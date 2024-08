Debates confirmaram a gestão ruim e a rejeição de Edvaldo Nogueira 

Este colunista já fez a análise dos dois debates promovidos, essa semana, com os candidatos a prefeito de Aracaju. Há quem concorde e houve também quem discordou, o que é democrático e faz parte do jogo político! Mas diante de tudo o que foi posto pelos postulantes, tanto no embate do Sistema Atalaia de Comunicação quanto no do Grupo FAN FM, o cenário é critico do ponto de vista administrativo na nossa capital, sob o comando do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) desde 2017.

Problemas crônicos da gestão municipal foram bem aprofundados pelos candidatos Niully Campos (PSOL), Candisse Carvalho (PT), Zé Paulo (NOVO), Yandra Moura (União), Emília Corrêa (PL) e Danielle Garcia (MDB). Coube ao candidato Luiz Roberto (PDT), que adotou o discurso da “continuidade” da gestão de Edvaldo Nogueira (seu padrinho político), fazer a defesa da Prefeitura de Aracaju nos dois debates.

Os outros candidatos externaram suas preocupações com diversas áreas, cada um ao seu estilo, mas enumerando situações lamentáveis e que deixaram o candidato governista numa situação extremamente desconfortável. Uma das áreas mais contestadas pelos postulantes foi a Saúde que, pelo o que foi dito, atravessa um verdadeiro “caos” administrativo. Estamos falando de uma área crucial para qualquer gestão e quando ela não funciona bem quem mais sofre é o povo pobre.

Problemas na Educação como os baixos índices do IDEB também foram amplamente debatidos, como também sobre a falta de transparência da atual gestão; outro tema em que o prefeito de Aracaju e seu “pupilo” foram bem questionados se deu sobre a polêmica licitação do transporte coletivo que, segundo o Ministério Público, está “recheada” de supostas irregularidades, ao ponto de ter sido suspensa por decisão judicial. Isso às vésperas de uma eleição municipal.

Propagada pelo marketing da Prefeitura como uma “cidade inteligente”, os dois debates entre os candidatos a prefeito revelaram uma Aracaju com baixa mobilidade, com a substituição de áreas verdes por “concreto” e sem soluções eficientes para alagamentos em dias chuvosos. Também foi colocado que a cidade carece de uma política social e de acolhimento mais eficiente, com mais inclusão e uma relação mais humana e de valorização junto aos servidores municipais.

Para quem achou pouco, houve ainda o debate sobre o abandono da região central da cidade, como também o fechamento de empresas e postos de trabalho. Em síntese: uma gestão ruim de Edvaldo Nogueira, o que explica sua rejeição junto à classe política e, principalmente, entre a população mais carente, que precisa diretamente da ação efetiva do poder público. E há ainda quem esteja disposto a “dar continuidade” a tudo isso! Só pode tá querendo subestimar o aracajuano…

Veja essa!

Sabe aquela licitação do transporte coletivo da Grande Aracaju que só agora, em plena campanha eleitoral, entrou em tramitação? A licitação que vem sendo cobrada pela oposição e por setores da imprensa há anos? E que acaba de ser questionada pelo Ministério Público apontado indícios de supostas irregularidades?

E essa!

E não é que o Poder Judiciário determinou a suspensão desta licitação! A juíza Christina Machado, da 18ª Vara Cível de Aracaju, acatou as denúncias de suspeição de um processo supostamente cheio de vícios. A liminar concedida pela magistrada tem a intenção apenas de proteger o patrimônio público de um prejuízo bem maior…

Relembre I

Para deixar bem claro para os leitores: o valor da tarifa do transporte coletivo é atualmente de R$ 4,50; com a licitação do transporte coletivo, a partir de 1º de janeiro de 2025 a tarifa custará R$ 5 em um serviço totalmente explorado pelas empresas Auto Nossa Senhora Aparecida, do Estado de Minas Gerais, e a Viação Atalaia, que já atua aqui.

Relembre II

Só que o valor global será superior a R$ 8 com as prefeituras de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão pagando um subsídio para garantir a prestação dos serviços da ordem de R$ 10,9 milhões/mês. Os prefeitos das quatro cidades, a partir de 1º de janeiro de 2025, terão que arcar com esta despesa a mais a para garantir os termos exigidos pela licitação.

O povo paga!

Para quem não entendeu ainda, o cidadão comum já paga R$ 4,50 e vai passar a pagar R$ 5, com as prefeituras cobrindo um subsídio onde a passagem custará na prática mais de R$ 8. Ou seja, como é dinheiro público, o povo vai pagar de qualquer jeito. Agora, com mais um detalhe: se as prefeituras deixarem de honrar os repasses, a qualidade dos serviços tende a cair porque as empresas vão querer repassar o valor global (R$ 8) para a população pagar. É mole?

Bomba!

Chega a informação de Boquim que o agrupamento de oposição pode, mais uma vez, tentar substituir o candidato a prefeito ainda durante o processo eleitoral deste ano. Como o candidato Jackson do Mangue Grande (PSD) não vem conseguindo crescer nas pesquisas, no município já se comenta que o grupo já teria um outro nome em mente.

Exclusiva!

Para quem não sabe foi realizada uma Cavalgada em Boquim, nesse domingo (25), e os rumores sobre a possível substituição do candidato teria entrado na pauta durante o evento. Em uma entrevista recente, no município, houve quem achou um tom mais “conciliador” do governador Fábio Mitidieri em relação ao prefeito Eraldo.

Erramos

Em uma publicação anterior este colunista disse que o vereador Joaquim da Janelinha (PDT) era o líder do prefeito Edvaldo Nogueira na CMA. Mas um leitor bem atento advertiu este colunista que o líder continua sendo o também vereador e professor Antônio Bittencourt (PDT). Feita a correção!

Alô Telha!

A presidente da Câmara de Telha, Cláudia Dias (PSD) presidiu a Sessão Solene que foi marcada pela posse de um novo vereador. A partir de agora, José Pedro dos Santos, o “Irmão Pedro”, ocupa uma cadeira na Casa do Povo telhense. Ele assumiu a vaga do parlamentar Francisco Vieira Santos, o Chicão, que deixou o cargo para assumir a Secretaria Municipal de Governo, no município de Telha. A presidente do Legislativo deu as boas-vindas ao novo colega.

Cláudia Dias I

“Quero desejar muito discernimento, sabedoria e disposição ao Irmão Pedro, nosso novo colega de parlamento. Que sua passagem pela Casa do Povo Telhense seja de muitas conquistas para os cidadãos”, disse a vereadora. Cláudia também não esqueceu da coragem do vereador Chicão, em assumir um novo desafio na carreira e de se ausentar da Câmara para ajudar a atual gestão de Telha, liderando a Secretaria de Governo.

Cláudia Dias II

“Também quero desejar uma boa sorte nesse novo desafio do vereador Chicão, que vai assumir a Secretaria Municipal de Governo do município de Telha. Sabemos da importância desse cargo e que o senhor possa fazer uma boa gestão nesta pasta para beneficiar os telhenses”, finalizou.

Laurinho da Bomfim I

Diante das recentes notícias veiculadas na imprensa local sobre o avanço do mar e a destruição de casas e infraestruturas existentes na orla da Praia do Saco, localizada no litoral sul de Sergipe, o empresário Lauro Antônio Menezes, o Laurinho da Bomfim, manifestou a sua preocupação com o assunto que já é alvo de críticas e de alertas há vários anos.

Laurinho da Bomfim II

Segundo ele, quando exercia o mandato de senador da República, exatamente no dia 3 de abril de 2012 protocolou um ofício na Casa onde ele considerava importante a viabilização de um projeto “que busque a solução definitiva para os problemas da área urbana de Aracaju e do litoral sul do estado (entre a cidade e a praia do Saco”.

Laurinho da Bomfim III

É importante observar, ressaltou Laurinho à época, que “a grande região de desenvolvimento do turismo litorâneo do estado de Sergipe se localiza entre a cidade de Aracaju, na praia de Atalaia, e a divisa com o estado da Bahia, na região de Mangue Seco”. E mais: muitos investimentos já foram realizados na região trazendo a necessária infraestrutura urbana para a acomodação de grandes e pequenos empreendimentos.

Laurinho da Bomfim IV

Entretanto, esclarece que a dinâmica das correntes marítimas, principalmente na Praia do Saco, considerada uma das mais bonitas do mundo, faz com que a água do mar deteriore a costa da região “trazendo prejuízos aos investimentos já realizados, bem como comprometendo o potencial turístico da região”. O empresário Lauro Antonio acha necessário um profundo estudo da dinâmica das marés e das correntes marítimas da região para a concepção de “um projeto de engenharia que proponha as necessárias obras de contenção destas águas, responsáveis pela deterioração das propriedades e da infraestrutura urbana existentes, principalmente na Praia do Saco”.

Tem solução

A solução para o problema existe. Para isso, Laurinho, que é morador da região há décadas, entende que é preciso um esforço grande do Poder Público Estadual e Municipal, assim como de todos os agentes envolvidos na questão para se encontrar essa saída que, antes de tudo, “passa por uma decisão política” importante.

Danielle Garcia I

O final de semana da candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia (MDB), foi de caminhadas, panfletagens e adesivaços e reuniões com apoiadores. Ao lado do seu vice, o professor Ayslan, ela tem investido em uma campanha mais perto dos aracajuanos, com olho no olho e escuta ativa para um cuidado verdadeiro com cada cidadão.

Danielle Garcia II

No sábado, eles iniciaram a agenda tomando um café da manhã no Mercado do Conjunto Augusto Franco. Em seguida, realizaram um adesivaço em uma das praças da localidade, conversando com a população sobre seus projetos para cuidar da cidade com coragem, transparência, diálogo e honestidade. “Eu acredito no poder do olho no olho e da escuta ativa para cuidar melhor dos aracajuanos. Essa é a minha forma de fazer política: com coração, presença e muito diálogo”, afirmou a candidata.

Danielle Garcia III

Ainda no sábado, a delegada Danielle participou de eventos promovidos por candidatos a vereador com apoiadores. A candidata a prefeita agradeceu o carinho recebido dos aracajuanos. “O apoio da população e o sonho de construir uma Aracaju melhor, com serviços de qualidade que atendam as demandas dos cidadãos, são o que realmente me motivam nessa jornada”, afirma Danielle.

Niully Campos I

A candidata do PSOL, Niully Campos, entende que a lógica da segurança pública precisa ser repensada, com a desmilitarização das forças de segurança e o fortalecimento de programas como a Patrulha Maria da Penha. “A guarda municipal precisa garantir direitos, não travar uma luta armada contra a juventude negra e periférica”, afirmou.

Niully Campos II

Niully ressalta ainda a necessidade de garantir o pagamento do piso salarial dos professores e de realizar concursos públicos para todos os profissionais da educação. Ela defendeu uma educação pública que dialogue com a comunidade e que seja verdadeiramente libertadora, citando Paulo Freire como referência.

Niully Campos III

A candidata apresentou a proposta do “Buzão 0800”, que faz parte do Plano de Governo como uma iniciativa que visa a tarifa zero no transporte público, para garantir acesso universal e de qualidade. Niully Campos convocou a população a se engajar na construção de uma Aracaju mais justa e igualitária.

Emília & Ricardo I

Emília Corrêa (PL) e Ricardo Marques (Cidadania) foram recebidos com muito carinho e entusiasmo pelos moradores do bairro Santa Maria, numa mini carreata. Eles percorreram as principais ruas do bairro Santa Maria, passando pelos conjuntos Padre Pedro e Valadares, além do bairro 17 de Março. Emília expressou sua profunda gratidão pelas calorosas recepções e pelas demonstrações de apoio que recebeu ao longo do percurso.

Emília & Ricardo II

“Eu e Ricardo estamos sem palavras para agradecer. Saímos anestesiados com tanto carinho. É contagiante ouvir tantas menções e palavras de esperança. Podem ter certeza: retribuiremos em breve, trazendo o povo de volta ao centro do poder na Nova Aracaju”, disse Emília, emocionada.

Emília & Ricardo III

Emília e Ricardo foram saudados por muitos acenos e manifestações de apoio. “Gratidão por tanto aceno e carinho comigo, meu povo. Por acreditarem que é possível sair da mesmice e colocar Aracaju no patamar de desenvolvimento que merece”, finalizou Emília.

Yandra Moura I

A candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra Moura, percorreu, nesse domingo (25), às ruas da Zona Norte da capital sergipana para levar sua mensagem de avanço, receber o carinho e abraçar as pessoas. A grande adesão de pessoas que acompanharam todo o percurso da carreata reforça que Yandra está no caminho certo.

Yandra Moura II

A população fez questão de sair na porta para ver a futura prefeita e declarar apoio ao projeto que irá fazer Aracaju avançar, com responsabilidade de olhar para os que mais precisam e coragem de fazer as mudanças necessárias para o desenvolvimento da capital. Em todos os bairros da Zona Norte, Yandra recebeu o carinho das pessoas que a abraçaram, fizeram questão de cumprimentar a candidata e, batendo no peito, colocaram o adesivo dela.

Yandra Moura III

“Eu quero agradecer profundamente a todos que acompanharam as mais de 6 horas de carreata pela zona norte da nossa cidade. A gente pôde mostrar a todo mundo que participou o que eu tenho dito: nós precisamos cuidar das pessoas que mais precisam, investir na zona norte, melhorar a saúde, levar infraestrutura, saneamento básico, educação, acolher as pessoas e cuidar da nossa gente”, declarou Yandra.

Laércio Oliveira I

O senador Laércio Oliveira (PP) foi convidado pelo Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da Fecomércio de São Paulo para discutir sobre soluções para desonerar os impostos sobre o emprego no Brasil. “A Tributação sobre a folha no Brasil é uma das maiores do mundo e isso dificulta o emprego formal. Precisamos construir uma solução de uma forma que a previdência não seja atingida”, afirmou.

Laércio Oliveira II

A reunião foi motivada pelo requerimento nº 172 do Senado Federal, apresentado pelo senador, endereçado ao Ministério da Fazenda acerca do montante da arrecadação atual da Contribuição Previdenciária Patronal (CPP), inclusive em relação às empresas optantes pelo Simples Nacional; também a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB); e a Contribuição Social do Salário Educação.

Laércio Oliveira III

“Questionei a respeito das estimativas das alíquotas que seriam necessárias para substituir esse conjunto de receitas ou por uma contribuição sobre a receita bruta, válida para todos os setores da economia”, explicou Laércio, acrescentando que em resposta o Ministério da Fazenda informou que a alíquota estimada é de 1,4%.

Laércio Oliveira IV

Após as exposições, o Senador Laércio Oliveiro reiterou sua disposição para pautar este debate da desoneração da folha em 2025, logo após a conclusão da reforma tributária do consumo. “Vamos estudar com este conselho para definirmos uma proposta e vamos colocar o tema para andar, pois é primordial para os desafios do emprego e da previdência no Brasil”, afirmou o senador.

Agosto Lilás I

Nesta segunda-feira (26), a partir das 14 horas, será realizado o evento “Agosto Lilás 2024”, sob o tema “Um alvo, um compromisso: acabar com a violência contra a mulher”. O encontro será exclusivo para profissionais da beleza, no Innovation Center da Universidade Tiradentes, até às 18 horas, com 80 vagas disponíveis. Será uma tarde de aprendizado e conscientização.

Agosto Lilás II

Já na terça-feira (27), às 18h30, no Auditório A da Universidade Tiradentes, o evento será destinado para empresários, empreendedoras e para o público em geral, com palestras inspiradoras, discussões enriquecedoras e o lançamento do projeto “Tem Saída”. Também será realizada a entrega da prestigiada Comenda Lilás para personalidades e empresas que têm se destacado na defesa das mulheres.

