Crianças seguem esquecidas enquanto a sociedade “foca” em “bebês reborn”!

Não foi fácil chegar a esta constatação, mas as autoridades constituídas precisam tomar uma providência real sobre os rumos que a nossa sociedade está tomando, antes que seja tarde demais! O País ficou “anestesiado”, recentemente, com o escândalo envolvendo o desvio de R$ 6,3 bilhões do INSS, ou seja, “roubaram” dinheiro dos velhinhos aposentados, pessoas indefesas que foram vítimas de um dos maiores esquemas fraudulentos do Brasil.

Talvez para desviar o “foco” (ou não), eis que vem à tona a “febre dos bebês reborn”, que são bonecas ultrarrealistas que imitam recém-nascidos, que encantam crianças e vêm sempre acompanhadas de certidão de nascimento e carteirinhas de vacinação simbólicas, além de outras características que as aproximam de um ser humano. Só que aquilo que parecia ser uma simples brincadeira, agora parece “ganhar corpo” e virar assunto sério.

Transvestida de “bom humor” a “febre das bebês reborn” parece trazer à tona reflexos de uma sociedade adoecida, seja pelo descontentamento com o poder público, com os gestores de plantão, seja com o Poder Judiciário e com as demais autoridades constituídas. A impressão é que parece uma “fuga”, mas não apenas para “descontrair” ou “ganhar likes” nas redes sociais, mas pode ser um primeiro passo para uma realidade virtual, fora do senso comum.

Já sofremos com uma sociedade que é carente de bons hábitos, de investimentos em educação, que geralmente “repete” ou “copia” aquilo que ela enxerga como “comum” na internet. Os “memes” envolvendo os “bebês reborn” chegaram nos espaços preferenciais de agências bancárias, dentro do transporte público e nas filas de supermercados. Algumas pessoas já estariam “buscando atendimento médico” para bonecas em UPAS e hospitais públicos!

É bem verdade que o brasileiro em geral “adora um meme”, mas o problema é que há quem esteja deixando de lado o bom senso quanto ao afeto por essas bonecas. São pessoas que perderam filhos ou netos precocemente por alguma razão ou que talvez não possam gerir uma criança, o que não deixa de ser compreensível, mas nós não podemos “normalizar” esta situação. Já existem discussões políticas e projetos de lei voltados para as “bebês reborn” no Congresso Nacional!

São pessoas que precisam de terapia, de atenção! O Poder público não pode tratar esta realidade como uma “brincadeira” ou “meme”! É inaceitável que alguns tenham criado esta realidade virtual, quando na realidade temos milhares de crianças sem um teto, com fome, largadas ou desprezadas por suas famílias, e que sonham com um lar, com afeto, com comida e atendimento médico assegurado. Temos bebês “de verdade”, com batimentos cardíacos e que só querem amor. É preciso “tratar” nossa sociedade…

Veja essa!

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), abriu uma polêmica na cena política ao questionar uma suposta “seletividade” da empresa Adema (Estado) em fiscalizar a empresa Renova, que presta serviços emergenciais de coleta de lixo na capital sergipana. “Não podemos tratar as coisas com dois pesos e duas medidas. A gente sabe o que acontece no interior”.

E essa!

O governador Fábio Mitidieri (PSD) não gostou e rebateu a fala da prefeita. Ele comentou no programa de Luiz Carlos Focca dizendo que “a empresa (Renova) que ela (Emília) contratou não tem a mesma qualidade da TORRE e ela não pode reclamar depois. Porque ela tira uma empresa séria que presta um serviço que a população de Aracaju já conhece e gosta, e você vê lixo e chorume por todo lugar e ela reclama da Adema? Acho que ela deveria reclamar da empresa que ela colocou”.

Defesa da TORRE

Com toda a autonomia que tem o governador do Estado, mas não soa bem para Fábio Mitidieri fazer a defesa expressa da empresa TORRE em canais de comunicação. É evidente que ele quis fazer a defesa da Adema, mas repercutiu negativamente sua postura a favor da empresa que coletava o lixo de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro nos últimos anos.

Licitação do lixo

Este colunista não vai entrar no mérito sobre quem está certo ou que está errado nesta discussão, mas é fato que a problemática da coleta do lixo em Aracaju tende a se resolver com a licitação. É fato que existiam muitos problemas com a empresa TORRE, nas gestões anteriores, e que alguns persistem com a empresa RENOVA, mas a licitação bem conduzida é mais do que necessária.

Fábio com Jorginho

O vereador Fábio Meireles (PDT), que já havia anunciado apoio ao ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) para o Senado em 2026, agora declarou seu apoio à pré-candidatura do atual secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araújo, que é deputado estadual licenciado e deve disputar a reeleição no próximo ano.

Nitinho com Maísa

Por sua vez, o deputado federal e vereador licenciado, Josenito Vitale (PSD), o “Nitinho”, confirmou para este colunista que, além de disputar a reeleição na Câmara dos Deputados no próximo ano, também tem compromisso com a reeleição da deputada Maísa Mitidieri (PSD) na Assembleia Legislativa.

CCs em alta!

Segundo o colega jornalista Adiberto de Souza, no governo Mitidieri o número de cargos comissionados deu um grande “salto” em relação ao “galeguinho” Belivaldo Chagas, subindo de 2.567 cargos para atuais 3.836 cargos, conforme dados fornecidos pela Secretaria de Administração para um deputado estadual. Adiberto fala em “trem da alegria” no Estado.

Bomba!

Diante da revelação trazida por Adiberto, um servidor público do Estado procurou este colunista e desabafou: “Haja dinheiro! Enquanto isso o governador paga um dos piores salários do Brasil aos Oficiais Investigadores da Polícia Civil de Sergipe”! A turma está na bronca…

Olha a Marcha!

Cerca de 50 prefeitos sergipanos participam da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que acontece entre os dias 19 e 22 de maio, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, na capital federal. Promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), o evento tem como tema central “Autonomia municipal: a força que transforma o Brasil” e reúne lideranças de todo o país, incluindo prefeitos, vereadores, secretários, contadores e técnicos municipais.

Fames

Segundo a presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), Silvany Mamlak, prefeitos e prefeitas sergipanos participam do evento por considerarem uma oportunidade de buscar melhorias para as administrações municipais. “A Marcha surgiu da necessidade de buscar melhorias para garantir a autonomia dos municípios, e Sergipe participa ativamente desse processo todos os anos, pois, mesmo sendo o menor estado, muitos dos problemas enfrentados aqui são sentidos em todo o país. É preciso que essas demandas e prioridades sejam ouvidas e atendidas”, explicou a presidente.

Prefeitos em BSB

Quase 50 prefeitos de Sergipe realizaram as inscrições e participarão de diversas atividades, incluindo atendimentos técnico-institucionais e arenas técnicas neste primeiro dia do evento. A solenidade de abertura está agendada para esta terça-feira, 20, com a presença de autoridades federais e representantes do movimento municipalista.

Pautas prioritárias

A FAMES acompanha de perto os debates e reforça a importância da mobilização conjunta dos gestores sergipanos. Entre as pautas prioritárias destacadas pela entidade está a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66/2023, que propõe o pagamento de precatórios pelos municípios, abrindo novo prazo de parcelamento especial de débitos com seus regimes próprios de previdência social e com o Regime Geral de Previdência Social.

Recursos necessários

Outra demanda essencial é o cofinanciamento adequado das políticas de assistência social e de saúde. A FAMES defende que a União assegure os recursos necessários para o funcionamento dos serviços socioassistenciais e das unidades de saúde, que muitas vezes ficam sobrecarregados nas mãos dos municípios, sem o devido suporte orçamentário.

Obras paralisadas

Além disso, a retomada das obras paralisadas também é uma bandeira defendida pelos prefeitos sergipanos. Diversas construções financiadas em parceria com o governo federal estão interrompidas, comprometendo a entrega de escolas, creches, postos de saúde e infraestrutura urbana. A FAMES reivindica a reativação de convênios e a liberação dos recursos para que esses projetos possam ser concluídos e entregues à população. “O engajamento dos prefeitos nesta edição da Marcha é reflexo da urgência em resolver questões que impactam diretamente a vida da população, por isso trazemos essas demandas juntos aos Três Poderes”, concluiu.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) analisando documentação da Secretaria de Estado da Administração informou que se surpreendeu com o alto número de servidores contratados pelo estado. Na avaliação do parlamentar, o número de contratados é alto comparado ao número de vagas nos concursos públicos realizados pelo atual governo.

Georgeo Passos II

“Segundo a superintendente regional de recursos humanos, Bianca Selma, o estado possui em seu quadro 24.974 servidores efetivos, 12.149 pessoas em contratações temporárias via PSS; 3.181 cargos em comissão sem vínculo e 655 empregos em comissão sem vínculo (CC’s das fundações), sem contar as pessoas contratadas via empresas terceirizadas”, relatou Passos.

Georgeo Passos III

Georgeo externou preocupação com o número elevado de servidores endividados com empréstimos. “Diante da desvalorização dos seus salários, metade dos nossos servidores efetivos, hoje, estão endividados com empréstimos consignados junto ao Banese. Do total de efetivos (24.974), 12.419 servidores possuem empréstimos consignados junto ao banco. Detalhe: o servidor do poder executivo estadual só pode fazer esse tipo de empréstimo com o Banese. E como não há concorrência (nesse caso), não sabemos se essas pessoas estão pagando as melhores taxas ou pagando mais caro por isso”, salientou Passos.

Educação financeira

O deputado sugere que o governo adote junto à Secretaria de Estado da Administração medidas de educação financeira para os servidores estaduais. “Quem sabe realizar cursos, ensinar, para evitar que a cada dia eles fiquem endividados e nessa situação. E o Banco do Estado de Sergipe que é para ajudar fica apertando ainda mais o servidor do Poder Executivo”, comentou Georgeo.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União) apresentou o Requerimento nº 1770/2025 solicitando a realização de uma sessão solene na Câmara dos Deputados, que ocorre nesta quarta-feira, (21), em homenagem aos 50 anos da TV Atalaia, afiliada da Record em Sergipe.

Yandra Moura II

Na justificativa do requerimento, Yandra destaca a trajetória da emissora, que entrou no ar em 17 de maio de 1975, fundada pelo ex-governador e empresário Augusto Franco. Inicialmente afiliada à TV Tupi, a TV Atalaia se destacou desde os primeiros anos pela forte presença local, com programas como “Sábado Geral”, “Repórter 08” e “Nosso Mundo Infantil”.

Yandra Moura III

Reconhecida por seu pioneirismo, a TV Atalaia foi a primeira emissora das regiões Norte e Nordeste a exibir sua programação inteiramente em cores, o que marcou época e impulsionou a venda de televisores a cores no estado. Também foi responsável pela implantação do primeiro sinal digital em HDTV em Sergipe. Hoje afiliada à TV Record, a TV Atalaia consolidou-se como referência em jornalismo, cidadania e desenvolvimento regional. Com mais de oito horas diárias de programação local, é a maior emissora do estado nesse segmento.

Olha o Sebrae!

Uma comitiva de Roraima visitou Sergipe para participar de uma missão técnica para conhecer de perto os resultados do programa Cidade Empreendedora, executado pelo Sebrae Sergipe em parceria com as prefeituras locais. A missão contou com a presença do superintendente do Sebrae Roraima, técnicos da instituição, 10 prefeitos e representantes das 15 prefeituras.

Priscila Felizola

A superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, destacou a importância da troca entre os estados. “Sergipe tem se destacado nacionalmente pelas boas práticas na gestão pública voltada ao empreendedorismo. Receber a delegação de Roraima foi uma oportunidade de mostrar que, com estratégias bem definidas e apoio técnico, é possível transformar a realidade econômica dos municípios”, afirmou.

Emerson Baú

O superintendente do Sebrae Roraima, Emerson Baú, ressaltou que a missão superou as expectativas. “Voltaremos para casa com ideias práticas, inspiradoras e, principalmente, viáveis. O que vimos aqui em Sergipe mostra que é possível inovar na gestão municipal e valorizar o empreendedor local com políticas simples, mas muito eficientes. Essa parceria entre os estados é algo que queremos fortalecer”, declarou.

Winston Raposo

O prefeito de Normandia (Roraima), Winston Raposo, destacou o quanto a experiência foi enriquecedora. “Nós viemos a Aracaju justamente para nos espelhar em todos os trabalhos que estão sendo feitos nos municípios que estão vinculados ao programa Cidade Empreendedora. Estamos aprendendo muito com essa missão. Gostaria de agradecer ao Sebrae Sergipe por essa aula que recebemos”, finalizou.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com