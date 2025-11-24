Debates sobre segurança beneficiam Alessandro e fortalecem André David

Por Habacuque Vilacorte

A discussão em torno da necessidade de uma política nacional de Segurança Pública mais eficiente e mais rígida no combate ao crime organizado, somada à imposição das forças de segurança em Sergipe, tem visivelmente contribuído para a ascensão de alguns nomes na política do Estado, como do senador Alessandro Vieira (MDB), que vai disputar a reeleição no próximo ano e hoje responde pela relatoria da CPI do Crime Organizado.

Além disso, criou-se forte discussão no cenário nacional sobre o projeto de lei Antifacção, com aprovação do relatório do deputado federal Guilherme Derrite (PP/SP), pela Câmara dos Deputados. Para acalmar as preocupações do governo Lula (PT), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UNIÃO/AP), designou Alessandro Vieira para relatar a proposta. A torcida pelo senador por Sergipe é de alguém mais “técnico e equilibrado” e que pode “facilitar as negociações” para a tramitação do projeto.

A postura de Alessandro é bastante controversa, como já comentou este colunista, até pelo histórico eleitoral, tendo sido eleito com apoio massivo do eleitorado bolsonarista e mais conservador em 2018 e agora, desgastado com a Direita, tenta uma aproximação e o convencimento do eleitorado mais de Esquerda e que tem simpatia pelo governo do Partido dos Trabalhadores. Mas com minoria na Câmara Federal, o governo Lula tem que confiar nele para “sofrer menos” no Senado.

Mas independente de Direita ou Esquerda, é fato que a discussão envolvendo a Segurança Pública e as duas relatorias foram positivas para Alessandro Vieira, que ganhou ampla visibilidade nos últimos dias e que tem uma linha de combate ao crime que agrada a maioria do eleitorado. É inegável que o senador por Sergipe faz a política do individualismo, mas como sua pré-candidatura do próximo ano pode ser “independente”, talvez sua estratégia esteja no caminho certo…

Mas não é apenas Alessandro quem está “surfando” nesta discussão sobre esse tema. O secretário municipal de Segurança Pública e Cidadania de Aracaju, André David, pré-candidato a deputado federal pela oposição e avaliado pela população como um dos melhores auxiliares da prefeita Emília Corrêa (PL), também começa a chamar a atenção e não apenas para a Câmara dos Deputados. Para muita gente ele seria favoritíssimo para figurar entre os mais votados para deputado federal em 2026.

Mas a excelente aceitação do nome de André David no Estado, que tem serviços prestados com eficiência, despertou em setores da oposição a possibilidade de ele ser o pré-candidato do agrupamento a governador do Estado, contra a reeleição de Fábio Mitidieri (PSD), considerando que o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, permanece inelegível, temporariamente, e que Emília não deverá deixar o comando da Prefeitura de Aracaju.

André David já teve uma manifestação recente da prefeita Emília Corrêa valorizando seu capital político pelos serviços prestados à população. Ele também teve um encontro com Valmir de Francisqunho, além de ter uma relação muito amistosa com o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB). De repente, com a oposição ainda construindo uma pré-candidatura que possa agregar todo o agrupamento contra Mitidieri, o nome do delegado pode ser uma grata surpresa em 2026. Coisas da política…

Veja essa!

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), divulga a lista com os nomes mais votados, formando a lista sêxtupla da advocacia, em conformidade com as políticas afirmativas. Márcio Conrado foi o mais votado com 2.597 votos (ampla concorrência), praticamente empatado com Fabiano Feitosa, que obteve 2. 491 votos (vaga PCD)

E essa!

América Nejaim, com 1.929 votos (vaga equidade de gênero), surpreendeu muita gente ficando na terceira colocação; seguida de Marília Menezes com 1.837 votos (vaga equidade de gênero); de Carla Caroline de Oliveira com 1.792 votos (vaga diversidade racial); e de Kleidson Nascimento com 1.777 votos (vaga diversidade racial), completando a lista sêxtupla.

Próximos passos I

A lista sêxtupla será homologada nesta segunda-feira (24), durante uma sessão extraordinária do Conselho Seccional. Com a homologação, a OAB/SE conclui a etapa interna e dá continuidade ao processo de escolha do futuro desembargador ou desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), pelo Quinto Constitucional destinado à advocacia.

Próximos passos II

Após a homologação, o presidente da OAB/SE terá o prazo de cinco dias úteis para encaminhá-la ao TJSE, acompanhada do número de votos recebidos por cada candidato (a) e de seus respectivos currículos. Na mesma ocasião, o chefe do Poder Executivo será oficiado, possibilitando o acompanhamento do processo e o cumprimento do prazo de nomeação previsto no artigo 94, parágrafo único, da Constituição Federal.

Bomba!

Nas especulações sobre as eleições do próximo ano em Sergipe, surgem rumores de uma possível chapa majoritária pela oposição: o secretário municipal e delegado André David (Republicanos) para o governo e o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) para vice.

Sobre Candisse I

Setores da imprensa noticiam que a prefeita Emília Corrêa está processando a jornalista Candisse Carvalho (PT) por suposta calúnia e difamação. A decisão agora será do Poder Judiciário. Como defesa, a petista e alguns críticos da prefeita usam o discurso de que “a primeira prefeita está processando uma mulher”.

Sobre Candisse II

A turma só esquece que Candisse, tão blogueira quanto a prefeita, tem feito, diariamente, críticas à gestão de Emília, muitas delas de forma injusta, diga-se de passagem. Mas a liberdade de expressão é sim uma bandeira a ser defendida, mas estabelecendo uma verdade: não se trata de outro tema nos vídeos de Candisse do que atacar a gestão da PMA. Isso é mais política do que jornalismo, ou não?

Tem que superar!

A impressão é que os candidatos a prefeito de Aracaju em 2024, Luiz Roberto (PDT), Yandra Moura (União) e Danielle Garcia (MDB) entenderam e respeitaram o resultado das urnas. Já Candisse apostou em fazer oposição sistêmica à gestão, talvez apostando em se consolidar como liderança, mas nem tem o respaldo dos demais e nem é unanimidade dentro do PT. Fala para a “bolha”! Tem que superar…

Yandra Moura I

Em agenda no interior sergipano, a deputada federal Yandra Moura (União) oficializou a entrega de novos equipamentos agrícolas para o município de Siriri. A parlamentar foi recebida pela prefeita Daiane Oliveira para a entrega de uma retroescavadeira e um trator com implementos agrícolas, um investimento que supera R$ 500 mil. Os maquinários foram adquiridos por meio de emendas parlamentares.

Yandra Moura II

O evento contou com a presença da vice-prefeita Flávia Maria, dos vereadores Café, Bicudo, Vanessinha e Sidinho, do deputado estadual Cristiano Cavalcante, do ex-deputado federal André Moura e lideranças da região.

Daiane Oliveira I

Em seu discurso, a prefeita Daiane Oliveira destacou a dificuldade dos municípios em adquirirem esse tipo de equipamento com recursos próprios. “O município por si só não consegue comprar máquinas e equipamentos agrícolas e depende da ajuda dos parlamentares”, afirmou, ressaltando a importância da parceria com a deputada Yandra.

Daiane Oliveira II

A prefeita também agradeceu por outras verbas destinadas por Yandra Moura, que incluem R$ 1 milhão para a saúde, R$ 200 mil para a aquisição de mobiliário escolar e R$ 300 mil para a Banda Musical Sagrada Família. “Há muito tempo a gente não tinha instrumentos novos e nenhum município tem condições de comprar. E hoje isso já é uma realidade porque o dinheiro está na conta”, comemorou Daiane.

Parceria

Em sua fala, a deputada Yandra elogiou a gestão de Daiane, afirmando ser uma honra participar da administração. “É uma honra muito grande pra mim poder estar junto de você que foi buscar lá em Brasília os recursos, e hoje colhemos esses frutos, com as nossas emendas e maquinários”, disse a deputada.

Mais recursos

A parlamentar afirmou que “não para por aqui. Ainda vai chegar mais R$ 600 mil para outros maquinários via DNOCS e R$ 2 milhões que estamos liberando na Comissão que presido na Câmara”, e acrescentou: “Se nesse primeiro ano a gente já fez uma parceria que está rendendo grandes frutos, pode ter a certeza de que nos próximos anos muito mais virá para nossa gente”, disse.

Posse I

Acontece nesta segunda-feira (24) a solenidade de posse dos membros que compõem a chefia do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE). O procurador-chefe Márcio Amazonas e a vice-procuradora-chefa Clarisse Farias Malta foram reconduzidos aos cargos para o biênio 2025-2027. Também integram a gestão o procurador do Trabalho Raymundo Ribeiro, na função de coordenador de 1º Grau e substituto eventual, e o procurador do Trabalho Ricardo Carneiro, coordenador de Estágio.

Posse II

A gestão conduz o MPT-SE diante de inúmeros desafios no mundo do trabalho como, por exemplo, os debates acerca da pejotização, os impactos das mudanças climáticas na vida de trabalhadoras e trabalhadores, combate ao trabalho escravo e trabalho infantil, além de fraudes nas relações de trabalho. O MPT-SE também vive um momento de recorde no número de denúncias sobre irregularidades trabalhistas. Este ano, até agora, já são mais de 3.500 denúncias registradas, número superior ao do ano passado (3.377 denúncias), o que reforça a confiança da sociedade sergipana na instituição.

Posse III

A cerimônia contará com a presença do procurador-geral do Trabalho, Gláucio Araújo de Oliveira, e haverá, ainda, apresentação do Quinteto da Orquestra Sanfônica de Aracaju. O evento acontece no auditório do MPT-SE (Av. Desembargador Maynard, n. 72 – Bairro Cirurgia, Aracaju), a partir das 10h.

Olha o IBGE!

Estão abertas as inscrições para 9.590 vagas temporárias de trabalho no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para atuação nas pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas em todo o Brasil. Para Sergipe, foram destinadas 175 vagas. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e estão abertas até as 23h59 do dia 11 de dezembro de 2025.

Processo seletivo

Os processos seletivos simplificados abrangem as funções de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). A seleção envolve prova objetiva de múltipla escolha, que será aplicada no dia 22 de fevereiro de 2026.

175 vagas para SE

Em Sergipe, do total de vagas, 158 são para APM e 17 para SCQ distribuídas entre municípios de Aracaju, Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora das Dores e Propriá. As provas serão aplicadas presencialmente em todos os municípios em que há oferta de vagas. A aplicação, realizada pela FGV em dois turnos, possibilita a participação dos candidatos nas provas das duas funções. Pela manhã, será aplicada a prova para a função de APM e, à tarde, para a de SCQ.

Fábio Meireles I

O vereador Fábio Meireles (PDT) na Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), para um diálogo produtivo com o diretor de Operações, Diego Garcia Cruz Carvalho, alinhando cada ponto das emendas impositivas que chegarão à população aracajuana.

Fábio Meireles II

“Através de nossas emendas chegarão benefícios para infraestrutura, com a pavimentação de quatro ruas da capital, duas no bairro Soledade (Antiga Rua A e a Antiga Rua B), uma no Aeroporto e outra no bairro Palestina. Também tratamos sobre a reforma do Campo Senhor do Bonfim, o primeiro campo público de grama sintética, que precisa de uma recuperação completa. Além disso, discutimos a reforma da Praça do Residencial Vida Nova”, disse o parlamentar.

Fábio Meireles III

O parlamentar entende que os recursos públicos precisam voltar para quem paga imposto, em forma de serviços, infraestrutura e cidadania e sempre com a lógica de que cada real precisa resultar em benefício concreto para a população.

Fábio Meireles IV

O vereador Fábio Meireles explica que quando se mira na infraestrutura, pavimentação e drenagem de ruas da cidade, a mobilidade se torna ativa, levando soluções que melhoram o deslocamento e dão segurança ao cidadão. “O orçamento tem dono: é o contribuinte. É para ele que esse dinheiro precisa voltar, em forma de benfeitorias. Seguimos firmes, colocando os recursos do mandato para fazer diferença, sempre servindo com responsabilidade”, assegura Fábio.

Amorim em Pedrinhas I

O médico do SUS e pré-candidato a Senador da República, Eduardo Amorim, participou de uma atividade esportiva realizada no município de Pedrinhas, região Centro-Sul de Sergipe. Durante a partida disputada entre atletas das cidades de Aracaju e de Pedrinhas, Eduardo destacou a importância de praticar atividades físicas com frequência como medida de busca por uma saúde de qualidade. Admirador do esporte e incentivador de políticas públicas que proporcionem lazer para as pessoas, Eduardo foi recepcionado pelos pastores Itamar Bezerra e Jaime Vieira.

Amorim em Pedrinhas II

Torcedor do Itabaiana e fiel apoiador das modalidades olímpicas, ele enfatizou a importância destes espaços esportivos em cada um dos 75 municípios sergipanos: “sei perfeitamente o quanto é importante praticar atividade desportiva. Por este motivo, enquanto representante de Sergipe em Brasília, destinei emendas para a construção e reforma de praças esportivas. Um local onde crianças, adolescentes, jovens e idosos se encontram para colocar o físico em dia e confraternizar. Mais uma vez, muito obrigado a Pedrinhas por me receber de braços sempre abertos.”

Amorim em Pedrinhas III

“Retornar a esta cidade que sempre me recepcionou tão bem é um verdadeiro presente. A convite do amigo e irmão Itamar Bezerra, prestigiei a reunião de tantas famílias em torno da prática esportiva. Neste domingo, ativei minhas memórias afetivas do tempo de infância, quando cheguei a sonhar em ser jogador. Quis o destino que meu caminho profissional fosse na medicina, mas sempre que possível estou nos campos e estádios valorizando o esporte. Saúde e esporte se conectam e salvam vidas”, reforçou Eduardo.

Olha a Semfaz I

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), antecipou o pagamento da folha salarial referente ao mês de novembro de 2025 para todos os servidores municipais ativos e inativos. Com mais de R$ 75 milhões injetados diretamente na economia local, o pagamento contemplou servidores efetivos, comissionados, contratados, aposentados, pensionistas e estagiários, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a valorização do funcionalismo público e a manutenção do equilíbrio fiscal da capital sergipana.

Equilíbrio fiscal

A cada mês, esse recurso movimenta o comércio, impulsiona o setor de serviços e contribui para a estabilidade financeira de milhares de famílias aracajuanas. O secretário municipal da Fazenda ressalta que o equilíbrio fiscal é resultado da gestão responsável dos recursos públicos. “Seguimos trabalhando com responsabilidade para garantir o cumprimento das obrigações financeiras da administração e assegurando ao servidor municipal, a pontualidade sobre os seus pagamentos mensais”, afirmou.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

