Brasil sem fiscalização! Incorporamos o “jeitinho fatal” agora com o Metanol!

Por Habacuque Vilacorte

Mais uma notícia trágica que é bastante vergonhosa para todos nós brasileiros: a proliferação dos casos de intoxicação por metanol que começam a se espalhar por todo o país diante dos seus riscos em versões falsificadas de bebidas alcóolicas. Já são centenas de pessoas supostamente infectadas em todo o País e temos registros de óbitos e/ou sequelas para quem teve contato com a substância. A preocupação é tamanha que o governo federal está comprando antídotos específicos para tentar salvar vidas.

Após o “leite derramado”, o governo Lula tenta identificar os responsáveis por essa proliferação, supostamente relacionada ao crime organizado. Foi aberto um inquérito na Polícia Federal para entender de onde vem a droga e como ela está sendo distribuída pelo Brasil. A Secretaria Nacional do Consumidor é outro órgão de controle que vai investigar e tentar identificar todos os danos e prejuízos para os consumidores vítimas da intoxicação por metanol.

Pior que tudo isso que já é de conhecimento público foi a informação que veio à tona: o Sistema de Controle de Produção de Bebidas encontra-se suspenso pela Receita Federal e com o “aval” do Supremo Tribunal Federal (STF), o órgão “referência” da Justiça Brasileira! É mole? Para que os leitores tenham um entendimento mais amplo, esse Sistema de Controle em questão era responsável por combater as fraudes e possíveis adulterações em bebidas alcoólicas disponíveis no mercado brasileiro.

Um vexame em vários aspectos, mas em tempos de “defesa e preservação da soberania nacional”, podemos dizer o quanto é absurda a postura da maior Corte do Poder Judiciário brasileiro. Agora, com o “estrago consolidado”, o Congresso Nacional, também de forma tardia, corre para aprovar (com urgência) um projeto de lei endurecendo as penas contra aquelas pessoas identificadas por crimes de falsificação de bebidas alcóolicas e alimentos.

É o já conhecido “jeitinho brasileiro” que lamentavelmente se transformou, desta vez, no “jeitinho fatal”, com pessoas inocentes sendo vítimas de intoxicação, com óbitos já registrados e danos irreparáveis! Um País que não fiscaliza corretamente a aplicação dos recursos públicos e que fragiliza os instrumentos de controle, beneficiando, direta ou indiretamente, o crime organizado, o contrabando, a falsificação e contribuindo para aquilo que todos tememos: a instalação do “caos social”!

O que veremos até as eleições de 2026 são setores da imprensa “vendendo” o discurso de mudanças no Congresso Nacional, mas “passando pano” ou se omitindo para os “desleixos” do governo Lula. A “militância” respira! Mas ninguém vai defender a punição para as autoridades que permitiram a suspensão desse tipo de fiscalização. Com todo respeito e pesar, mas em meio à comoção atual, no País do “Jeitinho”, infelizmente “há jeito para quase tudo”, mas não tem “jeitinho para a morte”. É muito triste…

Cacho & Antônio Manoel I

O advogado Emanuel Cacho entrou em contato com este colunista para ratificar sua pré-candidatura ao governo do Estado em 2026 e fez o convite ao ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Antônio Manoel de Carvalho Dantas, para compor a chapa como vice.

Cacho & Antônio Manoel II

Cacho ainda está filiado no PL e com o comando da legenda sob a liderança do deputado federal Rodrigo Valadares (UNIÃO). A depender das circunstâncias, a chapa Cacho e Antônio Manoel pode ser uma alternativa para o projeto para Rodrigo Valadares tentar chegar ao Senado…

Veja essa!

Olhando os cenários políticos colocados em Sergipe, a informação que chega para este colunista é que o na busca por sua reeleição o governador Fábio Mitidieri (PSD) tem uma variação de 40% nas intenções dos votos válidos.

E essa!

Por sua vez, a oposição ao governo de Sergipe também passa por essa variação de 40%. O nome de Emanuel Cacho gira em torno de 12% dos votos válidos, com 8% ainda indefinido. Pelo cenário atual, a chapa Cacho e Antônio Manoel garante um segundo turno aqui no Estado…

Bomba!

E a análise não para por aí: uma terceira via com os indecisos na atualidade é que irão decidir quem será o futuro governador de Sergipe. Para quem apostou todas as fichas em uma eleição de “W.O.”, os números mostram que teremos uma disputa das mais acirradas pela frente…

Exclusiva!

O governador Fábio Mitidieri estará em Brasília (DF) no decorrer da semana e a informação é que será recebido pelo presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (UNIÃO/TO), e terá uma audiência na Casa Civil do governo Lula. A pauta? A defesa dos interesses de Sergipe…

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União) visitou dois municípios do Baixo São Francisco, São Francisco e Cedro de São João. A agenda ocorreu dias depois de a parlamentar receber, em Brasília, os prefeitos das duas cidades para tratar de projetos e demandas locais.

Yandra Moura II

Em São Francisco, Yandra foi recepcionada pelo prefeito Dudu (União), secretários municipais, lideranças e moradores. A deputada participou do Trezenário e da Festa do Padroeiro São Francisco de Assis. “Nosso trabalho também está aqui em São Francisco e temos muito a fazer para atender as demandas de quem vive aqui. É do nosso interesse que o município avance cada vez mais com o prefeito Dudu, e nosso gabinete e equipe estão a postos para atender no que for preciso”, afirmou.

Yandra Moura III

Na mesma noite, a parlamentar seguiu para Cedro de São João, onde foi recebida pelo prefeito Neudo Alves (União) para prestigiar o Festival da Carne do Sol, evento tradicional que valoriza a iguaria típica do município. Ao lado da ex-prefeita Layana Costa e da vice-prefeita Simone Alves, Yandra acompanhou as apresentações musicais, incluindo o show do cantor Matheus Trindade. Também participaram da programação os ex-deputados Heleno Silva e Venâncio Fonseca.

Yandra Moura IV

“Estou muito feliz de estar em Cedro de São João, de ter todos esses amigos e essa recepção tão calorosa. Parabéns ao prefeito Neudo e a todos que fazem a administração pela realização do evento. Conte sempre com o nosso trabalho em Brasília para favorecer os anseios dessa gente querida do Cedro”, declarou. Durante os encontros, Yandra apresentou as emendas já destinadas aos municípios e destacou os investimentos que ainda serão viabilizados em áreas como saúde, educação, infraestrutura urbana e rural.

André Moura

O pré-candidato ao Senado, André Moura, que cumpriu uma verdadeira maratona de compromissos em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana e Itaporanga d’Ajuda. O primeiro evento foi a feijoada da Igreja São Judas Tadeu, conhecida como Igreja dos Capuchinhos, no bairro América, onde participou de uma animada roda de samba e reencontrou amigos e moradores da comunidade. André destacou a alegria de estar presente em um evento beneficente em um dos locais que costuma frequentar com a família.

Cavalgada

De lá, seguiu para a 6ª Cavalgada do Conjunto Jardim, a convite do ex-deputado estadual Adilson Júnior. O evento reuniu cavaleiros e amazonas de várias regiões, mantendo viva uma das tradições mais queridas do Nordeste, especialmente em Sergipe, onde a cavalgada é símbolo de confraternização e respeito às raízes do campo.

“Criança Feliz”

Na sequência, André retornou a Aracaju para participar da 10ª edição do Criança Feliz, no bairro Olaria, idealizado pelo vereador Palhaço Soneca. Presente desde a primeira edição, André conversou com as famílias e ouviu do vereador o agradecimento e o reconhecimento pelos recursos destinados por ele à cobertura do canal do São Carlos, uma obra que acabou com os tempos de lama e poeira, melhorando a qualidade de vida dos moradores.

Itabaiana

O quarto compromisso do dia foi em Itabaiana, na Cavalgada Amigos do Parque Cunha Menezes, onde André foi recebido pelo organizador Neném Diverso e reencontrou amigos do Agreste sergipano. O evento, que já virou tradição na região, é marcado pela alegria, música e pelo espírito de união entre os participantes.

Itaporanga d’Ajuda

Encerrando a agenda, André Moura seguiu para Itaporanga d’Ajuda, onde participou da Cavalgada dos Amigos, uma das mais aguardadas do município. Em meio a muita animação, reencontros e o clima de festa do interior, André reforçou sua gratidão por cada abraço e conversa ao longo do dia, destacando que momentos como esses o aproximam ainda mais das comunidades sergipanas.

SerMulher

Uma tarde marcada por emoção, relatos de superação e gestos de solidariedade abriu oficialmente as ações do Outubro Rosa da Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher). O encontro aconteceu no Instituto Semeador, com a realização da Roda Rosa, atividade voltada à conscientização e ao fortalecimento da saúde feminina.

Câncer de mama

O momento ganhou ainda mais significado com a parceria do Salão Aju Beauty Concept, que doou cabelos destinados à confecção de perucas para mulheres em tratamento contra o câncer de mama. “Nosso coração transborda de alegria em poder somar nessa causa tão especial. Passamos 12 meses juntando, com muito carinho, esses cabelos para doar hoje aqui. Só temos que agradecer à SerMulher pela oportunidade de contribuir com um gesto que representa amor e esperança”, destacou a empresária Kelly Regina.

Valéria Amorim

Entre os relatos emocionantes, a participante Valéria Amorim compartilhou sua história. “Há mais de 20 anos fui acometida por um câncer de mama. Foi desafiador dar meu testemunho, mas o mais importante é reforçar o valor da informação. Uma informação me salvou, me fez observar meu corpo, perceber que havia algo errado e buscar ajuda”, relatou. A fundadora do Instituto Semeador, Maria José, agradeceu o apoio e a presença da SerMulher. “Só tenho que agradecer a esta secretaria por estar aqui, somando conosco. Precisamos dessa união e dessa força para acolher cada vez mais mulheres”, disse.

Elaine Oliveira

A secretária Elaine Oliveira ressaltou o compromisso da pasta com o cuidado integral às mulheres. “Nosso papel é ouvir, acolher e não soltar a mão de nenhuma mulher. Foi muito gratificante participar desta tarde, ouvindo histórias de superação e apoio. A doação do Aju Beauty traz dignidade e fortalece a autoestima de mulheres que, durante o tratamento, perdem seus cabelos”, afirmou.

Concurso Unificado I

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, oficializou, por meio do Decreto nº 8.320, a criação da Comissão de Trabalho responsável pelo acompanhamento, organização e fiscalização do Concurso Municipal Unificado (CMU). O ato marca um passo importante para garantir mais transparência, eficiência e planejamento na seleção de novos servidores para a administração pública municipal.

Concurso Unificado II

Segundo o decreto, a comissão terá a função de centralizar todas as etapas do certame, desde os estudos de necessidade de pessoal até a definição das diretrizes do concurso. Entre as atribuições estão coordenar o planejamento, revisar processos, priorizar contratações de acordo com o interesse público, padronizar procedimentos e acompanhar o cumprimento das normas previstas em edital.

Concurso Unificado III

A equipe será composta por representantes de diversas áreas da gestão municipal e atuará sob a coordenação de um membro designado pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog). O trabalho será realizado de forma não remunerada, sendo considerado de relevante interesse público. O Concurso Municipal Unificado de Aracaju será o primeiro a reunir, em um único processo seletivo, as demandas de diferentes órgãos e entidades da Prefeitura de Aracaju.

Emília Corrêa I

A prefeita Emília Corrêa destacou a relevância do decreto para a modernização da máquina pública e para garantir direitos: “Acabei de assinar aqui o Decreto nº 8.320, que dispõe sobre a constituição de uma comissão de trabalho responsável pelo acompanhamento, organização e fiscalização do Concurso Municipal Unificado. Isso aqui é uma ação muito importante, pois com essa comissão teremos a oportunidade de corrigir irregularidades, de organizar melhor as vagas e cargos, além de planejar todas as ações da Prefeitura em relação ao serviço público”.

Emília Corrêa II

“Concurso público é uma questão de direito e também de dever. Além disso, todas as gestões são passageiras e quem cuida de patrimônio público são os servidores. Nosso objetivo é assegurar que o concurso seja realizado com seriedade, organização e total transparência, oferecendo igualdade de oportunidades a todos os candidatos e garantindo que o município tenha servidores qualificados para atender às necessidades da população”.

Concurso da Semed 2024

A prefeita Emília Corrêa se reuniu com a comissão de aprovados no concurso público da Secretaria Municipal da Educação (Semed), realizado em 2024. Durante o encontro, foram debatidas soluções para melhorar a rotina de estudos dos alunos da rede municipal, além de questões que envolvem os professores já nomeados e aqueles que ainda serão convocados. Durante a reunião, a prefeita destacou o compromisso da gestão com a pauta. “Desde que assumimos a gestão que conversamos com a comissão dos aprovados no concurso da Semed e, na medida do possível e da responsabilidade fiscal, estamos atendendo”.

190 convocados

“Já convocamos 190 professores e vamos convocar mais. Mas precisamos ter cautela, pois tudo o que fizemos até agora foi sem um orçamento definido. Mesmo sem ter nenhuma dotação orçamentária deixada pela gestão passada, nós fizemos um esforço imenso para fazer a maior convocação da história de Aracaju e fizemos isso porque entendemos a necessidade do município e a importância dos professores para o funcionamento da rede municipal de ensino. Garanto, no entanto, que todas as sugestões colocadas aqui hoje serão analisadas e postas em prática conforme a possibilidade”, afirmou Emília Corrêa.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos também ressaltou a importância da reunião. “Este é mais um momento importante, que reforça a transparência da gestão da prefeita Emília ao receber novamente a comissão de aprovados no concurso da Semed. Esse diálogo aberto entre a gestão e os concursados é fundamental, e tenho convicção de que as pautas apresentadas terão encaminhamentos positivos”.

Georgeo Passos II

“A convocação de professores concursados e capacitados representa um grande ganho para a educação de Aracaju. Por isso, parabenizo a prefeita e sua equipe pela disposição em ouvir e buscar soluções para fortalecer ainda mais a rede municipal de ensino”. A presidente da comissão de aprovados, Mônica Fonseca, avaliou o encontro de forma positiva. “As negociações têm avançado de forma positiva. A prefeita tem acolhido nossas pautas e buscado responder de maneira técnica, enquanto a comissão tem apresentado contrapontos importantes para o processo de convocação dos aprovados”.

Mônica Fonseca

“Nosso principal objetivo é garantir as convocações, incluindo também a possibilidade do cadastro de reserva. Durante a reunião, tivemos pontos bastante favoráveis e, nos que exigiam maior atenção, conseguimos dialogar para encontrar um meio termo que atendesse aos dois lados. A expectativa agora é por uma nova convocação, além da prorrogação do prazo do concurso, que traria mais tranquilidade para todos os aprovados”, disse a presidente da comissão de aprovados.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com