma surpreender nos momentos decisivos e cresce…

E essa!

Já Alessandro talvez tenha que rever seu futuro político. Apesar de ter uma espécie de acordo já formalizado com os prefeitos de Nossa Senhora do Socorro e Lagarto, de olho em sua reeleição, o “delegado” pode ter seu projeto de reeleição bastante prejudicado considerando que boa parte do seu eleitorado de 2018 tende a migrar para a pré-candidatura de Rodrigo Valadares…

Bomba!

Há um impasse dentro da base governista: de um lado aliados entendem qualquer movimento que seja feito para “abrigar” o ex-prefeito Edvaldo Nogueira dentro da gestão estadual; do outro, há quem avalie ser um “tiro no pé” considerando o desgaste que ele acumulou, em especial na reta final de sua gestão na PMA.

Exclusiva!

Aliados estão de olhos bem abertos sobre a possível reforma administrativa que ocorrerá no governo do Estado em breve. A turma, já preocupada com o cenário de desgaste que a gestão atravessa, não quer ver possíveis adversários diretos em 2026 se fortalecendo agora, já na segunda metade do governo.

Rombo de Edvaldo I

A Prefeitura de Aracaju informa à população que tomou conhecimento, no início desta nova gestão, do débito acumulado deixado pela administração anterior com o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), responsável pela gestão da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira.

Rombo de Edvaldo II

Segundo o INTS, o valor devido, superior a R$ 14,6 milhões, refere-se a atrasos no repasse de recursos financeiros do Contrato de Gestão nº 113/2022, além de glosas aplicadas sem fundamentação técnica adequada. Esse cenário impactou diretamente o funcionamento da unidade, comprometendo a aquisição de insumos, o pagamento de fornecedores e de profissionais essenciais, e colocando em risco a continuidade de serviços de alta complexidade, como a UTI Neonatal.

Rombo de Edvaldo III

“Informamos também, que a secretaria municipal de Saúde fará uma conferência diante das informações apresentadas já que os valores são atribuídos a produção mensal prevista em contrato. Nosso compromisso é com a transparência, a eficiência e o respeito aos cidadãos aracajuanos. Estamos trabalhando para corrigir os problemas herdados e assegurar que a saúde pública do município seja tratada como prioridade absoluta. Reiteramos que esta gestão está determinada a garantir a manutenção dos serviços oferecidos pela Maternidade Lourdes Nogueira, buscando soluções responsáveis e imediatas para mitigar os impactos causados por essa situação”, explica em nota a PMA.

Planejamento dos 100 dias

Secretários municipais de Aracaju e gestores das Autarquias e Fundações estiveram reunidos com a prefeita Emília Corrêa e o vice-prefeito Ricardo Marques para traçar um planejamento estratégico para os primeiros 100 dias de gestão. A ideia principal apresentada pela prefeita para a construção da Nova Aracaju é de que todas as pastas trabalhem de maneira coordenada, compartilhando dados, recursos e objetivos comuns.

Emília Corrêa

“Essa é a primeira reunião da prefeita empossada com o secretariado, para que a gente alinhe todas as secretarias, interligando umas com as outras, para que possamos cumprir com a missão de uma governança, de uma administração interligada, pois muitas demandas são necessárias para que as secretarias interajam e busquemos uma gestão cada vez mais eficiente”, destacou a prefeita Emília.

Thyago Silva

De acordo com o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Thyago Silva, essa reunião de hoje demonstra o alinhamento da prefeita com o seu secretariado. “Esse momento é extremamente importante, porque o perfil da prefeita Emília nos inspira a trabalhar com estratégias. A gente tem alinhado essas ações, os primeiros 100 dias vem para demonstrar o alinhamento da equipe e as prioridades, que são as políticas públicas, toda aquela assistência, todos os problemas que a gente possa resolver que tragam benefícios reais para a população. Isso está como prioridade nos primeiros 100 dias”, disse o secretário Thyago.

Laércio Oliveira I

Duas boas notícias chegaram ao Estado, ambas viabilizadas por recursos oriundos de emendas do senador Laércio Oliveira (PP-SE): a liberação de R$ 8 milhões para a saúde pública e a inauguração da primeira etapa do “Memorial de Riachão – Escritor Francisco Dantas”, em Riachão do Dantas.

Laércio Oliveira II

Laércio também destinou para o Governo do Estado R$ 2,9 milhões para a compra de 34 novas motocicletas modelo BMW F 850 GS, que foram entregues na sede do 8º BPM, no bairro Siqueira Campos, zona oeste de Aracaju. “O 8º BPM atende uma área imensa, populosa e de muito comércio. Já as motocicletas vão reforçar o policiamento motorizado em áreas que demandam um policiamento especializado com esses veículos”, explicou Laércio.

Alô Riachuelo!

A Câmara Municipal de Riachuelo deu início ao novo ciclo político com a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2025/2026. A composição ficou definida desta forma: Clécio do Central (MDB), presidente; Isley do Roque Mendes (MDB), vice-presidente; Salvelina Moura (PSD), 1ª secretária; e Pedrinho de Benedita (REPUBLICANOS), 2º secretário.

Clécio do Central I

Clécio do Central, reeleito presidente, destacou sua gratidão e compromisso: “vamos trabalhar para fortalecer o legislativo, promovendo transparência, ética e desenvolvimento para Riachuelo. Me sinto honrado por assumir mais uma vez os trabalhos desta Casa. Agradeço aos colegas parlamentares pela confiança em meu trabalho”, agradeceu.

Clécio do Central II

A nova Mesa Diretora assume com o compromisso de dar continuidade aos trabalhos, com mais celeridade nos trâmites e responsabilidade fiscal. Clécio do Central, que comandará os trabalhos por mais um biênio, demonstra experiência e liderança. “Vamos construir uma Câmara mais próxima da comunidade, ouvindo suas demandas e trabalhando para melhorar a qualidade de vida dos riachuelenses”, finalizou Clécio.

Alô Socorro!

A nova gestão da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro está priorizando setores essenciais como saúde, segurança e serviços urbanos. Desde os primeiros dias, os atendimentos ao público seguem funcionando, com um novo olhar para o povo. As ações geram expectativas positivas na população, que espera melhorias em áreas estratégicas para o município.

Karina Amorim

Na Unidade Básica de Saúde José de Carvalho Peixoto, localizada no Conjunto Neuzice Barreto, foi possível ver um fluxo tranquilo de pessoas, que comemoraram o funcionamento dos atendimentos desde as primeiras horas da nova gestão. De acordo com a diretora da UBS, Karina de Oliveira Amorim, serão necessárias algumas adequações no local para melhor atendimento ao público. “Por aqui o trabalho não parou, ficamos de prontidão à disposição do povo. Vemos que existem algumas demandas urgentes que iremos ajustar com o passar dos dias”, admitiu.

Projeto Sorrir Sergipe

O projeto Sorrir Sergipe tem desempenhado um papel essencial na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer bucal em municípios do Estado, por meio da iniciativa itinerante “Sergipe é Aqui”, promovida pelo Governo do Estado. Em 2024, o programa visitou 17 municípios, realizando 1.634 avaliações odontológicas e encaminhando 45 casos com lesões suspeitas para acompanhamento especializado. Criado em junho de 2023, o serviço oferece orientações voltadas à saúde bucal, com foco na prevenção e no tratamento. Além disso, são distribuídos kits de higiene bucal contendo escova, fio dental e creme dental, beneficiando a população em geral.

Destaque na Segurança

Levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) aponta redução de 72,3% na taxa de homicídios, o que fez o estado alcançar a meta do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci II) de reduzir a taxa de homicídios para 16 mortes por 100 mil habitantes seis anos antes, já que a previsão era que ocorresse até 2030.

Rede inicia matrícula

Na próxima quarta-feira (8), a rede estadual de ensino inicia o período de matrícula e realiza coletiva de imprensa para apresentar o programa Alfabetiza Sergipe e avanços na alimentação escolar. O ano letivo de 2025 inicia com ampliação do ensino em tempo integral para mais sete centros de excelência, totalizando 109 das 318 unidades escolares em toda a rede pública estadual de ensino. A expansão faz parte da política de Estado que busca promover o desenvolvimento integral dos estudantes a partir de atividades educacionais e por meio de projetos de vida. A coletiva acontecerá no Colégio Estadual João Batista Nascimento, no conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro, às 7h30.

Lucas de Flávio

Empossado como o prefeito mais jovem do Estado, Lucas de Flávio (PSD), junto com o vice-prefeito José Nunes (UB), que sucede o ex-prefeito Flávio Dias, agora secretário de Governo da nova gestão, prometeu continuar o trabalho realizado por seu antecessor e honrar seu legado. “Aos meus eleitores, prometo trabalhar incansavelmente para melhorar a vida de todos os cidadãos. Sei que os desafios são grandes, mas tenho certeza que com a união de todos poderemos construir uma cidade mais justa, desenvolvida e próspera.” afirmou.

José Nunes

O vice-prefeito José Nunes reforçou a importância da união e do trabalho em equipe. “Hoje é um dia marcante na minha vida, na minha trajetória política. Com imensa honra e responsabilidade fui empossado vice-prefeito ao lado do parceiro Lucas de Flávio para seguir trabalhando por uma cidade que cresce e vem desenvolvendo. Vamos seguir juntos construindo uma Telha mais forte e próspera, com transparência e ética”, concluiu.

Alô Pacatuba!

A prefeita eleita de Pacatuba, Iara Martins (PSD), e o vice na chapa, Jerônimo Izidorio (UB), foram empossados já prometendo muito trabalho. “Temos muitos projetos, diversos programas e sabemos qual rumo devemos seguir, mas venho aqui, na frente de todos, rogar ao Senhor que mantenha em mim a humildade, sabedoria e discernimento para que eu possa conduzir a gestão municipal com decisões certeiras e atitudes corretas.”, disse.

Iara Martins

A gestora nomeou os secretários, discursou, agradeceu ao vice-prefeito, Jerônimo, ao esposo e ex-prefeito da cidade, Alexandre Martins, aos seus apoiadores e familiares e manifestou gratidão ao povo pacatubense. “É com gratidão e humildade que assumo hoje essa missão que o povo de Pacatuba me confiou. Tenho certeza de que o nosso projeto será capaz de melhor traduzir os sentimentos e as necessidades solicitadas pelas vozes da população pacatubense”, disse a prefeita.

Alô Propriá!

Em solenidade na Câmara Municipal, Luciano de Menininha foi empossado prefeito de Propriá para o mandato 2025-2028. O vice-prefeito eleito, Samuel da Cunha, também tomou posse. “Agora, o nosso time é Propriá. Vamos trabalhar para melhorar a vida de todos os propriaenses”, afirmou Luciano.

Cenário caótico

O prefeito destacou o cenário caótico encontrado no Município, mas assegurou que está empenhado para buscar as soluções. “Lamentável a situação deixada pela gestão passada em todas as áreas. Levantamos todas as informações e com muita disposição e trabalho vamos mudar a realidade do município”, enfatizou.

Luciano de Menininha I

Luciano de Menininha ressaltou que, para enfrentar os desafios, montou uma equipe de secretários, que estará próxima da população para ouvir e atender suas demandas. “Acreditem, nós vamos reconstruir essa cidade. Peço a Deus que nos dê sabedoria para tomar as melhores decisões, coragem para enfrentar os desafios e amor para servir ao próximo com dedicação e respeito”, pontou.

Luciano de Menininha II

“Um futuro melhor para Propriá acaba de começar. Vamos juntos reconstruir para desenvolver e para devolver o orgulho ao nosso povo e fazer da nossa cidade um exemplo para Sergipe e para o Brasil”, concluiu o prefeito Luciano de Menininha.

Alô Rosário!

Em uma noite marcada por emoção, gratidão e compromissos renovados, o prefeito reeleito de Rosário do Catete, Antônio César Correia Diniz de Resende (União Brasil), tomou posse para mais um mandato à frente do Executivo municipal. Ao seu lado, foi empossado o vice-prefeito Leonardo dos Santos Neto (PSDB), em uma solenidade que reuniu autoridades, lideranças políticas e a população local.

César Resende I

Em seu discurso de posse, o prefeito César Resende destacou a honra de ser reconduzido ao cargo e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento de Rosário do Catete. “Ser reconduzido a este cargo é um gesto de confiança que muito me honra e, ao mesmo tempo, reforça em mim o compromisso de trabalhar incansavelmente por cada rosarense”, declarou. Ele enfatizou a importância da harmonia entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para a realização de políticas públicas transformadoras.

César Resende II

O prefeito também fez questão de agradecer à população local, ao vice-prefeito Leonardo dos Santos Neto, aos vereadores e à equipe de governo, bem como à sua família. Ele dedicou palavras emocionadas ao pai, João Diniz de Resende (in memoriam), ex-prefeito da cidade, como sua maior inspiração. “Seu exemplo de amor por esta terra e sua determinação em lutar pelo bem comum continuam sendo a minha maior inspiração”, afirmou.

César Resende III

César Resende reforçou ainda a continuidade de projetos nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento social, sempre com foco na melhoria da qualidade de vida da população. “Quero continuar executando ações que promovam o progresso do nosso município, com uma gestão que planeja e toma decisões pautadas com responsabilidade”, reforçou César Resende.

Alô Japaratuba!

A tradicional festa de coroação do Rei e da Rainha do Cacumbi, em Japaratuba, atraiu moradores e políticos nesse (5). O deputado estadual Paulo Júnior (PV) acompanhou o cortejo com a participação de grupos folclóricos da região. O parlamentar esteve com o vereador Fred Sizino e com o secretário de Governdo do Rio e ex-deputado federal, André Moura. “Meu mandato defende nossas tradições e cultura, como a festa de Santos Reis de Japaratuba com o cortejo do rei e rainha de Cacumbi. Esta é uma celebração que reforça nossa história e é muito gratificante ver o envolvimento da população”, disse.

Jornal da Rio I

Na última sexta-feira (3), na sala de jornalismo da Rádio Rio 102,3 FM, foi realizada reunião de ajuste final para à apresentação do Jornal da Rio “Edição do Meio Dia”, com apresentação do radialista Carlos Batalha. O encontro foi conduzido pelo diretor artístico da emissora, radialista John Kléber, que na oportunidade representava Geraldo Teixeira.

Jornal da Rio II

Na ocasião, foi apresentado o editorial da emissora, layout e toda a estrutura do grupo para realizar o melhor jornalismo do horário. Consolidando a audiência e liderança do jornal da Rio. Também presentes: Elder Santos (produtor do programa), Alex Azevedo (repórter), Kell Matos (sonoplasta) e Eraldo Souza (co-apresentador). A edição do jornal ocorre de segunda à sexta, das 13 às 14 h. Com transmissão pelo dial 102,3 FM, canais do Youtube e do Instagram e radiosnet.

Maurício da Noví I

Baiano, de Salvador, Maurício Meneses, o CEO da Noví chegou em Aracaju ainda adolescente, iniciando-se, posteriormente, no mercado de trabalho na área comercial. Teve seu primeiro contato com o campo da publicidade produzindo um guia de turismo (Onde Aracaju), onde fez networking que o possibilitou conhecer as pessoas do meio da comunicação.

Maurício da Noví II

Foi como atendimento que entrou na Rede Jornal de Comunicação, escalando a gerente e diretor comercial. Em seguida, montou uma produtora de vídeo antes de empreender com agência de publicidade. Primeiro, com a Marca Brasil e depois como sócio da Conceito, na qual esteve por 12 anos.

Maurício da Noví III

Em 2014, diante dos novos caminhos que apontavam para a sua carreira, saiu da sociedade anterior criou a Noví, cujo nome, de origem latina, significa exatamente o NOVO momento que estava por vir. Uma agência que nasceu com outra dinâmica, de filosofia aberta e descentralizada, espelhando o próprio Maurício Meneses, que conduz com sucesso e paixão pelo seu ofício de publicitário.

Maurício da Noví IV

Maurício é formado em administração em marketing, com especialização e pós-graduação em marketing político digital, especialização em Comunicação Social e Corporativa, além de já ter sido assessor de Comunicação do Corpo de Bombeiros e do Tribunal de Justiça de Sergipe. Ele ministrou aulas para o Curso de Formação de oficiais da PM e CBM de Sergipe.

Novo endereço

Atualmente, a Noví possui clientes de variados segmentos, dos setores público e privado, alguns que começaram junto com a agência, bem como recém-chegados, percorrendo um caminho feito passo a passo, com a consciência da importância de um crescimento sólido e longo. Recentemente a empresa mudou de endereço, instalando-se em uma sede na rua Antônio Andrade, na Coroa do Meio, oferecendo ainda mais espaço e estrutura para seus clientes e colaboradores.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com