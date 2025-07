Conflito com Trump aumentará a tensão pré-eleitoral no Brasil até 2026

Por Habacuque Vilacorte

Um dos principais temas que entrará na pauta das campanhas eleitorais de 2026 será o conflito estabelecido entre o Brasil e os Estados Unidos, mais precisamente sobre os presidentes Lula (PT) e Donald Trump. “Tarifaço”, “perseguição”, “censura”, “ditadura”, “lesa-pátria” serão das expressões mais repetidas no próximo ano, por políticos da Direita e da Esquerda, tanto na disputa presidencial quanto nos embates para governo, Senado, na Câmara Federal e Assembleias Legislativas.

Na realidade, a impressão é que todos nós já estamos dentro da campanha eleitoral. Há o embate entre os apoiadores do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Essa “polarização” no País, que já se arrasta desde 2018, e que se intensificou em 2022, estará ainda mais aflorada no próximo ano. A sequência “IOF/rombo do INSS/tarifaço dos EUA” despertou uma série de narrativas, formalizando um cenário crítico, como se vivêssemos um conflito entre “o bem e o mal”…

Este colunista, com sua humildade peculiar, entende que todos estão errados! Direita, Esquerda e o Centrão! Todos estão priorizando seus interesses pessoais e políticos e poucos estão realmente preocupados com a população. A “grande mídia”, financiada pelo governo Lula, decidiu “blindar” o Judiciário nos conflitos com setores conservadores e com o Congresso Nacional. Temendo o impacto do tarifaço de Trump, alguns veículos “suavizaram” nessa defesa. Felizmente há limites para tudo…

De um lado, a Direita vinha bem na avaliação pública diante dos problemas incontáveis do governo Lula, como a perda do poder de compra do brasileiro; a alta nos preços dos alimentos; as promessas eleitoreiras não cumpridas; o escândalo do INSS; e a polêmica do IOF, que também aumentou a pressão sobre a Esquerda. No entanto, o grupo encontrou uma “narrativa” no “tarifaço de Trump” e “deu o troco” nos conservadores, desestabilizando a oposição para 2026.

Mas, neste “confronto de narrativas”, a Direita voltou a reagir e passou a se posicionar nas redes sociais, preservando seu maior “patrimônio”: o eleitorado mais conservador, anti-Lula e anti-PT. Mesmo inelegível e com forte risco de prisão por parte do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Jair Bolsonaro findou sendo “beneficiado” por seu desafeto e ministro Alexandre de Moraes, que ao censurá-lo de entrevistas e uso das redes sociais, gerou insatisfação (e temor) dentro do próprio STF.

Já o presidente Lula está fazendo uma aposta alta, tensionando uma relação comercial com os Estados Unidos, quando muitos especialistas e representantes do setor produtivo defendem o diálogo na amplitude, até o esgotamento. O “truque” foi chamar Trump para uma “partida de truco”, além de oferecer uma “jabuticaba”; tudo jogo de cena e estratégia para desviar o foco, de olho na reeleição. O problema são as consequências do “blefe” dele, que podem ser danosas para o futuro do nosso País…

Uma decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), em caráter liminar, determina que o secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araújo, apresente para os deputados estaduais de oposição todas as informações públicas solicitadas, desde o início do ano, e que vinham sendo negadas pelo auxiliar do governador Fábio Mitidieri (PSD).

“Questionamos todas as informações das emendas não impositivas que foram pagas pelo governo do Estado nos últimos dois anos. Nós pedimos este documento em fevereiro e o secretário silenciou. Reiteramos em abril e ele também não respondeu. No final de junho os deputados da oposição tiveram que acionar o Poder Judiciário para sabermos como o dinheiro do povo está sendo gasto”, explica o deputado Georgeo Passos (Cidadania).

A ação judicial foi movida por Georgeo e pelos também deputados Linda Brasil (PSOL), Paulo Júnior (PV) e Marcos Oliveira (PL). “Saiu a liminar do TJSE obrigando que o secretário Jorginho Araújo encaminhe para os deputados toda a relação sobre as emendas pagas, quem as indicou e onde foi investido o dinheiro do povo!”, completou o deputado, denunciando a falta de transparência do governo. Que vexame…

Diversos segmentos representativos e pacientes oncológicos, que dependem dos serviços públicos de Saúde em Sergipe, denunciam problemas no setor de Oncologia, inclusive sobre a falta constante de medicamentos. Repercute nas redes sociais a morte do jovem Lucas Gabriel, de apenas 23 anos, que segundo seus familiares faleceu vítima de um câncer. Lucas teria ficado 20 dias esperando para retornar ao HUSE e continuar seu tratamento com a quimioterapia.

Pacientes e especialistas explicam que esse tipo de tratamento, sem as devidas medicações, pode ficar irreversível e cada minuto é precioso. A informação é que Lucas precisava concluir esta etapa inicial para se submeter a um transplante. Nas redes sociais o assunto tem sido tratado como negligência do Poder Público e a população cobra explicações (e resultados) do governo do Estado.

Segundo informações do programa “Sergipe Verdade”, comandado por George Magalhães, o prefeito de Salgado, Givanildo Costa (PT), confirmou que o Diretório Municipal da legenda vai apoiar a reeleição do governador Fábio Mitidieri, que já declarou que apoia a reeleição do presidente Lula. “Estamos com o deputado Fábio Reis (PSD) e vamos apoiar a reeleição do governador”, declarou o petista.

O deputado estadual Ibraim Monteiro (PV) confirmou seu primeiro voto para o Senado em Rogério Carvalho (PT) e não “confirmou” o segundo voto em André Moura (UNIÃO), que tem uma aliança histórica com a família Monteiro, em Lagarto, desde os tempos do saudoso ex-prefeito e ex-deputado Valmir da Madeireira (In Memoriam). Ibraim diz seguir agora seu líder e prefeito Sérgio Reis (PSD).

Em um vídeo gravado pela blogueira lagartense Vivizão, e que está viralizando nas redes sociais, André Moura enalteceu as parcerias que sempre manteve com Valmir Monteiro pelo bem do povo e do desenvolvimento de Lagarto. “Valmir sempre foi meu querido amigo e irmão, quem eu levo no meu coração, que sempre esteve comigo, que nunca me abandonou e jamais me deixou no meio do caminho. Lagarto sempre estará no meu coração, independentemente de qualquer coisa, vamos trabalhar pelo bem daquele povo”.

Nos dias 5 e 6 de agosto, das 8h às 20h, o Sebrae Sergipe promove em sua sede, em Aracaju, o Mutirão Acredita, uma ação nacional voltada para facilitar o acesso ao crédito e a renegociação de dívidas por parte dos donos de pequenos negócios. A iniciativa reúne instituições financeiras e empreendedores em um mesmo espaço, promovendo atendimentos personalizados, orientações e oportunidades de financiamento.

Durante os dois dias de evento, empreendedores poderão conversar diretamente com gerentes de instituições financeiras, recebendo orientações práticas sobre linhas de crédito disponíveis, renegociação de dívidas e estratégias para manter a saúde financeira dos negócios. Estão confirmadas no evento as presenças de representantes do Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banese, Caixa, Sicoob, Sicredi, Ceap e Bradesco.

Além dos atendimentos, o evento também contará com atividades formativas, como palestras e orientações sobre educação financeira, planejamento e gestão empresarial. A ação faz parte do movimento nacional lançado pelo Governo Federal, em parceria com o Sebrae, com o propósito de destravar o acesso ao crédito produtivo no país.

Dentro da programação do Mutirão, o dia 5 de agosto, será dedicado ao Caravana Sebrae Delas – uma ação voltada para mulheres empreendedoras. A programação inclui atendimentos especializados, palestras motivacionais e capacitações focadas em ampliar o acesso das mulheres ao crédito, à educação financeira e às ferramentas de gestão.

Um dos destaques do Caravana será a presença da atriz e empresária Giovanna Antonelli, que apresenta a palestra “Discurso do Óbvio”. O evento também contará com orientações práticas de profissionais especializados e serviços de conexão com instituições financeiras.

Na mesma data, será realizada a cerimônia estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025, que reconhece e celebra histórias de sucesso de empreendedoras sergipanas que se destacam na condução de seus negócios com inovação, impacto social e sustentabilidade.

Na próxima quinta-feira (31), Aracaju será palco de um importante debate sobre segurança pública durante o Encontro Regional da Fundação Ulysses Guimarães (FUG), braço de formação política do MDB. O evento, que integra a série nacional “O Brasil Precisa Pensar o Brasil”, será realizado a partir das 18h, na Biblioteca Pública Epiphânio Dória, reunindo especialistas, autoridades, lideranças políticas, representantes da sociedade civil, núcleos do MDB e militantes.

Com o tema Segurança Pública, o encontro propõe uma reflexão coletiva sobre os avanços e desafios enfrentados na área nos últimos anos. Sergipe, que saiu de índices alarmantes para se tornar o estado mais seguro do Nordeste, será apresentado como exemplo prático de gestão pública eficiente, baseada em integração, inteligência e fortalecimento das instituições.

O senador Alessandro Vieira, presidente estadual do MDB em Sergipe e um dos articuladores do encontro, destaca a importância do evento como um espaço de escuta, formação e construção conjunta de soluções para um dos temas mais urgentes do país.

“Segurança pública é um dos pilares do nosso mandato, porque diz respeito à vida e à dignidade das pessoas. O que queremos, com esse encontro da FUG, é ampliar o diálogo, compartilhar experiências e debater propostas reais, que façam diferença na ponta, na vida de quem mais precisa. Aracaju será, mais uma vez, espaço de protagonismo político e social. Estão todos convidados a participar, refletir e construir conosco”, afirmou.

O Encontro Regional da FUG em Aracaju será o primeiro de uma série de eventos presenciais que percorrerão o Nordeste ao longo de 2025, com o objetivo de fortalecer o papel do MDB no debate nacional sobre políticas públicas. A mobilização culminará no Encontro Nacional da Fundação, marcado para os dias 21 e 22 de outubro, em Brasília. A participação é gratuita e as inscrições já estão abertas no site: https://www.sympla.com.br/evento/o-brasil-precisa-pensar-o-brasil-sergipe/2981563.

A Prefeitura de Canindé de São Francisco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a entrega de mais de 100 próteses dentárias para moradores do município, através do Sistema Único de Saúde (SUS). A ação reforça o compromisso da gestão em garantir acesso a serviços essenciais de saúde bucal e promover mais dignidade à população.

O benefício contempla pacientes que aguardavam por esse atendimento e, agora, têm de volta não apenas a função mastigatória, mas também a autoestima e o bem-estar no convívio social. O secretário de Saúde destacou que a ação é resultado de planejamento e dedicação da equipe. “Estamos trabalhando para ampliar os serviços de saúde bucal e garantir que mais pessoas tenham acesso gratuito ao que é um direito de todos”, afirmou.

O prefeito Machadinho também esteve presente na entrega e falou sobre a importância da ação. “Investir na saúde do nosso povo é um dever e uma prioridade da nossa gestão. Ver a alegria no rosto de cada pessoa ao receber a prótese nos dá a certeza de que estamos no caminho certo”, declarou. A entrega das próteses aconteceu após avaliação clínica e acompanhamento com os profissionais da saúde bucal do município, seguindo os critérios estabelecidos pelo SUS.

