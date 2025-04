Camisa vermelha, CBF? Destruíram o futebol e querem acabar com a tradição!

2026 tem tudo para ser um ano importante para o nosso País. Talvez os grandes impactos desta “guerra comercial” entre os Estados Unidos e a China só sejam sentidos, efetivamente, mais adiante; não podemos esquecer que milhões de brasileiros também irão às urnas para escolherem deputados estaduais e federais, senadores, governador e vice, além do presidente da República pelos quatro (ou oito) anos posteriores, pelo menos.

Para os amantes do bom futebol, também já vivemos a expectativa de uma nova Copa do Mundo, mas diante da cobrança de uma penalidade máxima, ficou claro que em uma fração de segundos, podemos levar nossos times à vitória ou à derrota, muitas vezes pelas escolhas feitas por nós e/ou dos nossos próximos. Por isso, mais do que nunca, é fundamental que “medidas externas” não interfiram no sucesso do futebol brasileiro, que convenhamos, já não é mais o mesmo!

Eis que surge uma nova polêmica (possivelmente para tentar desviar o foco do escândalo do INSS que atinge em cheio o governo Lula): os rumores de que o eterno uniforme azul, que já tem a “sintonia perfeita” com o “canarinho”, seria substituído por uma suposta camisa vermelha, como alternativa secundária! É isso mesmo que estamos falando? Pior que sim! Da série “os mesmos que destruíram o nosso futebol”, agora querem por fim à tradição, CBF?

Qual a relação para o “vermelho” passar a ser uma das cores dos uniformes da Seleção Brasileira de Futebol? Do ponto de vista político, seria um “gesto” dos dirigentes com o governo do presidente Lula (PT)? Como não ser repugnante desconsiderar a história do futebol brasileiro apenas por uma tentativa de “politização” de tudo que está ao nosso redor? Felizmente as instituições reagiram, parte da sociedade acordou, e já existe uma sinalização de recuo por parte dos que fazem a CBF!

Já perdemos o sentido da expressão “futebol raiz” com tantos atletas “modinhas” e “midiáticos”; a qualidade que sempre foi nossa referência dentro de campo, hoje passa distante de muitos “DVDs”! Agora querem modificar algo que é padrão, histórico e tradicional? Diante de uma sociedade “omissa”, há sempre quem ache que pode fazer tudo! Mas quando somos combativos, fiscalizadores e ativos, parte desta turma ainda se dobra! Resta saber até quando…

Veja essa!

A formação da Federação União Progressista (União Brasil e PP) representará cerca de 20% do Congresso Nacional, com uma bancada de 109 deputados na Câmara e 14 senadores. É o “Centrão” mais forte do nunca, dando o direcionamento ao País, sendo o “fiel da balança” para a Direita ou para a Esquerda.

E essa!

Faz parte do jogo político o equilíbrio e a disputa das forças dentro do Congresso Nacional. E aquele que tiver melhor articulação e maior diálogo certamente vai conseguir se sobressair em relação ao Centrão. Temos um parlamento cada vez mais forte e menos refém do Poder Executivo.

Comando de André

Com todo respeito ao senador Laércio Oliveira, mas em termos de “densidade eleitoral”, neste momento ele não consegue “medir forças” com o ex-deputado André Moura, que deve comandar a Federação em Sergipe. Os resultados eleitorais de Laércio em 2024 foram “tímidos”, diante da ascensão do União Brasil por todo Estado.

Elegeu um vereador

Diferente do ex-governador Jackson Barreto, que não elegeu um único vereador em Aracaju, o senador Laércio Oliveira foi mais “eficiente” e montou uma estrutura partidária que elegeu seu sobrinho, Levi Oliveira, vereador da capital. Muito pouco para quem foi o senador mais votado na eleição de 2022…

Lula ou Bolsonaro?

Há quem questione sobre Laércio Oliveira sobre qual o seu atual posicionamento político no Congresso Nacional: a turma da Esquerda, por seu perfil empresarial, lhe “crava” na Direita, com um estilo bem conservador, mas reservado. Já o time da Direita não “engole” seus “acessos” no governo Lula (PT), como na Petrobras…

André, André…

A pesquisa Realce para o Senado mostrou que há uma tendência do eleitorado mais de Esquerda concentrar os votos em Rogério Carvalho (PT) e os mais conservadores em Rodrigo Valadares (União). Já André Moura, na visão deste colunista, mantém um “amor platônico” pelos governistas, que não retribuem esse sentimento todo na mesma intensidade com o ex-deputado. Só não vê, quem não quer…

Jackson & Cauê I

Quem conhece os bastidores do mundo político sergipano, e acompanhou os processos eleitorais das últimas décadas, reconhece a importância do ex-governador Jackson Barreto, que diante de uma resposta dura e provocativa da secretária e desafeta Danielle Garcia, neste caso como servidora pública da SSP, a “silenciou” com uma trajetória eleitoral vencedora e com um “conselho” de alguém mais experiente. Para a “delegata” que só perdeu, sobrou a reflexão e a “armadilha governista”…

Jackson & Cauê II

Já “aposentado”, o mesmo Jackson entendeu que poderia “prestar um serviço” ao ex-prefeito Edvaldo Nogueira e a setores que “fingem” uma boa relação política com a prefeita Emília Corrêa. O ataque gratuito feito a Edivam Amorim veio sob “encomenda” e dentro daquele marketing que todos nós já estamos cansados de saber. 2026 já começou e a política não é para amadores…

Bomba!

Pelo menos dois ou três deputados estaduais da base governista estão insatisfeitos com o atual vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, que foi “rifado” da chapa majoritária para 2026 e tentará uma cadeira na Alese no próximo ano. A turma reclama que suas lideranças municipais estão sendo “convidadas” para a estrutura da SEDUC…

Exclusiva!

Os deputados, em respeito ao governador Fábio Mitidieri, ainda não levaram o caso para a tribuna da Assembleia Legislativa. Resta saber até quando esta turma aguardará em silêncio! Há quem aposte que já a partir do segundo semestre, a turma vai começar a reagir com discursos mais acalorados…

Reis com Edvaldo I

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, se reuniu com o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. O encontro teve como pauta principal o cenário político de Sergipe, incluindo a pré-candidatura de Edvaldo ao Senado. Durante a entrevista concedida ao jornalista Luiz Carlos Focca, Sérgio reiterou que já definiu seu primeiro nome, o do senador Rogério Carvalho, e destacou que sua segunda escolha será pautada pelos interesses de Lagarto

Reis com Edvaldo II

Na entrevista, Sérgio Reis reconheceu a trajetória de Edvaldo e sua relevância no cenário político estadual. “Edvaldo tem história, tem serviço prestado, deixou um legado na capital e, depois de Rogério, é o nome que mais aparece e é lembrado. Tenho algumas queixas a ele, mas não se pode fazer política olhando pelo retrovisor. Política se faz olhando para frente”, afirmou o prefeito. Sérgio reforçou ainda que sua segunda opção para senador será “aquele que contribuir com o desenvolvimento de Lagarto e estiver alinhado aos projetos do governador Fábio Mitidieri e do senador Rogério”.

Georgeo Passos I

O presidente estadual do Cidadania em Sergipe, deputado Georgeo Passos, reuniu-se em Brasília/DF com o presidente nacional do partido, Comte Bittencourt, para discutir estratégias visando as eleições de 2026 e o futuro da legenda no estado. O encontro faz parte de uma série de reuniões promovidas pela direção nacional do Cidadania com lideranças estaduais, com o objetivo de avaliar os cenários locais e planejar ações para fortalecer o partido nos próximos pleitos.

Georgeo Passos II

Comte Bittencourt destacou a importância de compreender as particularidades de cada estado para traçar estratégias eficazes, ressaltando que bandeiras como a defesa da democracia, o enfrentamento da crise climática e o combate a privilégios devem estar presentes não apenas nas eleições de 2026, mas em toda a trajetória do partido.

Georgeo Passos III

Georgeo Passos, por sua vez, enfatizou a necessidade de fortalecer o Cidadania em Sergipe, destacando os resultados positivos obtidos nas eleições municipais de 2024, onde o partido elegeu um prefeito, três vice-prefeitos e 29 vereadores no estado. Ele ressaltou que o foco agora está na construção de chapas competitivas para, além de dialogar com outras forças políticas para formar uma frente de oposição sólida nas eleições estaduais de 2026.

Olha o Cidadania!

O Cidadania em Sergipe busca fortalecer sua base e ampliar a representatividade, apostando na mobilização de lideranças locais e na construção de um projeto político alinhado com os anseios da população sergipana. O partido pretende lançar nomes para chapa majoritária no bloco de oposição, além de nomes para disputar vagas na Alese e Câmara Federal.

Apelo por Heleno!

O sertanejo continua apelando por maior representação no Congresso Nacional. O ex-deputado federal Heleno Silva tem sido estimulado no Sertão para disputar um novo mandato para voltar a defender as pautas do semiárido em BSB. Por onde tem passado, Heleno tem recebido mensagens de apoio e incentivo. O sertanejo, que cansou das falsas promessas, é realmente um forte…

Alexandre Franco

O ortodontista Alexandre Franco participou do Congresso da Associação Americana de Ortodontia, o AAO 2025 Annual Session, no Pennsylvania Convention Center, Philadelphia, PA. “Com muito orgulho frequento esse Congresso há 14 anos e digo que ele faz parte de meu calendário acadêmico anual. Nesse Congresso temos a oportunidade de assistir apresentações de ortodontistas dos cinco continentes, inclusive do nosso Brasil. Temos o privilégio de conectar com as pesquisas mais recentes, trocar experiências com os profissionais e comparar nossos resultados com o que encontramos nos diversos cenários ao longo do mundo. Sempre trago novidades para o tratamento de meus pacientes, que são meu maior propósito. Quero fazer sempre os melhores procedimentos para incrementar sua qualidade de vida”, resume.

