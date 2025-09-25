Cauê com Rogério define palanque de Mitidieri e descarta Edvaldo e Alessandro

Por Habacuque Vilacorte

Política não é para amadores! Este colunista já defendeu este posicionamento em outras oportunidades e perde permissão aos leitores para ser repetitivo e reflexivo: a informação dada com exclusividade pelo comunicador Narcizo Machado (FAN FM) de que o publicitário Carlos Cauê assume o marketing da pré-campanha à reeleição do senador Rogério Carvalho (PT) tem uma explicação: é a consolidação do palanque petista do governador Fábio Mitidieri (PSD) para 2026.

O chefe do Executivo já declarou voto a favor da reeleição do presidente Lula (PT), não levando em consideração o fato de o seu PSD ter pré-candidato próprio para a presidência da República pela oposição. Já o publicitário Carlos Cauê, que por anos atuou em campanhas de governo e para a prefeitura de Aracaju, quase sempre vinculadas ao Partido dos Trabalhadores, ao ex-governador Jackson Barreto e, mais recentemente, ao grupo do ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT).

Segundo Narcizo Machado, Cauê está nomeado na estrutura do governo do Estado, mais precisamente sob o comando da Casa Civil e do secretário Jorginho Araújo e, ainda assim, a estrutura de assessores do governador Fábio Mitidieri foi “surpreendida” com a decisão do publicitário de trabalhar para Rogério Carvalho, um “suposto” adversário político. Mas este colunista repete algo que já antecipou em algumas publicações: Rogério estará no palanque de Fábio como segunda opção ao Senado no próximo ano.

Não custa lembrar que o governador já anunciou seu apoio para a pré-candidatura a senador do ex-deputado André Moura (UNIÃO). O apoio a Rogério será fruto de um acordo já estabelecido com o PT e o presidente Lula, que vai trabalhar para eleger uma bancada de senadores no próximo ano, para competir com os conservadores do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e demais partidos da oposição, ou seja, não há qualquer desconhecimento por parte do governo do Estado sobre Carlos Cauê.

Só que essa combinação feita entre Fábio Mitidieri, Lula, o PT e Rogério Carvalho, inclusive levando o “VELHO MARKETING” já conhecido do “Sistemão”, passa por algumas contradições que serão questionadas, sobretudo, pelos “russos”! O povão de Sergipe vai lembrar muito do que foi posto em toda a campanha eleitoral de 2022, inclusive a “troca de farpas” e acusações entre aliados de Rogério e de Mitidieri. A política realmente não é feita para amadores!

Mas a consolidação do palanque de Lula em Sergipe, com a reaproximação do senador Rogério Carvalho e do governador Fábio Mitidieri, inclusive com a ida de Carlos Cauê, também comprova um “descarte” governista da pré-candidatura do ex-prefeito Edvaldo Nogueira para o Senado! Há quem diga que ele pode disputar um mandato de deputado federal ou até de estadual, mas só teria espaço para concorrer a partir de agora se tiver coragem de romper e partir para a oposição, algo improvável, convenhamos.

Outro que também “sobra na curva” neste “acordão” de Mitidieri com o PT é o senador Alessandro Vieira (MDB), que desde o ano passado vem empenhando milhões em emendas para o governo e prefeitos aliados e, pelo visto, nem a “PEC” poderá “blindá-lo” na base governista. Sem espaço, ou recua para federal, ou sai “independente” ou caminha para a oposição junto com Edvaldo, onde também não é bem quisto. A impressão é que só Alessandro e Edvaldo não sabiam de Cauê com Rogério. Apenas eles…

Veja essa!

Como perguntar não ofende nunca, numa disputa tão acirrada pelo Senado, com fortes nomes na situação e na oposição, confirmada a chapa governista com André Moura e Rogério “Cauê” Carvalho, como vão se comportar os petistas e auxiliares de Mitidieri? Vão declarar o voto aberto (e verdadeiro) em André?

E essa!

Lembrando do “MARKETING DO MAL” de Edvaldo Nogueira e Luiz Roberto (PDT), que atacou não apenas a então candidata à prefeita de Aracaju, Yandra Moura (UNIÃO), mas outros membros da sua família na campanha de 2024, algo que já foi colocado publicamente pelo próprio André Moura, como será essa campanha com o mesmo “MARKETING” agora na campanha de Rogério?

André, André…

Diante desta possível “conjuntura” ou “engenharia política” na base governista, este colunista não achou na Netflix, mas recomenda uma boa pipoca e uma busca cuidadosa em outras plataformas digitais, o clássico “Dormindo com o Inimigo”, protagonizado por Julia Roberts. Falta de aviso é que não foi! André, André…

Bomba!

Este colunista tomou conhecimento de que, auxiliares do governador Fábio Mitidieri estavam tentando “emplacar” cargos comissionados na gestão da prefeita Emília Corrêa em Aracaju. Inclusive são pessoas que “alimentam” as críticas contra a gestão municipal. A informação é que a prefeita tomou conhecimento e não gostou do que ficou sabendo, evidentemente. De olho em 2026, parece que tem gente atendendo a “dois senhores”…

Olha o Republicanos!

De Itabaiana o radialista Aélio Santos (FM ITABAIANA) anuncia que o agrupamento liderado pelo prefeito Valmir de Francisquinho, o empresário Edivan Amorim e o grupo da prefeita Emília Corrêa estarão desembarcando, em breve, no Republicanos, com o deputado federal Ícaro de Valmir na presidência estadual a partir de abril do próximo ano…

Água mais cara!

Os sergipanos receberam já os boletos de cobrança da Iguá Saneamento, pelos serviços prestados de “fornecimento de água e esgoto”, no mês de Setembro, já com reajuste com valores médios mais caros do que os cobrados no mês anterior. Com um detalhe: Sergipe atravessou dias de “crise hídrica” com rompimentos consecutivos da adutora do São Francisco. No final, infelizmente, é o povão quem sempre paga a conta…

“Lacração continua”

Nas redes sociais continua sendo comum a reclamação dos sergipanos sobre os serviços prestados pela Iguá, na capital e no interior. Além de muita água sendo desperdiçada, agora muitos esgotos transbordando em via pública. O governador Fábio Mitidieri, semana passada, “cobrou providências” da empresa, mas os problemas persistem e as tarifas só aumentam. Mas é a oposição e setores da imprensa que gostam de “lacrar” com o assunto! É mole? Quem está “lacrando”, afinal?

Depende de Lula

A assessoria do ministro Márcio Macedo conversou com este colunista sobre os boatos de que ele estaria deixando a Secretaria-Geral da Presidência da República. Márcio Macedo negou os boatos de que estaria deixando o cargo. Em suas redes ele disse que nunca teve qualquer discussão sobre mudanças com Lula, mas que ele tem a prerrogativa de “montar o seu time” e que sua prioridade (de Márcio) é a reeleição do presidente da República em 2026 e que só será candidato a algum cargo eletivo, com o aval dele. Feito o registro…

Zona de Expansão I

Com a prefeita Emília Corrêa em São Paulo, impossibilitada de participar presencialmente, o vice-prefeito e secretário municipal da Comunicação Social, Ricardo Marques, e o procurador-geral do município, Hunaldo Mota, estiveram em Brasília, em agenda conjunta com os deputados estaduais Garibalde Mendonça, Georgeo Passos, Paulo Júnior e Manuel Marcos e o vereador Lúcio Flávio, para tratar da disputa territorial da Zona de Expansão da capital sergipana. O secretário-geral da Mesa Diretora da Alese, Igor Albuquerque, também participou das discussões.

Zona de Expansão II

A comitiva se reuniu com o deputado federal Rafael Simões (MG), autor do Projeto de Lei Complementar 6/2024, que estabelece regras para o desmembramento simplificado de municípios em casos de conflitos de limites territoriais. O projeto prevê a realização de estudo simplificado de viabilidade, consulta à população por meio de plebiscito organizado pela Justiça Eleitoral e a redistribuição de áreas entre municípios já existentes, sem criação de novas cidades, levando em conta critérios como contiguidade territorial, preservação de aspectos histórico-culturais e garantia da prestação de serviços públicos.

Zona de Expansão III

A proposta já foi aprovada nas comissões de Integração Nacional e de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados e agora aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. O vice-prefeito e secretário municipal da Comunicação, Ricardo Marques, disse que a Prefeitura de Aracaju vai esgotar todas as possibilidades para resolver definitivamente a delimitação da Zona de Expansão.

Ricardo Marques

“Estamos em Brasília cumprindo uma agenda importante para tratar da Zona de Expansão. Conversamos com o autor e com o relator do PLP 6/2024, além de buscar apoio de outros parlamentares e do Senado, para dar mais celeridade à tramitação do projeto. Nosso foco é construir, junto à Câmara e ao Senado, uma solução definitiva que traga segurança jurídica e permita que a Prefeitura de Aracaju avance com tranquilidade nessa questão que se arrasta há tantos anos”, disse Ricardo.

Com Hildo e com Hugo

A agenda em Brasília também incluiu reunião com o deputado federal Hildo Rocha, relator do PLP 6/2024, que se comprometeu a concluir a tramitação do projeto nas Comissões de Justiça e Cidadania em, no máximo, três semanas, possibilitando sua apreciação em plenário. A comitiva ainda esteve com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que demonstrou sensibilidade em relação ao tema e reconheceu a importância de garantir celeridade ao processo.

Georgeo Passos

O deputado estadual Georgeo Passos, presidente do Cidadania em Sergipe, ressaltou a necessidade de articulação política em nível nacional. “Atualmente, temos quase 20 mil pessoas vivendo sem segurança jurídica na Zona de Expansão, sem saber se pertencem a Aracaju ou se podem, em algum momento, ser consideradas de São Cristóvão. Sabemos que o PLP 6/2024 está com a tramitação avançada na Câmara dos Deputados e viemos em busca de apoio, somando forças para que esta questão possa ser logo resolvida. O avanço do PL pode ser um grande passo para solucionar definitivamente a questão e acabar com a instabilidade que gera sofrimento a milhares de famílias da Zona de Expansão”.

Hunaldo Mota

O procurador-geral do município, Hunaldo Mota, destacou que a articulação em Brasília foi fundamental para esclarecer dúvidas técnicas e jurídicas sobre o projeto. “Foi uma agenda muito produtiva, pois conseguimos apresentar diretamente aos parlamentares os aspectos legais que envolvem esse conflito territorial. Saímos confiantes de que há compromisso para acelerar a tramitação e, sobretudo, para garantir que a decisão final seja justa e traga segurança jurídica para os moradores da Zona de Expansão”.

Bancada presente

Além de Rafael Simões e Hildo Rocha, a comitiva também esteve com os deputados federais Thiago de Joaldo, Gustinho Ribeiro, Ícaro de Valmir e Yandra Moura, além do senador Alessandro Viera, pedindo apoio para fortalecer a mobilização em torno da pauta.

Olha o Sindimed!

O Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe (Sindimed) recebeu, nos últimos dias, uma série de denúncias de profissionais que relatam estar trabalhando sem qualquer respaldo contratual sob a gestão de organizações sociais (OS). Os depoimentos, carregados de apreensão, chegam a usar a palavra “socorro”, demonstrando a gravidade da situação vivida pela categoria.

Mais denúncias

Um dos médicos que procurou o sindicato narrou a experiência após assumir plantões no Hospital da Criança, em Aracaju, unidade construída pelo Governo do Estado. Segundo ele, o quadro se agravou desde que a gestão passou a ser de responsabilidade da Irmandade Boituva, em julho.

Sem contrato formal

“Vim pedir socorro ao Sindicato. Até julho, a contratação era feita via credenciamento da SES (Secretaria de Estado da Saúde). Atuávamos como pessoa física, amparados por edital e contrato específicos para essa prestação de serviços. No entanto, a OS assumiu a gestão e, desde então, estamos trabalhando sem qualquer contrato formal”, relatou o profissional.

“Pagamento nebuloso”

Ainda conforme os médicos, até o pagamento referente ao mês de julho foi realizado de maneira nebulosa: sem clareza sobre valores, formas de contratação ou direitos assegurados. “As únicas informações recebidas foram via WhatsApp: disseram que a contratação seria como PJ, informaram um valor líquido e nada mais”, acrescentou. O problema se intensificou quando alguns profissionais começaram a receber, para assinatura, um Termo de Adesão ao Contrato Social da Sociedade em Conta de Participação (SCP) – Centro Cardio Serviços Hospitalares. Uma médica que consultou um advogado sobre o documento foi alertada de que se tratava de algo ilegal.

Dr. Helton Monteiro I

O presidente do Sindimed, Dr. Helton Monteiro, criticou duramente a prática. Segundo ele, a situação reflete o caos que as organizações sociais vêm impondo ao serviço público em Sergipe, atingindo não apenas a qualidade da assistência ao paciente, mas também a dignidade do trabalho médico.

Dr. Helton Monteiro II

“Estamos diante de mais um capítulo sombrio da terceirização da saúde. É a repetição do que já vimos em outras unidades da Prefeitura de Aracaju, como na gestão do Hospital e Maternidade Lourdes Nogueira. O que os médicos estão relatando é grave: contratação sem contrato formal, pagamentos obscuros e imposição de documentos ilegais. O Sindimed não compactua com esse modelo. Defendemos, de forma intransigente, a realização de concurso público, com hospitais administrados pelo SUS, e não entregues a empresas que transformam a saúde em negócio”, declarou Helton.

Dr. Helton Monteiro III

Para o sindicato, não é admissível que profissionais que carregam a responsabilidade de salvar vidas estejam submetidos a tamanha insegurança jurídica e trabalhista. “Vamos agir para que esses médicos tenham respaldo, porque o que está acontecendo é um desrespeito inaceitável à categoria e à sociedade sergipana”, reforçou Helton.

“Aju é Mangue”

Como parte da programação do evento Connected Smart Cities, a secretária do Meio Ambiente de Aracaju, Emília Golzio participou do painel “Governo e Sustentabilidade” cujo foco era a apresentação de soluções inovadoras que promovem a sustentabilidade urbana. Na ocasião, o projeto ‘Aju é Mangue’ foi um dos destaques do debate.

Produção de mudas

A iniciativa, desenvolvida pela Prefeitura de Aracaju por meio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), utiliza tecnologia inédita de produção de mudas de mangue e já apresenta resultados positivos no reflorestamento, com uma taxa de sobrevivência de 94% no plantio experimental realizado no bairro Lamarão.

Emília Golzio I

“Soluções inovadoras não dizem respeito apenas a tecnologia. Queremos recuperar, proteger e mitigar os efeitos das mudanças climáticas com soluções inovadoras baseadas na natureza, mas isso não significa que não estamos atentos às tendências em sustentabilidade. Um dos nossos grandes objetivos é colocar Aracaju no mercado de crédito de carbono”, afirmou Emília Golzio.

Emília Golzio II

Durante sua fala, Golzio também ressaltou que a experiência de Aracaju pode servir de modelo para outras cidades brasileiras que enfrentam desafios semelhantes. “Não estamos apenas produzindo as mudas, estamos também produzindo o primeiro protocolo municipal de produção de mudas de mangue que vai virar um estudo científico. Esse protocolo poderá ser replicado por outras cidades”, explicou. Também participaram do debate Oswaldo Sanchez, pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, Agostinho de Rezende, CEO do Grupo DRZ e Glaucus Farinello da Secretaria de Meio Ambiente de Santos.

Apoio do Conivales I

O Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (CONIVALES) anunciou a ampliação das compras compartilhadas realizadas entre os municípios consorciados e conveniados. A partir de 2026, além de medicamentos, insumos hospitalares, materiais odontológicos e alimentação escolar, os municípios também poderão adquirir material didático por meio do consórcio. A estimativa é de que o processo de aquisição seja iniciado ainda em 2025, garantindo a entrega dos kits escolares no início do ano letivo seguinte. Atualmente, 45 municípios integram o consórcio.

Apoio do Conivales II

Para alinhar o elenco de itens, o consórcio promoveu uma reunião com os secretários municipais de Educação. Inicialmente, foram sugeridos 33 itens, como mochilas, cadernos, lápis, canetas, entre outros materiais. Com as contribuições dos gestores, a lista foi ampliada para mais de 40 itens, com uma previsão de duas compras realizadas anualmente, para atender essa nova demanda.

Robson Martins

Segundo o presidente do CONIVALES, Robson Martins, prefeito de Ilha das Flores, a ampliação é um passo estratégico para fortalecer a educação municipal. “Assim como já acontece com a alimentação escolar, em que os municípios chegam a economizar até 33% com a compra compartilhada, acreditamos que a aquisição de material didático também representará ganhos significativos. É economia de recursos, mas, sobretudo, mais qualidade para professores e alunos”, destacou.

Cleuso de Freitas I

O secretário de Educação de Monte Alegre de Sergipe, Cleuso de Freitas, relatou a experiência do município com a compra de alimentação escolar por meio do consórcio. Ele afirmou que, antes do CONIVALES, havia dificuldades constantes com fornecedores e interrupções no fornecimento. Hoje, de acordo com ele, a merenda escolar dispõe de uma variedade e regularidade no abastecimento.

Cleuso de Freitas II

“Agora nós estamos partindo para uma nova etapa, uma etapa que é um gargalo muito forte dentro da educação, que é o nosso material didático, o nosso material do dia a dia para nossos professores e alunos. Então, estamos aqui, mais uma vez, abraçando a causa. Eu acredito muito no CONIVALES, acredito muito na compra compartilhada”, relatou o secretário.

Franklin Freire

O superintendente do CONIVALES, Franklin Freire, reforçou que todos os processos de compra e licitação são realizados em sistema próprio, respeitando a legislação e a demanda de cada município. “Nosso compromisso é dar transparência e eficiência, garantindo que cada cidade receba exatamente aquilo que solicitou, no prazo adequado e com economia. A chegada do material didático consolida o papel do consórcio como ferramenta de fortalecimento da gestão municipal”, afirmou Franklin.

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju para reforçar a necessidade urgente da regulamentação do transporte complementar na capital, popularmente conhecido como táxi lotação. O parlamentar destacou que o tema vem sendo discutido desde a legislatura passada e cobrou agilidade da gestão municipal.

Breno Garibalde II

“Defendemos essa causa desde a legislatura passada, e o ex-prefeito Edvaldo Nogueira prometeu que faria a regulamentação, mas isso não aconteceu. Por sua vez, a prefeita Emília Correa se comprometeu a fazer a regularizar essa atividade. Já estamos no mês de setembro e esperamos que esse PL chegue o quanto antes a essa casa para discussão e aprovação”, disse Breno.

Breno Garibalde III

Segundo o vereador, a medida é essencial para garantir segurança jurídica e dignidade aos motoristas que hoje exercem a atividade de forma irregular. “A população está tranquila pela promessa feita, mas ansiosa pela regulamentação. Os motoristas precisam sair de casa para ganhar o pão de cada dia sem a preocupação de estarem atuando na clandestinidade”, completou.

Gratuidade no Enem

Durante o pronunciamento, Breno também ressaltou a importância de uma iniciativa de sua autoria, que assegura a gratuidade no transporte público para os estudantes do município de Aracaju que irão realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em novembro. O parlamentar lembrou que, por meio de emendas impositivas, garantiu o benefício nos anos de 2023 e 2024, e que a prefeitura já confirmou a manutenção da medida em 2025.

Gratuidade

“Muitos estudantes deixavam de fazer o Enem porque não tinham o dinheiro da passagem. Isso me tocou muito. Graças às emendas, conseguimos assegurar a gratuidade e agora a gestão municipal já anunciou a continuidade. É algo simples para alguns, mas de extrema importância para muitos jovens. Isso nos faz refletir o quanto o transporte público impacta na vida das pessoas. A cidade deveria ser igual para todos, mas infelizmente não é”, afirmou.

Tarifa zero

Concluindo sua fala, Breno defendeu a ampliação do debate sobre a tarifa zero em Aracaju, tendo como referência, experiências de outras capitais brasileiras, como Belo Horizonte. Para ele, o tema deve ser tratado como prioridade na mobilidade urbana da capital. “Desde o primeiro mandato, luto muito para que a gente possa discutir tarifa zero e um transporte público de qualidade para os aracajuanos. Muitas pessoas dizem que é utopia, mas já é realidade em alguns lugares do país. Espero em breve chamar uma audiência pública para que possamos nos aprofundar nesse tema”, concluiu.

