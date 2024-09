Dataform/ECM sinaliza para 2º turno entre Emília e Yandra em Aracaju 

A mais nova pesquisa DATAFORM/ECM realizada em Aracaju ratifica a vereadora Emília Corrêa (PL) na liderança da corrida eleitoral para o comando da prefeitura municipal, mas reforça a tendência de 2º turno entre ela e a deputada federal Yandra Moura (União) que, aparentemente, faltando menos de 15 dias para as eleições, parece consolidada na segunda colocação.

O levantamento feito no município de Aracaju está registrado na Justiça Eleitoral com o número SE-09452/2024, e foi realizado entre 19, 20 e 21 de setembro de 2024, nos bairros da capital sergipana, entrevistando 1.000 aracajuanos, com uma margem de erro de 3,10%, para mais ou para menos, e um intervalo de confiança de 95%.

Na INDUZIDA, a vereadora Emília Corrêa segue na liderança, agora com 30,10%, seguida da deputada federal Yandra Moura com 24,60%; em terceiro lugar surge Luiz Roberto, que evoluiu em relação à pesquisa anterior e agora tem 15,20%; assim como Candisse Carvalho, que aparece com 10,50% na quarta colocação;

A Delegada Danielle Garcia (MDB) parece “estagnada” nesta reta final de campanha com 5,30%; Niully Campos teve 1,30% e Zé Paulo teve 0,60%. Felipe Vilanova teve 0,40%; 4,30% disseram votar em branco ou anular o voto; e 7,70% ainda não sabem ou não responderam em quem irão votar.

Analisando os números, além da polarização entre Emília e Yandra Moura, há de se reconhecer também a evolução na candidatura de Luiz Roberto, que consegue ser ainda mais competitivo que Candisse Carvalho. Não custa lembrar que existem duas “máquinas administrativas” que apoiam a candidatura do pedetista e tentam reverter este cenário até o dia 6 de outubro.

Caminhando para a última semana da campanha eleitoral, em seu 1º turno, a impressão é que parte do eleitorado aracajuano aparentemente já está decidido a estender este processo político por quase todo o mês de outubro. Se confirmando esta tendência, teríamos um confronto entre a favorita “desde sempre” que é Emília Corrêa e a “grande novidade” que é Yandra, subestimada por muita gente. Aos demais resta a torcida por “erros cruciais” para tentarem surpreender nesta reta final…

Veja essa!

Após o leilão para a concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe, o Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPCSE) vai propor ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) uma fiscalização especial e um controle próprio para a aplicação dos recursos por meio de uma resolução. A medida visa dar transparência sobre a destinação da outorga de mais de R$ 4,5 bilhões que entrarão nos cofres públicos.

E essa!

Vale relembrar que no dia 4 de setembro ocorreu o leilão para a concessão da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) por um período de 35 anos. Segundo as informações da própria Deso, o valor ofertado foi de exatamente R$ 4.536.936.990,00, sendo um ágio de 122,63% em relação ao valor mínimo de outorga previsto no edital. Diante da volumosa quantia, o MPCSE defende o acompanhamento detalhado de cada montante recebido.

Eduardo Côrtes

De acordo com o procurador-geral do MPCSE, Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, o valor do leilão da concessão equivale a exploração do serviço por um longo período e, portanto, sendo um recurso volumoso que se não for bem investido, corre o risco de perde-lo. Com a resolução criada, a expectativa do MPCSE é que o plano de aplicação aponte onde a receita extraordinária será recebida e, principalmente, aplicada em prol da sociedade.

Sobre Emília I

A candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), ao lado de seu candidato a vice-prefeito, Ricardo Marques (Cidadania), promoveu uma entrevista coletiva para esclarecer alguns pontos da denúncia de que ela estaria supostamente sendo investigada em um inquérito diante de uma denúncia anônima no Ministério Público relacionada ao seu mandato na CMA.

Sobre Emília II

Emília iniciou mencionando que, desde o início da campanha, vem sendo alvo de ataques que, segundo ela, são infundados. “Todos conhecem a nossa história. Aracaju é uma cidade pequena, onde todos sabem o que cada um fez na vida. A minha trajetória foi construída com trabalho árduo, foram mais de 30 anos como defensora pública”, afirmou.

Sobre Emília III

O que mais incomodou a candidata foi a recente acusação de que ela estaria envolvida em um esquema de “rachadinha” na Câmara Municipal de Aracaju, uma prática ilícita que consiste na devolução de parte dos salários dos assessores parlamentares ao vereador. Emília refutou veementemente a acusação e questionou por que, entre os 24 vereadores, apenas ela estaria sendo acusada.

Sobre Emília IV

“Tenho uma trajetória de oito anos como vereadora, e só agora, às vésperas das eleições, surge essa denúncia anônima. Eu não fui notificada de nada até o momento”, afirmou. Para Emília, essas acusações fazem parte de uma tentativa orquestrada para prejudicá-la politicamente. “Parece que o ‘sistemão’ quer tirar Emília no tapetão”.

Yandra também sofre

Justiça seja feita, se a candidata Emília Corrêa está reclamando dos ataques que sua campanha vem sofrendo desde o início do processo eleitoral, a também candidata Yandra Moura (União) também vem sendo muito atacada, seja por setores do agrupamento do candidato Luiz Roberto (PDT), seja pelo senador da República, Alessandro Vieira (MDB), que parece “escalado” para fazer ataques direcionados.

Se liga, Alessandro!

Como o senador Alessandro Vieira parece ter encontrado tempo durante a campanha eleitoral deste ano para fiscalizar as “campanhas alheias” e os supostos abusos, este colunista dá uma dica importante para o emedebista: Alessandro poderia denunciar no TSE e nos órgãos de controle alguns gestores públicos em Sergipe que usam da estrutura do Estado para afrontarem e tentarem intimidar os adversários políticos.

Segurança

Alessandro Vieira, por exemplo, poderia acompanhar o trabalho de monitoramento da violência pelo GTA, em diversas cidades do interior, propondo que o “controle da criminalidade” fosse continuado após o período eleitoral. Este colunista, inclusive, tem parabenizado a SSP pelo trabalho feito com as aeronaves. Alessandro, como delegado de polícia, por exemplo, poderia ouvir a “sensação de segurança” da população em municípios como Lagarto, Boquim e Salgado.

Assédio eleitoral

A menos de duas semanas para o primeiro turno das Eleições 2024, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) já registra 15 denúncias de assédio eleitoral. O número coloca Sergipe entre os dez estados do país com maior número de denúncias. A prática, que é considerada crime, envolve ameaças, coação, impedimento ou dificuldade ao livre exercício do voto no ambiente de trabalho.

Raymundo Ribeiro

“É uma prática que viola direitos fundamentais e não podemos tolerar uma denúncia sequer. Por isso, antes mesmo do processo eleitoral, alertamos a sociedade, para que as pessoas tivessem consciência. O voto manchado pelo assédio eleitoral acima de tudo é ilegítimo. O candidato que faz isso não está legitimado a atender a população”, destacou o procurador do Trabalho Raymundo Ribeiro, que também é coordenador Regional da Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho (Coordigualdade).

Denúncias

Em Sergipe, as denúncias recebidas pelo MPT foram registradas em Aracaju e nos municípios de Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e Boquim. “Há casos de realização de reuniões no ambiente de trabalho, com visita de candidatos. Às vezes, determinado empresário, que também é candidato, utiliza o ambiente empregatício, que não foi feito para isso, para influenciar os trabalhadores. Isso acontece tanto na esfera privada, quanto na administração pública”, explicou o procurador.

Pesquisa para vereador I

Respondendo à pergunta espontânea sobre quem o entrevistado votaria para vereador em Aracaju, 28,50% não sabem ou não souberam responder; 8,50% disseram que votariam nulo ou em branco; já entre os 10 mais citados no levantamento do DATAFORM/ECM figuram os vereadores Palhaço Soneca, Isac, Paquito, Anderson de Tuca, Nitinho, Ricardo Vasconcelos, Binho, Pastor Diego e Camilo.

Pesquisa para vereador II

Chama a atenção para a pesquisa do DATAFORM/ECM que entre os candidatos a vereador “mais lembrados”, quase todos estão apoiando a candidatura de Yandra para a PMA; apenas um defende o nome de Luiz Roberto e outro o nome de Candisse Carvalho. Quem melhor aparece no agrupamento de Emília Corrêa é a advogada bolsonarista Moana Valadares (PL).

Pesquisa para vereador III

Já pelo agrupamento que tem Danielle Garcia como candidata a prefeita, o nome mais lembrado entre os candidatos a vereador é o Cabo Didi (MDB), que já exerceu um mandato na CMA. Outro detalhe: dentro do PSB, que está apoiando Luiz Roberto, o nome melhor posicionado é o de Luciana Déda (PSB), que defende o nome de Yandra Moura para a PMA.

