Desmoralizado pelo Congresso, Lula quer “arrastar” o STF para a crise!

Por Habacuque Villacorte

No início de Maio passado, este colunista escreveu o artigo “Lula é a ‘Rainha da Inglaterra’ em País ‘governado’ pelo STF e o Congresso”. Críticos do governo do presidente Lula (PT), evidentemente, adoraram a narrativa; por sua vez, adoradores do atual governo ficaram extremamente incomodados e irritados, questionando a avaliação feita naquele momento, que estava retratando um cenário logo após o escândalo do INSS e a queda do ministro Carlos Lupi.

Quase dois meses depois a leitura do cenário político é a mesma! Temos um governo Lula sem apoio político, sem projeção de futuro, um “barco à deriva” que acaba de ser humilhado, desmoralizado pelo Congresso Nacional, de joelhos para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal que lhe impuseram, nessa quarta-feira (25), uma derrota dolorosa derrubando o decreto do governo Lula que aumentou o IOF, algo que não acontecia na relação Legislativo e Executivo desde 1992.

Na Câmara dos Deputados foram 383 votos favoráveis à derrubada do decreto contra apenas 98 contrários. Um vexame para o governo Lula! Teve até petista votando “errado” (SIC) contra o presidente da República! Fruto da falta de articulação política, de diálogo e de um bom relacionamento com o Congresso Nacional. O “Lula 3” está dentro de um cenário completamente diferente do que tivemos nos dois primeiros governos do Partido dos Trabalhadores.

Entre os sergipanos, Thiago de Joaldo (PP), Gustinho Ribeiro (Republicanos), Nitinho (PSD), Delegada Katarina (PSD), Yandra Moura (União), Rodrigo Valadares (União) e Ícaro de Valmir (PL) votaram para derrotar o governo Lula; apenas o deputado João Daniel (PT) votou a favor pela manutenção do decreto. Votação ratificada, simbolicamente, pelo Senado Federal, mesmo com os protestos de aliados do presidente da República.

Como uma “Rainha da Inglaterra”, a decisão deixou explícita a realidade de um presidente que, além de não governar, na prática não tem poder de decisão, parece inerte diante de sua incapacidade administrativa. Mas o País, neste momento, não está sendo “governado” apenas pelo Congresso, mas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em atitude desesperada, diante da derrota “acachapante”, agora Lula está sendo “orientado” pelo ministro Fernando Haddad a judicializar a derrota acionando o STF.

Sem respaldo popular governando um País com juros altíssimos, com preços elevados e com os brasileiros sem poder de compra, Lula pode tensionar ainda mais a relação com o Congresso Nacional chamando o STF para uma “guerra” (está na moda) que não é dele! Logo o Supremo que já divide opiniões entre os brasileiros e que parece que vai ser “puxado” para mais uma crise! Resta saber como irão se comportar os magistrados diante de uma “embarcação velha e cansada”, que já começou a afundar…

Veja essa!

Há em Sergipe uma polêmica em andamento por conta das falas do advogado do homem que atirou contra um veículo em Areia Branca e o disparo vitimou uma criança com apenas dois anos. O fato de o profissional fazer a defesa do seu contratante, é uma prerrogativa da advocacia e, mesmo com este colunista discordando da legislação, é preciso respeitar o princípio da ampla defesa. Vale o que está escrito…

E essa!

Agora foi totalmente descabido o vídeo gravado pelo advogado, “zombando” das pessoas que, como ele mesmo tem dito, “romantizando uma briga de trânsito”. Falar em ir ao forró, beber tranquilamente e diminuir os críticos que não têm dinheiro, é diminuir a própria função e importância de um profissional do Direito. Não podemos, jamais, “normalizar” uma tragédia que vitimou uma criança inocente e a fala foi infeliz.

Pedir desculpas

O advogado em questão poderia usar os mesmos veículos de comunicação e suas redes sociais que usou para “menosprezar” as pessoas que estão indignadas e pedir desculpas. Ele tem todo o direito de aceitar a causa e fazer a defesa do seu contratante, mas em um mundo tão conflitante, onde a violência parece prevalecer, o profissional do Direito, mesmo com todas as suas qualificações, poderia evoluir como ser humano…

“Sociedade doente”

Em tempos de redes sociais, onde as pessoas monitoram tudo, onde não se tem mais privacidade para namorar, viver e curtir com os amigos, há também os “julgamentos da internet”. Precipitados ou não, equivocados ou não! Vivemos em uma “sociedade adoecida”, onde as famílias transferem suas responsabilidades para as escolas e para o mundo, esquecendo que a verdadeira “Educação” se aprende em casa…

Precisam evoluir!

Neste mercado competitivo com que nos deparamos, temos grandes profissionais nas mais diferentes áreas, inclusive no Jornalismo, que são eficientes e muito bem remunerados nas atividades que eles sonharam e se propuseram a empreender, mas que carecem de evolução, de mais humanidade, de sentir e saber conviver com a dor do próximo. Os sábios ensinam: “cada um sabe onde o calo aperta!”. Felizmente ainda tem muita gente bem-sucedida e com esse espírito de humanidade assim no mundo…

Educação no trânsito

Sem querer fazer a defesa de ninguém, mas diante das falas do advogado, ainda sobre a tragédia em Areia Branca, como é necessário que tenhamos mais equilíbrio e educação no trânsito! E quando se fala sobre isto, há quem fale em álcool, drogas ou outras substâncias que não combinam com a direção. Mas a discussão vai muito além: a pressa, a falta de mobilidade, a falta de investimentos, a falta de Educação, a falta de equilíbrio emocional. Tudo isso precisa ser estudado e discutido. Uma colisão ou discussão no trânsito jamais justificará a perda de uma vida, de um inocente…

Exclusiva!

De olho no fortalecimento do Alto e Médio Sertão sergipano, estão alinhando uma parceria política para as eleições de 2026, o deputado estadual Chico dos Correios (PT), que buscará a reeleição, e o ex-deputado Heleno Silva (Republicanos) que trabalha tentar seu retorno para a Câmara Federal no próximo ano. “Vamos buscar o fortalecimento de uma região esquecida e negociada. Hoje as pessoas do Sertão estão amadurecidas politicamente”, celebra Heleno Silva, confirmando a parceria.

Executivo x Legislativo

Este colunista entende e respeita a independência do Poder Legislativo, no caso a Câmara Municipal de Aracaju, mas enquanto o Congresso Nacional entra em conflito com o Executivo e defende o diálogo, não soa bem o presidente da CMA, vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), usar a tribuna para defender seus colegas de parlamento (o que está correto), mas em tom de ameaça em relação à gestão da prefeita Emília Corrêa (PL).

“Gabinete do ódio”

Em seu discurso, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju disse que existe um “gabinete do ódio” focado em atacar os parlamentares e que a prefeita Emília Corrêa “tem conhecimento e não faz nada!”. Apesar de não “vestir a carapuça”, mas ser um defensor das “liberdades”, este colunista vai sempre elogiar a CMA quando devido e criticará quando necessário, sem ser “direcionado” por ninguém! A fala do vereador pode ser confundida com censura, mesmo que não seja sua intenção…

Críticas & elogios

Os vereadores foram eleitos pelo voto soberano do povo e são “invioláveis” na tribuna, onde estão imunes, mas não são intocáveis ou livres de pressões externas. Podem exercer suas atividades, cobrando, orientando e até elogiando com total autonomia. Mas a mesma sociedade que elogia quando acertam, também é soberana para criticar quando não concordar com o parlamento. Faz parte do jogo! As falas de Ricardo Vasconcelos não soam bem e, na vida pública, é preciso ter cuidado com os vetos…do povo!

Fábio Meireles I

O vereador Fábio Meireles (PDT) ocupou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju para questionar a falta de medicamentos na rede básica municipal de Saúde, tais como, gliclazida, medicamento indicado no tratamento da diabetes e fenitoína, anticonvulsivante que serve para controlar epilepsia, além de repoflor, que regula a flora intestinal.

Fábio Meireles II

O parlamentar deseja garantir o acesso contínuo e adequado aos medicamentos essenciais, assegurando o bem-estar dos pacientes afetados por essa carência na saúde pública em Aracaju. O parlamentar também recordou a cobrança que fez, devido à falta de transporte para pacientes do CER II – Centro Especializado em Reabilitação, no bairro Siqueira Campos. Ainda em sua fala, Fábio Meireles informou que foi notificado com a informação sobre a regularização do transporte a partir do dia 25 de junho.

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde falou sobre o trabalho dos catadores de material reciclável nos festejos juninos, e as políticas públicas em prol desses trabalhadores. “Quero parabenizar o governador Fábio Mitidieri e a secretária de Estado da Assistência Social e Cidadania (SEASC), Érica Mitidieri pela implantação do Espaço Acolher. Uma área dedicada a receber os catadores e seus filhos, para que os pais possam ir trabalhar e deixá-los em segurança e com todo conforto. Quando encerram seu trabalho, os trabalhadores podem descansar e retornar para suas casas com a remuneração do dia”, explicou o vereador.

Breno Garibalde II

Ainda segundo o parlamentar, os catadores também têm no Forró Caju, mais um espaço de trabalho. Um container da Care foi implantado no espaço da festa, para que os catadores façam a coleta de material reciclável, entreguem no container e recebam na hora pelo trabalho. “Essa é uma iniciativa que eu cobrei muito na legislatura passada, conseguimos implantar em alguns eventos e agora a gente vê isso acontecendo como política pública. Isso é muito bom para esses trabalhadores, que exercem um papel fundamental na nossa cidade. Hoje esse material está virando emprego e renda para muita gente. Que essa iniciativa possa ser ampliada cada vez mais”.

São João em SC

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) passou São João em São Cristóvão, sua cidade. Ele acompanhou as celebrações tradicionais de São Cristóvão, incluindo o casamento de tabaréu e a festa do Mastro. A agenda incluiu presença em novenários e arraiás locais, reforçando seu vínculo com a população. “São Cristóvão é onde moro e tenho minhas raízes, não abro mão de celebrar nossas tradições”, disse o parlamentar.

Netinho Guimarães

Quem também está aproveitando os festejos juninos é o deputado estadual Netinho Guimarães (PL). Ele destaca a realização da Vila do Forró 2025, em Japoatã, com uma programação recheada de grandes atrações, muita tradição e forró pé de serra. “Foi uma festa inesquecível para moradores e visitantes”, destacou o deputado, que esteve ao lado do prefeito do município, Cláudio Dionísio (Careca da Samam), autoridades estaduais, municipais, amigos e populares.

Alessandro Vieira I

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado aprovou, o Projeto de Lei 4472/2020, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB), que prevê o aumento das penas para crimes cometidos contra idosos em situação de hipervulnerabilidade, ou seja, aqueles com 80 anos ou mais, ou com algum tipo de deficiência física ou mental que os impeça de manifestar sua vontade.

Alessandro Vieira II

O projeto altera o Código Penal e o Estatuto do Idoso para estabelecer um aumento de até um terço nas penas para crimes cometidos contra esse grupo, reconhecido como especialmente vulnerável diante da violência e da negligência. “Quanto maior a vulnerabilidade, maior tem que ser a proteção. Nosso objetivo é garantir mais segurança, dignidade e justiça para quem já contribuiu tanto com a sociedade e agora precisa do amparo do Estado”, destacou o senador Alessandro Vieira.

Alessandro Vieira III

A proposta, que é resultado de um trabalho conjunto com o delegado da Polícia Civil de Sergipe e professor Gabriel Nogueira, também prevê reforço em direitos já estabelecidos, como a gratuidade no transporte público e o atendimento prioritário em instituições públicas e privadas. O foco principal, no entanto, é o endurecimento das punições para autores de crimes como violência física, maus-tratos, abandono, estelionato e apropriação indevida de benefícios, quando cometidos contra idosos hipervulneráveis.

Alessandro Vieira IV

“Não é aceitável que crimes bárbaros contra pessoas idosas continuem sendo tratados com brandura. Precisamos de leis mais firmes para proteger quem mais precisa. Essa é uma resposta da sociedade, por meio do Congresso, contra a covardia e a omissão”, afirmou o senador. Segundo dados do Disque 100, canal do Ministério dos Direitos Humanos, a violência contra pessoas idosas segue crescendo no Brasil, com destaque para os casos envolvendo negligência, abandono e exploração financeira. Os idosos com mais de 80 anos e aqueles com dificuldades cognitivas estão entre os mais atingidos.

