Corte do governo Lula no orçamento deve prejudicar obra da BR-101

Por Habacuque Villacorte

Uma obra vergonhosa do governo federal e que se arrasta por décadas em Sergipe, a duplicação do trecho Norte da BR-101 que corta nosso Estado tende a demorar ainda mais. Não se trata de “negativismo” deste colunista, mas de uma triste constatação: o governo Lula (PT) anunciou, semana passada, o “congelamento” de R$ 31,3 bilhões na execução orçamentária deste ano, e na última sexta-feira (30) foi feito o detalhamento sobre quanto cada ministério e órgão federal teria que cortar em 2025.

Para quem não lembra, em abril passado o ministro dos Transportes, Renan Filho, garantiu que a obra do trecho Norte estaria concluída, definitivamente, até o final deste ano. Este colunista já havia questionado o auxiliar do governo Lula levando em consideração o volume de obras que ainda precisam ser realizadas e o período chuvoso, que praticamente inviabiliza o avanço nos trabalhos. Renan também prometeu entregar para este ano o projeto de duplicação da BR-235.

Este colunista já havia alertado que era muito difícil para o sergipano acreditar em mais promessas do governo do presidente Lula sobre este assunto. Lembrando, ainda, que o ministro Renan Filho também anunciou a publicação do edital para obras do trecho Sul da BR-101, em Sergipe, mais precisamente do município de Estância até a divisa com o Estado da Bahia. Isso com a obra do eixo Norte, que já deve ficar prejudicada mais uma vez, iniciada ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso.

Segundo os dados divulgados pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), o corte maior acontece no Ministério das Cidades (em torno de R$ 4,2 bilhões), como também R$ 2,3 bilhões no Ministério da Saúde, R$ 2,1 bilhões no Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, R$ 2,5 bilhões no Ministério da Defesa, R$ 1,4 bilhão no Ministério da Fazenda e R$ 1,4 bilhão no Ministério dos Transportes, de Renan Filho.

São mais de 17 anos apenas de governos petistas e a duplicação do eixo Norte, de Aracaju até Propriá até agora não tem qualquer previsão concreta de conclusão. Com os recursos suprimidos do Ministério dos Transportes, a tendência é que a obra em Sergipe fique mais uma vez prejudicada, que continue sendo uma promessa. A impressão é que ela nunca foi prioridade para os governantes e, principalmente, para a nossa bancada federal, que continua pecando pela omissão…

Delegados do Partido Socialista Brasileiro de Sergipe participaram, em Brasília, do XVI Congresso Nacional do PSB. O evento reuniu lideranças de todo o país e debateu temas estratégicos como desenvolvimento sustentável, políticas sociais, inovação e fortalecimento partidário, reafirmando o compromisso do PSB com a construção de um Brasil mais justo, solidário e acolhedor.

No último dia do Congresso, foram eleitos os novos membros do Diretório Nacional do partido. Sergipe reforçou sua representatividade: o presidente estadual do PSB e vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral, foi eleito membro titular do Diretório Nacional; o vice-presidente estadual e presidente municipal do PSB em Aracaju, secretário da Saúde de Sergipe, Cláudio Mitidieri, assumiu cadeira titular no Conselho Executivo do partido, o vereador por Aracaju, Elber Batalha, foi eleito suplente.

O Sebrae Sergipe realizará, nesta segunda-feira (2), às 8h30, no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju, o lançamento oficial do Programa Pró-Catadores Sergipe, com a presença do presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima. Além disso, estão confirmadas as presenças de prefeitos, secretários de Estado, representantes do Governo do Estado, secretários municipais, representantes do Tribunal de Contas, Ministério Público, cooperativas de catadores, associações e lideranças ambientais.

O Pró-Catadores é uma iniciativa estratégica do Governo Federal, desenvolvida pelo Sebrae, que promove a inclusão social e produtiva dos catadores de materiais recicláveis, tendo como objetivo apoiar a formação e o fortalecimento de cooperativas e associações, capacitando os profissionais, gerando emprego, renda e contribuindo para a destinação correta dos resíduos sólidos nos municípios.

Viralizou nas redes sociais o polêmico vídeo onde o prefeito de Tomar do Geru, Jal Construções, “zomba” de uma professora da rede municipal que, durante um evento público, aproveitou para cobrar seus direitos, o pagamento de salários. Por mais que a servidora aposentada tenha posição política contrária ao gestor, para este colunista a postura foi profundamente lamentável e desrespeitosa.

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) promoveu uma reunião técnica com representantes da Caixa Econômica Federal e gestores dos municípios que tiveram projetos aprovados pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), dentro das diretrizes do Programa Minha Casa, Minha Vida, voltado para cidades com até 50 mil habitantes.

O encontro, realizado na sede da FAMES, teve como objetivo esclarecer os critérios para a construção das unidades habitacionais, além de orientar sobre a documentação necessária e reforçar as responsabilidades dos municípios na condução de cada etapa do processo.

Ao todo, cerca de 15 municípios sergipanos foram contemplados, garantindo avanços significativos na política habitacional para famílias em situação de vulnerabilidade. Participaram da reunião, secretários de Obras, engenheiros civis, arquitetos e outros técnicos dos municípios de Siriri, Laranjeiras, Porto da Folha, Tomar do Geru, Carira, Pedra Mole, Itaporanga, Itabaianinha, Capela, Santana do São Francisco, Aquidabã, Própria e Japaratuba.

Durante a reunião, a representante da Caixa Econômica Federal, Suelen Novo, destacou a importância do alinhamento técnico com os municípios para garantir a efetivação dos contratos. “O objetivo da reunião foi para que os municípios consigam entregar os projetos, tirem suas dúvidas e possamos chegar no dia 29 de agosto com todos os contratos em condições de execução, sem cláusulas suspensivas que possam comprometer os recursos. Estar próximo dos municípios é essencial, e a FAMES tem sido uma grande parceira nesse processo”, afirmou.

A superintendente regional da Caixa, Sílvia Peloso, reforçou que a troca de informações é fundamental para que os recursos se transformem em obras e, consequentemente, em melhorias reais na vida das pessoas. “Essa nossa manhã de trabalho com os técnicos é uma forma de tornar os processos mais céleres, de garantir que cada cuidado seja tomado para que o dinheiro público se converta, de fato, em obras. Esse é o papel de cada um de nós: transformar recursos em moradia para quem realmente precisa”, ressaltou.

A presidente da FAMES, Silvany Manlak, destacou o papel da entidade como facilitadora dos processos que fortalecem os municípios, especialmente os de menor porte. “A FAMES tem atuado de forma muito próxima aos municípios, justamente para garantir que eles tenham suporte técnico e institucional em cada etapa. Essa ação representa um avanço na política habitacional, mas também demonstra como o trabalho conjunto entre os governos municipais, a Caixa e a FAMES pode gerar resultados concretos para quem mais precisa”, afirmou. A expectativa é que, cumprindo todos os trâmites e exigências até agosto, os contratos sejam formalizados, possibilitando o início das obras das unidades habitacionais nos municípios contemplados.

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), vice-líder do Governo, fez um pronunciamento firme em defesa da valorização das forças de segurança pública do estado. A parlamentar celebrou os avanços recentes promovidos pelo Governo de Sergipe e cobrou agilidade na tramitação de dois projetos de lei considerados prioritários para a categoria.

Um dos projetos institui o Adicional por Exposição ao Risco de Morte — o adicional de periculosidade — a ser concedido a servidores da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. “É algo que falei tanto nesta Casa. Esse adicional é fundamental para reconhecer quem está na linha de frente, arriscando a própria vida pela segurança da população”, destacou.

Kitty lembrou que as medidas são aguardadas com expectativa pelas categorias desde o início do ano. “Muitos profissionais esperam por suas promoções, pelo reconhecimento das condições de risco e pela recomposição inflacionária de seus salários. Essas medidas são mais do que bem-vindas, são necessárias”, reforçou. A deputada elogiou a postura do governador Fábio Mitidieri (PSD) frente às demandas da segurança pública.

Graças à denúncia contundente da vereadora Pastora Salete, o prefeito de Barra dos Coqueiros, Airton Martins, foi obrigado a realizar o distrato com uma empresa contratada de forma irregular pela atual gestão. A ação da parlamentar revelou supostas irregularidades no processo licitatório, gerando forte repercussão e exigindo providências imediatas da administração municipal.

De acordo com Pastora Salete, a empresa contratada não atendia aos critérios legais estabelecidos para a prestação do serviço público, levantando suspeitas de favorecimento e desvio de finalidade. A vereadora levou o caso à tribuna da Câmara Municipal e acionou os órgãos de controle e fiscalização, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas.

“A nossa missão é zelar pelo correto uso do dinheiro público. Essa contratação feria princípios básicos da legalidade e da transparência. O povo de Barra dos Coqueiros exige respeito e compromisso”, afirmou Salete em pronunciamento. Com a pressão popular e o avanço das investigações, o prefeito Airton Martins determinou o distrato do contrato, reconhecendo a falha no processo. A gestão agora busca alternativas legais para continuar o serviço sem comprometer o atendimento à população.

A atuação da vereadora foi reconhecida por líderes comunitários e instituições locais, que ressaltaram a importância do seu papel fiscalizador e a coragem de enfrentar irregularidades na administração pública. A expectativa agora é que o caso seja investigado a fundo, e que os responsáveis pelas supostas irregularidades, se confirmadas, sejam devidamente responsabilizados.

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju (SMS) apresentou na Câmara Municipal o Relatório Detalhado do 1º Quadrimestre de 2025 (RDQ), com os resultados das ações realizadas entre janeiro e abril deste ano. A prestação de contas faz parte do monitoramento da Programação Anual de Saúde (PAS) e reforça o compromisso da atual gestão com a transparência e a melhoria dos serviços prestados à população.

Entre os principais avanços apontados no relatório, estão os resultados positivos do plano de sazonalidade, que registrou queda nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e nenhum óbito infantil por causas respiratórias no período. Casos de dengue também apresentaram expressiva redução, passando de 2.475 notificações em 2024 para 605 em 2025 no mesmo recorte de tempo.

A ampliação da testagem rápida e diagnósticos confirmatórios, especialmente para sífilis, demonstrou o empenho das equipes na detecção precoce de doenças: os testes aumentaram de 83, em 2024, para 135 em 2025. Já as ações de vacinação mais do que dobraram: foram aplicadas 4.964 doses no primeiro quadrimestre de 2025, frente às 2.108 no mesmo período do ano anterior.

A população também contou com ampla oferta de atendimentos na rede hospitalar: o Hospital Fernando Franco realizou 61.958 atendimentos, a Maternidade Lourdes Nogueira, 96.190, e o Hospital Dr. Nestor Piva, 126.100. Ainda assim, o absenteísmo em consultas com determinadas especialidades, como oftalmologia e neurologia, permanece como desafio, superando os 50%. O relatório também evidencia investimentos na ampliação da Rede de Atenção Farmacêutica, com crescimento de 31,58% no número de farmacêuticos. Em 2025, são 38 profissionais atuando, frente aos 26 registrados no ano anterior.

Além disso, a gestão deu início ao processo licitatório para construção de três novas Unidades de Saúde da Família (USF Humberto Mourão, USF Renato Mazze Lucas e USF João Bezerra) e dois novos pólos da Academia da Cidade. E ainda, preparou o terreno para mais quatro unidades básicas que entrarão em fase de licitação. Está em andamento também a nova ala pediátrica do Hospital Fernando Franco.

Outras obras foram cadastradas junto ao Ministério da Saúde pelo programa NOVO PAC, incluindo um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), uma Policlínica e uma nova Unidade Básica de Saúde. Destaque ainda para a nova gestão do Hospital Nestor Piva, que passou a ser administrado pelo Instituto de Gestão e Cidadania (IGC), e da Maternidade Lourdes Nogueira, agora sob responsabilidade do Instituto de Gestão e Humanização (IGH), mudanças que já apresentam impactos positivos nos serviços prestados.

Durante a apresentação, a secretária Débora Leite destacou os obstáculos enfrentados, como entraves burocráticos, dificuldades em processos licitatórios e desafios operacionais, mas reforçou a importância dos avanços conquistados. “Apesar das restrições, os resultados estão aí, e são para a população. Melhoramos em indicadores importantes e seguimos abertos ao diálogo, às críticas construtivas e, sobretudo, comprometidos com o bem-estar dos aracajuanos”, declarou.

O São João com Mobilidade é um projeto que, desde 2019, facilita o acesso da população aos festejos juninos, oferecendo linhas complementares e ampliando os horários do transporte público coletivo com os corujões. A ação é uma iniciativa do Setransp, em parceria com a Fetralse e a Aracajucard, contando ainda com o apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), do Governo de Sergipe e das empresas que prestam o serviço de transporte público de passageiros na Grande Aracaju.

Além de ampliar a prestação do serviço, o São João com Mobilidade também leva a identidade visual das tradições nordestinas, que marcam essa época do ano, para todos os pontos de Aracaju e região metropolitana, por meio de ônibus caracterizados com a temática junina. A iniciativa valoriza a cultura local e transforma o transporte público em uma experiência cultural, convidando todos, de forma inovadora e acessível, a vivenciarem a programação festiva do período, considerado pelos sergipanos como a melhor época do ano.

Em 2025, o São João com Mobilidade vai entregar à população três ônibus temáticos, com um layout personalizado da Vila do Forró. Para facilitar ainda mais a mobilidade dos passageiros, totens informativos serão disponibilizados ao lado dos pontos de ônibus próximos à Vila, com detalhes sobre as linhas especiais.

Ainda na estrutura temática do Governo, onde também acontece o Arraiá do Povo, a Aracajucard disponibilizará um ponto de recarga para os cartões Mais Aracaju e realizando a distribuição do Mais Aracaju Turista, um cartão com layout personalizado para quem visita a cidade.

