Debate mostrará quem é propositivo e quem só “entra para bater” em Aracaju

As campanhas eleitorais em Aracaju já estão em pleno vapor, mas ninguém esconde a expectativa para o “primeiro teste” de 2024 com a realização do primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Aracaju, organizado pelo Sistema Atalaia de Comunicação, nesta terça-feira (20), a partir do meio-dia. Dividido em cinco blocos de temáticas livres e confrontos diretos, tendo como mediador, o jornalista e apresentador do Balanço Geral Sergipe, Sérgio Cursino.

O último bloco será usado para as considerações finais dos candidatos. Participarão do debate do Sistema Atalaia os candidatos Candisse Carvalho (PT), Danielle Garcia (MDB), Emília Corrêa (PL), Luiz Roberto (PDT), Niully Campos (Psol), Yandra Moura (União) e José Paulo Leão (Novo). Para este colunista o “embate” servirá para que os telespectadores de Aracaju tenham uma dimensão de quem chega para a campanha mais propositivo e de quem só entrou para “bater” em seus adversários.

Pelo o que tem apresentado até agora, Candisse Carvalho deve chegar para o debate tentando nacionalizar a disputa, tentando associar sua candidatura com o apoio do presidente Lula (PT), além de fazer duras críticas à atual gestão do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT); na mesma linha quem deve vim é Niully Campos, que além do discurso mais ideológico, deve enfatizar problemas crônicos da administração municipal.

Numa linha crítica, mas com uma proposta ser “diferente dos iguais”, chegará o conservador José Paulo Leão, que tem dado demonstrações de que não vai abrir mão de seus princípios para se eleger; já Danielle Garcia tentará manter as mesmas cobranças de 2020 e 2022, tendo o cuidado para não “machucar” os “novos aliados”, como o prefeito Edvaldo, todos agora liderados politicamente pelo governador Fábio Mitidieri (PSD).

Candidato da situação, Luiz Roberto fará o discurso de “continuísmo” da gestão atual; ele não tem sido muito propositivo e, pelas pesquisas divulgadas, é possível que entre no debate pronto para confrontar suas principais adversárias; Yandra Moura, tem sido bem propositiva até agora e seu discurso já está bem definido de dar continuidade no que é assertivo e de mudar o as deficiências da gestão. Com todos olhando para o 2º turno, estrategicamente é possível que Yandra se torne um “alvo” no debate.

Quem também estará na “mira” dos adversários é a candidata Emília Corrêa, que hoje lidera as pesquisas. Se mantiver a mesma linha, certamente vai fazer duas críticas à gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, pontuando o abandono de algumas áreas periféricas da capital. Em síntese é prematuro dizer que o debate do Sistema Atalaia será decisivo, mas ele será fundamental neste início de campanha para que as pessoas comecem a fazer suas escolhas…

Veja essa!

A Prefeitura de Aracaju continua “convidando” os turistas que chegam de Motorhome na Orla de Atalaia para deixarem o espaço. Há uma confusão se o acesso é liberado ou não e quando os novos turistas chegam no espaço, são rapidamente notificados e precisam sair imediatamente.

E essa!

Este colunista não tem conhecimento profundo se existe uma regulamentação sobre o uso do espaço público pelos apaixonados desta atividade. Mas o sergipano tem tradição de ser um povo hospitaleiro e, se o município não aceita, que faça uma campanha educativa melhorando a abordagem ou estabelecendo um espaço específico.

Caso Fatiado do Léo I

Chocou muita gente a notícia da demolição do Espetinho Fatiado do Léo, localizado no bairro Jabotiana, em Aracaju. Os proprietários alegaram nas redes sociais que o empreendimento foi demolido sem o aviso prévio por parte da Emurb, que em nota alegou que o imóvel em questão “teria construído de forma irregular ocupando a via pública, além de ter sido instalada em cima de uma adutora de água potável”.

Caso Fatiado do Léo II

De um lado, a Emurb alega que cumpriu a legislação em vigor e cita uma notificação estabelecendo um prazo de 72 horas para que o proprietário promovesse a demolição; já os proprietários alegaram que foram surpreendidos com a demolição da estrutura, explicaram que são trabalhadores e que outras pessoas dependiam daquela atividade, mas não tinham recebido qualquer notificação formal sobre a ação de despejo.

Faltou diálogo

Este colunista não vai defender aqui o uso indevido do espaço público, mas convenhamos: esta não é a única área erguida irregularmente, mas faltou diálogo, entre ambas as partes. Se o Fatiado do Léo teria que sair daquele espaço, em respeito aos proprietários e aos clientes, em especial, talvez fosse necessário um entendimento, como estabelecer um prazo maior para a remoção.

PMA tem culpa I

Não sobre o caso do Fatiado do Léo, mas este colunista reforça que a cidade de Aracaju há anos vem crescendo de forma desordenada, com o poder público “silenciando” para absurdos cometidos pela especulação imobiliárias. Os “grandes” podem tudo! “Fazer o Sertão virar Mar e o Mar virar Sertão” (Euclides da Cunha), mas e a revisão do Plano Diretor? Alguém tratou deste assunto?

PMA tem culpa II

Não é de agora que este colunista vem cobrando e denunciando da prefeitura municipal que Aracaju vem crescendo de forma desordenada, muito por pressão de alguns empresários que não querem tocar suas atividades respeitando algumas resoluções com um Plano Diretor bastante atualizado. Edvaldo Nogueira, por exemplo, recebeu da gestão anterior, um levantamento completo colhido de audiências públicas realizadas nos bairros periféricos da capital sobre o Plano Diretor.

PMA tem culpa III

Mas, como perguntar não ofende, o que Edvaldo fez com o levantamento promovido pela gestão do ex-prefeito João Alves Filho (in memoriam) ouvindo os diversos segmentos da sociedade? A Lei, como bem diz a Emurb, tem que ser cumprida, mas apenas por empreendimentos, como o Fatiado do Léo, e tantos outros que travam “batalhas” para se manterem em funcionamentos, gerando emprego e renda…

Zona Norte e Zona Sul I

A candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra Moura, realizou na Zona Norte da capital, a primeira mini carreata da campanha. Para reunir apoiadores e espalhar sua mensagem de avanço, a carreata percorreu as ruas do Bugio. Mobilizando centenas de carros, Yandra iniciou mais um ciclo da sua vida política no bairro Bugio, local que fez o primeiro “Novos Caminhos para Aracaju”, projeto que colocou o povo aracajuano no centro da futura gestão, ao lado do povo que sempre a acolheu e abraçou o projeto que visa fazer a cidade avançar cada vez mais.

Zona Norte e Zona Sul II

Yandra foi acolhida pelas aracajuanas e aracajuanos que a receberam com esperança no olhar e fé por dias melhores, onde o povo faça parte da gestão e os mais vulneráveis recebam a atenção ele o cuidado que precisam. “Temos um projeto grandioso para o Bugio. Aqui vai ter um novo posto de saúde, com equipamentos para atender os moradores, vamos resolver o problema da falta de medicamentos, acabar com as filas de espera e com a ‘análise’ que nós iremos mandar para longe de Aracaju”.

Yandra Moura I

Já no dia seguinte Yandra realizou uma mini carreata no conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia. Ela percorreu as ruas do bairro e recebeu o carinho dos moradores que saíram às ruas para cumprimentá-la e dar o abraço por acreditarem na esperança de uma cidade com mais oportunidades, sendo vista como a candidata com as melhores propostas para fazer Aracaju avançar.

Yandra Moura II

“Essa é a nossa primeira carreata de domingo e passamos pelo conjunto Augusto Franco e pelo Barroso. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam, as famílias que saíram para acenar, abraçar, dar a mensagem de apoio e de carinho com a gente, a verdadeira mudança, para continuar o que está bom, para transformar o que precisa ser transformado”, finalizou Yandra.

Danielle Garcia I

A delegada Danielle Garcia (MDB), candidata a prefeita de Aracaju, promoveu uma caminhada no Centro da cidade, para conversar com os comerciantes e com a população que frequentava o local. Ao lado do seu candidato a vice, o professor Ayslan, ela defendeu a revitalização da região central através do programa Centro Vivo.

Danielle Garcia II

“O centro de Aracaju é o coração pulsante da nossa história, da nossa economia e da nossa cultura. Vamos juntos revitalizar esse espaço tão importante, mantendo viva a tradição e construindo um futuro melhor para todos. Uma das iniciativas do nosso mandato será trazer o gabinete da prefeitura para o Centro”, afirmou Danielle.

Danielle Garcia III

Para a revitalização e fortalecimento do Centro da cidade, Danielle traz ainda como propostas novos calçadões e calçadas mais largas nas ruas principais, reforma e modernização dos casarões históricos, como o da Fonseca, Casa de Zé Peixe, Igreja do São Salvador e o Edifício Danuza, além da reforma e modernização dos mercados centrais.

Danielle Garcia IV

“Vamos implantar um programa de habitação para servidores públicos municipais com incentivo para moradia no Centro e a modernização do Centro Cultural de Aracaju, transformando-o em um núcleo de exposição e pesquisa. Queremos ainda atrair novos negócios e projetos turísticos”, pontuou a delegada Danielle.

Alô Capela!

A Coligação “Pra Capela Seguir Mudando”, liderada pela prefeita Silvany Mamlak (União Brasil) e pelo deputado estadual Cristiano Cavalcante (União Brasil), deu início à campanha eleitoral de 2024 com um evento marcante que mobilizou mais de 5 mil pessoas pelas ruas de Capela. A passeata teve como objetivo apoiar a candidatura de Júnior de Dr. Carlos Milton (MDB) para prefeito, buscando garantir a continuidade do trabalho reconhecido da atual gestão municipal.

Silvany Mamlak

Durante o evento, a prefeita Silvany Mamlak ressaltou a importância de manter Capela no caminho do progresso, reafirmando seu compromisso com a cidade. “Estamos comprometidos com uma campanha propositiva que valoriza o que já foi conquistado. Com o apoio dos governos Federal e Estadual, não tenho dúvidas de que Júnior será um prefeito ainda melhor”, declarou Mamlak.

Júnior de Dr. Carlos Milton

Júnior de Dr. Carlos Milton, confiante no apoio popular, destacou: “Em 6 de outubro, a vitória será nossa. A gestão da prefeita Silvany deixou Capela organizada, e estou preparado para dar continuidade a esse grande projeto. Capela continuará em boas mãos”.

Cristiano Cavalcante

O deputado Cristiano Cavalcante, por sua vez, enfatizou o impacto positivo da passeata: “Esta grande demonstração de apoio do povo de Capela reflete o desejo de continuidade de uma gestão responsável, focada no bem-estar da população”.

Alexsandro Nascimento

Candidato a vice-prefeito, Alexsandro Nascimento ressaltou que o agrupamento tem credibilidade para pedir o voto dos capelenses. “O melhor pra Capela é quem conhece a cidade. Somos o palanque do bem. Vamos travar a luta do bem contra o mal. A verdade contra a mentira”, afirmou.

Priscila Boaventura

Oficializada a candidatura de Priscila Boaventura (PSD) à vereadora por Aracaju, ela agora diz que seu objetivo é trabalhar por políticas públicas inclusivas. Priscila é uma mulher com TDAH, advogada, servidora concursada e mãe atípica, sua atuação é voltada para a luta em defesa dos direitos das pessoas autistas e pessoas com outros transtornos do neurodesenvolvimento como dislexia, TDAH e TOD, além de pessoas com deficiência e doenças raras. “Meu trabalho é pautado em assegurar a acessibilidade e inclusão, visando contribuir para a promoção da autonomia e qualidade de vida dessas pessoas”, declarou.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com