Denúncia de Eliana Calmon tira ainda mais a credibilidade do Judiciário

Por Habacuque Vilacorte

Nos últimos anos as decisões do Poder Judiciário estão sendo bastante contestadas, tanto por setores mais conservadores e de Direita, quanto por partidos políticos, movimentos sociais, entidades sindicais e setores da imprensa com um viés mais vinculados à Esquerda. Sendo mais objetivo, basta analisar a prisão e absolvição do ex-presidente Lula (PT), como também as denúncias consecutivas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que culminaram em sua condenação e prisão domiciliar.

Quando fora condenado (e preso), Lula não tinha muita “guarita” de setores da imprensa que, diante de um cenário de profunda insatisfação da maioria dos brasileiros com denúncias de corrupção e abusos cometidos por dirigentes petistas, era fácil terminar de “enterrar o defunto”! Com a eleição de Bolsonaro, um político com histórico duro no Congresso, fechado ao diálogo com a Esquerda e de difícil negociação com o “Centrão”, logo notou-se que se tratava de alguém “indesejado” ao “Sistema”.

Bolsonaro não fazia “lobby” com artistas e/ou comunicadores, não fazia “troca de favores” com deputados federais e senadores, e fazia a distribuição de benefícios com o maior equilíbrio possível, independente de cores partidárias. É evidente que boa parte de suas falas, além da postura mais conservadora, incomodava muita gente no “País do Jeitinho”; tentaram a todo custo provar a existência de algum indício de corrupção no seu governo, em seus atos, algo que ainda hoje não encontraram…

Mas sob a argumentação de supostamente liderar um “golpe de Estado”, mesmo estando fora do Poder e em viagem aos Estados Unidos, hoje Bolsonaro vive em prisão domiciliar sem qualquer justificativa, sem trânsito em julgado e sem oferecer qualquer recusa ou ameaça. Tudo por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) que só agrada a quem se opõe ao ex-presidente, mas que gera desconforto, em quem tem a Constituição como uma referência.

Mas, se para alguns setores as decisões do poder Judiciário são amplamente questionáveis, imaginem agora, depois da revelação da ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Eliana Calmon, revelando em uma entrevista que a anulação das condenações do presidente Lula teria sido resultado de um acordo entre todos os ministros do STF! “Aquilo tudo é combinado. Eu sei porque a gente combinava as coisas”, disse a ex-ministra baiana! É isso mesmo que você está lendo!!!

Ainda segundo Eliana Calmon, Bolsonaro tinha a intenção de “transformar o STF em uma Corte meramente Constitucional”, o que, segundo ela, “acendeu a luz vermelha” e os ministros começaram a atuar para evitar a reeleição do então presidente, porque a Esquerda não tinha outro nome competitivo para enfrentá-lo (e vencê-lo) nas urnas. “O bote para a salvação do Supremo chama-se Lula da Silva”, concluiu a ex-ministra do STJ. Daí em diante o petista ficou “elegível” e todos já sabem o que aconteceu…

Agora, como perguntar não ofende, o que irão pensar os brasileiros a partir de agora, após as revelações da ex-ministra Eliana Calmon? Como acreditar na isenção de qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal? A principal Corte do Poder Judiciário brasileiro está sendo acusada de parcial e política. Há quem vai dizer que “já sabia”, mas agora, com um depoimento de “lá de dentro”, de uma magistrada, o que fazer? Em quem acreditar? Vão continuar mandando, mas sem qualquer credibilidade…

Veja essa!

Chega a informação que o “clima” não é dos melhores dentro do PSB sergipano. Depois da “arrogância” de alguns dirigentes que querem impor escolhas políticas a filiados do Cidadania, caso ocorra a Federação entre os dois partidos, agora o risco é de um possível “esvaziamento” na montagem da chapa para deputado federal.

E essa!

Aliados do governo especularam que o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania), em caso de Federação, poderia disputar uma vaga na Câmara pelo agrupamento, mesmo se estivesse alinhado ao governador Fábio Mitidieri (PSD). Mas nos bastidores há uma preocupação com “votos” dentro do PSB…

Bomba!

Segundo a informação que chegou para este colunista, há um “esvaziamento” nítido no projeto do ex-prefeito Anderson de Zé das Canas, que há meses vem percorrendo o interior, mas que não tem “fechado” com lideranças políticas. Os mais experientes avaliam que, em Itabaiana, por exemplo onde ele tem maior atuação, terá entre cinco e 10 mil votos.

Sobre Anderson

Em 2022, o ex-deputado Francisco Gualberto teve 5,7 mil votos em Itabaiana, com a divisão do agrupamento, que apoiou outros deputados federais. Desta vez, apenas um vereador ainda apoia a pré-candidatura para deputado federal de Anderson de Zé das Canas. Outros nomes já apoiam Cláudio Mitidieri (PSB), Delegada Katarina (PSD) e Yandra Moura (UNIAO).

Exclusiva!

Por sua vez, apesar de alguns setores tentaram “abafar”, este colunista ainda desconhece os motivos, mas outra informação é que o também pré-candidato a deputado federal Cláudio Mitidieri, teria “pensado” em desistir do projeto político e seguir no comando da Secretaria de Estado da Saúde. A “promessa” é que Cláudio Mitidieri, se eleito, e com Fábio Mitidieri reeleito, permaneceria na Saúde para “estimular” os suplentes a seguirem na disputa pelo PSB. Mas é só “promessa”…

Fiote vem aí!

O ex-deputado Augusto Bezerra movimentou o meio político sergipano, em especial da região do Agreste, com o anúncio da pré-candidatura a deputado federal de Everton da Castanha, o popular “Fiote”, pelo Republicanos, que hoje tem o comando estadual do deputado federal Gustinho Ribeiro. Fiote é pai do cantor sergipano Natanzinho Lima e já confirmou que vai seguir com sua pré-candidatura.

Fiote no Agreste

A articulação de Augusto Bezerra, que tem contribuído na base de Fábio Mitidieri, traz Fiote para fortalecer a chapa de deputado federal do Republicanos, e vai representar, pelo menos em Itabaiana e no Agreste, na conquista de muitos votos, em especial naquele eleitorado de situação, que apoia a reeleição do governador. Por sua vez, Fiote também deve fazer muita gente perder apoios na região…

Netinho Guimarães I

O deputado estadual Netinho Guimarães (PL) visitou o município de Canhoba, na região do baixo São Francisco, na caravana do governador Fábio Mitidieri, que despachou diretamente com a população durante a 60ª edição do programa itinerante Sergipe é aqui.

Netinho Guimarães II

A celebração foi marcada por obras, serviços e novos investimentos que reafirmam o compromisso do Estado com o desenvolvimento regional, a cidadania e a valorização da identidade sergipana. Durante a ação, foi lançado o programa Conserva-SE, iniciativa voltada ao fortalecimento da gestão e à recuperação das Unidades de Conservação, além da restauração florestal e arborização dos 75 municípios do estado.

Netinho Guimarães III

O deputado ressaltou a importância das ações de infraestrutura para impulsionar o crescimento urbano e melhorar a qualidade de vida da população. “É uma alegria estar em Canhoba para mais uma edição do ‘Sergipe é Aqui”, um programa do governo que reúne, em um só dia, todos os órgãos e secretarias para atender diretamente a população sergipana”, destaca o deputado.

Recursos para Canhoba

O deputado estadual Netinho Guimarães é autor de indicações na Alese que levam benfeitorias para Canhoba. Dentre elas, a solicitação para instalação de um radar na Rodovia SE-200. A propositura foi aprovada na ALESE e encaminhada para o DER. Outra indicação do parlamentar aprovada foi encaminhada ao governador Fábio Mitidiere. Trata-se de uma solicitação ao Governo para que viabilize a pavimentação da estrada do povoado Borda da Mata, em Canhoba, bem como a implementação das sinalizações vertical e horizontal devidas.

