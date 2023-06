“Clássico alagoano”: Lula “toma as dores” de Renan e “foca” em Lira

Que o presidente Lula (PT), desde o início de sua gestão, tem como um de seus principais objetivos a “vingança” contra tudo e contra todos que se opuseram aos governos do Partido dos Trabalhadores, isso já está mais do que claro; algumas “figuras” são novas, outras nem tanto, mas a “sistemática” é a mesma: para os amigos todas as benesses possíveis e para os inimigos “chumbo” e “perseguição”. E, nessa sanha de tentar pressionar seus adversários, também é quase que consensual que petista está “deixando a desejar” dentro daquilo que se propôs a fazer ainda na campanha eleitoral.

Quando enfrentou o então presidente Jair Bolsonaro nas urnas, Lula tinha um discurso que era propagado por seus seguidores, boa parte da “grande mídia”, artistas e formadores de opinião, membros de centrais sindicais e líderes de movimentos sociais e de Esquerda: “era preciso trazer a paz para o País”; o argumento responsabilizava o ex-presidente por, praticamente TUDO, inclusive a fome e o desemprego. Seis meses depois, já com a “caneta” nas mãos de Lula, a impressão é que muito do que era contestado lá atrás, hoje segue ocorrendo e, estranhamente, quem condenava, hoje silencia…

Isso fortalece a teoria de que não existia um projeto para o País, e sim um projeto de vingança e com objetivo traçado de chegar ao Poder. Nada mais! Se não bastassem as desastrosas aparições (e manifestações) públicas sobre as relações exteriores, que tendem a ficar ainda mais prejudicadas agora, a impressão é que ao invés de assumir a liderança do País, enfrentar os problemas de frente e tentar encontrar alternativas, Lula se comporta como um (com todo respeito) “velho rabugento”, repleto de ódio e que passa, 24 horas por dia, maquinando ações para atacar seus adversários.

É um “gastar de energia” sem fim! O presidente da República deveria se constituir no cargo, de fato e de direito, e governar! É isso o que se espera dele, votando ou não, sendo favorável ou não! Sem maioria no Congresso Nacional, Lula busca as mesmas “velhas práticas” de sempre para ter êxito em algumas votações: assegurar recursos federais (que são obrigatórios, diga-se de passagem) para Estados e Municípios para ter a garantia do apoio de deputado e senadores em BSB. Um verdadeiro “escambo”! E o pior: sem bons articuladores no Planalto, finda sendo um vexame atrás do outro nas Casas Legislativas.

E, para quem imaginou já ter visto de tudo, talvez por gratidão (ou dívida pessoal) com o senador Renan Calheiros (MDB/AL), Lula demonstra ter um alvo novo: o presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira (PP/AL) – maior desafeto de Renan e uma das principais lideranças (com mandato e força política) do Congresso. Declarar uma “guerra” com Lira não traz benefícios ao petista: além do risco de passar vergonha, em nada soma para o País, que deixa de ser prioridade e perde espaço para o “clássico alagoano”. Que, diga-se de passagem, o CSA x CRB ainda acaba sendo muito melhor…

Veja essa!

Repercutiu muito a entrevista concedida pelo deputado estadual Luciano Pimentel (PP) ao Cinform On Line, semana passada, quando defendeu o nome do ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) para ser o “nome de consenso” do agrupamento liderado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) e pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT).

E essa!

Alguns nomes que foram lançados ou “ventilados” anteriormente, parecem perder força ou cair no esquecimento, porque não tiveram respaldo das ruas. É bem verdade que ainda é cedo, mas setores do agrupamento governista entendem que, quanto mais unidade existir em 2024, mais consolidada pode ser a reeleição do governador depois anos depois…

Linda prejudicada

Sobre a deputada estadual da oposição, Linda Brasil (PSOL), a recente polêmica que envolveu uma ex-assessora e, sua entrevista à FAN FM, provaram que ela terá muitas dificuldades, sobretudo quando interpelada, caso venha a ser candidata à prefeita da capital. Setores que defendiam seu nome como alternativa, podem repensar…

Emília é o nome!

Pela oposição, o nome que mais “badalado” do momento é o da vereadora de Aracaju, Emília Corrêa. Há quem diga que, se ela disputar a eleição majoritária, não existirá muito espaço para uma “terceira via” na cidade, considerando que setores da Esquerda não devem apoiar a vereadora para a PMA.

Danielle segue bem

Quem vem demonstrando boa desenvoltura e boa construção política é a secretária da Mulher, Danielle Garcia. Ela também vem circulando bem nesses festejos juninos, tem sido bem recebida por diversos setores do governo e, para muitos, se “cair no gosto” do governador Fábio e da também secretária Erica Mitidieri, será uma “carta na manga” para 2024…

Exclusiva!

Sobre a eleição da Barra dos Coqueiros, este colunista traz uma informação: ela pode ser como o “estopim” de uma crise sem precedentes entre algumas das principais figuras do Partido dos Trabalhadores. Há quem fale em “golpe”, mas há também quem defenda um “contragolpe”. Isso vai dar o que falar…

Bomba!

Por conta dos últimos acontecimentos, desde o final do ano passado, já há quem avalie, olhando o cenário político sergipano, que em 2026, os senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (PSDB) não devem disputar suas respectivas reeleições. Este colunista, se tivesse que apostar, “cravaria” que ambos, lá na frente, podem avaliar uma candidatura a deputado federal. Almeida Lima já fez isso…

Sérgio Fontes & Joseluci

Na próxima quinta-feira (15), a partir das 17 horas, no Museu da Gente Sergipana, o ex-secretário de Estado Sérgio Fontes e o diretor técnico do Tribunal de Contas de Sergipe, Joseluci Prudente, lançam o livro “Participação Sergipana no Colégio Militar de Salvador”, numa parceria com a EditorAju.

Laércio Oliveira I

Com o voto favorável do senador Laércio Oliveira (PP-SE), o Plenário aprovou a proposta de emenda à Constituição que autoriza a prorrogação dos contratos de todas as casas lotéricas do país, a PEC dos Lotéricos. Laércio Oliveira lembrou que acompanha a luta dos lotéricos desde 2015 e argumentou que a setor presta um serviço essencial à população em todo o Brasil, principalmente no interior do país e em regiões remotas. O senador sergipano também destacou que a iniciativa traz segurança jurídica e atende a uma reivindicação histórica da categoria.

Laércio Oliveira II

“Agora, com segurança, o empreendedor lotérico vai poder investir com tranquilidade para melhorar a qualidade dos serviços e o atendimento à população. A minha atuação no Congresso sempre tem sido em defesa do setor produtivo nacional. Como eu sempre digo, se a empresas, em especial as micro vão bem, temos geração de empregos e dignidade para o trabalhador”, disse Laércio. O presidente da Associação dos Lotéricos de Sergipe, Luiz Marinho, que acompanhou a discussão e a votação da matéria, destacou o empenho do senador na aprovação da PEC 43/2022.

Luiz Marinho

“Laércio Oliveira sempre nos recebeu e nos ajudou ao longo de tantos anos. Eu agradeço em nome dos 156 lotéricos sergipanos”, disse Marinho. No mesmo sentido, o agente lotérico Zeca Sobral destacou que o apoio do senador à proposta é antigo. “Foi uma vitória importante para a categoria, que vai garantir o funcionamento das loterias em todo o país. Desde quando o senador Laércio era deputado, ele abria seu gabinete para apoiar os lotéricos de Sergipe e de todo o Brasil”, resumiu.

Breno Garibalde I

Encerrando as atividades da Semana do Meio Ambiente, o vereador Breno Garibalde realizou a implementação do projeto piloto de um jardim flutuante, no canal do Tramandaí, localizado no bairro Jardins. O parlamentar explica que a ideia consiste em levar até o canal plantas aquáticas, que purificam a água, para tentar melhorar a qualidade dela antes de chegar ao rio Sergipe.

Breno Garibalde II

“Vendo várias iniciativas desse tipo no Brasil e ao redor do mundo, trouxemos essa ideia para Aracaju. Já que os canais da cidade têm essa conexão direta com o rio Sergipe, o jardim flutuante vai ajudar na filtragem da água para que ela chegue melhor ao rio”, disse Breno.

Breno Garibalde III

A iniciativa contou com o apoio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e do engenheiro ambiental e sanitarista Alexandre Amaro. “Quero aproveitar para agradecer à Emsurb pelo suporte e à Alexandre, que trouxe a apresentação desse projeto, nos ajudou a desenvolver e veio montar o jardim flutuante junto com a gente”, conclui o vereador.

Kaká Santos I

No dia 7 de junho de 1839 nasceu Tobias Barreto de Meneses. Com o objetivo de homenagear e preservar a memória do filósofo, escritor e jurista sergipano, que completaria 184 anos, o deputado estadual Kaká Santos (União) protocolou o Projeto de Lei nº 263/2023, que institui o Dia Estadual de Tobias Barreto, a ser comemorado anualmente na data de nascimento do poeta.

Kaká Santos II

De acordo com o parlamentar, a instituição do Dia Estadual de Tobias Barreto permitirá que o nome deste sergipano ilustre seja perpetuado e a sua contribuição seja devidamente celebrada por todos os sergipanos. “Tobias Barreto foi um intelectual, jurista e jurisconsulto sergipano de grande importância para a cultura e história de Sergipe. Suas contribuições no campo do direito, filosofia e literatura foram de relevância nacional, destacando-se como um dos maiores representantes do movimento positivista no Brasil”, afirma Kaká Santos no texto do PL.

Kaká Santos III

A propositura, que ainda será apreciada na Assembleia Legislativa, ressalta que na primeira semana do mês de junho poderão ser realizadas atividades comemorativas e educativas em escolas, universidades, museus, bibliotecas e demais instituições culturais do Estado, a fim de divulgar a vida e obra de Tobias Barreto de Meneses.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) está preocupado com a situação dos funcionários celetistas da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS). O parlamentar faz um alerta: cerca de 4 mil trabalhadores podem perder seus empregos. Isso porque o Ministério Público Federal ingressou com uma ação há quase 10 anos pedindo a extinção total da Fundação. A intenção é de que todo o trabalho promovido pela entidade seja migrado para a Secretaria de Estado da Saúde.

Georgeo Passos II

Acordos feitos pelo Governo mantiveram a FHS de pé. Contudo, como as obrigações não estão sendo cumpridas, a Fundação pode ser extinta desta vez. “O Estado faz acordos e não os honra. Parece que não se importam que a Justiça Federal tome uma atitude”, comentou Georgeo, que acrescenta: “Os funcionários celetistas estão apreensivos diante desta situação. Ninguém sabe o que essa ação pode gerar, porém são cerca de 4 mil trabalhadores que podem perder seus empregos por causa da negligência dos Governos dos últimos anos”.

Georgeo Passos III

Em 2018, a Assembleia Legislativa votou e aprovou a Lei 8.470/2018 determinando que, em caso de extinção da Fundação, fiquem garantidos aos profissionais celetistas todos os direitos. Georgeo solicitou que a Alese se atente a essa questão mais uma vez e possa buscar uma solução junto ao Governo. “Não podemos virar as costas para essas pessoas – pais e mães de família que podem perder o seu sustento. Profissionais que tanto se doaram, inclusive durante a pandemia, para salvar vidas. Eles precisam do nosso apoio”, finalizou Georgeo.

Olha o TCE!

Os controladores internos das prefeituras e câmaras municipais sergipanas já podem efetuar a autoavaliação dos seus portais de transparência por meio de link disponibilizado nesta terça-feira, 6, pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), em mais uma etapa do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP).

Ana Stella Barreto

De igual forma, também devem proceder os responsáveis pelo setor de controle interno do Tribunal de Justiça (TJSE), Assembleia Legislativa (Alese), Ministério Público (MPE), Defensoria Pública (DPE), Governo do Estado e Tribunal de Contas (TCE). “Os controladores internos precisam se cadastrar e iniciar a autoavaliação no mais breve espaço de tempo para que quaisquer dúvidas que venham a surgir logo sejam dirimidas”, explica a diretora de Controle Externo de Obras e Serviços do TCE, Ana Stella Barreto Rollemberg Porto, lembrando que o prazo final para preenchimento da avaliação vai até o dia 14 de julho.

Transparência

A etapa seguinte caberá ao corpo técnico do TCE e consistirá na validação dos mais de 100 itens analisados para posterior definição dos índices de transparência desses órgãos. Este é o segundo ciclo do PNTP, iniciativa da Atricon, juntamente com o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT).

Fernando Marcelino

“As demais unidades estaduais, como secretarias e empresas, bem como órgãos de previdência municipais e da administração indireta de Aracaju serão orientados posteriormente através de outra métrica”, acrescenta o coordenador de Auditoria Operacional do TCE, Fernando Marcelino. Na análise já são considerados critérios relacionados à nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133, de 2021) e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), entre outros.

Forró no Riomar I

Dentro das atrações programadas para a diversão dos forrozeiros de plantão, as praças de alimentação do RioMar Aracaju oferecem shows com diversos nomes do cenário musical da terrinha. As apresentações irão acontecer de 13 a 16 de junho, ao som do autêntico forró, para reviver os grandes sucessos e ariar a fivela, nas duas estações gastronômicas.

Forró no Riomar II

A programação será aberta pela Rojão Diferente, uma das mais expressivas bandas sergipanas, que promete animar a Praça de Alimentação Mar, no dia 13, com um repertório autoral que relembra os tempos áureos do forró eletrônico. Na quarta-feira, dia 14, a Praça de Alimentação Rio recebe Danielzinho, o Kaceteiro do Forró. No repertório do cantor e compositor, vão estar presentes sucessos como Vaquejada do Amor, Puxa Encolhe, Reggae in Roça, Beijo Bom, entre tantos outros hits que fazem parte da trajetória artística do sergipano.

Forró no Riomar III

Igor Ativado é a atração da quinta, dia 15, na Praça de Alimentação Mar. Conhecido no cenário musical sergipano por sua performance carismática, o cantor promete agitar e balançar o Rancho com os sucessos Love sem pause, Olho no olho, Ouvidinho, Termina comigo antes, Tchuco tchuco, dentre outras.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com