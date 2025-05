Descaso! Sergipanos se revoltam com serviços do IPESAÚDE e da IGUÁ!

O governo de Fábio Mitidieri (PSD) “inunda” as redes sociais sergipanas de boas novas e cenários positivos da gestão Estadual. Com a proximidade da abertura dos tradicionais festejos juninos, o Poder Executivo tem se esforçado em monitorar a montagem da estrutura do “Arraiá do Povo”, na Orla de Aracaju, intensificando a ansiedade da população para o início das festas, com grandes espetáculos de artistas consagrados nacionalmente.

É inegável o esforço concentrado do governo do Estado para fortalecer o turismo sergipano com a realização dos festejos juninos, movimentando toda a cadeia produtiva e este colunista aprova os investimentos que estão sendo realizados. Mas é importante dizer, também, que “a festa acaba”, ou seja, tem “prazo de validade” estabelecido e a gestão terá continuidade nos meses vindouros, principalmente para os mais pobres, aqueles que mais precisam do poder público.

Tudo é importante, mas Saúde é algo fundamental, por exemplo. E por mais que o governo de Fábio Mitidieri tente propagar que é exitoso dentro de uma espécie de “mundo da fantasia”, quando olhamos para “fora da caixinha” percebemos facilmente que a realidade vem à tona. Os serviços prestados pelo IPESAÚDE, por exemplo, sinalizam profundo desrespeito da gestão estadual com o funcionalismo público! Beira ao descaso! Este colunista recebe denúncias com frequência!

Servidores reclamam que não conseguem agendar a realização de exames, que esperam por meses por consultas e que determinados procedimentos cirúrgicos não têm qualquer previsão! E o pior: segundo o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), a Assembleia Legislativa de Sergipe aprovou, por maioria, uma proposta que reajustou em mais de 50% os valores do plano do funcionalismo, mas a prestação dos serviços continua sendo muito insuficiente!

Mas o descaso não perdura apenas na Saúde! Chega a ser revoltante a realidade da prestação dos serviços da Iguá, grupo privado que pagou muito caro pela concessão de parte dos serviços que vinham sendo prestados por décadas pela DESO. O que já era ruim, parece ter piorado desde que parte da estatal foi vendida pelo governo de Fábio Mitidieri. Diversas cidades do interior sergipano e até bairros da capital estão desassistidas, com o fornecimento de água (um bem essencial) comprometido…

O investimento e a preocupação do governo do Estado com o Arraiá do Povo, por exemplo, destoam de algo que é essencial: prestação dos serviços de Saúde e o fornecimento de água! A Alese e o Ministério Público não podem se omitir diante de tanto descaso! O povo sergipano está revoltado, tem reclamado e quer ser ouvido. As faturas do IPESAÚDE e da IGUÁ estão chegando nas residências, mas os serviços não! Tudo é importante na gestão pública, mas algumas coisas são fundamentais…

Segundo o deputado estadual Georgeo Passos, há uma cobrança abusiva da IGUÁ em Estância: a taxa de ligação de água, que com a SAAE não passava de R$ 100, agora sob o controle do grupo empresarial estaria ultrapassando aos R$ 520! “A gente já percebe a diferença no tratamento, uma tarifa abusiva!”.

“Se durante a venda da DESO ficou acordado que não poderia ter aumento, por qual motivo o valor para instalação/ligação de água subiu tanto? Queremos uma resposta do Governo do Estado, IGUÁ e órgãos responsáveis”, cobrou o deputado Georgeo Passos. Com a palavra o governo Fábio Mitidieri…

Carro-pipa no Brito

A IGUÁ Sergipe entrou em operação recentemente com o discurso que melhoraria a prestação dos serviços de fornecimento de água nas residências sergipanas. Em Campo do Brito, após cinco dias com o serviço comprometido, a “solução” encontrada para atender a população foi disponibilizar carros-pipa para minimizar o problema. Quem diria que os caminhões voltariam à cena atualmente…

Caos em Itaporanga

Outra cidade onde a população anda “enfurecida” com a IGUÁ e o governo de Fábio Mitidieri é Itaporanga d’Ajuda! São dias consecutivos sem água nas torneiras e quem procura respostas da empresa no município encontra “portas fechadas”! Funcionários “disponibilizam” um e-mail para contato! Revoltados, os moradores “inundam” (SIC) as redes sociais com reclamações para a empresa e o governador…

Vazamentos em Porto da Folha

No Alto Sertão as reclamações se acumulam em relação à venda da DESO para a IGUÁ pelo governo de Fábio Mitidieri. Nas redes sociais, a população de Porto da Folha diz que os serviços que eram ruins, agora estão piorando e denunciam diversos vazamentos detectados pelo município, além do aumento da fatura…

Protesto em Canindé

Já em Canindé do São Francisco, a população se revoltou com a falta de água nas torneiras e promoveu uma manifestação próximo à entrada da cidade. A IGUÁ “tentou justificar” falando em “manutenção”, mas os moradores que ficaram mais de uma semana sem água dizem que é “a mesma desculpa que a DESO dava!”, ou seja, não mudou nada, está tudo IGUAL…

Laércio Oliveira

O senador Laércio Oliveira (PP) participou de um evento em Aracaju promovido pelo Fórum Empresarial de Sergipe, que recebeu a visita do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Durante a programação, Laércio foi entrevistado pelo programa de rádio Jornal Sergipe Verdade e comentou temas de relevância nacional, como o escândalo envolvendo o INSS e a condução do governo federal.

Fraude no INSS

Em sua fala mais contundente, o senador repudiou o esquema de fraudes que atingiu aposentados e pensionistas no país. Embora tenha optado por não assinar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, Laércio reforçou que sua posição não significa omissão. “Mexeu com os aposentados, mexeu com a sociedade toda. Meu voto é para prender todos os envolvidos e que o governo devolva o dinheiro dos aposentados”, afirmou. O senador também incentivou a população a buscar seus direitos: “Você que é aposentado, procure o INSS”.

Sobre a CPMI

Laércio justificou sua ausência na lista de assinaturas da CPMI dizendo que não vê efetividade nessas comissões. “Não deixo assinatura em nenhuma CPI porque, para mim, elas viraram palanques eleitorais. Qual foi a CPI que trouxe um resultado concreto?”, questionou.

Critica para Lula

O senador aproveitou ainda para criticar a gestão do presidente Lula, a quem classificou como “perdido” em diversas áreas. “É um governo muito ruim, que vem se perdendo em escândalos sucessivos, como esse do INSS. Além disso, falha em áreas essenciais como economia e meio ambiente. A sociedade esperava uma dinâmica muito diferente”, pontuou. Questionado sobre a recente pesquisa que aponta 40% de aceitação popular ao governo, Laércio foi enfático: “Não acredito nessa pesquisa. Para mim, a rejeição é muito maior”.

Com Caiado

A visita de Ronaldo Caiado, que já lançou sua pré-candidatura à Presidência da República para 2026, também foi pauta da entrevista. Laércio ressaltou que a presença do goiano em Sergipe simboliza o fortalecimento de um novo cenário político nacional. “Ele entendeu que era o momento de visitar o Brasil inteiro e apresentar suas propostas. A política é boa quando oferece à sociedade várias opções de bons nomes”, declarou.

União Progressista

Por fim, ao comentar a federação entre União Brasil e Progressistas, Laércio explicou que em Sergipe não há comando único, já que ambos os partidos possuem dois parlamentares federais. Ele também elogiou possíveis nomes ao Senado em 2026, como Rodrigo Valadares e Edvaldo Nogueira. “Edvaldo esteve no meu gabinete em Brasília. É meu amigo, concluiu.

Márcio Macedo I

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, será condecorado com a Ordem de Rio Branco, no grau de Grã-Cruz, a mais alta honraria do Estado brasileiro. A lista com os nomes dos agraciados foi publicada, na quinta-feira (22), no Diário Oficial da União, em decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A honraria será entregue na próxima terça-feira (27), em Brasília.

Márcio Macedo II

A comenda é dirigida a pessoas, instituições, corporações militares ou empresas que tenham prestado serviços ou sejam dignas de méritos considerados excepcionais. Entre os agraciados no grau de Grã-Cruz estão, também, o cantor e compositor Milton Nascimento, os governadores Jerônimo Reis (Bahia), Rafael Fonteles (Piauí) e Clécio Luís Vieira (Amapá), o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, e o ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).

Márcio Macedo III

“Recebo a honraria com muita alegria pelo reconhecimento do trabalho, ao longo da minha trajetória política e, especialmente, neste momento de reconstrução dos instrumentos de diálogo do governo com o povo brasileiro e de participação social, através da Secretaria-Geral da Presidência. Ao mesmo tempo, recebo esta comenda com a humildade de quem sabe que ainda tem muito trabalho a ser feito nessa busca de restabelecer, de recolocar as mãos do povo ao lado das mãos do governo na hora de decidir os rumos do país”, afirmou o ministro Márcio Macêdo.

Yandra Moura I

Durante a Marcha dos Prefeitos 2025, realizada essa semana em Brasília, a deputada federal Yandra Moura (União), presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, recebeu em seu gabinete dezenas de prefeitas e prefeitos de Sergipe. A parlamentar atendeu a todos sem distinção, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento dos 75 municípios do estado.

Yandra Moura II

Yandra destacou que os projetos mais importantes nascem nos municípios, a partir das necessidades reais da população. “As demandas chegam de quem vive nas cidades, nas zonas rurais. Aqui, a gente detalha esses projetos e vai em busca dos recursos. Saúde, infraestrutura urbana, assistência social e maquinários são sempre prioridade”, afirmou.

Yandra Moura III

Reconhecida como deputada municipalista, Yandra fez questão de abrir as portas do seu gabinete para todos os gestores sergipanos, que compareceram em peso acompanhados de secretários e vereadores. O espaço foi preparado especialmente para a ocasião, com comidas típicas e bandeirolas coloridas, celebrando a cultura junina do estado.

Yandra Moura IV

“Tenho o maior prazer em conhecer os projetos de cada município, de cada canto de Sergipe. Aqui é o gabinete do povo sergipano, sempre de portas abertas. Se for para melhorar a vida do nosso povo, terá sempre vez”, declarou a deputada. O encontro foi marcado pelo diálogo direto, troca de ideias e alinhamento de prioridades, fortalecendo o elo entre o mandato da parlamentar e os municípios sergipanos.

