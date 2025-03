Chapa majoritária governista e indicações para o Senado estão encaminhadas

Há muito tempo não via em Sergipe uma antecipação tão grande de uma eleição como em 2026. E olhe que este colunista não está falando do início de 2025, mas já de meados de 2024, quando do lançamento de candidaturas para a prefeitura de Aracaju. Se pelo lado da oposição o cenário ainda é de muita indefinição, até por conta da situação eleitoral do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), na base do governo Fábio Mitidieri (PSD) a sensação é que tudo já está praticamente definido.

O governador, que por um deslize chegou a titubear da disputa no próximo ano, parece determinado a buscar a reeleição e já tem atuado politicamente, inclusive fazendo movimentos para tentar “esvaziar” a oposição. O evento recente em Nossa Senhora de Lourdes, organizado pelo presidente da Assembleia Legislativa, teve como plano de fundo a ratificação do nome do deputado Jeferson Andrade (PSD) como pré-candidato a vice-governador na chapa majoritária.

Setores governistas podem negar, aliados podem demonstrar interesse, mas dificilmente não teremos a confirmação desta chapa. Jeferson já “entregou” suas bases eleitorais em Sergipe, desde o ano passado, demonstrando total interesse em disputar esta vaga e conta com o apoio da maioria na base para ser o escolhido. Não custa lembrar que, em caso de vitória de Mitidieri no próximo ano, tudo indica que em 2030 ele disputará o Senado, se afastando o Executivo e fazendo do seu possível vice o futuro governador.

Por isso toda esta celeuma em torno de quem será o pré-candidato a vice de Fábio e os movimentos governistas para tentar enfraquecer a oposição e garantir uma eleição de “W.O.”, como já antecipado por este colunista. Mas no Senado já se tem uma suposta definição também: está claro que o senador Alessandro Vieira (MDB) conquistou a confiança de setores governistas e certamente disputará a reeleição na base do governo Mitidieri, inclusive já recebendo os apoios de prefeitos e políticos aliados.

Por sua vez, o governador tem dito repetidas vezes que seu senador será o ex-deputado André Moura (UNIÃO), mas entre a fala de Mitidieri e o sentimento dentro da base governista há uma diferença muito grande. Há no bloco quem já tenha antecipado o apoio a Alessandro Vieira, a Márcio Macedo (PT) e ao também senador Rogério Carvalho (PT), mas até os aliados de primeira hora, inclusive que estão mais próximos do governo, estão “tímidos” nas manifestações defendendo o nome de André como senador do grupo.

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis (PSD), não só antecipou seu apoio a Rogério Carvalho, como defendeu que o petista dispute a reeleição ao lado de Fábio Mitidieri. Seria “ilusão” acreditar que Alessandro Vieira “abriria mão” de sua reeleição para que seu desafeto André Moura disputasse o Senado. Em síntese, ainda é cedo, mas a formatação das pré-candidaturas governistas já está em andamento. Só que o povo sergipano continua distante e indiferente para estas estratégias e articulações…

Veja essa!

Quando tudo parecia “calmaria” para o ministro Márcio Macedo, após a ida de Gleisi Hoffmann (PT) para as Relações Institucionais, agora o presidente Lula sinaliza que para o seu posto pode indicar Guilherme Boulos (PSOL), num movimento totalmente político e pensando em sua reeleição em 2026.

E essa!

Depois do fracassado ato realizado pelas centrais sindicais no 1º de Maio de 2024, e após ter sido repreendido publicamente pelo presidente da República, Márcio Macedo passou a ser questionado. Ele aposta todas as fichas na amizade com Lula e Janja, mas o líder petista parece mais preocupado agora é com os negócios…

1º de Maio vem ai!

Não custa lembrar que o próximo Dia do Trabalhador, em menos de 60 dias, seria uma prova decisiva para o futuro de Márcio Macedo, inclusive para obter uma espécie de “reconhecimento” dentro do PT caso venha a ser substituído dentro do governo. A indicação de Boulos ganha força por sua relação com as Centrais…

Olho em 2026!

Nos bastidores da política sergipana há uma movimentação intensa sobre as definições das chapas para a disputa de deputado federal. Neste caso a impressão é que tudo parece bem indefinido. Quem tem mandato olha para a base governista e até para a oposição pensando onde se tem maior viabilidade de reeleição.

Exclusiva!

Para se ter uma ideia do grau de indefinição numa que deve ser a disputa mais acirrada em 2026, existem nomes que devem buscar a eleição (e a reeleição) que estão cotados em diversos partidos políticos. Supostas chapas estão sendo “costuradas” e ofertadas por aí, mas com “figurinhas repetidas” em várias delas…

Bomba!

Tem um político conhecido em Sergipe que está “pronto, preparado e querendo” atacar um dos seus principais desafetos. A orientação até agora era silenciar, mas surgiram rumores de uma suposta “liberação” para que ele “parta para cima” de um concorrente. As “cenas dos próximos capítulos” provarão que este colunista está certo…

Olha o Ipesaúde!

A partir do dia 10 de março, a segunda fase da implementação da biometria facial estará em vigor, de forma obrigatória, nas clínicas credenciadas ao Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde). Com a medida, os beneficiários da instituição só terão acesso aos atendimentos após passar por reconhecimento facial nas unidades.

Biometria I

A ação faz parte de um processo de modernização do Ipesaúde, que busca aumentar a segurança e combater fraudes nos atendimentos. O sistema da biometria facial já foi introduzido nas unidades próprias do instituto e, com a implementação nas clínicas credenciadas, esse método de identificação dos beneficiários será ainda mais eficiente e seguro.

Biometria II

O gerente da Assessoria Geral de Informática (AGIN) do Ipesaúde, Luis Fernando Almeida, reforça a importância da medida para aprimorar a segurança nos atendimentos e facilitar o acesso aos serviços, tornando-os mais rápidos e confiáveis. “Com a implantação da biometria, o Ipes garantirá um processo de identificação ainda mais seguro e ágil, oferecendo aos beneficiários maior confiança nos serviços prestados”, diz.

Paulo Júnior I

Estudantes da rede estadual de ensino que sejam irmãos têm o direito assegurado de matrícula na mesma escola da rede. A lei de autoria do deputado estadual Paulo Júnior (PV) foi sancionada e passa a valer em todo o estado. O texto prevê também que, caso não seja possível a matrícula conjunta devido à ausência da série necessária em determinada unidade, seja garantida vaga no estabelecimento mais próximo, garantindo a permanência dos estudantes em locais de fácil acesso para suas famílias.

Paulo Júnior II

Para o parlamentar, a iniciativa fortalece a convivência familiar e contribui para a organização dos responsáveis. “Facilitar que irmãos estudem na mesma escola traz benefícios tanto para o acompanhamento da vida escolar dos alunos quanto para a rotina das famílias. Nosso objetivo foi garantir mais acessibilidade e comodidade para os estudantes e seus responsáveis”, destacou Paulo Júnior.

Paulo Júnior III

O parlamentar também apresentou projeto de Lei para garantir transporte intermunicipal gratuito para estudantes que realizam o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O texto está em tramitação na Assembleia Legislativa. “Mobilidade é uma pauta que defendo e ofertar transporte intermunicipal gratuito para inscritos no Enem é, também, oferecer oportunidade a nossos jovens de mudar a vida por meio da educação”, afirmou.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) comentou a denúncia do Portal Sergipano sobre o caos no setor de oncologia, a falta de medicamentos para tratamento da quimioterapia e a superlotação no setor de radioterapia do Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE). “O abandono da oncologia tira vidas. As pessoas que estão passando por aquele tratamento têm que ter um tratamento digno, que não tenha a descontinuidade, que possam realizar todas as etapas para poder enfrentar a doença. E gente percebe ainda um total descaso”, lamentou Georgeo.

Georgeo Passos II

O deputado disse que confirmou a falta de medicamentos. “É assim que o governador está presente, cuidando das pessoas em Sergipe? Deixando esse caos acontecer no Hospital de Urgências”, questionou Passos. Conforme detalha a matéria, a máquina para realização de exames de tomografia (do setor de urgência do HUSE) está quebrada. “Mas no Mitiverso de Fábio, tudo é perfeito. Não tem falhas, não tem equívocos, não tem erros, não tem pessoas sofrendo, não tem pessoas perdendo as suas vidas”, comentou

Quinto Constitucional

O ex-presidente da OAB/SE e advogado, Inácio Krauss, mantém o posicionamento contrário às novas regras da eleição da lista sêxtupla para o preenchimento da vaga de desembargador no TJSE e garante um bom combate. “Respeitamos as decisões judiciais, estamos recorrendo, mas continuo com a minha visão de que retirar da advocacia o direito de escolher diretamente os seis representantes, dentre todos os candidatos inscritos, é um retrocesso histórico!”, diz.

Inácio Krauss

Inácio Krauss também ressalta que, em momento algum, é questionada a paridade de gênero e racial, mas sim, a escolha indireta dos seis nomes, passando pelo crivo do conselho. Segundo ele, a tradicional forma de eleição direta comportaria muito bem a paridade e a cota racial, basta ter vontade política para raciocinar. “Combateremos o bom combate! Houve um retrocesso democrático na OAB/SE na mudança da regra para a eleição que se avizinha e não adianta tentar dizer o contrário”, destaca.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

