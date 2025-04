“Chuva de especulações” revela um cenário político bastante indefinido para 2026 

Nos últimos dias a “fábrica de especulações” sobre o cenário político de Sergipe passou a funcionar trabalhando intensamente. Jornalistas (e aí este colunista também se insere) e radialistas começaram a traçar uma série de conjecturas, sinalizando sobre quem disputará a eleição para o governo do Estado e para o Senado Federal no próximo ano. Algumas avaliações têm um “fundo de verdade” e devem se concretizar em 2026, mas outras apenas contemplam alguns interesses individualizados.

Isso vale tanto para a base política de situação, liderada pelo governador Fábio Mitidieri (PSD), quanto para a oposição que tem nomes como o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), e a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). Neste contexto algumas especulações versam sobre aspectos que vão além da disputa eleitoral, entre o pré-candidato “A” e o “pré-candidato B”, mas fazem associações, inclusive, sobre a ocupação de espaços de Poder, penando em compensações e na política, é evidente.

Na oposição surgiu o rumor de uma possível chapa com Valmir de Francisquinho encabeçando – mesmo que temporariamente inelegível – e o ex-prefeito Adaílton Sousa para vice; para o Senado iriam para a disputa Rodrigo Valadares e Eduardo Amorim; há também uma indefinição sobre o atual vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, que acumula a função de Secretário Municipal da Comunicação Social e é sempre lembrado para disputar 2026.

Já na base governista as especulações se intensificaram após uma “renovação de laços” entre o governador Fábio Mitidieri e o ex-deputado André Moura. O chefe do Executivo já havia se comprometido com André por uma vaga de senador na chapa, possivelmente ao lado do já senador Alessandro Vieira (MDB); só que no último fim de semana uma foto e um abraço no também senador Rogério Carvalho (PT) aumentou ainda mais as especulações e incertezas para o próximo ano.

A eleição federal e a cobrança do governo Lula pelo apoio formal dos governadores nordestinos desde já, de olho em seu projeto pessoal para o próximo ano, tem caminhado para um entendimento em Sergipe. Isso tende a afastar consideravelmente a ala mais conservadora e de Direita do eleitorado sergipano, que não aceita qualquer aliança com o Partido dos Trabalhadores. Aí fica complicado para se estabelecer qualquer relação política com Rodrigo Valadares e seu agrupamento.

Este colunista não possui “bola de cristal” e nem vai antecipar os fatos, mas essa “chuva de especulações”, versadas por jornalistas e radialistas, para o titular deste espaço, passam a ideia de que a “Casa” está em ordem, quando na realidade a impressão é que o cenário para a disputa pelo governo de Sergipe tem um “favorito” que é Fábio Mitidieri, mas de uma forma geral tudo está bastante indefinido. É aguardar as próximas “jogadas” no “tabuleiro eleitoral”…

Veja essa!

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil/MA), pediu demissão, nessa terça-feira (8), após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (STF). Acusado de desvio de emendas parlamentares, Juscelino afirmou que não quer criar constrangimento ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que sairá antes de o STF apreciar a acusação contra ele para se defender fora do governo.

E essa!

Além da crise das estatais, dos preços altos dos alimentos básicos para a sobrevivência que assolam os bolsos dos brasileiros e da falta de habilidade política para decidir sozinho, eis que o presidente tem mais um “abacaxi” para resolver: a “queda do ministro Juscelino…

Bolsonaro e a Paulista

Por sua vez, “gigante” ou “grande”, o ato liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, atraindo um grande público para a Avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo, provou que algumas pautas da Direita e dos mais conservadores têm ressonância dentro da sociedade brasileira.

Bomba!

Muita gente apostando que o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, que se encontra inelegível, não participará do pleito em 2026. Valmir, por sua vez, conversou com este colunista e demonstrou total confiança que terá êxito, mas prepara uma “movimentação diferente” já entre o final de abril e início de maio.

Alessandro Vieira I

Para o senador sergipano a duplicação da BR-101 Sul em Sergipe deu um passo significativo, com a publicação do edital de licitação para as obras no trecho que vão do Km 152,60 em Estância até a divisa com a Bahia. A medida representa um avanço essencial para a infraestrutura do estado e foi comemorada pelo senador Alessandro Vieira (MDB), que tem atuado ativamente para garantir a execução da obra.

Alessandro Vieira II

“Notícia muito importante, trata-se de uma obra fundamental para o desenvolvimento de Sergipe. Compromisso cumprido pelo ministro Renan Filho”, destacou o senador, reforçando o impacto positivo da duplicação para a economia e a segurança viária da região.

Alessandro Vieira III

A obra prevê a implantação de novas pistas em concreto, implantação de passarelas, passagens inferiores e trabalhos complementares em Obras de Arte Especiais (OAE). A previsão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é de que os serviços sejam totalmente concluídos até o início de 2026, podendo ser antecipado para o final de 2025, caso as condições climáticas sejam favoráveis.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União), coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política e presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (CINDRE), cumpre missão oficial em Bruxelas, na Bélgica, junto ao Parlamento Europeu e instituições da União Europeia. A visita faz parte da ação “Diálogos UE-Brasil: Fortalecendo a Participação das Mulheres e Combatendo a Violência de Gênero na Era Digital”, apoiada pelos Diálogos Setoriais União Europeia – Brasil.

Yandra Moura II

No primeiro dia de compromissos, Yandra participou de uma audiência de trabalho com Brian Glynn, diretor-geral para as Américas do Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE). O encontro teve como foco a ampliação da cooperação entre União Europeia e Brasil, especialmente nas áreas de comércio e economia. A deputada destacou a importância do acordo Mercosul-União Europeia, com previsão de assinatura até o fim deste ano, que poderá se tornar o maior pacto de livre comércio do mundo.

Yandra Moura III

Durante a reunião, a parlamentar também tratou de temas como a transição digital centrada no ser humano, inteligência artificial, combate à desinformação e cooperação em direitos humanos. Yandra ressaltou o papel do Observatório Nacional da Mulher na Política e reforçou o compromisso em enfrentar a violência política de gênero, sobretudo no ambiente digital, para ampliar a representatividade feminina na política.

Laércio Oliveira I

O senador Laércio Oliveira (PP) reforçou seu compromisso com a conclusão da reforma da Catedral Metropolitana de Aracaju, um dos mais importantes patrimônios históricos e religiosos de Sergipe. Durante reunião com o Arcebispo Metropolitano de Aracaju, Dom Josafá Menezes, e com o Vigário Geral da Arquidiocese, Padre Valtewan Santos, o parlamentar relembrou que destinou R$ 750 mil em recursos para auxiliar nas obras de restauração da catedral.

Laércio Oliveira II

“Conversamos muito sobre a situação da Catedral e confesso que fiquei extremamente preocupado com o estado da nossa linda Igreja. Ela é um símbolo de fé e união para o povo sergipano, e merece voltar a oferecer a devida acolhida aos seus fiéis”, afirmou o senador. Em 2023, r Laércio visitou a Catedral a convite da Cúria Metropolitana. O senador destacou que tem acompanhado de perto o andamento da reforma, que se arrasta há seis anos em virtude de entraves burocráticos e do aumento nos custos dos materiais de construção.

Laércio Oliveira III

“Quero continuar dando a minha parcela de contribuição, estando mais perto da Arquidiocese para ajudar definitivamente na conclusão da reforma da igreja. Nosso mandato está à total disposição”, reforçou.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com