Caso Nadine: a sensação de que o “crime compensa” no Brasil e no Peru! 

A “polêmica do momento” do governo do presidente Lula (PT) se deu após a operação que utilizou uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para “resgatar” a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia Alarcón, e seu filho, após a confirmação pelo Ministério das Relações Exteriores sobre a concessão de asilo diplomático para ambos em nosso País. Com todo respeito aos envolvidos (ou talvez, sem respeito algum) o Brasil pode se tornar o “arcabouço dos corruptos”, espalhados pelo Mundo!

Para quem não sabe, Nadine é casada com o ex-presidente peruano Ollanta Humala, que comandou seu País entre 2011 e 2016 e ambos foram condenados a 15 anos de prisão por crimes de lavagem de dinheiro de empreiteiras brasileiras, com uma “velha conhecida” de todos nós: a ODEBRECHT. O ex-presidente peruano está preso, pagando por seus crimes, e sua esposa e seu filho se “refugiaram” na embaixada brasileira, em Lima, até a concessão de asilo diplomático pelo governo Lula.

O governo brasileiro argumenta “questão humanitária” porque Heredia luta contra um câncer e seus advogados teriam pedido permissão para ela fazer seu tratamento aqui no nosso País. Em um primeiro momento seu pleito foi negado, mas ela findou sendo contemplada, semana passada, nas vésperas da leitura de sua sentença pelo Judiciário peruano e antes de ser presa. Nadine já vinha respondendo a um processo há uns três anos e seu envolvimento passou por ampla investigação.

É importante que os leitores tenham a consciência que não se trata de uma “inocente”, de alguém que vinha sendo perseguida por um sistema ou que não teve a mínima assistência do poder público, mas de alguém que usou a estrutura de Poder para praticar crimes, para dar suporte ao marido e presidente da República, tanto que virou alvo de diversas investigações por corrupção ou lavagem de dinheiro. Nadine, com seus golpes, contribuiu para o sofrimento de milhares de peruanos que vivem sem assistência.

E, para não ser presa, o governo “humanitário” brasileiro enviou um avião da FAB para o Peru dentro de uma “Operação Resgate”, tudo com a conivência do governo local, onde outros ex-presidentes, assim como o esposo de Nadine, estão presos por crimes diversos. A investigação por lavagem de dinheiro associa Ollanta Humala, inclusive, com o governo do ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que por coincidência sempre teve uma relação muito “amistosa” com governos petistas.

A pressa do governo federal, inclusive com o uso de uma aeronave da FAB para “resgatar” a ex-primeira-dama do Peru transmite uma preocupante sensação de impunidade, de que o crime compensa! Será que outros corruptos espalhados pelo mundo também não recorrerão ao Brasil, por “questões humanitárias”, também requerendo asilo diplomático com o intuito de evitar prisões? Pior é que se tem conivência do governo peruano é ainda mais grave!

Nosso País precisa figurar mundialmente por suas conquistas e realizações, pela diminuição das desigualdades sociais, pelo banimento do crime organizado, pelas inovações e avanços na Saúde, por uma Educação pública de qualidade! É assim que queremos o Brasil nas manchetes por aí afora! O asilo diplomático concedido para uma criminosa como Nadine abre não só um precedente grave, mas uma grande porta para quem comete “malfeitos” e precisa do “paraíso do crime” para se abrigar…

Veja essa!

Diante dos esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal da Fazenda de Aracaju (Semfaz), o deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), para reconhecer que houve um equívoco em seu pronunciamento anterior sobre os encargos do IPTU da capital sergipana.

E essa!

De acordo com o parlamentar, um descuido da assessoria na interpretação dos valores relacionados à cobrança do IPTU comprometeu sua fala e acabou por induzi-lo ao erro. “Por coincidência, o contribuinte possuía uma parcela do IPTU em aberto, no valor de R$ 750,46, que correspondia ao exercício de 2024. Esse valor, idêntico ao da parcela de 2025, gerou confusão quando a informação foi repassada a mim”.

Luciano Pimentel

“Em vez de me entregarem o documento referente ao exercício de 2025, recebi o de 2024, o que resultou na minha crítica em relação ao encargo da ordem de 27%. Foi uma falha da nossa assessoria. Tenho por hábito conferir tudo antes de me pronunciar, mas, nesta oportunidade, infelizmente, não o fiz e acabei cometendo um equívoco”, afirmou Luciano.

IPTU congelado

O deputado ressaltou que, cumprindo uma promessa de campanha, a prefeita Emília Corrêa manteve os valores do IPTU congelados, e as cobranças seguem a legislação municipal (Lei Complementar nº 154/1991), que prevê multa de 10%, correção monetária e juros com base na taxa Selic para pagamentos em atraso.

Pedido de desculpas

“Fiz questão de subir à tribuna hoje para me retratar e destacar que a nota da Semfaz está correta. Quero, inclusive, agradecer ao colega deputado Georgeo Passos, que me ligou ao identificar o problema ocorrido, contribuindo para que essa correção fosse feita. Por isso, externo minhas sinceras desculpas à Prefeitura de Aracaju por ter feito aquele pronunciamento de forma equivocada”, concluiu Pimentel.

Gesto nobre

Luciano Pimentel é um parlamentar que tem um histórico na Alese de defender pautas de interesse da coletividade, mas sem o uso de artifícios ou de apelar para a politicagem. Sua postura séria conquistou o respeito dos demais em relação ao seu mandato. Reconhecer o equívoco em relação ao IPTU de Aracaju é mais um gesto de nobreza do deputado, que pode crítico à Prefeitura quando necessário e interessar a coletividade, mas que foi coerente em corrigir a injustiça.

Luto pelo Papa

A morte do Papa Francisco é mais do que a perda da maior referência na terra da Igreja Católica, mas de um religioso que lutou pela paz, pela defesa das minorias, que ampliou a atuação religiosa. É evidente que algumas decisões podem levar certos questionamentos, mas a Igreja Católica sob o seu comando ficou marcada pela compaixão, pela simplicidade e pelo fortalecimento da fé Cristã. Um momento triste não apenas para os católicos, mas para todo o Mundo por uma perda tão representativa deste líder religioso.

Luto por Ivan

Também há de se lamentar a perda irreparável do jornalista e amigo Ivan Valença, uma referência na Comunicação sergipana e que deixa uma lacuna no jornalismo político e como crítico de cinema. Uma perda para a Cultura do nosso Estado, um profissional íntegro, que valorizava o Estado Democrático de Direito e a liberdade de expressão. Um baluarte que deixou um grande legado e contribuiu para o exercício profissional de vários comunicadores, inclusive deste colunista.

Forró Siri

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro convida a imprensa sergipana para a apresentação da programação completa do Forró Siri, que acontecerá nesta sexta-feira (25). Entre os anúncios mais aguardados estão a ampliação dos dias de festa e a diversificada grade de atrações, que contará com artistas de renome nacional e talentos da terra. A expectativa é que o evento movimente a economia, fortaleça o turismo e gere emprego e renda para a população.

Maravilha na Bahia I

O vereador Maurício Maravilha (União Brasil), realizou visita técnica em Salvador (BA) e conheceu de perto o projeto “Jardim de Chuva”, uma iniciativa inovadora na sustentabilidade. O parlamentar foi recebido pelo secretário de Sustentabilidade e Resiliência (Secis) de Salvador, Ivan Euler. Maurício Maravilha destacou o objetivo desta visita e a importância para aprimorar o projeto em Aracaju

Maravilha na Bahia II

“Nosso objetivo com essa visita é obter conhecimento prático sobre a implantação, o funcionamento e os resultados do projeto Jardim de Chuva, buscando informações técnicas para implementação em Aracaju. Por isso, vale ressaltar que a troca de experiências com o secretário Ivan Euler foi muito valiosa para aprimorar o projeto de Lei, 103/2025, que protocolei a Câmara Municipal de Aracaju e apresentei ao secretário”, declarou o vereador.

Maravilha na Bahia III

O parlamentar explanou ainda sobre o funcionamento dos jardins de chuva e ressaltou que Salvador é capital piloto no Nordeste deste projeto e falou sobre sua eficácia. “Salvador foi a cidade nordestina piloto na implantação dos Jardins de Chuva, esse projeto é fascinante e funciona como áreas verdes que absorvem e filtram a água da chuva, evitando que ela sobrecarregue o sistema de drenagem e ajudando a recarregar os lençóis freáticos”.

Pelo meio ambiente

“A iniciativa tem se mostrado eficaz no controle de inundações, na melhoria da qualidade da água e na criação de áreas verdes em meio ao ambiente urbano. É uma solução inteligente e sustentável que pode trazer muitos benefícios para Aracaju, ajudando a mitigar os problemas de alagamento”, completou o vereador.

Segue a vice-líder!

A deputada estadual Kitty Lima foi anunciada como nova vice-líder do Governo na Assembleia Legislativa de Sergipe. É a primeira vez que uma mulher assume o posto na Casa. Em discurso na tribuna, Kitty destacou o simbolismo da conquista e reforçou seu compromisso com a equidade, a causa animal, a sustentabilidade e o desenvolvimento social.

Kitty Lima I

“Essa nova missão não anula minha essência — me fortalece para construir mais pontes e garantir que as pautas que represento tenham ainda mais força”, afirmou. A parlamentar agradeceu a confiança do governador Fábio Mitidieri e destacou a abertura ao diálogo que vem recebendo desde o início da gestão. “Hoje tenho acesso ao governador que nunca tive em nenhuma outra gestão. Isso é respeito com os diferentes e compromisso com o futuro de Sergipe”, completou.

Kitty Lima II

Kitty também fez questão de reconhecer o avanço das políticas públicas voltadas à causa animal em Sergipe, citando a criação da Superintendência de Proteção Animal e o aumento das campanhas de adoção e castração. Segundo ela, “cuidar de gente também é cuidar dos animais”. Na nova função, a deputada pretende seguir atuando com independência, coerência e diálogo, características que marcaram sua trajetória desde o início da vida pública. “Meu papel será o de aproximar ideias, ouvir a população e fortalecer as pautas que representam um Sergipe mais justo, verde e humano”.

Greve do Magistério I

Nesta quarta-feira (23) acontece uma paralisação nacional do magistério, convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). Professores e professoras de todo o Brasil, irão parar suas atividades nas escolas para saírem às ruas contra a privatização, a militarização e a desvalorização profissional.

Greve do Magistério II

Em Sergipe, além da paralisação durante todo o dia, o magistério das redes estadual e municipais se concentrarão, às 14h, na Praça da Bandeira, em Aracaju, e seguirão em marcha pelas ruas da capital até a Praça Fausto Cardoso. A paralisação e marcha do magistério sergipano cobram: a valorização e o pagamento do piso salarial nacional, a implementação da gestão democrática, garantia de apoio pedagógico nas escolas e garantia do auxílio-internet e do auxílio-tecnológico.

Jogos da Primavera I

O maior evento desportivo do estado de Sergipe vai começar. O Governo de Sergipe, por meio das secretarias de Estado da Educação (Seed) e do Esporte e Lazer (Seel), realiza nessa quinta-feira (24), às 16 horas, na Arena Batistão, em Aracaju, a abertura da 41ª edição dos Jogos da Primavera. O tradicional encontro reunirá alunos da rede pública e particular, de todas as regiões, em uma celebração de talento, espírito competitivo e integração escolar.

Jogos da Primavera II

O evento acontecerá em etapas: a primeira é a concentração das 40 bandas escolares na Praça Graccho Cardoso, em frente ao Centro de Excelência Atheneu Sergipe, às 13 horas. Elas sairão, às 14 horas, pela Rua Vila Cristina, no Bairro São José, em direção à Arena Batistão, onde ocorrerá o desfile dos agrupamentos escolares. Já às 16 horas, no estádio, acontecerá a solenidade que marca oficialmente a abertura dos Jogos da Primavera, com acendimento da pira olímpica e representação das escolas privadas e públicas.

Jogos da Primavera III

No período do desfile, estarão isolados trechos de ruas do entorno da Rua Vila Cristina e da Arena Batistão: Rua Campo do Brito, Avenida Augusto Maynard, Rua Duque de Caxias, Rua Campos, Rua Riachuelo, Praça Graccho Cardoso. Os Jogos da Primavera contam com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Sergipe.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com