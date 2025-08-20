“Chapa dos Sonhos” de Amorim terá Valmir e Emília contra Mitidieri

Por Habacuque Vilacorte

Enquanto alguns setores da imprensa se esforçam em “construir narrativas” tentar desestabilizar as principais lideranças da oposição em Sergipe, este colunista vai direto ao ponto e sentencia sobre qual seria o maior receio do governador Fábio Mitidieri (PSD) e o que chamamos de “chapa dos sonhos” do presidente estadual do PL, o empresário Edivam Amorim: o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), como pré-candidato a governador, e a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), como pré-candidata a vice-governadora no próximo ano.

O leitor mais crítico pode questionar esta avaliação, entendendo que hoje Emília é gestora da capital dos sergipanos e que não desistiria de ser prefeita para compor uma chapa majoritária como vice. Mas muitos esquecem (e não custa repetir) que Valmir encontra-se inelegível momentaneamente e impedido de disputar até o final a eleição pelo governo do Estado. Colocando Emília como vice, dentro da estratégia de Amorim, eles repetiriam a mesma chapa de 2022, quando obtiveram juntos quase 458 mil votos, mas a candidatura de Valmir foi indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Só que diferentemente do que aconteceu lá atrás, quando Valmir manteve a candidatura até o final, mesmo inelegível, desta vez a estratégia será diferente: o prefeito de Itabaiana vai liderar o processo, mas caso não consiga reverter seu impedimento, deixa a disputa dentro dos prazos estabelecidos por lei para que Emília Corrêa assuma a dianteira e vá para o enfrentamento com o governador Fábio Mitidieri. Já uma compreensão daqueles que fazem oposição de que o governo está desgastado e pode sofrer o mesmo revés que aconteceu na eleição de Aracaju em 2024.

Ainda dentro desta “engenharia” para 2026, a chapa para o Senado teria as pré-candidaturas do deputado federal Rodrigo Valadares, com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e do ex-prefeito de Itabaiana Adaílton de Sousa (PL), contemplando Valmir de Francisquinho, que talvez permaneça impedido de disputar o governo por conta de sua atual inelegibilidade. Como um dos grandes estrategistas do Estado, Amorim voltou a atuar com força nos bastidores após o resultado positivo de Aracaju, no ano passado.

As instabilidades registradas dentro da base governista, geralmente ignoradas por diversos setores de comunicação, estão “encorajando” as lideranças da oposição, coordenadas por Amorim, a disputarem a eleição contra Fábio Mitidieri, inclusive criando boas perspectivas de vitória nas urnas. E, apesar da “turbulência” que está enfrentando em Aracaju, há uma sinalização positiva do PL para que Emília dispute governo em uma chapa encabeçada por Valmir. As movimentações políticas neste sentido devem começar a se propagar ainda este ano. É cada dia com sua agonia…

Veja essa!

O município de Carira recebeu a visita do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, que foi recepcionado pelo prefeito Diogo Machado. A agenda foi marcada por importantes anúncios e visitas a obras estruturantes em andamento no município. Durante o encontro, foi confirmada a instalação de uma indústria calçadista em Carira, a Di Valentini, prevista para iniciar suas atividades em janeiro de 2026. O empreendimento deve gerar cerca de 300 empregos diretos, fortalecendo a economia local e ampliando as oportunidades de trabalho para a população.

E essa!

Na avaliação do prefeito, a chegada da empresa calçadista representa um marco para o desenvolvimento de Carira. “Gerando emprego e renda para o nosso povo. No momento, estamos com 30 pessoas em treinamento e, em janeiro, a fábrica começará com a geração de 300 empregos. Isso sem contar nos empregos indiretos e no impacto positivo na economia da nossa cidade”, afirmou Diogo Machado.

Nova unidade

“A Di Valentini amplia o seu investimento no estado trazendo uma nova unidade para o município de Carira, que vai gerar emprego e renda. Uma notícia boa para o município. Esse era um desejo antigo da população, a chegada de uma nova indústria e, agora, é uma realidade”, destacou o governador Fábio Mitidieri.

Di Valentini

O empresário e proprietário da Di Valentini, José Osterno, ressaltou o apoio que recebeu do Município para a instalação da indústria em Carira. “O prefeito trouxe esse projeto e apresentou a cidade para nós e entendemos que precisamos de Carira para continuar a nossa expansão. O Município tem nos ajudado com a estrutura e a cidade tem mão de obra qualificada para fazer um calçado de qualidade”, enfatizou.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) afirmou em pronunciamento na Assembleia Legislativa de Sergipe, que não houve formalização da federação Cidadania/PSB, apenas conversas entre membros da executiva nacional. Georgeo disse muitas notícias foram publicadas, porém não há “martelo batido”.

Georgeo Passos II

O parlamentar que preside o partido Cidadania em Sergipe deixou claro que não houve formalização. “Por enquanto não tem nada sacramentado, nada decidido. Até agora são conversas entre as executivas nacionais. Mas não foi batido o martelo. Para isso, é preciso uma decisão do diretório nacional, onde todos os membros são convocados para apreciação”, explicou.

Georgeo Passos III

Georgeo adiantou que em Sergipe como o PSB está sob o comando do vice-governador e o Cidadania é liderado pela oposição pode inviabilizar de caminhar junto. “Vamos aguardar o que será decidido. Quais serão as regras impostas. Pelos resultados das duas últimas eleições em Sergipe, o Cidadania comandará a federação. No momento, oficialmente não tem federação PSB/Cidadania fechada”, comentou Passos.

PCD no concurso da PM

Em discurso, Georgeo também falou sobre o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia Militar de Sergipe. “Ontem, saíram algumas decisões em relação aos candidatos PCD’s, que inclusive foram aprovados no TAF, mas na inspeção de saúde foram considerados inaptos. Eles já estão pedindo apoio desta Casa para não serem excluídos, já que eles têm as condições de assumir conforme o edital”, apelou o deputado.

Kitty Lima I

Com o objetivo de ampliar a transparência e fortalecer o combate à violência contra os animais, a deputada estadual Kitty Lima apresentou indicação à Secretaria de Segurança Pública (SSP-SE) solicitando a criação de um Portal de Transparência – Observatório Animal.

Kitty Lima II

A proposta prevê um sistema unificado de informações, reunindo dados da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais (DEPAMA) e de outras delegacias que registram ocorrências de maus-tratos. O Observatório disponibilizaria estatísticas de denúncias, inquéritos, resgates, status das ocorrências e até dados de acidentes de trânsito envolvendo animais.

Kitty Lima III

Para a deputada, o portal será um marco para Sergipe: “Com informações acessíveis, poderemos elaborar políticas públicas mais eficazes, dar mais confiança ao cidadão que denuncia e fortalecer a rede de proteção animal. É um passo importante para transformar a forma como o Estado combate os maus-tratos”.

Hospital Cirurgia I

O Hospital de Cirurgia (HC), unidade integrante da Rede Estadual de Saúde e referência em procedimentos de alta complexidade, voltou a marcar a história da Cardiologia em Sergipe. No dia 26 de julho, a instituição realizou, pela primeira vez em um paciente atendido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no estado, o implante do dispositivo de suporte circulatório mecânico Impella minimamente invasivo – tecnologia que atua diretamente no ventrículo esquerdo para manter a circulação sanguínea e dar tempo ao coração de se recuperar. O procedimento foi decisivo para salvar a vida de Wiliene de Farias, 36 anos, que hoje se recupera bem em casa ao lado da família.

Hospital Cirurgia II

“O Hospital de Cirurgia, mais uma vez, inovou na Cardiologia de Sergipe, tivemos um implante do dispositivo de suporte circulatório mecânico, chamado Impella. Esse foi o segundo Impella usado no estado para tratamento do choque cardiogênico e pela primeira vez usado em um paciente SUS. A missão do Cirurgia é essa: tratar o paciente da forma como ele merece, porque aqui toda a vida vale, importa muito”, destaca o chefe do Serviço de Cardiologia do HC, Dr. Luiz Flávio Prado.

Corrida contra o tempo

O chefe da Cardiologia relata que o equipamento, que não estava disponível no estado, precisou ser adquirido e transportado com urgência da Bahia para Sergipe. “Recebemos autorização da Direção para comprar o dispositivo, mas foi preciso trazê-lo de Salvador. Em menos de uma hora, o aparelho já estava a caminho. Ele chegou por volta das 23h, e à meia-noite estávamos no Serviço de Hemodinâmica para implantar. Às 3h da manhã, a paciente já estava na UTI usando o dispositivo. O coração ficou totalmente dependente dele nas primeiras 12 horas, e se não o tivéssemos, ela teria sucumbido”, relembra.

Grave complicação I

Williene deu entrada no HC para uma cirurgia cardíaca considerada simples, mas evoluiu para uma grave complicação no coração logo após o procedimento. “A paciente veio para fazer a sua primeira cirurgia cardíaca. No primeiro dia depois da operação, o coração começou a dar sinais de falência. Lançamos mão de medicamentos, depois do balão intra-aórtico, que ajudou pouco, e, diante da gravidade, reunimos o nosso Time de Choque Cardiogênico do Hospital de Cirurgia”.

Grave complicação II

Esse grupo é formado por cardiologistas, intensivistas, ecocardiografistas, hemodinamicistas, cirurgiões e outros especialistas preparados para lidar com casos de alta mortalidade. O Impella foi colocado como ponte para recuperação do coração e, felizmente, em menos de 48 horas, ela se recuperou plenamente e voltou para casa”, relata Dr. Luiz Flávio.

Luciano Pimentel I

A maçonaria sergipana foi homenageada com uma sessão especial realizada na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), em comemoração ao Dia do Maçom, celebrado hoje. A data reconhece o protagonismo histórico desta ordem milenar e passou a integrar o calendário de eventos do Estado em 2017, com a sanção da Lei nº 8.259, de autoria do deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas), que conduziu a homenagem à instituição e aos seus representantes.

Luciano Pimentel II

Ao saudar os maçons, Luciano Pimentel enfatizou que a maçonaria não é apenas uma entidade, mas sim uma escola de vida, um espaço de luz em meio à escuridão, onde não se busca fama ou aplausos, mas sim a verdade, a moral e a prática das virtudes. “Os maçons estiveram presentes em momentos decisivos da nossa história, a exemplo dos movimentos pela Independência, da luta pela abolição da escravatura, da Proclamação da República e de tantas outras iniciativas em defesa da liberdade e da cidadania. Sempre agindo com discrição, mas com firmeza; longe dos holofotes, mas no centro das transformações que moldaram nossa nação”, afirmou Pimentel.

Luciano Pimentel III

De acordo com Luciano, em Sergipe as lojas maçônicas são exemplo dos princípios defendidos pela maçonaria e desenvolvem ações sociais, educacionais e filantrópicas de valor inestimável. “Iniciativas que, muitas vezes, não ganham manchetes de jornais, mas mudam destinos, resgatam vidas e renovam esperanças”. Concluindo seu discurso, Pimentel manifestou gratidão à maçonaria pelos relevantes serviços prestados à população sergipana. “Que esta ilustre ordem e seus dignos representantes tenham vida longa e continuem, com a mesma dedicação de sempre, a servir às causas mais justas”.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com