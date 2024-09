Dataform/ECM: Emília e Yandra polarizam Aracaju e Valmir domina Itabaiana

A mais nova pesquisa DATAFORM/ECM realizada em Aracaju ratifica a vereadora Emília Corrêa (PL) na liderança da corrida eleitoral para o comando da prefeitura municipal, mas este colunista chama a atenção para o crescimento da deputada federal Yandra Moura (União), dando demonstrações de que ela vem diminuindo a diferença para sua adversária, dentro de uma polarização na capital entre as duas, consolidando um cenário de segundo turno.

O levantamento feito no município de Aracaju está registrado na Justiça Eleitoral com o número SE-03119/2024, e foi realizado entre 10, 11 e 12 de setembro de 2024, nos bairros da capital sergipana, entrevistando 1.000 aracajuanos, com uma margem de erro de 3,10%, para mais ou para menos, e um intervalo de confiança de 95%. Na INDUZIDA, Emília lidera com 28,20%, mas já vê uma aproximação de Yandra em seu “retrovisor”, com 24%. Luiz Roberto (PDT), candidato da PMA e do governo do Estado, evoluiu para 12,90%, mas muito distante do 2º turno, por enquanto.

Nos últimos levantamentos divulgados recentemente é inegável a liderança de Emília, mas depois de subir consideravelmente nas pesquisas, os números começam a mostrar que seu projeto está “estagnado” na capital ou já sofrendo algumas perdas, o que seria natural em qualquer processo eleitoral, considerando que seus principais adversários estão buscando se fortalecer nesta reta final, e que um deles é apoiado por duas máquinas administrativas.

Na mesma pesquisa Candisse Carvalho (PT) aparece com 8,30%, superando a Delegada Danielle Garcia (MDB), que pelo visto vem “desidratando” e surge com 4,90%; Niully Campos teve 0,70% e Zé Paulo 0,40%. Felipe Vilanova teve 0,10%; 7,60% disseram votar em branco ou anular o voto; e 12,90% ainda não sabem ou não responderam em quem irão votar. Ou seja, os números sinalizam que parte do eleitorado de Danielle parece ter migrado para Luiz Roberto, que se demonstra mais competitivo agora.

Também do DATAFORM/ECM há um levantamento feito em Itabaiana, registrado na Justiça Eleitoral com o número SE-02563/2024, e foi realizado entre 10, 11 e 12 de setembro de 2024, entrevistando 600 itabaianenses, com uma margem de erro de 3,98%, para mais ou para menos, e um intervalo de confiança de 95%. Na INDUZIDA, o ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL) lidera com 55,50% contra 22,33% do empresário Édson Passos (PSD). 13,17% disseram votar em branco ou anular o voto; e 9% ainda não sabem ou não responderam em quem irão votar.

Em síntese a pesquisa DATAFORM/ECM sinaliza para um 2º turno entre Emília e Yandra, faltando 20 dias para as eleições em Aracaju; o levantamento também aponta para uma vitória tranquila do ex-prefeito Valmir de Francisquinho que se prepara para voltar ao comando de Itabaiana, superando Édson Passos, que tem o apoio do governo do Estado. Restando pouco tempo de campanha, se não surgir um incidente muito grave, na capital ou no interior, este se encaminha para ser o cenário político nas duas cidades…

Veja essa!

O levantamento do DATAFORM/ECM em Aracaju demonstrou a força dos vereadores com mandato este ano, como também dos ex-vereadores que foram bem lembrados nas citações realizadas. Não custa lembrar que o levantamento fez uma sondagem espontânea para as cadeiras da Câmara Municipal.

E essa!

Muitas vezes um nome bem avaliado não aparece na pesquisa entre os mais lembrados ou citados. Isso depende muito dos locais por onde a equipe responsável pelo levantamento circulou. Há quem diga que pesquisa para vereador é inconclusiva, mas todo mundo quer ver seu nome pontuando bem…

Exclusiva!

Consta no levantamento local que foram mais lembrados os vereadores Palhaço Soneca, Anderson de Tuca, Nitinho, Isac e Ricardo Vasconcelos, além dos ex-vereadores Fábio Meireles, Augusto do Japãozinho e Zezinho do Bugio.

Outros nomes

Também foram bem citados nomes como Selma França, Sávio de Vardo, Cabo Didi, Paquito, Gordinho do Povo, Manuel Marcos e Joaquim do Janelinha.

Resiliência

O recente episódio envolvendo a candidata a prefeita de Aracaju, Yandra Moura, ilustra a importância do reconhecimento e da humildade na política. Apesar de seu erro, que não justifica a falta de respeito, o ato de pedir desculpas demonstra que Yandra faz parte de uma nova geração de políticos dispostos a admitir falhas e a dar um passo atrás quando necessário. Esse tipo de postura é fundamental para a construção de um ambiente político mais respeitoso e colaborativo.

Sobre Itabaiana

A pesquisa DATAFORM/ECM praticamente sentencia o resultado da eleição em Itabaiana, em 20 dias: o ex-prefeito Valmir de Francisquinho lidera com uma ampla vantagem em torno de 30% a mais que seu adversário Édson Passos. A ideia equivocada de botar “tudo azul” na política do município só beneficiou ainda mais Valmir…

Interior

Este colunista volta a registrar uma série de brigas e confrontos entre apoiadores dos líderes políticos no interior; enquanto na capital reina a calmaria, neste sentido, em alguns municípios diversos abusos e conflitos estão instalados. A SSP tem que caprichar no planejamento destas eleições…

Alô General Maynard!

A oposição no município está fazendo muito barulho por conta do indeferimento do registro de candidatura do candidato a prefeito de General Maynard, Marcondes Melo (PSD), pelo juiz eleitoral da Comarca. Resta saber qual será a posição do pleno do Tribunal Regional Eleitoral…

Alô Itabaiana!

O Tribunal Regional Eleitoral da cidade julgou improcedente o pedido de impugnação feito pela coligação de Valmir de Francisquinho e confirmou a legalidade da candidatura de Edson Passos e seu vice, Agnaldo De Verso, provocando uma onda de comemorações nas ruas da cidade serrana.

Édson Passos I

“Assim como qualquer candidato, submetemos toda a documentação necessária, e o processo seguiu os trâmites normais. Embora tenhamos esperado um tempo pelo resultado, hoje podemos comemorar. A minha candidatura foi deferida e, mais importante, não há nenhuma causa de ilegalidade ou impedimento, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. Estamos ainda mais prontos para avançar”.

Édson Passos II

“Agora, mais do que nunca, estamos juntos por uma Itabaiana melhor. Esse é um marco não apenas para a nossa campanha, mas para todo o povo itabaianense que deseja mudança e crescimento,” concluiu Edson Passos, deixando claro que a luta está longe de terminar e que a vitória nas urnas será o próximo grande passo. O deputado Luciano Bispo também ressaltou em sua fala, que estará em Aracaju e em Brasília na busca de recursos como sempre para transformar Itabaiana junto a Edson e Agnaldo.

Funcaju

A Galeria de Arte Álvaro Santos, administrada pela Prefeitura de Aracaju por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), realizará na próxima quarta (18), uma Roda de Conversa intitulada A EXPERIÊNCIA DO SALÃO DE FOTOGRAFIA COMO CAMINHO DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL E VISIBILIDADE, tendo como participantes jurados e premiados do 9º Salão de Fotografia. O encontro visa a troca de experiências, destacando os processos que englobam a construção de uma carreira artística.

Alô Simão Dias!

Babá Aristeu (PP) é candidato a vereador de Simão Dias pelo agrupamento da situação e se revela determinado a vencer a eleição. Ele explica que está na disputa para dar uma atenção maior aos povos de matriz africana e à população mais vulnerável.

Babá Aristeu

“Sempre acreditei que a mudança começa com ações de cada indivíduo, e é por isso que decidir do esse passo. Minha candidatura não é apenas um desejo pessoal, mas sim um reflexo da minha preocupação com os desafios que enfrentamos diariamente. Acredito que a cidade pode ser mais justa, mais eficiente e mais acolhedora, que podemos juntos acaba ou reduzir significativamente a desigualdade, o racismo, a intolerância religiosa em nosso município”, explica o candidato Babá Aristeu.

Dar pena o Datena!

Este colunista encerra esta publicação fazendo um breve registro sobre o principal incidente político do domingo no Brasil: em pleno debate da TV Cultura, com os candidatos ao cargo de prefeito de São Paulo, o apresentador e candidato Datena não suportou as provocações do também candidato Pablo Marçal e lhe deu uma “cadeirada” ao vivo! Surreal os destinos de uma das maiores cidades do mundo sendo definidos desta forma. Sem votos, sem controle, desesperado, chegar a dar pena o Datena…

