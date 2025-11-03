Combate ao crime fortalece a Direita e força Lula agir para conter desgaste

Por Habacuque Vilacorte

Aos 80 anos, o presidente Lula (PT) já anunciou que vai tentar um quarto mandato no comando da presidência da República, nas eleições do próximo ano e, para tanto, todos os seus passos estão sendo monitorados por sua equipe de assessores que, a todo momento, avaliam falas, condutas e posicionamentos públicos que precisam ser pontuados. Neste momento, a impressão é que o governo federal já trabalha com o “vale-tudo” pela reeleição, ou seja, qualquer tipo de ameaça, qualquer problema, precisa ser resolvido ou “estancado” com agilidade.

A preocupação está em evitar qualquer tipo de desgaste para a imagem não apenas do governo como um todo, mas do presidente Lula que parece determinado a fazer qualquer negócio para tentar se manter no Poder. A preocupação se fundamenta partindo do princípio de que hoje o Partido dos Trabalhadores já não tem outra liderança popular com tamanha densidade eleitoral. Lula é a única “carta na manga” para o PT continuar comandando o País. Seja em 2026 ou em 2030, ele estará “fora do jogo”; a partir daí a legenda será forçada a entrar em uma profunda reformulação.

Hoje o assunto que continua na pauta dos noticiários é a megaoperação realizada pelas Forças de Segurança do RJ, autorizada pelo governador Cláudio Castro (PL) e resultou nas mortes de quatro policiais e mais de uma centena de homens da facção Comando Vermelho. Desde o ocorrido, iniciou-se uma “batalha de narrativas” em setores da imprensa e nas redes sociais, com o governo do RJ mantendo suas posições e revelando que havia comunicado o governo Lula através da Polícia Federal, mas que esta se negou a se associar no movimento armado de enfrentamento ao crime organizado.

Jornalistas, radialistas, analistas, comentaristas, especialistas em Segurança Pública, políticos de Esquerda e auxiliares do presidente Lula, representantes de movimentos sociais, artistas e atores, além dos “Direitos Humanos” tentaram construir narrativas diversas e genéricas questionando a megaoperação policial no Rio de Janeiro, mas foram surpreendidos com uma reação da opinião pública, aprovando, em sua grande maioria, não apenas a megaoperação já realizada, mas que outras delas aconteçam no RJ e em outros Estados Federados.

Politicamente falando, o combate ao crime organizado fortalece a Direita no País, se associa ao discurso dos conservadores que repudiam o enfraquecimento das forças de Segurança e exigem respostas mais enérgicas do Estado contra as facções como o Comando Vermelho, PCC, Bonde do Maluco e tantas outras que, com o passar dos anos, ganharam “ramificações” em todo o País, inclusive em Sergipe, muito embora, por aqui, as Forças de Segurança adotam o perfil de “tolerância zero” para qualquer tipo de organização relacionada à violência…

Em Estados do Nordeste, como Ceará, Pernambuco e Bahia, por exemplo, onde predomina o eleitorado mais de Esquerda, o combate a essas facções parece ter saído do controle do poder público. Para se ter uma ideia do impacto da megaoperação dessa semana, que resultou na morte de mais de uma centena de traficantes, segundo a pesquisa Genial/Quaest, a aprovação do governador fluminense e conservador Claudio Castro subiu após a ação policial, de 43% para 53%, no intervalo de apenas dois meses, ou seja, suas medidas têm a aprovação da maioria daquela população…

De olho em sua reeleição, e percebendo as “respostas da população”, Lula demorou, refletiu e ignorou os ataques e manifestações da Esquerda contra as Forças de Segurança e políticos conservadores. O líder petista falou apenas em “trabalho coordenado contra o tráfico”, além de estabelecer pena de prisão para quem participa ou compõe de alguma forma o crime organizado, concordando com a proposta do senador Sérgio Moro (União Brasil), detestado por partidos e militantes da Esquerda. Enquanto isso os governadores da oposição criaram o “Consórcio da Paz”…

Não que esta megaoperação do Rio de Janeiro será crucial para impedir a reeleição de Lula, que já “derrapou” quando disse, durante coletiva em missão oficial, que “os traficantes eram vítimas dos usuários de drogas”. Uma declaração que já soou bem negativamente, mas Lula agiu para conter o avanço da Direita com estratégia, sem se expor com falas polêmicas e ataques ideológicos. Ele vai continuar observando os movimentos dos conservadores, sem se deixar levar pelos discursos radicalizados de sua “militância” e o “histerismo” da “grande mídia”…

Veja essa!

Já é de conhecimento público que o governador Fábio Mitidieri vai conversar, nos próximos dias, com o presidente Lula, quando deverá formalizar Rogério Carvalho (PT) como seu segundo senador (o primeiro é André Moura – União) em troca de ter o presidente da República em seu palanque no próximo ano.

E essa!

Setores da imprensa também anunciam que o ex-ministro Márcio Macedo deve disputar um mandato de deputado federal, fortalecendo a chapa do PT, que já tem o deputado federal João Daniel, que disputará a reeleição. Este colunista mantém a tese que Márcio vai coordenar a campanha de Lula, para evitar o risco (e o desgaste) de ser eleito e ficar na suplência, igual ao que aconteceu com Eliane Aquino em 2022…

Bomba!

Chega a informação que, dentro desse “quadro de acomodações”, o governador Fábio Mitidieri talvez precise de mais um “sacrifício” do primo e secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri (PSB): será que o “gordinho” recuaria da pré-candidatura a deputado federal para apoiar o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que “em nome de um projeto maior” desistiria do Senado com as “garantias” de um mandato em BSB?

Exclusiva!

É evidente que, se este acordo virar realidade, Edvaldo teria que migrar do já esvaziado PDT e se filiar no PSB. Anderson de Zé das Canas e Elber Batalha Filho precisam de um “puxador de votos” com o potencial de Cláudio Mitidieri. Resta saber se a turma do interior, que já assumiu compromisso com o “secretário” vai seguir apoiando o ex-prefeito de Aracaju.

Outro lado

Uma fonte deste colunista, que tem acesso ao Palácio de Despachos, aos bastidores da Saúde e à base governista, “cravou”: “Cláudio Mitidieri segue pré-candidato a deputado federal, fica no PSB atendendo a Luiz Mitidieri, não vai confiar em Edvaldo Nogueira e, se eleito, não voltará para a Secretaria da Saúde, para dar o mandato a algum suplente. Fica em BSB, livre de problemas e livre de Leopoldo”! Como assim? Este colunista confessa que não entendeu…

Eleição do Cidadania

Em Congresso Estadual do Cidadania realizado na Assembleia Legislativa, Danyara Passos foi eleita em chapa única presidente estadual do Cidadania. O evento reuniu filiados de diversos municípios, dentre eles, delegados aptos a participarem da eleição, vereadores e vice-prefeitos do partido.

Danyara Passos

“Muito feliz por ter sido eleita presidente estadual do Cidadania. A segunda mulher presidente na história de Sergipe. Agradeço a confiança do diretório e vamos construir um novo futuro para nosso estado”, frisou a nova presidente Danyara Passos, agradecendo aos filiados e delegados pelo apoio na eleição.

Eleitos

A nova formação que comandará o Cidadania Sergipe será: Danyara Passos (Presidente), Ana Yris Pereira (vice-presidente), Cecília Marques (segunda vice-presidente), José Lima (terceiro vice-presidente), Ninã Victor (secretário-geral), Antonio Vitor (secretário de organização), Maria Rozangela (primeira-secretária), Osvaldo Souza Santos (segundo secretário), Wanderson Bonfim (terceiro secretário), Itamar Santana (tesoureiro) e Kaique Azevedo (tesoureiro-adjunto).

Georgeo Passos

“Desejo sucesso a todos que tomaram posse hoje, em especial, a nova presidente eleita Danyara Passos”, disse o presidente Georgeo Passos, que encerra o ciclo de quatro anos dedicados ao crescimento do partido. Durante o evento, os filiados enalteceram a dedicação de Georgeo, ressaltando, sobretudo, o fortalecimento do Cidadania e bons resultados nas últimas eleições.

Olha o MPC/SE!

O Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC-SE) requereu ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) a edição de resolução que discipline a execução de emendas parlamentares estaduais e municipais com critérios de transparência e rastreabilidade. A solicitação foi apresentada pelo procurador-geral Eduardo Côrtes durante sessão do colegiado.

Transparência

A solicitação do MPC-SE foi feita para atender as determinações do Supremo Tribunal Federal (STF), que proferiu decisão no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 854/DF – sob a relatoria do ministro Flávio Dino. De acordo com o instrumento de constitucionalidade, os entes subnacionais devem adotar o mesmo padrão de transparência e rastreabilidade estabelecido pela União para as emendas parlamentares.

Emendas parlamentares

A determinação do STF estabelece que os Tribunais de Contas devem fiscalizar e promover a adequação dos processos legislativos orçamentários e da execução das emendas parlamentares ao modelo federal, assegurando sua plena observância a partir de 1º de janeiro de 2026.

Execução condicionada

Durante a sessão, o procurador-geral ressaltou que um dos pontos centrais da decisão determina que a execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares aprovadas por deputados estaduais e vereadores somente poderá iniciar em 2026 após a demonstração, pelos governos estaduais e prefeituras, perante os respectivos Tribunais de Contas, de que estão cumprindo dispositivo da Constituição Federal – artigo 163-A.

Informações

O dispositivo, incluído pela Emenda Constitucional nº 108/2020, determina que União, estados, Distrito Federal e municípios disponibilizem suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados.

Prazo

Em decisão complementar, o ministro Flávio Dino estabeleceu que os atos normativos sobre transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares, editados por cada um dos Tribunais de Contas dos Estados, devem ser enviados ao relator até 31 de dezembro de 2025.

Edição de Resolução

A elaboração de norma disciplinando a forma de execução das emendas parlamentares estaduais e municipais, com fixação de critérios de transparência e rastreabilidade em conformidade com o modelo federal estabelecido na Lei Complementar nº 210/2024, com comunicação ao ministro Flávio Dino no prazo determinado.

Expedição de Ofício Circular

O envio de comunicado conjunto TCE e MPC-SE aos órgãos estaduais e municipais, incluindo o governador do estado, presidente da Assembleia Legislativa, procurador-geral do estado, Secretaria de Estado da Transparência e Controle, prefeitos, presidentes de câmaras municipais, procuradorias e controladorias municipais.

Exigências

Na solicitação, o MPC-SE reforça que o ofício circular deverá alertar que as emendas parlamentares aprovadas pelos parlamentares estaduais e municipais somente poderão ter sua execução iniciada em 2026 após a demonstração, pelo governo estadual e pelos municípios, perante o TCE, de que estão cumprindo o comando constitucional de transparência e rastreabilidade.

Assembleia de Deus

Mais de sete mil mulheres participaram do grande Congresso da AFIADESE 2025, realizado na sede da Assembleia de Deus Missão e no Centro de Convenções de Sergipe (CIC). Sob a presidência do Reverendo Pastor Eleonaldo Soares e da irmã Ana Paula presidente da AFIADESE, o evento foi marcado por louvor, adoração e dezenas de conversões, em um verdadeiro mover de Deus sobre o estado.

Eleonaldo Soares

“É impossível conter a emoção ao ver tantas vidas se rendendo a Cristo”, destacou o pastor Eleonaldo. A irmã Ana Paula agradeceu a todos os departamentos e equipes pelo êxito do congresso, que se tornou um marco na história da AFIADESE e reafirmou o papel da mulher cristã na obra do Senhor. “Foi um fim de semana de fé, comunhão e renovação espiritual que impactou Sergipe e fortaleceu o povo de Deus”.

Yandra Moura I

A Câmara dos Deputados aprovou o destaque que garante o pagamento do seguro-defeso sem limitações. A deputada federal Yandra Moura (União) votou a favor da proposta, assegurando a continuidade de um direito essencial aos pescadores e pescadoras artesanais, especialmente presentes no cotidiano sergipano e nordestino.

Yandra Moura II

Na avaliação de Yandra, a aprovação simboliza uma conquista coletiva em favor de uma das categorias mais representativas e essenciais do país. “Essa é uma grande vitória. Garantimos a manutenção do seguro-defeso, um direito fundamental para quem vive da pesca artesanal. Acompanhei de perto essa mobilização, lado a lado com os trabalhadores e trabalhadoras que enfrentam o mar e os rios todos os dias, e me orgulho de ter contribuído para essa conquista”, destacou a deputada.

Yandra Moura III

O seguro-defeso é um benefício pago aos pescadores e pescadoras artesanais durante o período de reprodução das espécies, quando a pesca é proibida para garantir a preservação ambiental. A parlamentar recebeu, por diversas vezes, representantes de colônias de pescadores, federações, da FEPESCA, dialogando sobre as dificuldades enfrentadas pelo setor e as ameaças de retrocesso no benefício.

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde chamou atenção para a situação do bairro Aruana, na Zona Sul de Aracaju. Após visitar a comunidade, o parlamentar constatou diversos problemas relatados por moradores, como ligações irregulares de esgoto, mau cheiro nos canais e lagoas, além da falta de infraestrutura adequada diante do crescimento acelerado da região. “É necessário olhar para aquela localidade com mais atenção. O bairro Aruana está completamente esquecido”, afirmou.

Breno Garibalde II

Breno destacou que os canais da Aruana estão recebendo esgoto clandestino, situação facilmente identificada mesmo em dias ensolarados, quando não há chuva e a água continua escorrendo. Segundo ele, a presença de esgoto doméstico nas lagoas causa acúmulo de vegetação e mau cheiro, gerando transtornos à população. O parlamentar também criticou a falta de ações efetivas para resolver o problema. “A Emsurb gasta dinheiro com a limpeza das lagoas, mas as ligações clandestinas de esgoto não são corrigidas. Não adianta nada limpar. Se a gente não age na base do problema, a gente não vai resolver”, ressaltou.

Breno Garibalde III

Breno cobrou também maior planejamento urbano para o bairro, citando a Rua Maria Vasconcelos, uma das principais vias da região, que já não comporta o aumento de empreendimentos comerciais. “A população da Aruana não é ouvida. Está sendo escanteada, e o bairro sendo negligenciado porque não tem planejamento”, disse. Ainda em sua fala, o parlamentar afirmou que o problema não se restringe apenas à Aruana, mas se repete em diversos pontos da cidade, evidenciando a necessidade de revisão do Plano Diretor de Aracaju, que está atrasada há décadas.

Breno Garibalde IV

“Estamos perdendo a nossa biodiversidade. Os empreendimentos estão aterrando as lagoas, o sistema viário não acompanha o crescimento da cidade e isso traz inúmeros problemas. Por isso eu cobro tanto a revisão do Plano Diretor, para que Aracaju cresça de forma planejada. Mais um ano sem revisão e a cidade segue crescendo de qualquer jeito”, concluiu o vereador.

Eduardo Amorim I

No país onde 53% da população se identifica não leitora, o médico anestesiologista e incentivador das práticas literárias, Eduardo Amorim, reverência o Dia e a Semana Nacional do Livro como um movimento de esperança direcionado para a mudança de cenário. Resultados obtidos pela pesquisa ‘Retratos da Leitura no Brasil de 2024’, mostram que a ausência de políticas públicas contribuiu para que o Brasil perdesse no ano passado cerca de 6,7 milhões de leitores. O saldo negativo é ainda mais alarmante quando se observa que, entre os estudantes, 66% perdem o interesse pelo conteúdo a partir da décima página.

Eduardo Amorim II

Para Eduardo, é preciso explorar métodos pedagógicos que permitam o brasileiro a consumir estes conteúdos de forma agradável e atraente. “Eu sou um desbravador do conhecimento, seja na área da saúde ou em temas relacionados ao saber geral. Para mim, toda forma de arte é válida e precisa ser apreciada, mas a produção literária me encanta. Em nosso estado de Sergipe, temos inúmeros autores que dedicam parte de suas vidas para narrar histórias, sejam elas biográficas ou ligadas à história de Sergipe. Não há outro caminho para o progresso que não seja a educação; o livro, posso garantir, é o principal pilar desse processo de evolução”, destacou.

Eduardo Amorim III

Dr. Eduardo lembra grandes nomes da literatura sergipana, a exemplo de Sílvio Romero, Hermes Fontes, Aglaé Fontes, Tobias Barreto e seu conterrâneo de Itabaiana, Antônio Samarone, autor do livro: ‘Uma História Cultural do Povo Itabaianense’. Recentemente, Amorim prestigiou a 7ª Edição da Bienal Internacional do Livro de Itabaiana, considerada por críticos educacionais como o maior festival literário de Sergipe. O evento, que tem por objetivo incentivar a leitura e celebrar a cultura, ocorreu entre os dias 23 e 26 de outubro, no Shopping Peixoto.

Bienal de Itabaiana

“Estive na sétima edição da Bienal do Livro de Itabaiana, onde uma cena muito bonita me marcou bastante: de um lado, uma criança de no máximo 12 anos produzindo cordel e, poucos metros de distância, Antônio Samarone — médico, secretário de Cultura de Itabaiana e muito experiente na produção de livros. Dois mundos e experiências opostas, mas conectados pelo amor à literatura. Isso me enche de esperança. Eu aprecio a arte deles e agradeço por tudo e por tanto que colaboram para o fortalecimento das nossas raízes”, destacou Eduardo Amorim.

Alessandro Vieira I

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado será instalada na próxima terça-feira (4), no Senado Federal. A decisão foi anunciada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União/AP), após entendimento com o senador Alessandro Vieira (MDB/SE), autor do requerimento que criou a comissão. A CPI vai investigar a estruturação, expansão e funcionamento do crime organizado no país, com foco na atuação de milícias e facções.

Alessandro Vieira II

Autor do pedido de criação da CPI, o senador Alessandro Vieira tem defendido que o combate ao crime organizado exige planejamento e cooperação entre os diferentes poderes e níveis de governo. “O Brasil não merece ser refém de criminosos. É hora de reagir com inteligência e coordenação, e não com improviso e discursos de ocasião”, afirmou.

Alessandro Vieira III

O parlamentar reforçou que a CPI deve atuar com base em dados e evidências, para mapear a atuação de milícias e facções em todo o território nacional e propor soluções efetivas. “O objetivo é fazer uma radiografia completa da ação e movimentação de facções e milícias no Brasil, identificar e mostrar tecnicamente aquilo que funciona e aquilo que não funciona no combate a essa modalidade criminosa”, explicou Vieira.

Danielle Garcia I

A secretária de Estado de Políticas para as Mulheres de Sergipe, a delegada Danielle Garcia, participou da sessão de encerramento do Columbia Women’s Leadership Network 2025, realizado no Rio de Janeiro. O encontro foi promovido pelo Columbia Global Center, vinculado à Universidade de Columbia, e reuniu mulheres líderes de diferentes áreas para debater o tema “Liderança com Propósito e Impacto: as transformações nossas de cada dia”.

Danielle Garcia II

Danielle Garcia foi convidada para participar do evento para compartilhar suas experiências e reflexões sobre o papel da liderança feminina na promoção de transformações sociais, políticas e institucionais. A mesa teve mediação de Deborah Lourenço, gerente de Projetos do Columbia Global Center Rio de Janeiro, e contou ainda com a participação da Conselheira de administração e ex-Diretora de Tecnologia (CTO) na Vale, Vânia Neves.

Danielle Garcia III

Em sua fala, Danielle destacou o trabalho que vem realizando à frente da secretaria de Estado para fortalecer e ampliar as políticas públicas voltadas para as mulheres em Sergipe, com foco especial na prevenção e no enfrentamento à violência de gênero. Segundo ela, o trabalho integrado entre os órgãos do Estado e as forças de segurança tem gerado resultados positivos.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

