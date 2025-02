Canal de Xingó não é mais prioridade para a Bahia e nem para o governo Lula   

Grandes homens públicos marcam sua trajetória com ações que transformam as vidas das pessoas, principalmente dos mais humildes, daqueles que mais precisam da ação efetiva dos nossos governantes. O ex-governador João Alves Filho (in memoriam) tinha esse perfil e tanto que se dedicou em empreender obras públicas que, muitas vezes não apareciam para o “marketing”, mas que tinham uma importância social marcante como a aposta em adutoras para garantir o abastecimento de água.

João Alves Filho também enfrentou tudo e todos para construir a sonhada ponte que liga hoje os municípios de Aracaju a Barra dos Coqueiros e que levou desenvolvimento, qualidade de vida, além de mais investimentos não apenas para a cidade vizinha, mas para toda a região Norte do Estado. Uma obra importante e que surgiu de uma mente visionária que não se limitava apenas ao “factual” da administração pública, mas em projetar o futuro da nossa gente sergipana.

Na mesma “linha” de João Alves é o empresário e ex-deputado José Carlos Machado. Uma das mentes mais brilhantes da política sergipana, pouco aproveitado, diga-se de passagem, mas que reúne grandes ideias que podem ajudar qualquer administrador público do nosso Estado, sobretudo quem não tem experiência sobre como é governar na prática. Machado é detentor de um espírito republicano diferenciado e mostra-se um homem público preocupado com as futuras gerações de Sergipe.

Machado é um questionador continuado sobre o andamento das obras de duplicação da BR-101 Norte, sobre o início dos trabalhos de duplicação da BR-101 Sul e da BR-235 que liga a Grande Aracaju até o Agreste sergipano. Ele conversa com senadores, deputados federais, com formadores de opinião e se dedica a expor os prejuízos para a economia do Estado e dos municípios, além da insegurança dos condutores pela demora destas obras acontecerem efetivamente.

Justiça seja feita, ninguém em Sergipe, principalmente da bancada federal, questiona mais do que Machado sobre a necessária construção do Canal de Xingó. Uma obra prometida por vários presidentes da República, mas que não saiu do papel e nossos deputados federais e senadores não conseguem interceder junto ao governo Lula para que ela saia do papel. Nem o ministro Márcio Macedo, que tem acesso direto ao presidente, conseguiu viabilizá-la…

Em entrevista ao comunicador Marcos Aurélio, essa semana, Machado cobrou novamente da bancada federal sergipana porque tomou conhecimento que a obra do Canal do Xingó, que vai garantir o abastecimento de algumas cidades sergipanas num futuro mais próximo, já não interessa mais ao governo da Bahia, que pretende construir o seu próprio Canal, uma perda de apoio político irreparável e que pode “esfriar de vez” qualquer intenção do governo Lula.

Já imaginaram como seria a realidade da região Norte de Sergipe sem a ponte construída ligando Aracaju à Barra? Já pensou na possibilidade de uma crise hídrica no futuro, com problemas de abastecimento no nosso Estado, sem água nas torneiras? Tudo é importante na administração pública, mas algumas ações são fundamentais para o bem da nossa sociedade. Infelizmente, parece que Machado está sozinho nesta luta. Pelo bem do povo sergipano, este colunista torce que ele siga em frente…

Veja essa!

Há um sentimento de preocupação com as denúncias que estão relacionadas ao início da gestão da prefeita Emília Corrêa (PL) em Aracaju, e como este colunista já disse neste espaço, a gestora tem sido assertiva em alguns pontos, mas precisa de apoio político para defender sua gestão.

E essa!

Emília não pode dizer que não esperava os ataques que estão sendo impostos contra a sua gestão. Ela venceu o “SISTEMÃO” e o “Marketing do Mal” na eleição municipal, mas agora o mesmo Sistema está estruturado, produzindo conteúdos para atacar falhas que sua gestão tem deixado. Tem que se preparar para o que ainda vem por aí…

Bomba!

Este colunista não é advogado e nem assessor do prefeito de Nossa Senhora de Lourdes, Saulo Galeguinho, e nem do deputado federal Thiago de Joaldo (PP), mas as duas polêmicas recentes envolvendo os dois, só externaram uma triste realidade que temos hoje em Sergipe: há uma “militância digital” pronta, preparada e querendo atacar adversários ou aqueles que contrariam seus interesses. Tá difícil…

Exclusiva!

Este colunista não vai fazer juízo de valor, mas alguns abusos devem ser fiscalizados e contidos, pelo bem da democracia. Tem gente usando dinheiro do povo para manipular e/ou cercear o direito de voz das pessoas. Não vivemos mais sob uma ditadura! Criam narrativas que distorcem perigosamente algumas verdades. Isso é ruim para a política, para o jornalismo e para a sociedade sergipana como um todo…

Márcio Macedo I

O ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, participou do ato de entrega de 360 computadores para o programa “Escola do Trabalhador 4.0”, voltado à inclusão digital e qualificação profissional. A iniciativa foi viabilizada pelo ministro Márcio Macedo junto ao Ministério das Comunicações e em parceria com o Ministério do Trabalho.

Márcio Macedo II

Os equipamentos serão destinados a 36 laboratórios de informática distribuídos em 24 municípios. Durante a solenidade, a reitora do Instituto Federal de Sergipe, Ruth Andrade, entregou uma placa em homenagem a Márcio, a quem definiu como “um grande parceiro que tem sido fundamental para a melhoria da educação”.

Márcio Macedo II

“Esse é um projeto que tem esse processo de capacitação com instituições não-governamentais, movimentos sociais, prefeituras, e o Ministério das Comunicações, que doam os computadores com esse objetivo de capacitação, de formação, sobretudo para a juventude, para aqueles que precisam ser incluídos digitalmente nesse novo mundo da informação rápida e tecnológica”, explicou o ministro Márcio Macêdo.

Márcio Macedo IV

O titular da Secretaria-Geral da Presidência destacou ainda que quem vai conduzir o programa de qualificação em Sergipe é o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Superintendência Regional do Trabalho. Macêdo ainda informou que essa é a primeira fase que vai atender 24 municípios de Sergipe e que a segunda fase deve chegar aos 75 municípios sergipanos.

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (MDB) protocolou um pedido para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar as facções criminosas e as milícias que atuam em diversas regiões do Brasil. O projeto conta com o apoio de 30 senadores e aguarda o aval do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para ser lido no plenário e iniciar o processo de instalação, que incluirá a eleição de presidente e relator da comissão.

Alessandro Vieira II

A proposta visa analisar em profundidade a atuação, a expansão e o funcionamento dessas organizações criminosas, com foco em suas estruturas, métodos operacionais e a relação com a violência que afeta as comunidades brasileiras. O senador Alessandro Vieira destacou a importância desse projeto para o país, enfatizando que é essencial não apenas identificar as facções e milícias, mas também criar medidas para combater de forma eficaz esse tipo de crime.

Alessandro Vieira III

“A criação dessa CPI é imprescindível para desvendar a complexa rede de atuação das facções e milícias no Brasil. As assinaturas necessárias já foram colhidas e a instalação está garantida. Não podemos mais conviver com a violência desenfreada que afeta nossa população, e é essencial que entendamos a fundo como esses grupos operam para desmantelá-los e garantir a segurança dos brasileiros e brasileiras”.

Alessandro Vieira IV

Alessandro Vieira apontou ainda que a criminalidade e a violência no Brasil têm causado uma sensação crescente de insegurança entre os cidadãos, com impactos diretos no cotidiano da população. Segundo ele, a CPI será uma ferramenta importante para investigar e propor soluções legislativas adequadas para enfrentar o crime organizado no país.

Paulo Júnior I

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) foi escolhido para assumir a liderança da oposição na Assembleia Legislativa de Sergipe, fortalecendo sua atuação como defensor da transparência, do equilíbrio institucional e das demandas da população. Com uma trajetória marcada pela fiscalização rigorosa e pelo compromisso com a melhoria do transporte público da Grande Aracaju, Paulo Júnior destaca que seguirá vigilante e combativo, cobrando soluções e denunciando irregularidades.

Paulo Júnior II

“Ser líder da oposição é uma grande responsabilidade e uma missão que assumo com determinação. Nosso papel é fiscalizar, cobrar eficiência na gestão pública e lutar por políticas que realmente atendam aos cidadãos. O transporte público da região metropolitana, que hoje enfrenta tantos desafios, continua sendo uma das minhas prioridades”, afirmou o deputado.

Paulo Júnior III

Com atuação na municipalidade, destinando emendas para as áreas da saúde, segurança, cultura e desenvolvimento agrário, Paulo já apresentou projetos e propostas para transporte intermunicipal gratuito em dias de Enem, direito à acompanhante para pacientes mulheres que fazem procedimento com sedação, além de denunciar falhas do governo. Como líder da oposição, ele reforça seu compromisso em atuar de forma firme e propositiva, garantindo que a voz da sociedade seja ouvida e respeitada.

Alô Salgado!

Durante a entrevista ao radialista Lucas Brasil na Eldorado FM de Lagarto, o ex-prefeito de Salgado, Duílio Siqueira informou que deve fazer uma oposição mais presente durante estes quatros de mandato que o seu opositor Givanildo Costa tem pela frente. “O povo de Salgado pode ter certeza de que irei fazer uma oposição diferente dos últimos quatros anos. Irei estar mais presente, mais atento e dentro das comunidades fiscalizando, orientando o povo e cobrando melhorias junto a gestão”, disse Duílio.

Duílio Siqueira

Duílio explica ainda que os últimos quatro anos foram apenas para observar o primeiro mandato de Givanildo Costa. “Foi o primeiro mandato de Givanildo, eu queria observar, percebi muitos benefícios sendo direcionados para pessoas ligadas a família dele, isso não pode continuar assim, eu estarei atento”, explicou, o ex-prefeito.

Ludwig Oliveira I

O Maior evento músico-cultural do século em Sergipe está previsto para ser realizado no Teatro Tobias Barreto, dia 08 de julho, Dia da Independência de Sergipe, evento este que irá elevar a autoestima dos músicos e autores sergipanos, será uma noite de gala como jamais houve em Aracaju.

Ludwig Oliveira II

O projeto de preservação e divulgação da cultura musical sergipana, visa a materialidade e atualização das obras musicais, compostas ao longo de seis décadas, na história fonográfica e radiofônica local, onde autores que conquistaram o mercado ao longo desse período e das épocas que sucedem, gerando uma fusão com novos artistas e intérpretes, promovendo aos dias atuais uma integração da memória e mercado.

Ludwig Oliveira III

50 obras musicais, sendo 46 peças cantadas e quatro instrumentais, sendo gravadas por quinze intérpretes (cantoras e cantores), e mais quatro virtuoses da música instrumental de Sergipe. O Projeto foi apresentado ao Deputado Garibalde Mendonça, que de imediato percebeu a grandiosidade, resolveu “apadrinhar” e já propôs aos organizadores uma audiência com o governador.

Ludwig Oliveira IV

“Tenho certeza que o governador irá autorizar, pois se trata de um projeto cultural de tamanha envergadura, um verdadeiro documento histórico que ficará para a posteridade, será um orgulho e um grande feito para o governador, tenho certeza que a sensibilidade do governador pela cultura de nosso estado irá falar mais alto”.

Evandro Muniz I

O Articulador Político, Evandro Muniz foi condecorado com o Prêmio PERSONALIDADE DESTAQUE DO VALE DO COTINGUIBA 2024, na categoria Articulação Política. Nascido em Laranjeiras, Filho de Elias Muniz dos Santos e Maria Pastora Simões, aos 12 anos Evandro Muniz Simões foi para Aracaju, onde reside e exerce a função de articulador política, área a que se dedica e domina com maestria.

Evandro Muniz II

Evandro ingressou na vida pública ainda na adolescência, primeiro pela curiosidade, depois pela identificação com a função. Sua experiência se dá pela estreita convivência e aprendizado da prática política, ao lado de grandes nomes políticos sergipanos, a exemplo de João Alves Filho, Jackson Barreto e Antônio Carlos Valadares. Sempre ativo em todas as eleições, Evandro é aquele articulador, com experiência em vários pleitos. Experiência no orientar, no coordenar, no articular, no montar equipe de trabalho.

Evandro Muniz III

Diante da vasta experiência e conhecimento na política e por conhecer seus autores, Evandro também, sempre em época eleitoral, é consultado por lideranças políticas do interior, no sentido de obter informações e orientações em qual candidato depositar confiança. Como fruto da sua experiência na articulação política, Evandro já esteve como Assessor de Deputado, durante 12 anos, e há quase 30 anos vem assessorando vereadores de Aracaju, além de também já ter sido Chefe de Gabinete, na Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju.

CRA-SE

O presidente do Conselho Regional de Administração de Sergipe, Adm. Gildson Mendes, e o diretor administrativo e financeiro, Adm. Carlos Eloy Filho, participaram de reuniões na sede do Conselho Federal de Administração, em Brasília, essa semana. Na oportunidade, os administradores sergipanos foram recebidos pelo presidente do CFA, Adm. Leonardo Macedo.

Parcerias e Convênios

Na pauta dos encontros, os diretores sergipanos buscaram parcerias e convênios que beneficiem os registrados do CRA-SE, além de tratar de assuntos administrativos, novas estratégias que beneficiam os profissionais da administração, o Proder e a Reunião Plenária do CFA. “Sempre que viemos na sede do Conselho Federal de Administração buscamos agregar os assuntos de interesses nacionais com tema que favoreçam os registrados sergipanos”, afirmou o presidente do CRA-SE, Adm. Gildson Mendes.

Carro Quebrado I

Aracaju se prepara para mais uma edição do Carnaval Cultural do Carro Quebrado, um dos eventos mais tradicionais do pré-carnaval sergipano. Em sua 18ª edição, a festa promete dois dias de muita folia, música e cultura popular, reunindo famílias e foliões em um ambiente animado e seguro.

Carro Quebrado II

O evento, que começou de forma espontânea entre amigos no Bar da Macaxeira, tornou-se uma grande celebração, valorizando as raízes do carnaval de rua. Este ano, a programação contará com orquestras de frevo, um mega arrastão, com trio elétrico e shows no palco principal, garantindo que ninguém fique parado!

Carro Quebrado III

Mais do que uma prévia carnavalesca, o Carnaval Cultural do Carro Quebrado se tornou um verdadeiro patrimônio da folia em Sergipe. O evento reúne foliões de todas as idades que buscam um carnaval de rua autêntico, com segurança, tradição e muita alegria. A entrada é gratuita, e a diversão é garantida! O evento será realizado na Av. Edézio Vieira de Melo no cruzamento com Zaqueu Brandão, em Aracaju.

Alô Canindé!

A 4ª edição da Sealba Show, uma das maiores feiras do agronegócio do Nordeste, contou com a presença do secretário de Agricultura de Canindé de São Francisco, Everaldo Nunes. O evento, que aconteceu entre 5 e 8 de fevereiro, em Itabaiana, reuniu mais de 170 grandes marcas e se consolida como um dos principais encontros de produtores, técnicos e especialistas do setor.

Everaldo Nunes I

Durante sua participação na feira, Everaldo Nunes destacou a importância da inovação e da tecnologia para fortalecer o agronegócio local. Ele ressaltou que eventos como a Sealba Show são fundamentais para conectar os produtores de Canindé às novas tendências do setor, permitindo o acesso a equipamentos modernos, capacitação técnica e novas oportunidades de negócios.

Everaldo Nunes II

Além disso, o secretário reforçou o compromisso da gestão municipal com a qualificação profissional, buscando parcerias para oferecer cursos e treinamentos aos trabalhadores do campo. Um dos destaques foi a parceria com o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), que viabilizou um curso para março sobre máquinas pesadas, como retroescavadeira e patrol, uma iniciativa que contribuirá para a profissionalização dos agricultores e trabalhadores rurais de Canindé.

Everaldo Nunes III

Everaldo Nunes também visitou estandes de empresas que apresentam soluções inovadoras para o setor, como máquinas agrícolas de última geração, sistemas de irrigação modernos e novas técnicas de cultivo. Ele reforçou que a modernização do agronegócio é essencial para aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais do município.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com