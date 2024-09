Denúncias da TV Atalaia colocam em suspeição licitações da Prefeitura de Aracaju

A TV Atalaia, afiliada da Rede Record em Sergipe, usou o seu principal telejornal, o “Jornal do Estado”, na noite dessa terça-feira (17), para trazer à tona uma grande suspeita sobre uma licitação realizada pela Prefeitura de Aracaju, gestão do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), através da Secretaria Municipal de Educação, para compra e aluguéis milionários de equipamentos eletrônicos, que segundo o Sistema de Comunicação pode se transformar em uma disputa judicial, como também resultar em uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Municipal.

Segundo a reportagem da TV Atalaia uma carga com 26 mil notebooks, acessórios e plataformas de ensino poderia ter custado R$ 55 milhões a menos para os cofres públicos da PMA, pontuando que a empresa Multilaser venceu a licitação e foi desclassificada, cuja justificativa foram as configurações dos equipamentos. A empresa apresentou um recurso em vão. Segundo a matéria exclusiva a Multilaser venceu com o preço de R$ 89,1 milhões, mas perdeu a licitação para a Brasinox Comercial LTDA, que faturou com o preço de R$ 143 milhões.

A TV Atalaia e o vereador Isac demonstraram total preocupação com a eficiente aplicação do dinheiro público por parte da Prefeitura de Aracaju, e de fato, uma licitação onde uma empresa vence o certame e é desclassificada para dar o lugar a outra empresa que apresentou um preço equivalente a quase o dobro da anterior. O parlamentar explica ainda que os três questionamentos técnicos foram respondidos pela Multilaser, mas também findaram negados pela falta de uma comprovação científica.

O vereador falou ainda sobre o suposto pagamento adiantado pela prefeitura de Aracaju de R$ 2 milhões para a plataforma que, segundo a reportagem da TV Atalaia, só tinha dois cadastrados. Isac lembrou ainda que as notas fiscais foram pagas de imediato, deixando em suspeição todo o processo licitatório. O líder do prefeito na CMA, vereador professor Antônio Bittencourt (PDT), encarou as denúncias proferidas com “normalidade” as denúncias, lembrado que todo o processo foi auditado pelos órgãos de fiscalização e controle.

O Sindipema também foi ouvido na reportagem e falou sobre o aluguel de displays de 75 polegadas para as escolas, sendo que Aracaju, segundo a reportagem, teria hoje pouco mais de 800 salas de aula. A entidade colocou que alguns displays estão afixados na sede da Secretaria de Educação, e não nas salas de aula. Foi daí que a TV Atalaia trouxe à tona o valor total do contrato, acima de R$ 28 milhões com a empresa CFL Tecnologias LTDA. A reportagem também foi recebida pelo secretário municipal de Educação para que ele pudesse fazer alguns esclarecimentos.

O titular da Pasta apresentou um “calhamaço” de contas anteriores que tiveram a aprovação do TCE e que sua preocupação não é com os donos das empresas, mas com os conteúdos que são entregues por eles. Mediado pelo repórter da TV Atalaia, a PMA garantiu licitude em todo o processo e o vereador Isac se mantém na defesa da instalação de uma CPI para a Câmara Municipal investigar estes contratos milionários para pagar pelo aluguel de telas! Como bem disse o apresentador do telejornal, “é muito dinheiro, é dinheiro público e tem que ser investigado sim” pelos órgãos de controle, pela imprensa e pelo parlamento municipal…

Veja essa!

Uma fonte entrou em contato questionando a atuação do GTA no município de Pedrinhas, no último final de semana. O helicóptero sobrevoou tanto a cidade que gerou preocupação com a presença na região de criminosos da mais alta periculosidade.

E essa!

Outra fonte, que passou o final de semana em Boquim, também reclamou do “monitoramento continuado” da aeronave do GTA, esses dias dentro do município. A impressão é que se trata de alguém da mais alta periculosidade…

Bosco Costa

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra três deputados federais do PL, sob acusação de corrupção por desvios na utilização de emendas parlamentares. O sergipano Bosco Costa (PCdoB) está entre os acusados.

Luiz Mendonça

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afastou, definitivamente, o desembargador Luiz Mendonça de suas atividades. Ele conquista o benefício da aposentadoria compulsória do desembargador. O magistrado sergipano já havia sido alvo de uma operação da Polícia Federal…

“João do Pulo”

Não, este colunista não está falando do atleta brasileiro que fez história no salto à distância, mas do candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT), que, bem de repente, “começou a subir” nas pesquisas (SIC) de forma “assustadora”. Pelos “pulos” que estão dando por aí, daqui a pouco o “Luiz do Pulo” finda ganhando no 1º turno, pelo menos para a sua torcida. É cada coisa que a gente vê em Sergipe…

DIREITO DE RESPOSTA I

A Coligação “UMA NOVA HISTÓRIA PARA BOQUIM”, pede o seguinte DIREITO DE RESPOSTA: “EM BOQUIM, OS NÚMEROS NÃO MENTEM! Recentemente, foi divulgada uma pesquisa confiável do Instituto IDPS, registrada sob o n.º SE-04643/2024, realizada entre os dias 29/08/2024 e 30/08/2024, com nível de confiança de 95%, conforme dados de registro no TSE. A pesquisa confirma a virada do candidato Jackson do Mangue (PSD) em Boquim”.

DIREITO DE RESPOSTA II

“Contudo, uma matéria recente veiculada neste editorial contém informações incorretas e tentativas infundadas de desviar a atenção dos dados reais, que mostram a clara vantagem de Jackson. É importante destacar que essas informações errôneas parecem ser uma tentativa frustrada de desmerecer o avanço de Jackson, que continua a liderar a

preferência popular com base em pesquisas sérias e bem conduzidas”. Feita a publicação do DIREITO DE RESPOSTA para a Coligação “UMA NOVA HISTÓRIA PARA BOQUIM”.

Bomba!

Este colunista já falou em uma entrevista no rádio, mas vai repetir aqui: o espaço é defensor de todo tipo de investigação, que tudo fique às claras, principalmente quando de se trata de dinheiro público, mas tem chamado muito a atenção as intensas atuações do DEOTAP em alguns municípios, ultimamente.

Exclusiva!

Este colunista não vai defender prefeito “A” ou “B”, mas só estranha que, com a proximidade das eleições que definirão o futuro político e administrativo destas cidades, o DEOTAP esteja tão “madrugador” e atuante, mesmo quando não há o mínimo de resistência…

Priscila Boaventura

A candidata a vereadora da Inclusão, Priscila Boaventura (PSD), segue com agenda intensa em Aracaju com panfletagens e visitas às instituições sociais. Esta semana, ela esteve no Instituto TEA Sergipe, que presta serviços gratuitos de suporte a autistas, onde apresentou propostas nas áreas de educação, trabalho e inclusão.

Alvoar na Expo Glória I

Entre os dias 19 e 22 de setembro, a Alvoar Lácteos participa da 40ª Expo Glória, considerada a “Festa da Capital do Leite” e que deve atrair um público de mais de 90 mil visitantes, em Nossa Senhora da Glória. O evento reúne cerca de 150 expositores e tem a expectativa de movimentar mais de R$ 70 milhões em negócios.

Alvoar na Expo Glória II

A Alvoar estará presente apresentando os seus projetos de fomento à cadeia leiteira que incluem visitas técnicas às fazendas, consultorias e leilões. Além de oferecer degustação dos produtos das suas diversas marcas: Betânia, Camponesa, Betânia Kids, Caramelos Embaré e YoBem. A Expo Glória 2024 é um evento estratégico para Alvoar fortalecer e ampliar o relacionamento com os produtores de leite de Sergipe. Atualmente, o Grupo trabalha com cerca de mil produtores de leite parceiros em 34 municípios do estado.

Alvoar na Expo Glória III

De acordo com o diretor executivo de Captação da Alvoar Lácteos, Armindo José Soares Neto, a participação na Expo Gloria aproxima ainda mais a empresa dos produtores e reforça a sua presença no Nordeste. “Acreditamos muito no mercado nordestino e apostamos no seu potencial de crescimento. Por isso, temos direcionado uma parte significativa de nossos investimentos para a região”, afirma.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com