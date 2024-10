Dataform/ECM volta a ratificar 2º turno entre Emília e Yandra em Aracaju 

A última pesquisa DATAFORM/ECM realizada em Aracaju ratifica a vereadora Emília Corrêa (PL) na liderança da corrida eleitoral para o comando da prefeitura municipal, mas também confirma a tendência de 2º turno entre ela e a deputada federal Yandra Moura (União) que, para a eleição deste domingo (6), segue consolidada na segunda colocação.

O levantamento feito no município de Aracaju está registrado na Justiça Eleitoral com o número SE-08441/2024, e foi realizada entre 30 de setembro, 1 e 2 de outubro de 2024, nos bairros da capital sergipana, entrevistando 1.000 aracajuanos, com uma margem de erro de 3,10%, para mais ou para menos, e um intervalo de confiança de 95%.

Na INDUZIDA, a vereadora Emília Corrêa segue na liderança, agora com 34,40%, seguida da deputada federal Yandra Moura com 26,20%; em terceiro lugar surge Luiz Roberto com 14,50%; Candisse Carvalho (PT) caiu para 5,60% na quarta colocação;

A Delegada Danielle Garcia (MDB) “desidrata” nesta reta final de campanha com 3,20%; Niully Campos teve 0,30% e Zé Paulo teve 0,20%. Felipe Vilanova teve 0,10%; 6,60% disseram votar em branco ou anular o voto; e 8,90% ainda não sabem ou não responderam em quem irão votar.

Nos últimos dias de campanha fica configurada a polarização entre Emília Corrêa e Yandra Moura que devem travar um duelo interessante no 2º turno. O candidato Luiz Roberto, que parecia tentar crescer na reta final, diante de muitas denúncias que foram propagadas contra ele e a gestão do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), recentemente, parece estagnado em terceiro. Nesta reta final “desidratam” as candidaturas de Candisse Carvalho e Danielle Garcia que, coincidentemente, já não possuem a mesma estrutura do início da campanha eleitoral.

Nesta reta final, as duas “máquinas administrativas” que apoiam Luiz Roberto tentam a todo custo fazer com que ele cresça na pesquisa, mas na avaliação deste colunista é um movimento “tardio” considerando que a eleição já será neste domingo e parte do eleitorado já se revela decidido sobre quem votar. Se confirmada a tendência da pesquisa DATAFORM/ECM, com um 2º turno entre Emília e Yandra, muito em breve Aracaju elegerá a primeira prefeita de sua história.

Veja essa!

Sergipe enfrenta um período eleitoral dos mais violentos dos últimos tempos. Os registros de ocorrências se acumulam nas redes sociais e a impressão é que o Ministério Público Eleitoral e as forças de Segurança terão muito trabalho nesta reta final da campanha.

E essa!

Piores ainda são os rumores de que policiais civis estariam percorrendo o interior, fazendo bicos irregulares e armados. Grupos políticos reclamam e estranham determinadas abordagens, inclusive com invasão de residências sem qualquer ordem judicial. Um abuso de poder político que pode ter sérias consequências…

Bomba!

Já existe um movimento da classe política conversando com setores da mídia nacional para expor, com riqueza de detalhes, muito do que vem acontecendo durante a campanha eleitoral em Sergipe, inclusive com informações sobre abusos do uso indevido da máquina estatal. O assunto pode ganhar grande repercussão e esta “ferida” pode durar um bom tempo para cicatrizar…

Olha o Sintese!

O magistério sergipano está na bronca com o governador Fábio Mitidieri (PSD) que, recentemente, fez uma manifestação pública contra os professores, incomodado pelas cobranças que vem recebendo da categoria. O Sintese reagiu e iniciou uma campanha nas redes sociais movimentando todos os professores da rede estadual de ensino, numa espécie de “resposta” ao chefe do Executivo.

Assembleia

No dia 9 de outubro, quarta-feira, os professores da rede estadual se reúnem em uma assembleia geral no Cotinguiba Esporte Clube, que fica na Avenida Augusto Maynard, Bairro São José.

Barra dos Coqueiros I

O prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo (União Brasil), candidato à reeleição, usou as suas redes sociais para denunciar perseguição e abuso de poder que ele, candidatos a vereador e aliados políticos vem sofrendo da Polícia Militar (PM) nesta reta final da campanha eleitoral. Ele irá acionar órgãos competentes.

Barra dos Coqueiros II

Na tarde da quinta, policiais militares descaracterizados foram até a residência de Alberto para intimidá-lo. “Estamos sendo perseguidos descaradamente. De forma desesperada, nossos adversários tentam nos intimidar mais uma vez usando a força pública. Hoje, a polícia esteve em minha porta, alegando uma suposta denúncia. Se estão fazendo isso comigo, que sou prefeito, imaginem com você, trabalhador e cidadão de bem. E não é a primeira vez que passam em minha porta de forma ameaçadora”, relata Alberto em vídeo publicado em suas redes sociais.

Barra dos Coqueiros III

Candidato a vereador da coligação de Alberto, Zinho Souza também passou por uma abordagem fora do padrão da Polícia Militar, assim como outros candidatos a vereador. Ele denunciou a situação, recentemente, em entrevista a um programa de rádio. “Eu passei por toda abordagem e sequer foi pedido um documento meu, sequer pediram um documento do motorista, do carro. Eu me senti muito constrangido. Parecia que era para constranger, para inibir, para que eu evitasse estar andando na rua e visitar pessoas”, relata Zinho Souza.

Barra dos Coqueiros IV

Para Alberto e aliados, estes fatos têm um só motivo: semear medo entre o eleitorado da Barra. “Primeiro, foram atrás dos nossos vereadores de forma arbitrária, também abordando os nossos correligionários de forma truculenta, e agora estão tentando me atingir diretamente, passando diversas vezes de forma ameaçadora em minha porta com armamento pesado. Mas eu digo: não vão nos calar”, desabafou Alberto.

Denúncia

Alberto e a sua Coligação “A Barra Avança com Trabalho” acionaram o Ministério Público Federal (MPF), Polícia Federal (PF) e Justiça Eleitoral para que sejam tomadas todas medidas necessárias contra a situação. “É inadmissível que estejamos sendo perseguidos desta maneira. Se é uma ação de rotina, por que somente nós estamos sendo abordados? Por que estão protegendo nossos adversários?”, questiona Alberto.

Alberto Macedo

Em seu desabafo, Alberto pediu que seus apoiadores se tranquilizem e se mantenham firmes, pois “ninguém vai comprar nosso silêncio com medo e opressão”. “No domingo, daremos a resposta: não aceitamos intimidação e o tempo dos coronéis ficou no passado. Vamos mostrar que quem manda na Barra é o povo”, afirma.

Evento cancelado

Outro fato que chamou atenção na Barra foi a inesperada interrupção pela Polícia Militar da tradicional 7ª Cavalgada das Coleguinhas, evento anual exclusivo das mulheres, no último dia 28. O impedimento causou indignação entre as participantes, que registraram a sua revolta nas redes sociais.

Alô Propriá!

Há poucos dias das eleições municipais, o candidato a prefeito de Propriá, Luciano de Menininha (PP), voltou a mobilizar milhares de pessoas para mais uma Pisadinha. O ato reforçou que os propriaenses desejam a mudança e irão eleger o projeto que representa a resposta do povo.

Luciano Nascimento I

“A cada dia que passa temos mais gente ao nosso lado afirmando que vai votar conosco. Os propriaenses já entenderam que o nosso projeto é o que tem compromisso com o futuro da nossa cidade. Estamos muito felizes com todo esse apoio e adesão à nossa candidatura e ainda mais motivados a continuar trabalhando pelo desenvolvimento de Propriá e pela garantia da qualidade de vida do nosso povo”, afirmou Luciano.

Luciano Nascimento II

Luciano de Menininha reforçou o compromisso de trazer de volta o desenvolvimento e a qualidade de vida. “Desde o início, estamos fazendo uma campanha limpa e propositiva. Enquanto o outro não tem o que mostrar e fica fazendo ataques e divulgando fake news, nós estamos debatendo os problemas da cidade e apresentando um projeto de verdade para promover uma gestão humana, eficiente, transparente e que promova as obras e serviços com qualidade”, salientou.

Luciano Nascimento III

Luciano de Menininha e Samuel da Cunha são os candidatos majoritários da coligação “A Resposta do Povo!”, formada pelos partidos Progressistas, União Brasil, PSB, Avante, PL e PSDB/Cidadania para a administração municipal dos próximos anos, com um projeto de gestão transparente, eficiente e comprometida com o desenvolvimento e focada em cuidar dos propriaenses.

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde demonstrou insatisfação com a situação dos Cavalos de Lata, adquiridos através de uma emenda impositiva do parlamentar. Os equipamentos são triciclos motorizados para substituírem as carroças no município de Aracaju. Em 2022, o vereador destinou emendas para a compra desses equipamentos, que chegaram em novembro de 2023 e que desde então estão parados no depósito da Emsurb, e não foram entregues aos trabalhadores da reciclagem.

Breno Garibalde II

Em novembro desse ano, vence a garantia desses triciclos, que permanecem sem uso. “Essa é uma demanda que vem da sociedade. Sabemos que os cavalos não devem andar em asfalto, sabemos do sofrimento desses animais. É triste andar pela cidade e ver a situação das carroças”, pontua o parlamentar.

Breno Garibalde III

Ainda no ano de 2023, foi colocada mais uma emenda impositiva do vereador destinada à compra de mais dois equipamentos, que já estão disponíveis para uso dos trabalhadores, mas também não foram entregues. No total, quatro cavalos de lata estão parados no depósito da Emsurb. Para o parlamentar, é necessário acionar o Ministério Público Estadual, para que providências sejam tomadas.

Breno Garibalde IV

“É dinheiro público investido ali e que está sendo desperdiçado! É um benefício para população, para os carroceiros, que simplesmente não entregam por ruindade política, é só isso que eu enxergo. Já falei com todo mundo que poderia falar, com o prefeito, com o presidente da Emsurb, pedindo que esses cavalos de lata tenham a destinação correta e nada. Eles precisam disso para trabalhar, para ajudar na coleta seletiva e sustentar suas famílias. Estão esperando o que? A garantia acabar? Isso é inadmissível! É muito triste ver o descaso com o dinheiro público e com as nossas emendas impositivas que lutamos tanto para que se tornassem realidade”, declara Breno.

