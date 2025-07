Chapa “Valmir e Priscila” pode ser uma realidade na oposição em 2026

Por Babacuque Vilacorte

A participação do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), e da superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, em um evento no município serrano, essa semana, findou movimentando os bastidores da política sergipana nos últimos dias. Mais ainda pelos “posicionamentos” de Valmir, fazendo gestos com o vice-prefeito Zequinha da Cenoura, deixando transparecer que ele poderia assumir o comando da prefeitura, em breve.

A fala de Valmir de Francisquinho está em sintonia com os rumores de que ele deve, novamente, disputar o governo do Estado em 2026. Ele se encontra inelegível, temporariamente, mas nos bastidores já existem apostas que até o início do próximo ano ele conseguirá reverter este cenário e estará apto para concorrer contra a reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD). Valmir não confirma, mas também não nega o desejo de disputar o Executivo novamente.

Em 2022, mesmo com um impedimento judicial, ele findou sendo o candidato ao governo mais votado no 1º turno daquela eleição, superando os também candidatos Rogério Carvalho (PT), que ficou em segundo, e Fábio Mitidieri, que de terceiro colocado geral, foi beneficiado diretamente com o impedimento de Valmir e conseguiu a “virada” exclusivamente na Grande Aracaju, com o apoio do eleitorado bolsonarista, vencendo o “confronto direto” contra o petista no turno decisivo.

No evento recente, em Itabaiana, Valmir não apenas deu a sinalização que pode disputar o governo, e confidenciou para amigos que gostaria de ter uma mulher como Priscila Felizola ao seu lado, como pré-candidata à vice-governadora, em uma chapa de oposição. O prefeito de Itabaiana tem enaltecido o desempenho de Priscila no comando do Sebrae Sergipe e como o trabalho dela contribui para a consolidação de bons negócios, fortalecendo o empreendedorismo nos municípios sergipanos.

Hoje já existe uma tendência de o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) disputar a reeleição no próximo ano, lembrando que ele já havia se manifestado dizendo que a “prioridade” na oposição para disputar o governo continua sendo Valmir de Francisquinho, caso ele reúna condições legais para disputar a eleição. E o prefeito de Itabaiana tem se revelado “animado” em novamente disputar o governo contra Fábio Mitidieri.

A presença de uma mulher como Priscila Felizola ao seu lado, na chapa como vice, traz a sensibilidade de uma mulher empreendedora e focada na geração de emprego e renda, com um olhar dedicado ao setor produtivo e às causas sociais. Talvez seja o ponto de equilíbrio necessário que a oposição precisava para disputar o governo do Estado no próximo ano, atendendo à demanda de renovação administrativa no Estado que as pesquisas junto ao eleitorado estão sinalizando…

Veja essa!

Em entrevista ao Jornal da FAN, nessa quinta-feira (31), o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, lamentou o “fake News” que setores da imprensa fizeram sobre um papel que caiu de seu bolso durante uma live e lamentou “a maldade de alguns” que falaram em dinheiro e chegaram a questionar a origem.

E essa!

Questionado por Narcizo Machado sobre a possibilidade de disputar o governo do Estado, em 2026, Valmir lembrou que já havia vencido a eleição em 2022 e que a vontade da maioria do povo sergipano não foi respeitada, naquele momento, e deixando transparecer que vai para a disputa no próximo ano.

Sobre Priscila

Valmir também respondeu que “seria uma honra” formar uma chapa majoritária com a Superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola. Ele enalteceu o trabalho que ela vem realizando no comando da instituição e em parceria com órgãos e diversos municípios sergipanos.

Laércio Oliveira I

O senador Laércio Oliveira anunciou investimentos em Propriá. A agenda teve início com a entrega de uma escavadeira hidráulica, viabilizada por meio de emenda parlamentar do senador, que será utilizada em serviços urbanos e ações na zona rural de Propriá. O equipamento, no entanto, tem impacto regional: também atenderá o perímetro irrigado Cedro-Telha-Propriá, beneficiando diretamente cerca de 400 irrigantes que atuam nas áreas de arroz, piscicultura e pecuária.

Laércio Oliveira II

O prefeito de Cedro de São João, Neudo Alves, destacou a importância da nova máquina, que substituirá um equipamento antigo e obsoleto, e agradeceu ao senador por atender a uma demanda histórica da região. Para ele, a escavadeira “representa um ganho concreto na produtividade agrícola e na qualidade de vida das famílias que vivem do trabalho no perímetro irrigado”.

Laércio Oliveira III

Em seguida, Laércio visitou o Centro de Zoonoses do município, que funciona com estrutura limitada, mas realiza um trabalho importante no acolhimento e cuidado de animais abandonados e vítimas de maus-tratos. A unidade, sob coordenação do médico veterinário Dr. Carlão, será contemplada com uma reforma emergencial também viabilizada por emenda parlamentar. A expectativa é que, com as melhorias, o centro possa atender ainda melhor a população e ampliar a proteção aos animais. O senador reafirmou seu compromisso de retornar ao local após as obras e reconheceu o esforço da gestão municipal e dos profissionais da unidade.

AjuPrev I

O Núcleo Psicossocial do Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev) concluiu, a segunda turma da capacitação voltada à atualização dos servidores da autarquia sobre a nova legislação previdenciária municipal. A formação teve como foco as mudanças trazidas pela Lei Complementar nº 214/2025, sancionada no último dia 11 de julho, que reformulou o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Aracaju.

AjuPrev II

Com abordagem dinâmica e linguagem acessível, a capacitação detalhou, ponto a ponto, as principais alterações na concessão de benefícios, regras de transição e novos critérios para aposentadoria. Os participantes puderam esclarecer dúvidas e compreender de forma aprofundada os impactos da nova legislação.

AjuPrev III

Para a responsável pelo setor de Recursos Humanos do AjuPrev, Tercília Araújo, a iniciativa foi essencial para o aprimoramento do atendimento prestado pela equipe. “Nós já estávamos habituados às regras antigas, e essa capacitação nos atualizou de maneira muito clara sobre as mudanças. Isso nos prepara para orientar os servidores com segurança quando forem solicitar aposentadorias ou outros benefícios. Claro que o aprendizado continua no dia a dia, mas esse curso nos deu uma base sólida”, destacou.

AjuPrev IV

A capacitação também incluiu uma contextualização histórica da Previdência Social, conduzida pela assistente social Ana Caroline Trindade, que apresentou os marcos da seguridade social no Brasil, desde os primeiros modelos até a Constituição de 1988. “É importante que os servidores do AjuPrev compreendam o modelo de proteção social do qual fazem parte. Por isso, iniciamos com uma introdução sobre a seguridade social e o papel da previdência dentro desse sistema”, explicou.

Luciano Pimentel I

Os parlamentares sergipanos aprovaram, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o Projeto de Lei nº 47/2025, de autoria do deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas). A proposta trata da promoção e do incentivo a ações de conscientização dos profissionais da educação quanto à identificação de sinais de doenças raras nos alunos das unidades de ensino do Estado.

Luciano Pimentel II

No PL, o parlamentar destaca que o principal objetivo da propositura é integrar as áreas da saúde e da educação, considerando que o ambiente escolar é o local onde os estudantes passam boa parte do tempo e realizam atividades que testam suas capacidades motoras, cognitivas, auditivas, visuais, entre outras.

Luciano Pimentel III

“Sabemos que os professores não são os profissionais capacitados para diagnosticar as doenças raras – este papel é dos médicos -, no entanto, devido ao alto grau de convivência com os alunos, são capazes de identificar os sinais e alertar os pais e responsáveis, auxiliando significativamente o encaminhamento às unidades de saúde e a realização do tratamento de forma ágil”, explica Luciano Pimentel.

Luciano Pimentel IV

Segundo o texto aprovado, para que os trabalhadores da educação estejam aptos a identificar esses sinais, deverão ser promovidos cursos, capacitações, treinamentos e eventos voltados às doenças raras nas instituições de ensino do Estado. “Entendemos que ter os professores como aliados neste trabalho de identificação dos sinais pode salvar vidas e frear os efeitos das doenças, sendo essencial para o início do tratamento precoce das crianças, tendo em vista que essa é uma parte fundamental para o diagnóstico, tratamento e orientação aos pais e responsáveis”, frisa Pimentel na justificativa do projeto.

Defensoria processa I

A Defensoria Pública do Estado de Sergipe, por meio do Núcleo de Direitos Humanos e Promoção da Inclusão Social (NUDEDH), ajuizou no último dia 23 de julho, uma Ação Civil Pública (ACP) com pedido de tutela de urgência contra o ex-deputado Arthur do Val, também conhecido como “Mamãe Falei”, em razão de declarações ofensivas proferidas contra o povo sergipano. A ação foi fundamentada em diversas normas constitucionais e infraconstitucionais de proteção à dignidade da pessoa humana.

Defensoria processa II

Segundo o defensor público e diretor do Núcleo de Direitos Humanos, Sérgio Barreto Morais, o ex-deputado publicou vídeos em seu perfil no Instagram (mamãe.falei2026), em que se refere aos sergipanos com expressões profundamente ofensivas e discriminatórias como “povo de merda”, “povo burro do c…” e “gente chimpanzil”. “Essas falas não podem ser consideradas mera crítica política, configuram discurso de ódio com teor preconceituoso e de incitação à discriminação regional”, disse o defensor público.

Defensoria processa III

Para o membro da Defensoria Pública, as falas atingem diretamente a honra e dignidade de uma coletividade, com repercussão nacional. “O comportamento de Arthur do Val é, à toda evidência, dirigido e concebido à anulação do próximo; à diminuição do outro, enquanto ser humano dotado de prerrogativas básicas e essenciais”, salientou Barreto.

Dos pedidos

Na ação, a Defensoria Pública pleiteia a imediata retirada dos vídeos da internet, a condenação de Arthur do Val ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 100 mil — a ser destinada ao fomento da cultura sergipana — e a proibição de novas manifestações discriminatórias sob pena de multa diária de R$ 20 mil.

Missão institucional

Sérgio Barreto ressalta que a ação não é isolada, mas parte de sua missão institucional de promoção dos direitos humanos e defesa dos grupos em situação de vulnerabilidade. “O preconceito regional expressa uma das formas mais perversas de exclusão social, atentando contra os fundamentos da República, como a dignidade da pessoa humana e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária”, pontuou.

Sérgio Barreto

O defensor público reforça que os fatos criminosos propalados por Arthur do Val em redes sociais florescem em proporção incalculável, retumbando nacionalmente. “À vista da repercussão da sua postagem – e com anseio sub-reptício de angariar mais seguidores –o comportamento do ex-deputado reforça o caráter torpe e vil por meio do conteúdo em suas publicações, estimulando o ódio, a insânia e o preconceito, visando sempre a anulação do próximo. Portanto, um comportamento inaceitável e repudiável”, manifestou.

