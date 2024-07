“Casa de Ferreiro”! Aracaju de Edvaldo é “REGULAR” em transparência! 

Aliados e defensores do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), não gostam de algumas críticas feitas por este colunista, ainda mais quando este espaço avalia sua gestão como “pífia”, quando restam poucos meses para a sua saída da PMA. Se a avaliação subjetiva incomoda, os números não mentem e, de longe, quem “sente mais” é a população que depende e sofre quando os serviços públicos não são prestados à contento, quando os impostos volumosos não se convertem em qualidade de vida.

Como se não bastassem os problemas enfrentados pela cidade, sem mobilidade urbana, crescendo de forma organizada, com um transporte público caótico e serviços de Saúde que geram muita revolta da população, agora (PASMEM) segundo a avaliação mais recente do Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP), divulgado essa semana pela ONG Transparência Internacional – Brasil, a nossa Aracaju é apenas a 18ª entre 25 capitais brasileiras.

O levantamento não inclui o Distrito Federal e, nessa rodada, não avaliou Porto Alegre (RS) devido à crise que a cidade vem atravessando por conta das enchentes. Estamos falando de uma análise em que foram medidos indicadores importantes para a transparência de entes públicos, como Governança, Legislação, Participação Social e Comunicação, Plataformas, Transparência Administrativa e Orçamentária e Obras Públicas nas prefeituras.

A capital sergipana obteve 46,3/100 pontos e foi classificada como “REGULAR” quando o assunto é transparência e governança. As maiores notas de Aracaju foram nos campos dos marcos legais e plataformas, como por exemplo a regulamentação da Lei Anticorrupção, possuindo canal para denúncias de corrupção, relatórios estatísticos de ouvidoria e publica dados, ainda que nem sempre nos formatos adequados, sobre salários dos servidores, receitas, despesas e licitações.

De acordo com a ONG, no entanto, a capital pode aprimorar seus níveis de transparência ao investir na abertura de dados de áreas com altos riscos de corrupção, como obras públicas e emendas parlamentares. Outro ponto de atenção é o baixo investimento em iniciativas de participação e engajamento dos cidadãos. Outro detalhe: das nove capitais da região Nordeste, nossa Aracaju é apenas a 7ª, superando apenas Natal (RN) e Teresina (PI).

Isso após quase oito anos de gestão do prefeito Edvaldo Nogueira que, por acaso, é simplesmente o atual presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), ou seja, logo quem deveria dar o exemplo e figurar entre os melhores do País, ou não? E ainda tem quem defenda a “continuidade”, a “mesmice” de um projeto administrativo cansado e visivelmente esgotado. Como já dizia “vovó Guiomar”, em “Casa de Ferreiro, Espeto é de Pau”! Com a palavra a Prefeitura de Aracaju…

Sobre a Sementeira

Este colunista falou do impasse criado entre a PMA e a AEASE (Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe) pelo corte de árvores e a impermeabilização de áreas verdes do Parque da Sementeira. Em nota, a Associação pontuou que a ação “representa uma agressão ao paisagismo e ao meio ambiente, transmitindo uma mensagem de indiferença frente às mudanças climáticas e ao bem-estar dos sergipanos”.

Sobre Déda

Este colunista condenou a ação da PMA recordando, inclusive, que no Parque da Sementeira o ex-governador Marcelo Déda (in memoriam), quando prefeito de Aracaju e com o próprio Edvaldo como vice, celebrou o aniversário de 150 anos da capital (17 de Março de 2005) presenteando a cidade com o Bosque do Sesquicententário, plantando 150 árvores da Mata Atlântica. Foi posto que qualquer retirada de árvores do citado Bosque representaria um desrespeito à natureza e, principalmente, ao processo histórico e político da capital.

Ação já é comum

Este colunista lembrou, inclusive, da retirada das árvores centenárias das avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e Heráclito Rollemberg, que deixaram algumas regiões da cidade ainda mais quentes, mesmo com a promessa do prefeito de plantar centenas de mudas em outras áreas. A cobrança incomodou e a assessoria do prefeito exigiu que o bom jornalismo fosse exercido, mesmo após tantos anos sem uma “política verde” eficiente para a cidade. Mas que seja feita a vontade do “alcaide”!

Veja essa!

A assessorai do prefeito de Aracaju apresenta como explicação para o que acontece no Parque da Sementeira um documento do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sergipe), pontuando que vem acompanhando de perto “as obras de revitalização do Parque da Sementeira e que não verificou ações de desmatamento que representasse preocupação”, assegurando ainda que “nenhuma árvore nativa foi extraída”.

E essa!

O documento do CREA/SE também comenta as imagens de dois cajueiros, que ganharam repercussão nos meios de comunicação, retirados “por tombamento natural” e por “sequelas de apodrecimento”; só que no mesmo documento, o CREA confirma que foi autorizada, após estudos, a supressão de 182 coqueiros por conta da “queda de palhas e para não por em risco os transeuntes que frequentam o parque”.

Outro lado

O CREA/SE também assume o compromisso, no documento publicizado, que o projeto de revitalização do Parque consta “um orquidário, a ampliação da casa de vegetação e o plantio de 1.385 mudas de espécies nativas”, ´prevendo por fim “uma taxa de permeabilização em torno de 82,38%”.

Puxão de orelha

No fim do documento, o CREA/SE ainda dá um “puxão de orelhas” ao recomendar aos representantes de entidades ligadas as áreas técnicas pertinentes e à luta de meio ambiente saudável, “ter cuidado de antes de tecer críticas e publicar notas de repúdio, conhecer tecnicamente os projetos públicos, avaliando com precisão os seus impactos, e contribuindo, se for o caso, com sugestões de melhoria”.

Pode contribuir

Este colunista fez o registro solicitado pela assessoria do prefeito de Aracaju, mas aproveita que estamos prestes a iniciar a campanha eleitoral, para a escolha dos futuros gestores da cidade, para defender que os pré-candidatos já postos possam fazer consultas continuadas ao CREA, com o objetivo de encontrar soluções assertivas e pertinentes sobre os diversos problemas registrados, com frequência, pela classe política e por setores da imprensa, diante do crescimento desordenado da cidade sem a revisão há anos do Plano Diretor. O momento é de aproveitar o engajamento do CREA e ter um olhar diferenciado para o Meio Ambiente.

Patrimônio do povo

Este colunista aproveita para esclarecer um ponto, em especial, para a assessoria do prefeito Edvaldo Nogueira: questionar a supressão de árvores em áreas verdes, como o Parque da Sementeira, independente de ser cajueiro, coqueiro ou qualquer outra espécie, está dentro do interesse da coletividade. Aquele equipamento urbano é um patrimônio do povo aracajuano e a imprensa (ou parte dela) tem o dever de questionar sim e servir como um “farol da sociedade”, jogando luz e deixando tudo às claras…

Exclusiva!

Vale o registro porque a notícia é muito boa: na noite desse domingo (21) este colunista teve a satisfação de conversar ao telefone com o jornalista e um dos maiores articulistas políticos do Estado, Diógenes Brayner, que embora ainda internado para tratamento de saúde, ao lado de sua adorável esposa Renata, já apresenta bons sinais de evolução e fica a torcida, além de muitas orações, para que muito em breve a grande referência do jornalismo político sergipano esteja retomando suas atividades diárias, trazendo o melhor dos bastidores da política atual.

Sobre Lagarto

O governador Fábio Mitidieri (PSD) participou da Convenção do PSD em Lagarto, nesse domingo (21), ao lado da deputada federal Delegada Katarina (PSD) e da pré-candidata a prefeita de Aracaju, Delegada Danielle (MDB), e ratificou seu apoio e compromisso político com a pré-candidatura de Sérgio Reis (PSD) para prefeito daquele município.

Bole-Bole & Republicanos

A manifestação pública do governador agrada e muito o grupo Saramandaia, mas também incomoda por demais as lideranças do grupo “Bole-Bole”, que hoje conta com a atual prefeita Hilda, a deputada estadual e aliada Áurea e o deputado federal Gustinho Ribeiro, sem contar o partido Republicanos, cujo Diretório Municipal de Aracaju apoia sem rodeios os pré-candidato a prefeito da capital do governador, Luiz Roberto (PDT). Olhando para 2026, FM deve precisar muito de Lagarto e agora, mais do que nunca, de uma vitória de Sérgio Reis…

Alô Ribeirópolis!

O Ministério Público Eleitoral moveu uma representação contra o atual prefeito e pré-candidato à reeleição, Rogério Sobral (PSB), por propaganda eleitoral extemporânea ou seria campanha antecipada? A Justiça Eleitoral estabeleceu um prazo para a defesa do gestor se manifestar nos autos da ação.

Alô Laranjeiras!

Num consenso entre os agrupamentos das Fazendas Varzinhas e Boa Sorte, além da Usina Pinheiro, Martha Hagenbeck deve ser a pré-candidata a prefeita do agrupamento de oposição no município de Laranjeiras. As tratativas estão sendo costuradas nos bastidores da política local.

Transição energética I

Sergipe sediará nesta segunda-feira, 22, o seminário ‘Transição energética: oportunidades de negócios e desenvolvimento regional’. O evento acontecerá a partir das 14h, no plenário da Assembleia Legislativa (Alese), e é idealizado pelo deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas).

Transição energética II

Promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), em parceria com a Alese e com o apoio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), o encontro abordará desde a importância do gás natural na transição energética até as oportunidades de negócios do terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) de Sergipe a partir da conexão à malha nacional.

Luciano Pimentel I

De acordo com o deputado Luciano Pimentel, secretário de Estado de Sergipe na Unale e presidente da Comissão de Infraestrutura, Minas e Energia da entidade, trazer o simpósio para a Assembleia Legislativa é uma forma de fortalecer a presença do estado nas discussões sobre a transição energética.

Luciano Pimentel II

“É importante que Sergipe se mantenha como protagonista neste debate, especialmente porque nós sabemos do potencial do estado para a exploração de petróleo e gás. Por isso, o seminário será uma oportunidade de reafirmar a força de Sergipe neste cenário, possibilitando aos nossos parlamentares uma inserção mais efetiva na discussão sobre o futuro energético do estado, a partir da análise de profissionais que estudam e acompanham de perto as mudanças deste setor”, afirma Pimentel.

Palestrantes

O evento contará com palestras do diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia; do pesquisador da FGV Energia, João Victor Marques; do diretor Comercial e Regulatório da TAG, Ovídio Quintana, e do diretor de Marketing, Comercialização e Novos Negócios da ENEVA, Marcelo Cruz.

Alex Melo I

O pré-candidato a vereador por Aracaju, Alex Melo (PRD 25), lançou, na tarde desse domingo (21), a sua pré-campanha, no bairro 18 do Forte, na zona norte da cidade. O evento contou com a presença de moradores de vários bairros da capital sergipana, como Santa Maria, Bugio, Atalaia, Mosqueiro, América, Industrial, Augusto Franco, Inácio Barbosa e Jardim Centenário.

Alex Melo II

“Em um evento como esse, a gente sente a força de todos vocês e acreditamos que estamos no caminho certo. Deus fala na minha mente que eu estou nesta missão para ajudar e cuidar destas pessoas, e a voz de Deus me dá coragem para continuar esta luta e este projeto liderado por Ele”, disse Alex Melo durante o ato político.

Alex Melo III

Em seu discurso, Alex Melo se comparou com o rei de Israel e personagem bíblico Davi, por suas características na juventude. “Davi foi um filho desprezado por todos, inclusive seus pais e irmãos, ninguém o valorizava. Mas no dia em que o profeta (Samuel) foi escolher o rei de Israel escolheu aquele homem franzino rejeitado. Quando prego sobre Davi, lembro da minha história, eu sou Davi. Na minha infância também fui rejeitado, ninguém dava nada por mim. Aos oito anos, comecei a pegar carrego na feira de Itabaiana com uma carrocinha de madeira. Aos 12 anos, trabalhei em uma cerâmica, sendo o único magrinho trabalhando ali. E hoje Deus escolheu a gente. Assim como Davi foi o homem que Deus escolheu, Alex Melo é o homem que Deus escolheu para fazer o melhor por Aracaju”.

Yandra Moura

Presente no evento, a Pré-candidata à Prefeitura de Aracaju e deputada federal Yandra Moura (União), que vem sendo abraçada pela comunidade evangélica, destacou a importância da participação de Alex Melo no seu agrupamento político. “Alex Melo é um homem que exala sinceridade. E foi com muita sinceridade que ele leu ponto a ponto do nosso projeto (de governo) que dialogamos. É por isso que ele confia em uma mulher que é cristã e tem compromisso com as igrejas, famílias e com o bem-estar social do nosso povo e da nossa gente”, disse Yandra.

Apoia Yandra

“Yandra tem várias qualidades. Mas vou falar de três hoje: a primeira é que ela é uma mulher de compromisso e de palavra. A segunda é que ela é muito sincera, e nós conseguimos ver o carinho dela pelas pessoas. A terceira é que ela trabalha muito. Em menos de dois anos de legislatura, já aprovou quatro projetos de lei como deputada, e assim como ela tem trabalhado em Brasília, ela vai trabalhar em Aracaju”, enalteceu Alex Melo.

PRD 25

Na próxima quinta-feira (25), às 14h, na Rua Bom Jesus dos Navegantes, n° 225, no bairro Ponto Novo, o Partido Renovação Democrática (PRD 25), que tem Alex Melo como presidente em Sergipe, fará sua convenção partidária. O evento tem como objetivos discutir e deliberar sobre as diretrizes para as eleições de 2024 e outras questões relevantes da sigla.

William Fonseca

Pré-candidato a vereador de Aracaju dentro do Conjunto Augusto Franco, o maior conjunto habitacional do Estado, o jovem William Fonseca está confiante que o Republicanos conseguirá eleger de um a dois vereadores este ano, ele segue com suas pautas, conversando os amigos e buscando fortalecer seu projeto político. William tem boas propostas para a Educação e é um defensor do fortalecimento do comércio local. Ele revela que está focado e quer surpreender nas próximas eleições.

Porto Farol I

No mês de agosto, Sergipe ganhará um novo centro de negócios e eventos, com conceito moderno, excelente estrutura, e em sintonia com as necessidades do mercado: o Porto Farol. Localizado no bairro Coroa do Meio, em Aracaju, na rua ao fundo do farol e bem perto do principal cartão postal da cidade, a Orla de Atalaia, o empreendimento terá 17 espaços flexíveis entre salão multieventos, salas para treinamentos, para reuniões, espaço VIP, estúdios para Podcast, e suíte para noivas, entre outros.

Porto Farol II

O Porto Farol tem capacidade para acomodar, confortável e simultaneamente, até duas mil pessoas. As salas admitem entre 80 e 800 pessoas sentadas. As obras de reforma do espaço estão em fase final, e o local receberá os mais variados tipos de eventos como congressos, feiras, eventos corporativos, associativos, shows, lançamento de produtos, casamentos e formaturas, entre outros.

Porto Farol III

Todas as salas serão climatizadas e possuirão completo tratamento e isolamento acústicos, ou seja, o som de um espaço não será ouvido em outro. E para aproveitar a beleza da região onde está localizada, como a vista para o mar, o Porto Farol também terá uma cafeteria, com conceito igualmente moderno.

Alexandre Porto

“O Porto Farol surgiu de uma profunda análise do mercado de eventos em Sergipe, principalmente na capital sergipana, e chega para suprir a necessidade por espaços bem-estruturados para acontecimentos de pequeno e médio porte. O Porto Farol oferecerá conforto, qualidade e uma equipe altamente qualificada, que ajudará no sucesso da iniciativa a ser realizada no Porto Farol”, explicou o idealizador do Centro, o empresário Alexandre Porto.

Agende sua visita

O Porto Farol Centro de Eventos e Negócios está localizado na esquina das ruas Capitão-Tenente Edivaldo Lima Santos e Urbano Neto, no bairro Coroa do Meio. Para agendar uma visita ao local e saber mais informações sobre o empreendimento, basta enviar mensagem para o WhatsApp (79) 9.9692 6998. Mais informações também podem ser obtidas no Instagram @portofaroleventos

Alô Simão Dias!

O servidor do TJSE, Leandro Murad e o engenheiro Agrônomo César Valadares são pré-candidatos do MDB a prefeito e a vice, respectivamente, para a prefeitura de Simão Dias. Eles contam com o apoio irrestrito do Senador Alessandro Vieira, presidente do partido em Sergipe. Leandro, um humanista, “acredita no potencial de se reinventar através da educação e na possibilidade de transformação social. Uma educação que viabilize ao ser humano o seu desenvolvimento integral. Com saúde, trabalho, esporte, cultura, artes”.

Leandro Murad

Uma educação que faça “com que à população amplie os horizontes e comece a criar novas avenidas de ideias e desenvolvimento. Acredito numa gestão que viabilize à sociedade o aperfeiçoamento da mão de obra, o profissionalismo e a geração de emprego e renda”.

César Valadares

César, um lutador pela implementação das políticas públicas com justica social, quer multiplicar os projetos sociais que vem implantando ao longo de 25 anos, nas terras Simãodienses. “O nosso trabalho será potencializado com políticas públicas participativas, com ênfase nas áreas de agricultura, habitação e assistência social. Entramos nessa luta de corpo e alma. Colocando talento, raça, força, coragem, amor, emoção, fé e a bênção de Deus para juntos com o povo fazermos Simão Dias feliz”.

Diêgo com Samuel

O vereador e pré-candidato a prefeito de São Cristóvão, Diêgo Prado, prestigiou a festa da convenção partidária do deputado e pré-candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, no último sábado (20). Diêgo estava acompanhado do seu pré-candidato a vice, Edson Pereira, o vereador Valdecir Filho, além da família e amigos. A presença de Diêgo na convenção e a presença de Samuel e sua esposa no movimento São Cristóvão que quero – edição especial Mulheres, realizado no último dia 11, deixam claro que os dois pré-candidatos a prefeito estão juntos na disputa pelas duas prefeituras da Grande Aracaju e que trabalharão em conjunto caso sem eleitos.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

