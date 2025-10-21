Ciro Gomes vem para o PSDB e anima os tucanos de Sergipe para 2026

Por Habacuque Vilacorte

Parece que a política brasileira está passando por uma nova transformação ainda em meio à polarização que persiste entre petistas e bolsonaristas. Há anos o nome que sempre figurou entre os que poderiam compor uma “terceira via” para o País é o ex-ministro Ciro Gomes, que sem conexão com o PT e com o governo Lula, e desiludido com os rumos do Brasil sob a gestão da Esquerda, deve assinar sua filiação no PSDB, ainda esta semana para disputar o governo do Ceará no próximo ano.

Pela capacidade de raciocínio, pela coragem dos posicionamentos e pelo conhecimento da administração pública nacional, Ciro sempre será um pré-candidato à presidência da República com extremo potencial, mas ele atendeu aos apelos dos “caciques tucanos” do Ceará para se filiar e disputar o governo do seu Estado pela legenda, que já comandou o País por anos. A filiação representa um “retorno” ao ninho tucano. Na década de 90, Ciro filiou-se, disputou e venceu o governo cearense.

Sua filiação fortalece o PSDB no País como um todo, considerando que a legenda vinha perdendo “quadros importantes” com o passar dos anos, sem contar que vinha perdendo representatividade no Congresso Nacional, passando a atuar como “coadjuvante” no cenário político brasileiro. Ciro representa uma “ameaça” à hegemonia do PT e da Esquerda no governo do Ceará e pode simbolizar uma “guinada” à direita dentro do Nordeste, que historicamente prevalece votando em Lula e em seus aliados.

Os tucanos se animam porque já vislumbram um novo “fôlego” para o partido com o possível retorno de Aécio Neves para a presidência nacional do PSDB, em breve. É a retomada do protagonismo de uma das legendas mais importantes do País. A filiação de Ciro Gomes, além de fortalecer as bases do partido com novas filiações e fortalecimento da militância, também recoloca a legenda como alternativa para disputas regionais, em vários Estados, e em Sergipe não deverá ser diferente.

Por aqui, considerando o cenário atual e as questões políticas entre situação e oposição, o principal nome para ir para o embate contra a reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD) é o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), mas como ele encontra-se inelegível, temporariamente, e se a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL) permanecer no cargo, o principal nome que surge para a disputa é justamente o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB), que é pré-candidato ao Senado.

Mas se a filiação de Ciro Gomes no PSDB realmente “virar uma tendência” no País, certamente que os tucanos irão se fortalecer em todo o País, inclusive em Sergipe, e para uma legenda que vinha esquecida até então, além de fortalecer a oposição ao governo Lula, também fortalece a oposição no Estado. O retorno de Ciro Gomes, a volta de Aécio Neves para o Diretório Nacional e um nome competitivo para a presidência da República formam um cenário totalmente favorável para Eduardo Amorim.

Está mais do que claro que, pelo menos em Sergipe, não teremos uma eleição de “W.O.” e, para se reeleger, o governador Fábio Mitidieri terá que mostrar muito trabalho até meados do próximo ano. Médico, ex-deputado federal e ex-senador, com a experiência de já ter disputado o governo do Estado, Eduardo Amorim parece sem chances, mas não custa lembrar que foi assim que Emília Corrêa chegou à PMA, subestimada por todos, mas conectada com o povo. De repente, vem uma “surpresa” em 2026…

Veja essa!

Alguns setores da imprensa sergipana repercutiram a saída de Márcio Macedo (PT) da Secretaria-Geral da Presidência da República na linha do seu anúncio oficial: que ele estaria deixando o cargo para disputar as eleições do próximo ano. A especulação gira em torno de uma pré-candidatura ao Senado ou para deputado federal…

E essa!

Só que a verdade é que não há espaço, por enquanto, para Márcio Macedo disputar o Senado Federal. Para deputado, ele até teria chances, mas pode inviabilizar a reeleição do deputado federal João Daniel. Este colunista aposta em outra coisa: Márcio não disputaria a eleição e focaria em coordenar a pré-candidatura de Lula em 2026…

“Crítica velada”

Assim que assumiu como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, anunciou que sua principal missão será ‘ajudar a colocar o governo na rua’. A declaração foi publicada em uma rede social. Como perguntar não ofende, e o que fazia Márcio Macedo? Será que não estava fazendo um bom trabalho de promoção do governo Lula? Alguns setores da imprensa não se atentaram para isso…

Sobre Valmir I

O Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) condenou, por unanimidade, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, por improbidade administrativa. A decisão foi proferida está relacionada ainda à questão do matadouro municipal entre os anos de 2015 e 2017.

Sobre Valmir II

Valmir já se encontrava, temporariamente, inelegível por uma condenação anterior. A decisão atual já suspendeu seus direitos políticos por seis anos, além de multa e restrições para contratar com o poder público e receber benefícios fiscais durante cinco anos.

Não muda nada!

Na avaliação deste colunista é evidente que toda condenação soa negativamente para qualquer um, mas no caso de Valmir de Francisquinho, uma liderança política bastante expressiva, e que representa o desejo de uma grande parcela do eleitorado que quer vê-lo governando Sergipe, desde 2022, essas decisões judiciais não atingem sua popularidade.

Valmir segue forte

A grande verdade é que o nome de Valmir de Francisquinho incomoda, e muito, a base governista. Basta percorrer as feiras livres, os mercados municipais, as padarias e bares nos bairros periféricos da Grande Aracaju ou do interior do Estado, em especial no Agreste, Alto e Médio Sertão, para verificar que o prefeito de Itabaiana segue muito forte junto ao eleitorado e, se não puder disputar a eleição, quem for para a disputa contra Fábio Mitidieri e tiver seu apoio certamente será “osso duro de roer”…

Transparência na PMA

Com o objetivo de fortalecer a participação popular e garantir ainda mais transparência às ações da gestão, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), está abrindo consulta pública para elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026. Para a população participar, basta acessar e responder o formulário do Google Forms, disponível no site oficial.

Consulta pública

O formato digital da consulta tem ampliado o alcance e possibilitado que mais aracajuanos participem. Simples, acessível e com questões que permitem identificar as principais demandas por região e por área temática, o formulário ficará disponível até o dia 3 de novembro. Com base nas respostas, a Seplog organizará e analisará as sugestões, que serão encaminhadas para a Câmara Municipal de Aracaju (CMA) e, logo após, para a construção do orçamento final.

Importância da LOA I

A LOA é o instrumento que define como os recursos públicos serão aplicados em cada área da administração municipal, como saúde, educação, infraestrutura, cultura, assistência social e mobilidade urbana. Por meio da consulta, qualquer cidadão pode indicar as demandas mais urgentes da sua comunidade.

Importância da LOA II

Construída com base nas diretrizes estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada anteriormente, que define as prioridades e metas do governo para o exercício seguinte, esta lei detalha como esses objetivos serão executados, distribuindo os recursos necessários para cada ação e programa municipal. Além da consulta on-line, a Prefeitura também realizará uma audiência pública sobre a LOA 2026, aberta a toda a população.

Audiência pública

O encontro acontecerá no dia 3 de novembro, às 19h, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Vargas, localizada na Rua Neópolis, 275, bairro Siqueira Campos. O objetivo é ampliar o diálogo com os cidadãos, permitindo que as sugestões sejam apresentadas e debatidas de forma presencial, fortalecendo o compromisso da gestão com a participação e a transparência.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União) entregou uma retroescavadeira e um trator à prefeita Izabel Cristina e à população do município. A parlamentar destacou que já destinou mais de R$ 4 milhões em recursos federais para Divina Pastora, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento local. “Celebramos um momento de fé, mas também de resultados concretos. Já destinamos mais de R$ 4 milhões para o município e entregamos equipamentos que vão fortalecer o trabalho da prefeitura e melhorar a vida da população”, afirmou.

Yandra Moura II

A deputada fez questão de reconhecer o trabalho da prefeita e do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). “Tenho alegria e honra em integrar o agrupamento do governador Fábio Mitidieri, um gestor que faz acontecer e cuida de quem mais precisa. E é uma felicidade ver que os recursos enviados chegam a uma gestão transparente e humana, como a da prefeita Izabel”, disse.

Yandra Moura III

Yandra também mencionou o papel do ex-deputado federal André Moura, na consolidação de parcerias para o desenvolvimento dos municípios. “André foi o deputado que mais trouxe investimentos para Sergipe, e seguimos essa missão de continuar trabalhando incansavelmente por nosso estado, assim como ele”, afirmou.

Izabel Cristina

A prefeita Izabel Cristina agradeceu a parceria. “Essas máquinas chegam em boa hora. Serão essenciais para o trabalho nas comunidades rurais. Divina Pastora reconhece e agradece o apoio da deputada, que tem sido uma grande parceira do nosso município”, afirmou.

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde falou sobre a regulamentação dos parklets por parte da gestão municipal. Os parklets são mobiliários urbanos que funcionam como uma extensão da calçada e ajudam a deixar a cidade mais agradável, ampliam a capacidade de uso público dos espaços, e ajudam a aumentar a rentabilidade dos estabelecimentos comerciais.

Breno Garibalde II

Autor da lei municipal que permite a instalação desses equipamentos na cidade de Aracaju, o parlamentar comemorou a regulamentação. “Fiquei muito feliz porque a Prefeitura fez a regulamentação dos nossos Parklets, que a gente possa de fato ver eles funcionando na cidade.”, lembrou o vereador.

Breno Garibalde III

Breno destacou que o processo de regulamentação foi resultado de quatro anos de cobrança junto a bares e restaurantes que tinham projetos prontos, mas acabaram perdendo patrocínios devido à demora na oficialização das regras. O parlamentar informou ainda que divulgará em suas redes sociais os critérios de instalação dos Parklets para os empreendedores interessados em adotar o modelo, mas que os interessados já podem procurar a Emurb.

Breno Garibalde IV

“Esse foi meu primeiro projeto de lei da legislatura passada, aprovado em 2021. Depois de muita cobrança, os Parklets estão regulamentados, para que a gente possa diminuir a quantidade de mesas e cadeiras nas calçadas, o que acaba dificultando a acessibilidade”, explicou.

Eduardo Amorim I

Defensor da saúde pública em Sergipe, o médico anestesiologista Eduardo Amorim destacou, em entrevista ao apresentador Fábio Henrique, na TV Atalaia, a necessidade de o estado ter um hospital das clínicas e um centro de diagnóstico por imagem, que, segundo ele, são cruciais para a prevenção e o tratamento dos pacientes. Segundo o médico, um mandato de senador da República poderá ajudar muito a trazer recursos e realizar esses sonhos.

Eduardo Amorim II

“Já pensou em ter um prédio com três ou quatro andares e três ou quatro ressonâncias magnéticas? Poder fazer endoscopia, colonoscopia e todos os exames necessários para o diagnóstico? O cidadão marcaria pela internet, faria seu check-up e, se precisasse, ficaria internado. Não se pode tratar sem antes ter um diagnóstico. É preciso diagnosticar, porque muitas vezes se perde um tempo enorme. Por isso, Sergipe precisa de um hospital das clínicas e de um centro de diagnóstico por imagem. Um mandato no Senado pode ajudar muito nisso”, afirmou.

Fredson Navarro I

O jornalista Fredson Navarro vai fazer o lançamento oficial do livro ‘O Vagalume – 20 anos de entrevistas e memórias do menino que virou jornalista’ dia 28 de outubro, no Museu da Gente Sergipana, em Aracaju, entre 17 e 21h. O pré-lançamento vai ocorrer na Bienal Internacional do Livro em Itabaiana, entre 10 e 22h no Shopping Peixoto. A obra é da Editora Dika Publicações Exclusivas, do Grupo Infographics.

Fredson Navarro II

“Trago no livro registros de bastidores das entrevistas mais marcantes nestas duas décadas de jornalismo. Narro detalhes, sensações e curiosidades das minhas experiências com cada personalidade. Quero contar com a presença de todos que gostam do jornalismo e de quem tem curiosidade para saber o que rola nos bastidores das entrevistas com os artistas”, convida o escritor. O prefácio do livro é assinado pelo cantor baiano, Netinho. A obra conta ainda com uma entrevista exclusiva com a diretora de TV, Marlene Mattos.

Acácio Souto I

O advogado José Acácio dos Santos Souto recebeu o título de cidadania aracajuana, a maior honraria concedida na Câmara de Vereadores de Aracaju. O título foi uma propositura do vereador Maurício Maravilha, com o apoio do vereador Lúcio Flávio, considerando a história profissional e os laços de amizade construídos na capital sergipana.

Acácio Souto II

Acácio Souto nasceu e cresceu nas cidades de Itabaiana e Macambira, municípios do agreste sergipano. Aos 18 anos mudou para Aracaju para se dedicar aos estudos e à vida profissional. Atualmente, Acácio preside a Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), é membro consultor da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB nacional e faz parte da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep).

Acácio Souto III

“É uma honra receber esse título de cidadão aracajuano. Eu moro aqui desde os meus 18 anos de idade, fui muito bem recebido pela população de Aracaju. Aqui eu encontrei grandes amigos, desenvolvi minha vida profissional, me tornei advogado e até hoje desenvolvo atividade jurídica. É uma honra receber esse título, mas no meu coração eu sempre fui aracajuano, agora também de direito”, agradeceu o advogado.

Acácio Souto IV

“A partir de hoje o senhor não é só cidadão aracajuano de fato, mas sim de direito. E esse título vai além do que representa essa Casa Legislativa, mas é também um reconhecimento público, a gratidão e a acolhida do povo aracajuano pelos seus bons serviços prestados”, disse o vereador Maurício Maravilha durante a entrega do título. Acácio Souto é formado em Direito e especialista em Direito Público Municipal e Direito Eleitoral, pelo Instituto Brasileiro de Ensino (IDP), em Brasília. Atualmente, é também pós-graduando em Processos e Recursos dos Tribunais Superiores, no IDP.

Marcelo Sobral I

O deputado estadual Marcelo Sobral (União Brasil) é autor do Projeto de Lei nº 255/2025, aprovado na Alese, que cria o Dia Estadual da Escuta Protegida, a ser celebrado anualmente em 4 de abril. A proposta busca mobilizar a sociedade em torno do combate à violência contra crianças e adolescentes, estimulando ações educativas, palestras e capacitações para profissionais da rede de proteção.

Marcelo Sobral II

Marcelo Sobral enfatizou a importância da iniciativa: “a escuta protegida é um instrumento essencial para garantir a dignidade da criança e evitar novas violências. Esse dia vai reforçar a cultura de proteção e cuidado”, destacou o parlamentar. A nova lei prevê que as ações sejam desenvolvidas em parceria entre o poder público, municípios e sociedade civil, com recursos orçamentários próprios. O objetivo é consolidar Sergipe como referência em políticas públicas de proteção à infância.

