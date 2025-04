Desafio de Emília será transformar Aracaju em uma “cidade-esponja” 

Primeira mulher a gerir Aracaju, a prefeita Emília Corrêa (PL) tem enfrentado inúmeras adversidades desde o início de sua gestão na PMA. Seu desafio é ainda maior considerando que ela lidera um movimento de transformação administrativa em uma cidade que vinha sendo governada pelo mesmo agrupamento político há quase 30 anos (com exceção da última gestão de João Alves Filho – in memoriam). Se há quem tenha esperança no seu êxito, também há quem coloque “pedras” em seus sapatos…

Ser um gestor público eficiente atualmente não é tarefa das mais fáceis, muito pela burocracia de alguns setores e a deficiência técnica ou motivacional de muitos servidores. De um lado às vezes sobra boa intenção e vontade de acertar; do outro lado não é difícil que alguns “interesses particulares” prevaleçam sobre as necessidades da coletividade e podem inviabilizar um projeto de desenvolvimento urbano, a evolução de uma gestão, como um todo, do ponto de vista administrativo.

Não de agora que este espaço questiona os sucessivos anos em que Aracaju vem crescendo de forma desordenada, com um Plano Diretor completamente desatualizado, o que finda beneficiando os interesses comerciais da exploração imobiliária, mas que aumenta o sofrimento de quem mais precisa da ação enérgica do poder público, das comunidades mais carentes, que sofrem sem mobilidade, sem saneamento, com o abastecimento de água comprometido e com as enchentes nos dias chuvosos.

A gestão em Aracaju tem suas complexidades como qualquer outra; tem sido assim sobre as polêmicas envolvendo a coleta do lixo e a limpeza urbana, como também em relação ao sistema de transporte coletivo. Mas o “problema” que “bate à porta” da Prefeitura é bem conhecido dos aracajuanos: diversos pontos da capital ficam completamente ilhados, alagados e intransitáveis nos dias de chuva! E como a gestão é impessoal, logo as cobranças cairão “no colo” de Emília Corrêa!

Infelizmente as gestões anteriores até avançaram nas discussões, mas não evoluíram sobre a revisão do Plano Diretor. Na prática quase nada mudou! E as consequências chegam “na ponta”, nos bairros periféricos, na região central da cidade, inclusive com o alagamento de algumas das principais vias. O grande desafio da prefeita Emília, além de “arborizar” a nossa “selva de pedras”, é modernizar Aracaju, transformando a capital em uma “cidade-esponja”.

Por muito tempo especialistas falaram na construção de canais, redes de contenção e no uso de bombas para drenar o excesso de água acumulada! Mas é visível que, por questões climáticas, as chuvas estão ocorrendo com mais intensidade e, para uma cidade que já cresce desordenada há anos, todas essas medidas preventivas não conseguem ser tão eficientes. Alguns modelos de gestões modernas espalhadas pelo Mundo adotaram uma nova concepção sobre a convivência com a água, as “cidades-esponjas”!

É evidente que a prefeita Emília Corrêa não vai resolver estas questões das enchentes num “estalar de dedos”, mas sua gestão, em sintonia com a Câmara Municipal, já pode iniciar essa transformação abrindo o debate sobre a revisão do Plano Diretor, mas já buscando soluções viáveis e rápidas para minimizar o sofrimento das pessoas. Suspender esse “crescimento desordenado” da cidade já seria uma conquista ambiental. Já passou da hora de iniciar a formatação da “Aracaju do futuro”…

Com o governador do Estado e a prefeita de Aracaju licenciados de seus respectivos cargos para viagens particulares, o assunto político da semana certamente será a entrevista do ex-deputado federal André Moura (União), com exclusividade, para o jornalista Narcizo Machado, na Rádio FAN FM. Na oportunidade, André confirmou sua pré-candidatura ao Senado em 2026.

André Moura respondeu a diversos questionamentos feitos no programa e explicou que não tem mais qualquer impedimento jurídico que o impeça de disputar a eleição. “Os processos que tramitavam em Brasília foram arquivados. Estou com a ficha limpa, pronto para colocar meu nome à disposição do povo”, afirmou, lembrando que após 17 anos como ordenador de despesas, todas as suas contas já foram aprovadas.

André Moura

“A escolha tem que ser técnica, de quem tem trabalho prestado, capacidade de articulação e resultados sólidos e reais. E a história mostra o que eu fiz por Sergipe. Minha força política é a força de Sergipe para continuar se desenvolvendo”, disse André, confirmando sua pré-candidatura para o Senado no próximo ano.

UB & Progressistas

Sobre a possível federação entre União Brasil e Progressistas, André confirmou que as conversas estão avançadas. Segundo ele, o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, já sinalizou que em Sergipe a condução será feita pelo UB, mas que existe espaço para construção conjunta. “Se a federação se concretizar, será a maior da Câmara, com 109 deputados, e a maior do Senado. Esse fortalecimento nacional se reflete nos estados e Sergipe só tem a ganhar”.

Sobre Edvaldo I

Um dos pontos altos da entrevista aconteceu quando André Moura explicou o impasse que tem com o ex-prefeito Edvaldo Nogueira. “Em 2016 estava apoiando Valadares Filho e fui atacado por ele. Um mês depois da eleição, ele me procurou em BSB e eu jamais ficaria contra a cidade de Aracaju. Lhe dei todo o apoio necessário”.

Sobre Edvaldo II

“Depois ele (Edvaldo) assumiu o compromisso de me apoiar para o Senado em 2018 e não honrou! Mesmo assim eu estava no palanque dele em 2020, com ele reconhecendo todo o nosso trabalho em BSB e o apoio para a sua gestão. Veio 2024 e ele usa o marketing e as mentiras para me atacar, a minha esposa e os meus filhos”, completou André Moura. O tópico “decepção com Edvaldo” não é um privilégio só dele…

Sobre Alessandro Vieira I

Moura destacou que o povo sergipano é quem deve avaliar quem tem mais capacidade de representar o Estado no Senado: “A escolha tem que ser técnica, de quem tem trabalho prestado, capacidade de articulação e resultados sólidos e reais. E a história mostra o que eu fiz por Sergipe. Minha força política é a força de Sergipe para continuar se desenvolvendo”.

Sobre Alessandro Vieira II

“No momento certo nós podemos debater de maneira ampla e pública sobre quem fez mais por Sergipe e quem tem mais capacidade para representar Sergipe em BSB. Vamos comparar os meus oito anos na Câmara dos Deputados com os oito anos dele (Alessandro) no Senado”, propôs.

Não descarta Rogério

Ainda na entrevista exclusiva para Narcizo Machado, André Moura não descartou uma reaproximação do senador Rogério Carvalho (PT) do governador Fábio Mitidieri. “Se o governador, que é o líder do agrupamento, entender que é necessária (aliança com RC), eu não faço objeção alguma, até porque me dou muito bem com ele”.

Sobre Rodrigo e Amorim

Questionado sobre o deputado federal Rodrigo Valadares (UNIÃO), André Moura reconheceu a postura dele, principalmente junto ao eleitorado mais bolsonarista. “O ex-senador Eduardo Amorim é meu amigo, independente se a gente vai disputar ou não o mesmo mandato”.

Sobre o governador

André também reforçou que confia na condução política do governador Fábio Mitidieri. “Ele é o líder do nosso agrupamento e vai saber dialogar com todos no momento certo. Eu não serei problema. Só espero que também não me criem problemas. Precisamos marchar unidos, sem transformar aliados em adversários”, pontuou. “A disputa deve ser contra os de fora, não contra quem está conosco”.

Olha o Sebrae/SE!

A superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, participou da 45ª edição do programa Sergipe é Aqui, realizada no município de Simão Dias — cidade com um significado afetivo para a gestora, por ser o berço de sua família. O programa, promovido pelo Governo do Estado, tem se consolidado como uma ferramenta essencial de aproximação entre a administração pública e a população sergipana.

Priscila Felizola I

Durante sua participação, Priscila destacou a importância da interiorização das ações do Sebrae, uma das marcas da sua gestão, com foco na geração de emprego e renda. A superintendente ressaltou ainda a conexão entre as iniciativas da instituição e as políticas públicas estaduais, ambas voltadas à descentralização de serviços e valorização das potencialidades locais, se aproximando, cada vez mais, da população.

Priscila Felizola II

“Nossa querida Simão Dias recebeu de braços abertos todas as ações do Governo de Sergipe. Uma verdadeira demonstração de cuidado, presença e compromisso com quem mais precisa. A presença do Sebrae em eventos como o Sergipe é Aqui é uma forma de fortalecer nossa missão de promover o desenvolvimento econômico em todas as regiões do estado. Estar em Simão Dias é um reflexo do quanto acreditamos no potencial dos municípios e no poder de transformação que o empreendedorismo pode ter na vida das pessoas”, afirmou a superintendente.

Priscila Felizola III

Com uma trajetória marcada pela busca pela inclusão econômica e pelo desenvolvimento sustentável, Priscila Felizola vem consolidando sua liderança no Sebrae com o objetivo de fortalecer a presença da instituição em todos os cantos do estado, priorizando ações que resultem em impacto positivo para os pequenos negócios e para a economia sergipana. A união de esforços entre as ações do Sebrae e do Governo de Sergipe busca não apenas fortalecer a economia regional, mas também impactar os empreendedores sergipanos e ampliar as oportunidades de desenvolvimento no interior do estado.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) denunciou a situação triste enfrentada pela comunidade do Povoado Lagoa Redonda em Porto da Folha. A falta de água tem afetado muito a região e os moradores realizaram uma manifestação ontem para reivindicar providências ao governo.

Georgeo Passos II

“São vários dias sem água no povoado. Os moradores fizeram um protesto, inclusive, o vídeo está circulando nas redes sociais”, informou Georgeo, ao reproduzir em plenário a fala de um representante da comunidade durante a manifestação. No vídeo, o morador diz que a comunidade está sem abastecimento de água há mais de 20 dias, enquanto uma caixa d’água está cheia, derramando e gerando desperdício.

Georgeo Passos III

Georgeo pediu ao Presidente da Deso para resolver a situação o quanto antes, amenizando assim o sofrimento dos sertanejos. “As pessoas reclamam muito. Alguns estão confiando na Iguá, empresa que está assumindo o serviço de distribuição de água no estado, mas ainda hoje diversas localidades em Sergipe permanecem sem o abastecimento correto de água”, relatou Passos.

Monte Alegre

Em Monte Alegre a situação também é semelhante. “Recebi a informação do vereador Tonda Taxista que várias localidades de Monte Alegre estão há dias sem o fornecimento de água. Faço aqui um apelo ao Governo do Estado para resolver essa situação, que tem afetado muito os moradores do sertão”, disse Georgeo.

Educação de Aracaju I

Nos primeiros 100 dias de gestão, a Educação de Aracaju retomou obras que estavam paradas em unidades de ensino e outras que deveriam ter sido concluídas até dezembro de 2024; aproximou as escolas das comunidades por meio de encontros e projetos, reduziu gastos e ampliou a oferta de matrículas para alunos da Educação Especial, aumentando também o número de contratações de cuidadores por escola. Os dados mostram um avanço significativo na educação pública e boas previsões para este ano.

Educação de Aracaju II

Para melhor desenvolver as atividades pedagógicas nas escolas municipais da capital sergipana, a Secretaria Municipal de Educação de Aracaju já disponibilizou para as 79 unidades de ensino da cidade o planejamento e a documentação necessária para o Programa de Repasse de Recursos Financeiros (Prefin). O valor de R$1.483.334,10 foi dividido entre as unidades escolares, sendo utilizado na realização de atividades pedagógicas, compra de mobília e aquisição de instrumentos necessários para as atividades escolares, conforme a necessidade de cada unidade escolar.

Educação de Aracaju III

Um total de 2.351 protetores faciais de acrílico e 2.408 calças foram doados às Secretarias de Saúde e Assistência Social, respectivamente. Os itens estavam guardados na Coordenadoria de Material e Patrimônio (Comap) há muitos anos e foram entregues para uso imediato: “Os nossos uniformes escolares, devido à temperatura, são mais leves, e por isso essas calças não podem ser entregues aos alunos. Mas precisamos dar um destino a essas roupas, pois sabemos que há muita gente precisando”, explicou Edna Amorim.

Obras retomadas

As equipes da Semed e da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) acompanham de perto as atividades das empresas responsáveis, verificando cada detalhe para evitar atrasos nas reformas das escolas. Segundo o arquiteto da Secretaria da Educação, Rodolfo dos Anjos, a obra da Escola Maria Givalda está com mais de 95% de conclusão. Em breve o prédio será entregue, permitindo o retorno das aulas com acessibilidade e climatização. O investimento na obra é de R$4.352.888,47.

Reforma

“A obra da Escola Maria Givalda é uma das 11 em andamento. Foi iniciada em julho de 2023, com previsão de entrega para 2024, mas devido ao atraso da gestão anterior, a entrega será no primeiro semestre de 2025”, explicou o arquiteto. Durante o período de reforma, os alunos da Escola Maria Givalda não ficaram sem aula. A atual gestão se preocupou em garantir o cumprimento do calendário escolar, inclusive com transporte, para evitar prejuízos aos estudantes e suas famílias. Eles estão sendo atendidos na Escola Deputado Jaime Araújo e em um anexo da antiga Escola Monsenhor João Moreira Lima, ambas no bairro Soledade, o que facilita o deslocamento.

Olha o MPC/SE!

O Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC-SE) solicitou ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) uma diligência para verificar a regularidade na contratação direta de artista no valor de R$ 970 mil pela Fundação Aperipê. A representação será encaminhada ao conselheiro da área, Luiz Augusto Ribeiro, para averiguar o atendimento dos requisitos formais e procedimentais da Lei de Licitações. A propositura foi formada após uma publicação feita no Diário Oficial do Estado de Sergipe no dia 7 de abril sobre a contratação do DJ Alok.

Show de Alok

O artista está previsto para se apresentar no município de Itabaiana, em um festival deste ano. No documento, o MPC-SE pede averiguação envolvendo a análise em pontos específicos, como a justificativa de preços, publicação no portal nacional, contratação de bens acessórios do show, pagamento antecipado previsto no contrato e, inclusive, justificativa técnica específica para a escolha da contratação. A propositura fundamenta-se nas competências do TCE quanto ao controle de economicidade e legitimidade das despesas públicas.

E o Aloque, MP/SE?

Aproveitando o ensejo, já que o MPC/SE está “de olho” na contratação do show do DJ Alok, em Itabaiana, o Ministério Público Estadual bem que poderia dar uma verificada nas condições dispensadas, por anos, da comunidade que vive no Aloque, o “primo pobre” em Aracaju. Providências precisam ser tomadas naquela região e os moradores clamam por atenção do poder público…

Netinho Guimarães I

Uma indicação do parlamentar, aprovada na Alese, será encaminhada ao governador Fábio Mitidieri uma solicitação ao Governo para que viabilize a pavimentação da estrada do povoado Borda da Mata, no município de Canhoba, bem como a implementação das sinalizações vertical e horizontal devidas. A indicação após sua aprovação na Sala das comissões será enviada ao poder executivo.

Netinho Guimarães II

Segundo o parlamentar, a ação garantirá mais acesso da população e motoristas que dependem da via para deslocamento e a serviços essenciais. “Investir em melhorias nas estradas é garantir acesso, dignidade e segurança para quem vive e produz em Canhoba. Estamos atentos às demandas da população e buscamos soluções junto ao governo do estado”, justificou.

Alô Lagarto!

A cidade de Lagarto está prestes a viver uma transformação histórica. As obras de expansão da rede de gás natural, realizadas pelo Governo do Estado, através da Sergipe Gás S/A (Sergás), avançam em ritmo acelerado e prometem inaugurar um novo ciclo de desenvolvimento econômico para o município e toda a região.

Gasoduto da Sergás

A obra, orçada em R$ 1.159.851,87, contempla a instalação de um gasoduto que, inicialmente, ligará a estação de descompressão à unidade da Indústria Maratá, empresa âncora do projeto. O fornecimento será feito através do modal Gás Natural Comprimido (GNC), transportado por caminhões. Após chegar ao município, o gás será descomprimido na estação e injetado na tubulação que abastecerá a Maratá.

Alan Lemos

De acordo com o diretor-presidente da Sergas, Alan Lemos, a obra representa o início de uma nova era energética para Lagarto e para o interior sergipano. “Esta iniciativa atende ao objetivo do governador Fábio Mitidieri de promover mais desenvolvimento para Sergipe. A chegada do gás natural cria as condições necessárias para atrair novos investimentos, fortalecer a economia local e gerar ainda mais oportunidades para a população da região”, destaca.

Vacinação antirrábica I

Desde o dia 21 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), tem promovido uma ampla campanha de vacinação antirrábica em Aracaju. Em pouco mais de um mês, 3.142 cães e gatos já foram imunizados contra a raiva, uma das doenças mais graves que acometem os animais e podem ser transmitidas aos humanos. Para viabilizar essa ação, a UVZ mobilizou 2 veterinários, 5 vacinadores e 1 profissional de apoio operacional.

Vacinação antirrábica II

A estratégia da UVZ inclui visitas itinerantes a bairros da capital e a instalação de postos em locais de grande movimentação. Neste fim de semana, a ação ganhou visibilidade ao integrar a campanha de adoção de cães e gatos no Shopping Jardins, organizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA). A SMS já prepara novas etapas em outros pontos estratégicos da cidade. Ainda em abril, outra ação está prevista em um shopping da capital. A expectativa é superar a marca de vacinação dos anos anteriores, reforçando o compromisso com a saúde pública e o bem-estar animal.

Fernanda Farine

“A parceria com a SEMA foi essencial para o sucesso dessa etapa. Em dois dias, conseguimos vacinar 201 animais e realizar 51 consultas veterinárias gratuitas, além de 20 testes para leishmaniose”, destacou Fernanda Farine, gerente da UVZ. Segundo ela, o trabalho conjunto amplia o alcance da campanha e reforça o cuidado integral com a saúde animal.

Laércio Oliveira I

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou o projeto que oficializa o cordão com desenhos de borboletas para identificar pessoas com epidermólise bolhosa. O projeto é do senador Laércio Oliveira (PP), recebeu relatório favorável do senador Weverton (PDT-MA) e agora segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais (CAS). O texto aprovado esclarece que o uso dos cordões de identificação é opcional, de modo que sua ausência não pode prejudicar o exercício de direitos e garantias legais. Ao mesmo tempo, a posse do cordão não dispensa a apresentação de documento comprovando a condição, se isso for solicitado.

Laércio Oliveira II

O projeto aprovado também determina ao poder público que divulgue esses símbolos e os direitos associados a eles. A epidermólise bolhosa (EB) é uma doença genética rara que torna a pele extremamente frágil, fazendo com que ela forme bolhas e feridas ao mínimo contato ou atrito. A condição é crônica, não tem cura e requer cuidados específicos diários. Citando dados da Associação Debra Brasil, organização que busca dar suporte àqueles que têm a doença, Weverton informa, no relatório, que há cerca de 2.300 pessoas com epidermólise bolhosa no Brasil.

Laércio Oliveira III

“É comum que essas pessoas passem por situações constrangedoras, como entrar em um local e perceber que as pessoas se afastam, temendo, por ignorância, estarem diante de uma doença contagiosa. Olhares e comentários preconceituosos fazem parte do cotidiano. Assim, por conta desse preconceito, muitas ‘borboletas’ — como são carinhosamente chamadas as pessoas com a doença — acabam se isolando e evitando o convívio social”, afirma o relator. O parecer foi lido na comissão pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM).

AjuPrev

Dentro da programação dos 100 dias de governo da prefeita Emília Corrêa, o Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev), está lançando o projeto de acolhimento “Viver Bem Mais”. As ações serão desenvolvidas pelo recém-implantado Núcleo Psicossocial do instituto, pensando no público atual e nos futuros aposentados. O núcleo tem como coordenador o psicólogo Wagner Mendonça, e contará ainda com a psicóloga Simone Barbosa e a especialista e legislação previdenciária, Helena Santana.

Wagner Mendonça

“Seguindo a orientação da atual gestão municipal, o AjuPrev está iniciando um trabalho de conhecer mais de perto as demandas dos beneficiários, promovendo um atendimento humanizado. A proposta é que possamos olhar melhor para as pessoas, integrar ações e entregar resultados mais sólidos. É fazer um acolhimento para auxiliá-los e colocar o instituto à disposição para orientá-los sobre seus benefícios, esclarecendo dúvidas e outros assuntos”, ressalta Wagner Mendonça. O coordenador tem acompanhado visitas da equipe do setor de Relacionamento, para fazer a Prova de Vida de beneficiários que não realizaram dentro do prazo estabelecido.

Viver Bem Mais

No projeto “Viver Bem Mais”, estão previstas ações para o público pré-aposentadoria, que irão desde educação previdenciária, financeira e jurídica; ansiedades e expectativas com a aposentadoria, e hábitos e qualidade de vida. “A proposta é que essas pessoas comecem a pensar na aposentadoria e a planejá-la melhor, desde as finanças bem como a mudança de hábito e adequação da rotina diária à realidade de aposentado, para que tenham uma vida com sentido e propósitos. Esse trabalho envolve também conhecer a rede de apoio familiar e afetiva deles”, explica o coordenador do Núcleo Psicossocial do AjuPrev.

Luciano Paz

“Queremos saber as dificuldades que enfrentam no dia a dia para orientá-los no que for possível. O projeto prevê a parceria com outros órgãos públicos, o Terceiro Setor e instituições terciárias. O Viver Bem Mais foi elaborado, seguindo as diretrizes da prefeita Emília Corrêa, que quer uma gestão próxima da população”, informa o diretor-presidente do AjuPrev, Luciano Paz. O trabalho envolve uma busca ativa de beneficiários com necessidade de auxílio para a criação de cadastro com as pessoas assistidas.

Zoe X em Aracaju I

A escritora Zoe X faz mais uma parada em sua The Trevas Tours, turnê de lançamento do livro “Amor Profano”. Dessa vez na livraria Leitura do RioMar Shopping Aracaju, no sábado (26), às 14h. O evento é aberto ao público e promete momentos inesquecíveis com a autora. Zoe X é conhecida pelos leitores como uma das autoras mais importantes no mercado independente, principalmente com o gênero Dark Romance. Seu livro com a editora Faro, traz um romance contemporâneo, cheio de cenas apimentadas.

Zoe X em Aracaju II

A ida da escritora a Aracaju acontece atendendo ao pedido das leitoras: foram mais de 400 pessoas lotando as redes da loja. O sucesso fez com que o destino fosse incluso na turnê oficial do evento que começou pela Livraria Drummond em São Paulo, já passou pela Bahia, Campinas e promete chegar no Rio de Janeiro em breve. “Estou muito animada em realizar mais esse encontro com minhas leitoras. As viagens estão sendo emocionantes e cada contato com elas é único e especial“, conta Zoe X.

Zoe X em Aracaju III

Com quase 10 anos de carreira, Zoe X vive integralmente de escrita e conta com uma vasta equipe para dar suporte em sua carreira. Com tiragem inicial de 20 mil exemplares, a Faro apostou na autora que já é uma das mais vendidas na Amazon, e liderou a lista dos mais vendidos na categoria na semana de pré-venda. Atualmente ocupa a 3ª posição. A obra teve tiragem inicial de 20 mil exemplares quase esgotada e a editora já aguarda a chegada de uma nova edição.

