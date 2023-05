“Casa de Ferreiro”… Aracaju precisa de uma gestão mais eficiente!

Diferente da “Aracaju” promovida nas campanhas eleitorais e nas propagandas instituições da Prefeitura Municipal, quem vive na cidade, que conhece os bairros, quem tem contato direto com a periferia, com as pessoas que mais precisam do poder público, sabe que a realidade é bem diferente, que o cenário não se compara com o que vem sendo propagado, sobretudo nas redes sociais. Apesar todos sermos apaixonados pela capital, Aracaju está distante de ser o “País das Maravilhas”.

E a responsabilidade não é apenas do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), justiça seja feita. É fruto de um acúmulo de responsabilidades, tanto das gestões anteriores (inclusive as deles), como também todos os entes constituídos, inclusive a Câmara Municipal, que é eleita (e reeleita) a cada quatro anos com a missão de cobrar, de fiscalizar, de dar voz aos problemas enfrentados pela população. O vereador chega na “ponta”, é o primeiro a sentir e ser cobrado pela ausência do Executivo.

Mas quem acompanha o Edvaldo Nogueira de 2017, quando voltou à PMA, para o mesmo prefeito agora, percebe o mesmo “esgotamento” visto no final de suas primeiras gestões em 2011 e 2012, quando sua avaliação não era das melhores. A cidade tem problemas sérios na Saúde, não se percebe efetividade em políticas de turismo e assistência; os semáforos estão tomados por pedintes, o centro comercial foi esquecido, abandonado, às traças;

O patrimônio público está ficando para a história, nos textos antigos e nas recordações dos mais antigos; muitas praças precisam de revitalização, as feiras livres mantêm os problemas crônicos; melhor nem falar do transporte coletivo que já virou até questão judicial! As obras prometidas demoram para sair do papel, e quando acontecem, não são concluídas. A zona de expansão continua vivendo de promessas feitas na campanha de 2016, mas segue esquecida…

Como Edvaldo Nogueira costuma se vangloriar, agora como presidente nacional da Frente de Prefeitos, de sua gestão na PMA, este colunista se recorda do ditado popular: “casa de ferreiro, espeto de pau”! Só na imaginação do atual gestor e na sua propagada bem conduzida e produzida que vivemos em uma cidade eficiente. Aracaju está atrasada em diversos setores e precisa de um (a) gestor (a) mais dinâmico (a) e propositivo (a). Precisa de mais criatividade!

É evidente que existem acertos da atual gestão, mas a capital já fez e já foi muito mais longe! Talvez a proximidade do fim do mandato, e o medo de um novo “ostracismo” já comece a pesar, mas o prefeito precisa entender que, enquanto ele não atua, não inova, mais a cidade cresce desordenada (sem a revisão do Plano Diretor) e malcuidada. Se isso é “AMAR ARACAJU”, então este colunista precisa, urgentemente, conhecer novas visões de amor. Aí o povão sofre de qualquer jeito, com ou sem amor…

Veja essa!

Em recente conversa com este colunista, o ex-prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro, demonstrou total disposição de concorrer às eleições municipais do próximo ano. Por enquanto, Valmir vai aguardar o momento certo para iniciar as conversações.

E essa!

Aliados de Valmir não só incentivam sua candidatura, como também entendem que ele é o melhor pré-candidato da oposição para vencer a eleição municipal. Diante da possibilidade de ele entrar na disputa, já existem especulações sobre o vice na chapa.

Exclusiva!

Dentro de Lagarto o sentimento é um só: se o secretário de governo Sérgio Reis se coloca como o candidato do agrupamento Saramandaia, o entendimento após o Lagarto Folia é que a ex-deputada Goretti Reis será a candidata a prefeita da cidade.

Bomba!

A informação é que o Grupo Maratá (politicamente falando) fez a diferença e está “pesando” para que Goretti seja a candidata do agrupamento. Em 2020, o grupo apoiou a reeleição da atual prefeita Hilda Ribeiro. Só que, por enquanto, Sérgio Reis mantem sua pré-candidatura.

Alô Tobias!

Já em Tobias Barreto, o prefeito Dilson de Agripino deve disputar a reeleição e, possivelmente, terá como adversária a ex-deputada Diná Almeida. O agrupamento mantém conversas com outros políticos da cidade, inclusive o deputado Kaká Santos. Uma composição pode acontecer…

Alô Itabaianinha!

Tudo se encaminha para uma composição, antecipada por este colunista, para uma pré-candidatura da ex-deputada Janier Mota, com o apoio de quase toda a oposição no município, com destaque para o ex-deputado Mundinho da Comase e seu filho Alan. O anúncio da aliança pode acontecer ainda este ano…

Olha o TCE!

O delegado da Receita Federal em Sergipe, Edson Fiel Filho, e o delegado-adjunto, André Ricardo, foram recebidos pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Flávio Conceição. Em pauta, o reforço das relações institucionais e a doação de aparelhos celulares apreendidos no programa Receita Cidadã, que destina mercadorias para contribuir com a responsabilidade social.

Edson Fiel

“O Tribunal de Contas é um parceiro histórico da Receita Federal, temos diversas ações, organizamos seminários em conjunto, principalmente dirigidos aos gestores municipais; essa destinação de celulares fazemos com a certeza de que será dado o uso institucional adequado em prol do nosso estado”, comentou Edson Fiel Filho.

Flávio Conceição

Ao agradecer a visita e a doação, o presidente do TCE também reiterou a parceria com a Receita em diversas ações, de fiscalização e pedagógicas, a exemplo do recente Workshop “Siafic e Nota Fiscal Eletrônica”. “O Tribunal de Contas e a Receita já têm um constante e produtivo intercâmbio de informações, o que só amplia a atuação desses órgãos em prol da sociedade; ficamos felizes também com esta doação e iremos encaminhar estes aparelhos para uso do nosso corpo técnico”, pontuou o presidente do TCE.

Katarina Feitoza I

A Câmara dos Deputados se debruçou sobre um tema que vem ganhando notoriedade e causando preocupação a pais e profissionais da área: os ataques violentos a escolas. De autoria da deputada Delegada Katarina (PSD/SE), a audiência pública teve o objetivo de checar causas e buscar soluções para o problema. A audiência ocorreu no plenário da Comissão de Segurança Pública e foi presidida pela deputada Delegada Katarina, que entendeu ser imprescindível a oitiva de representantes de diversas entidades, públicas e privadas, para um debate amplo e plural.

Katarina Feitoza II

Seguindo a linha de raciocínio da deputada, a discussão é essencial, pelo fato de que segurança pública não se faz apenas com policiamento. “É preciso debate, é preciso nos preocupar com a prevenção; e prevenir também passa por educação, saúde, cultura, direitos humanos, enfim, pelo olhar para o todo”, ressaltou a deputada.

Katarina Feitoza III

“Sempre trabalhei sob essa perspectiva das políticas integradas, e por isso essa audiência é tão importante, pois precisamos definir causas e soluções. Será que o policiamento é importante? O monitoramento, a assistência psicológica? Só através do debate descobriremos qual caminho seguir”, argumentou.

Pastor Diego I

Estudo com qualidade e segurança adequada é o mínimo que as crianças e jovens do nosso país deveriam ter no ambiente escolar. Preocupado com a onda de violência nas escolas, o vereador Pastor Diego (PP) solicitou – através de Requerimento de Urgência – a votação de um pacote de projetos que buscam proteger as unidades de ensino da capital, bem como, os alunos e colaboradores.

Pastor Diego II

As proposituras são de autoria do parlamentar e foram protocoladas ainda no ano de 2022. “Muito antes da avalanche de fatos e casos de violência que chocaram o país. Porém, ainda mais necessário nesse momento tão preocupante que estamos vivenciando. É urgente a necessidade de criarmos medidas preventivas para conter os ataques e atos contra a vida que atravessa o cotidiano escolar”, destacou Diego.

Pastor Diego III

O Projeto de Lei n° 262/2022, que dispõe, no âmbito municipal, sobre a obrigatoriedade de identificação no acesso às escolas municipais de Aracaju é uma das propostas apresentadas pelo vereador. De acordo com o texto original da propositura, cada pessoa que adentar a escola deve identificar-se com nome, RG e CPF, endereço, telefone para contato. Além de informar o motivo pelo qual requer acesso à instituição de ensino municipal.

Rede de proteção

“A escola é uma das instituições que compõem a chamada rede de proteção à infância e adolescência. Nesse sentido, o projeto visa garantir aos alunos, juntamente com os outros componentes da comunidade escolar, a proteção e segurança dentro do ambiente escolar. É importante garantir que todas as pessoas que frequentam as instituições de ensino estejam resguardadas e protegidas, até porque todas elas estão sob a responsabilidade do Município”, ressaltou o vereador.

Sérgio Reis I

Em agenda política em Brasília, o deputado estadual Sérgio Reis (PSD) esteve no Ministério das Cidades para debater políticas públicas de habitação. Na companhia do secretário especial em exercício de Representação de Sergipe, Luciano Filho, Sérgio foi recebido pelo secretário executivo do Ministério das Cidades, Hildo Rocha.

Sérgio Reis II

“Atenção Sergipe e Lagarto, teremos boas notícias na construção de casas e na área de mobilidade. Estou em Brasília, e a reunião com o secretário executivo do Ministério das Cidades, Hildo Rocha, foi bastante produtiva. Vamos avançar nas obras do rodoanel de Lagarto. Essa é a marca do governo de Fábio Mitidieri, fazer Sergipe avançar, e ele pode contar comigo e com o deputado federal Fábio Reis”, disse.

Sérgio Reis III

“O governo de Sergipe pode ter certeza que será agraciado pelos projetos do Minha Casa Minha Vida e pelos projetos tocados pelo Ministério nas áreas de água, saneamento, resíduos sólidos e drenagem urbana. É uma alegria receber Sérgio aqui”, afirmou o secretário Executivo do Ministério.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura, vice-líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, obteve retorno positivo da audiência com a ministra da Saúde, Nísia Trindade. A parlamentar foi informada da qualificação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h – Ana Maria de Menezes Garcez), em Itaporanga D’Ajuda, para recebimento de R$ 70 mil mensais, a serem aplicados nas ações e serviços de Saúde.

Yandra Moura II

No último dia 11 de abril, a deputada esteve no Ministério da Saúde e apresentou diversos pleitos dos municípios sergipanos, como financiamento da atenção primária, credenciamentos e homologações das estratégias de Saúde financiadas pelo governo federal e também sobre a construção de novas unidades nos municípios.

Yandra Moura III

“Tratei com a ministra Nísia Trindade diversos assuntos relacionados à Saúde dos sergipanos e já recebemos o retorno com a liberação do recurso no montante de R$ 840 mil, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) do estado de Sergipe e do município de Itaporanga”, explicou Yandra.

Ricardo Marques I

O vereador Ricardo Marques (Cidadania), mais uma vez teve o seu trabalho reconhecido pela população aracajuana, através de pesquisa feita pelo instituto IFP. Na noite dessa terça-feira, 2 de maio, no Teatro Tobias Barreto, o parlamentar recebeu o prêmio “Notório” de vereador mais atuante de Aracaju.

Ricardo Marques II

“Estou muito feliz pela escolha da população e quero dividir essa homenagem a minha equipe do gabinete e todas as pessoas que acompanham meu trabalho. Vejo a política como uma missão e o trabalho de vereador precisa ser útil para a sociedade, do contrário o mandato perde a finalidade”, diz Ricardo Marques.

Ricardo Marques III

Este foi o quinto Prêmio que Ricardo Marques conquistou em pouco mais de dois anos do seu primeiro mandato como vereador por Aracaju. Ele se destaca por não limitar sua atuação como parlamentar às sessões da Câmara municipal ou ao gabinete. Desde o primeiro dia do seu mandato ele trabalha perto da população, está diariamente nas ruas dando voz ao povo e em busca soluções para os problemas das pessoas.

Apoio ao esporte I

O Governo de Sergipe publicou no Diário Oficial do Estado, a retomada do Programa Seleções, que oferece aporte financeiro no valor de R$ 50 mil para as federações sergipanas das quatro principais modalidades coletivas praticadas no estado: futsal, voleibol, basquete e handebol. A Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) será responsável pelo intermédio com os representantes das federações, que precisam apresentar a documentação descrita no decreto nº 297/2023.

Apoio ao esporte II

O Programa Seleções está em vigor desde 2021, com a previsão de um aporte financeiro para as federações sergipanas de futsal, voleibol, basquete e handebol. Em 2023, o programa chega com um novo formato e o recurso financeiro no valor de R$50 mil será dividido em duas parcelas de R$25 mil, para que as federações mantenham as seleções sergipanas sub-13, sub-15 e sub-18 treinando para as competições com materiais adequados e ambiente condizente com a modalidade, além de promover intercâmbio sócio esportivo.

Apoio ao esporte III

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destaca a importância do programa para o desenvolvimento das modalidades. “O Programa Seleções existe há dois anos, foi interrompido na pandemia e será retomado agora. Ele é muito importante para o crescimento das modalidades coletivas aqui em Sergipe e para o desenvolvimento desses atletas. Com esse valor, nós conseguimos oferecer mais condições de treino aos atletas e um suporte para a participação nas grandes competições”, explica.

Paulo Júnior I

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) se reuniu com membros da Associação de Deficientes Visuais de Sergipe (Adevise) para apresentar o Projeto de Lei (PL) de número 87/2023, que propõe emissão gratuita de certidões de óbito, nascimento e casamento em escrita braille (sistema de escrita tátil utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão).

Paulo Júnior II

Recebido pelo presidente da Adevise, Osvaldo Mascarenhas, e pelo vice-presidente, Adriano Rocha, o parlamentar explicou que a propositura foi protocolada e aguarda andamento junto às comissões para seguir para votação. O PL objetiva a inclusão de pessoas que declaram grau de dificuldade para enxergar.

Paulo Júnior III

Durante a reunião, foi proposto a inclusão de certidão com fonte ampliada, para atender pessoas com baixa visão, cerca de 75.156 pessoas, de acordo com a Associação. “Agradeço a receptividade dos membros da Adevise e estamos abertos para melhorar esse projeto e debater outras proposituras que promovam inclusão. Adriano sugeriu que incluíssemos a emissão de certidão com fonte ampliada, vamos passar para a assessoria jurídica para que seja feito o acréscimo e pedimos o apoio dos colegas para que o Projeto seja debatido o mais rápido possível”, disse Paulo Júnior.

Laércio Oliveira I

“Sergipe é a nova estrela do gás do Brasil e do mundo”, destacou o senador Laércio Oliveira (PP-SE) na abertura da Offshore Technology Conference – OTC 2023, a maior feira mundial voltada ao mercado de óleo e gás, em Houston, nos Estados Unidos. Ao longo da última semana, entre os dias 30/04 e 04/05, o evento com mais de 2.500 expositores reuniu os principais nomes e empresas do setor, cadeia de fornecedores, diplomatas e entidades governamentais, centros de pesquisa e delegações internacionais para discutir o cenário internacional, oportunidades de investimentos e as inovações tecnológicas da indústria.

Laércio Oliveira II

Laércio Oliveira explicou que a aprovação da Lei do Gás, em 2021, relatada por ele no Congresso Nacional, transformou o país e abriu as fronteiras para receber investidores de todas as partes do mundo. “Meu sentimento é de alegria ao ver que esses expositores que estão aqui podem ir a todas as regiões brasileiras e encontrar um ambiente favorável para o mercado de petróleo e gás, especialmente em Sergipe. É lá que as oportunidades se concentram. Por isso, queremos convidar vocês para comprovar que o Brasil que celebramos, através de Sergipe, é um país que espera todos os investidores, brasileiros e estrangeiros”, afirmou Laércio, que representou o Senado Federal nessa missão no exterior e integrou a comitiva do governo de Sergipe, liderada pelo governador Fábio Mitidieri.

Neto Batalha I

Preocupado com o lazer e o desporto entre os sertanejos, o deputado estadual Neto Batalha (PP) apresentou indicação na Assembleia Legislativa para recuperar as instalações do estádio Bebetão, situado no município de Itabi, distante 135 km de Aracaju. “Infelizmente, o principal campo de futebol da região se encontra deteriorado e necessita de urgente reforma”, relatou o parlamentar.

Neto Batalha II

Todas as vezes que visita o município, Neto Batalha conta que algumas lideranças e a própria população clamam pela recuperação do espaço. “A gente sabe que no interior do estado há poucas oportunidades de lazer e entretenimento, por isso um campo de futebol bem cuidado pode servir para diversão e prática de atividades esportivas”, justificou o deputado.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com