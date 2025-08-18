Cenário político de 2022 poderá se repetir em Sergipe no próximo ano

Por Habacuque Vilacorte

Considerando os cenários de disputa para o governo do Estado no próximo ano, o que já se sabe, por enquanto, é que o governador Fábio Mitidieri (PSD) já “bateu o martelo” sobre disputar a reeleição. Por sua vez, ainda há uma incógnita sobre o futuro dos demais partidos que fazem oposição em Sergipe. O pré-candidato mais fortalecido ainda é o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), mas ele possa ficar impedido de ir para a disputa novamente porque hoje se encontra inelegível.

Aliados e apoiadores de Valmir de Francisquinho se animaram com suas movimentações recentes, gerando expectativa de que poderia deixar o comando da Prefeitura de Itabaiana, no próximo ano, para disputar o governo. É evidente que ele só dará este passo, caso consiga reverter seu impedimento jurídico, mas isso não quer dizer que Valmir não participará do pleito no próximo ano. Seu apoio e suas caminhadas podem ser decisivos no processo de escolha do futuro governo de Sergipe.

Mas com um alinhamento com o PL da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, e do ex-presidente Jair Bolsonaro, desta vez não há clima para uma aliança política com o PT e com o senador Rogério Carvalho, composição que findou definindo a eleição de 2022, onde o eleitorado mais conservador e os bolsonaristas optaram por votar em Fábio Mitidieri no embate direto com o petista, consolidando uma grande virada na Grande Aracaju.

Olhando para 2026, em recente manifestação para uma publicação nacional, o governador Fábio Mitidieri sinalizou que vai apoiar a reeleição do presidente Lula, no próximo ano, mas não custa lembrar que o seu PSD está propenso em lançar o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), como pré-candidato à presidência da República, o que poderia ser um impedimento para que Lula venha para o seu palanque em Sergipe.

Diferente do agrupamento do ministro Márcio Macedo (PT), que “sonha” com uma composição com Mitidieri e que é minoria dentro do PT estadual, os apoiadores do senador Rogério Carvalho estão focados em sua reeleição e não veem com “bons olhos” uma aliança com o governador. Defendem a mesma orientação política de 2022, quando o partido fez oposição ao atual agrupamento que comanda o Estado, ou seja, não estaria descartado um palanque petista para recepcionar Lula em Sergipe.

E, como perguntar não ofende, se fosse “convocado” pela presidência da República para disputar o governo do Estado novamente, será que Rogério Carvalho, líder interino do governo Lula no Senado, negaria? Acomodaria ou não Márcio Macedo para o Senado? E será que o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) não se somaria? Em síntese, o que parece improvável para muitos, pode se repetir em 2026, com Mitidieri, Valmir e Rogério disputando o governo. Ou não? Façam suas apostas…

Veja essa!

São fortes os rumores, nos bastidores da política sergipana, de que o ex-prefeito Edvaldo Nogueira estaria se reaproximando do Partido dos Trabalhadores. Sem espaço na base governista, como pré-candidato ao Senado, a informação é que Edvaldo tem resistido sobre os convites para ser suplente ou pré-candidato a deputado federal.

E essa!

Quem está acompanhando as movimentações imagina que Edvaldo estaria conversando com o PT para ser candidato ao Senado, numa “dobradinha” com Rogério Carvalho, mas que ninguém se surpreenda se o ex-prefeito de Aracaju aceitar o desafio de disputar o governo do Estado e dar palanque para Lula em Sergipe…

Alô Rosário!

O grupo norte-americano Mosaic anunciou a venda de sua subsidiária Mosaic Potássio Mineração para a VL Mineração por até US$ 27 milhões. A operação inclui a mina de potássio Taquari-Vassouras, localizada em Rosário do Catete. Segundo comunicado oficial, o pagamento será feito em etapas: US$ 12 milhões no fechamento da transação, US$ 10 milhões após um ano e US$ 5 milhões ao longo de seis anos. A VL Mineração também assumirá cerca de US$ 22 milhões em obrigações de encerramento de ativos, relacionadas a compromissos ambientais e de recuperação da área minerada.

Cade tem que aprovar

A conclusão do negócio está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e ao cumprimento de condições contratuais usuais. Segundo comunicado da Mosaic, a mina Taquari-Vassouras exigiria mais de US$ 25 milhões em investimentos para continuar operando sob controle da companhia. A empresa avaliou que esses recursos teriam melhor utilização em outras áreas do grupo.

E os investimentos?

Em 2023, a Mosaic anunciou investimentos de R$ 800 milhões na mina. Segundo o portal Globo Rural, “a VL Mineração declarou interesse em realizar os investimentos necessários para manter e ampliar as operações da mina, com foco na continuidade das atividades e no fornecimento de potássio para o mercado nacional de fertilizantes”.

Fala Machado!

O ex-deputado José Carlos Machado sempre manifestou sua preocupação com futuro da mina que estaria sob a exploração da Mosaic em Rosário do Catete. Ele teme que nesse “jogo de empurra” sobre quem será o responsável, que o subsolo da região fique comprometido e abandonado, assim como ocorreu em Maceió (AL), no caso da Braskem. “No futuro, os investidores vão embora e quem irá assumir a responsabilidade pela manutenção e cuidado com essa mina?”, questiona Machado.

Bomba!

Tem pré-candidato em Sergipe que já iniciou a pré-campanha de 2026 há muito tempo, mas que já não está suportando as cobranças e apelos das lideranças. Os acordos assumidos já não estão sendo cumpridos, rigorosamente em dia e da forma como acordado anteriormente, e já há quem avalie o “projeto vencedor” como “uma grande decepção” para o próximo ano…

Exclusiva!

A eleição em Sergipe de 2026 será uma das mais “caras” da história política e tem muita gente investindo fortunas para se manter no Poder ou para chegar a um patamar diferenciado. Tem gente que até tem boa desenvoltura e aceitação popular, mas não se comunica bem e, para vencer, terá que gastar o que não tem para se eleger. Política não é brincadeira…

Édson vem aí!

Muito conhecido no meio político, em especial nas regiões Sul e Centro Sul do Estado, o empresário Édson de Itabaianinha está avaliando os convites para ser pré-candidato a deputado federal no próximo ano. Édson tem o histórico de ajudar a muitos deputados estaduais e federais de Sergipe e agora está se animando em construir um projeto político próprio e competitivo.

André & Ribeirópolis I

O prefeito de Ribeirópolis, Rogério Sobral, anunciou oficialmente seu apoio e o de todo o seu agrupamento político à pré-candidatura de André Moura ao Senado. Rogério Sobral destacou a importância da união com o governador Fábio Mitidieri e a confiança no trabalho político que André já desenvolveu em prol de Sergipe.

André & Ribeirópolis II

“Estamos aqui com nosso pré-candidato a senador André Moura e decidimos apoiá-lo porque ele ajudou muito o estado de Sergipe quando esteve como deputado federal. Conversando com nosso governador e as lideranças políticas da região, chegamos a um consenso de que André é o melhor nome. Não poderíamos deixar de seguir o governador Fábio Mitidieri, e todo o nosso trabalho a partir de agora, do nosso agrupamento, será pensado também no projeto vencedor de André, que irá ajudar muito nossa cidade a se desenvolver. Mesmo sem mandato, André faz muito por Sergipe e pelo Brasil, com toda a força política que tem em Brasília”, afirmou o prefeito.

André & Ribeirópolis III

O apoio de Rogério Sobral fortalece ainda mais a pré-candidatura de André, que tem reunido aliados em diferentes regiões do estado. Em agradecimento, André destacou a parceria com Ribeirópolis e reafirmou o compromisso com a cidade e com o desenvolvimento de Sergipe.

André & Ribeirópolis IV

“Receber o apoio do prefeito Rogério Sobral e de todo o seu agrupamento é motivo de muita alegria e de responsabilidade. Ribeirópolis é uma cidade estratégica no agreste e podem ter certeza de que estarei ao lado do governador Fábio Mitidieri, trabalhando para torná-la uma cidade forte, com mais conquistas e investimentos para a região”, afirmou André Moura.

André & Ribeirópolis V

Além do agrupamento liderado pelo prefeito Rogério Sobral, a informação que o grupo da ex-prefeita Uita Barreto e os adversários da família Passos (Antônio, Regina e Georgeo) também devem pedir votos na cidade para André Moura, em reconhecimento aos investimentos que viabilizados por sua atuação política para Ribeirópolis.

Pastora Salete I

A Câmara de Vereadores da Barra dos Coqueiros aprovou a Indicação nº 365/2025, de autoria da vereadora Pastora Salete, que solicita ao Poder Executivo Municipal a implantação do benefício de redução de carga horária, sem descontos salariais, para servidoras públicas que comprovem a necessidade de cuidados especiais a crianças atípicas.

Pastora Salete II

A proposta tem como base o Tema 1090 do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhece a necessidade de políticas públicas voltadas à proteção de mães e responsáveis legais por crianças com deficiência ou necessidades especiais. A iniciativa foi recebida com entusiasmo pelas mães atípicas do município da Barra dos Coqueiros que aplaudiram a aprovação da indicação.

Pastora Salete III

Para elas, a medida representa um avanço significativo na garantia de direitos e na valorização das servidoras que conciliam suas funções profissionais com a dedicação integral aos filhos que necessitam de acompanhamento especial. Em seu pronunciamento, Vereadora Pastora Salete destacou que a indicação “é um passo importante para assegurar dignidade, acolhimento e justiça às famílias atípicas da Barra dos Coqueiros”.

Agora é com a Prefeitura

Agora, a expectativa é que o Executivo Municipal analise a proposta e encaminhe medidas para torná-la efetiva, consolidando a Barra dos Coqueiros como referência em políticas inclusivas voltadas às famílias com crianças atípicas.

Alô Professores!

O Santander, em conjunto com a Harvard Business Publishing – braço educacional da Universidade de Harvard voltado à formação de líderes – está oferecendo o Santander | Teaching with Purpose, uma convocatória global para professores universitários que desejam transformar a maneira como ensinam e causar um impacto real na sala de aula. Voltado para professores universitários residentes em 13 países com mais de 3 anos de experiência docente, o programa é gratuito e oferece treinamentos online durante 8 semanas, onde os docentes aprenderão a projetar experiências de aprendizagem mais eficazes, inclusivas e participativas. As inscrições podem ser feitas até esta segunda-feira (18) pela página do Santander Open Academy na internet.

Sobre o curso

O curso é desenvolvido em formato “flipped classroom”, modelo de ensino que inverte a ordem tradicional de aprendizado, com conteúdo online e atividades coletivas que combinam módulos interativos, atividades práticas e cinco sessões ao vivo com especialistas de Harvard. “Aprender novas metodologias e incorporar ferramentas contemporâneas é essencial para se conectar com os estudantes. Vamos apoiar os professores promovendo uma educação mais ativa, inclusiva e alinhada aos desafios contemporâneos”, afirma Márcio Giannico, Senior Head do Santander Brasil.

Alô Pacatuba!

A Câmara Municipal de Pacatuba aprovou o Projeto de Lei nº 21/2025, que declara de utilidade pública municipal a Associação da Aldeia Fulkaxó, da etnia Kariri Xocó, localizada na Fazenda Cadoz. A medida reconhece oficialmente a relevância social, cultural e histórica da comunidade, abrindo caminho para mais apoio institucional e preservação de suas tradições.

Kariri Xocó

A aprovação representa a valorização e o fortalecimento da presença indígena no município, onde a etnia Kariri Xocó, reconhecida pela resistência histórica e pela preservação de práticas culturais ancestrais, mantém viva uma herança que atravessa gerações, marcada pela oralidade, pela música, pelas danças e pelos rituais que conectam a comunidade às suas raízes.

Rosana Barreto

Para a presidente da Câmara, Rosana Barreto, o reconhecimento é um passo fundamental para garantir direitos e preservar a memória do povo Fulkaxó. “Esse projeto é mais do que um documento. É a confirmação de que a nossa cultura, nossa história e nosso modo de viver, porque eu também tenho ancestralidade indígena, têm valor e precisam ser respeitados e protegidos. É uma conquista de todos nós”, afirmou.

Alexandre Pereira

O autor do projeto, vice-presidente Alexandre Pereira, destacou que a aprovação também é estratégica para ampliar a visibilidade da comunidade e atrair parcerias. “Ao reconhecer a utilidade pública da associação, abrimos portas para novas oportunidades, seja por meio de convênios, seja com projetos que promovam desenvolvimento e preservação cultural. É um compromisso com a identidade e a história da nossa cidade”, ressaltou.

Políticas de proteção

A Aldeia Fulkaxó é parte de um mosaico cultural que remonta ao período colonial, quando diversos povos indígenas resistiram às pressões externas e mantiveram viva sua organização social, língua e ritos. A oficialização de sua associação como de utilidade pública reforça a importância de políticas voltadas à proteção desses patrimônios imateriais, garantindo que as futuras gerações conheçam e respeitem as origens da região.

Olha a PMA!

Uma reunião realizada no Núcleo Psicossocial do Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev), com a participação da coordenadora do setor de Promoção Social da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Patrícia Matos de Jesus, abordou as ações do projeto ‘Viver Bem Mais’, com destaque para a oficina ‘Caminhos da Vida’, iniciada na primeira semana de agosto. O objetivo foi discutir estratégias de integração e orientação para servidores próximos do processo de aposentadoria.

Wagner Mendonça I

Durante a reunião, o coordenador do Núcleo Psicossocial, Wagner Mendonça, informou que a oficina Caminhos da Vida acontece às segundas e quartas-feiras. A iniciativa inclui palestras sobre hábitos de saúde para melhoria da qualidade de vida, direitos e deveres do servidor aposentado, situações em que é necessário acionar um advogado, redes de apoio, fortalecimento dos vínculos familiares, serviços de proteção, educação financeira, entre outros temas.

Wagner Mendonça II

“A oficina é um espaço para promover informações que contribuam para a reflexão nesse processo de transição de vida do servidor, visando a uma aposentadoria mais consciente, ativa e com qualidade de vida”, destacou o coordenador, acrescentando: “São pessoas que estão a três ou quatro anos de se aposentar.”

