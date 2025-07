Dificilmente um agrupamento elegerá dois senadores no próximo ano

Por Habacuque Vilacorte

As movimentações políticas estão aquecidas em Sergipe e quem está pensando em buscar a eleição (ou reeleição) no próximo ano já está “costurando” apoios pelo interior, construindo alianças com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias. Uma das disputas mais acirradas previstas para 2026 certamente passará pelas duas vagas de senador da República. Os mandatários Alesandro Vieira (MDB) e Rogério Carvalho (PT), não estão entre os “favoritos”, mas não podem ser ignorados.

Em 2018 quando venceram a eleição, o cenário político não era tão diferente, considerando que tínhamos a mesma polarização entre Direita e Esquerda, mas Alessandro foi muito beneficiado “pegando carona” na “onda Bolsonarista” e mesmo sem qualquer favoritismo, surpreendeu na reta final da campanha e teve uma votação assustadora, contrariando todos os institutos de pesquisa. Rogério também não favoritava e certamente pela concentração de votos da oposição a Jair Bolsonaro.

Olhando o cenário atual, Alessandro perdeu quase que completamente o apoio do eleitor mais conservador e de Direita, após sua mudança de postura no Congresso contra o governo Bolsonaro e se alinhando em muitas pautas do governo Lula (PT). Eleito na oposição, hoje o senador adotou uma linha “governista” também em Sergipe, apostando todas as fichas no segundo voto do governador Fábio Mitidieri (o primeiro voto já anunciado é para o ex-deputado André Moura).

Falando no governador, recentemente ele se declarou a favor da reeleição do presidente Lula, mas descartando qualquer aproximação de Rogério Carvalho. Algo incompatível na leitura deste colunista, considerando que no momento decisivo o PT (sergipano e nacional) vai reivindicar um espaço para o senador na chapa, e com a precipitação de Mitidieri em anunciar o apoio presidencial, talvez ele não tenha como recuar em 2026 e seja obrigado a “engolir o sapo” e sacrificar algum aliado para apoiar Rogério.

Mantendo-se a polarização nacional entre Direita e Esquerda, quem se fortalece, pelo menos no discurso, é Rogério Carvalho. André Moura vai fortalecendo seu projeto costurando alianças pelo interior, assim como Alessandro que vem sendo ajudado pelo governo do Estado, fazendo parcerias com prefeitos e vereadores. Há de se lembrar que, mesmo muito prejudicado, o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), mantém o sonho de disputar o Senado, apostando que pode surpreender lá na frente.

Pela oposição são pré-candidatos ao Senado o ex-deputado Rodrigo Valadares (União), o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) e o ex-prefeito Adaílton Sousa (PL). O primeiro tem o apoio de Jair Bolsonaro e da prefeita Emília Corrêa (PL), que também já declarou apoio para Amorim; o terceiro conta com o apoio do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). Nos três casos são nomes bem competitivos e as pesquisas para consumo interno sinalizam que um deles tem tudo para vencer em 2026.

É evidente que ainda há muito por acontecer até o próximo ano, mas está claro para este colunista que dificilmente um agrupamento político conseguirá eleger dois senadores, ainda mais se mantendo a polarização do cenário nacional entre Direita e Esquerda. O governo deverá eleger um nome e a oposição outro. Agora, qualquer um dos lados que for para disputa com “divergências internas”, correrá o risco de não eleger ninguém e entregar a vantagem para os adversários…

Veja essa!

O vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, teve um mal-estar nesse domingo (20), em ambiente familiar. Foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) e encaminhado para acompanhamento hospitalar.

E essa!

Zezinho está internado em observação, sob cuidados médicos, realizando exames e o quadro de saúde é considerado estável. Diversos políticos do nosso Estado e amigos do vice-governador, inclusive membros da oposição, postaram mensagens de apoio. Este colunista também se soma e deseja uma excelente recuperação ao secretário.

Bomba!

Não chamem para a mesma mesa os vereadores do PSB, Elber Batalha Filho e Rodrigo Fontes. A informação que chega dos bastidores da Câmara Municipal de Aracaju é que, após uma reunião “quente”, essa semana, Rodrigo não aceitou acompanhar Elber na oposição à prefeita Emília Corrêa e vai seguir votando como aliado da PMA.

Exclusiva!

Uma fonte com excelente relação dentro da Câmara Municipal de Aracaju informou que, como consequência deste posicionamento de Rodrigo Fontes, Elber Batalha deverá representá-lo dentro do PSB, talvez por infidelidade partidária, para questionar a postura do colega que optou por apoiar a prefeita Emília Corrêa. Com a palavra os dois vereadores do PSB…

Novo endereço I

A Prefeitura de Aracaju informa que, a partir desta segunda-feira (21), o Gabinete da Prefeita e a Secretaria Municipal de Governo (Segov) passarão a funcionar, temporariamente, na Rua Dr. Wilson Rocha, nº 853, bairro Salgado Filho. A mudança ocorre em razão da reforma estrutural no Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos, que será realizada por etapas.

Novo endereço II

Posteriormente, outras secretarias também serão transferidas, como a Vice-Prefeitura, Sempi, Seplog e Secom. Inaugurado em 2005, o prédio nunca passou por uma reforma de grande porte e apresenta problemas estruturais que exigem intervenções urgentes para garantir segurança, melhores condições de trabalho e atendimento ao público.

“Viva Sergipe”

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, participou da Feira Viva Sergipe, promovida pelo Sebrae, e esteve acompanhada de secretários municipais. A gestora percorreu os estandes do evento, que reúne o melhor da cultura, gastronomia e economia criativa sergipana, e destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da identidade e do empreendedorismo local.

Priscila Felizola

A comitiva foi recebida pela superintendente do Sebrae em Sergipe, Priscila Felizola, que guiou a visita pelos espaços da feira, apresentando as produções de artesãos, empreendedores e artistas de diversas regiões do estado. O evento contou com programação cultural, oficinas, gastronomia regional e produtos que refletem a diversidade e a riqueza da sergipanidade.

Emília Corrêa I

Encantada com o que presenciou, a prefeita ressaltou que a feira representa mais do que uma oportunidade de renda. “A Feira Viva Sergipe vai muito além da geração de renda e oportunidades para nossos artesãos e empreendedores. Ela é um espaço de afirmação da nossa identidade, de valorização da sergipanidade em todas as suas formas, no fazer artesanal, no sabor da nossa gastronomia, nas expressões culturais que nos definem como povo”.

Emília Corrêa II

“Participar e fortalecer essa feira é também um gesto de afeto pela nossa história, uma forma de manter viva a memória coletiva que nos conecta ao passado e nos projeta com orgulho para o futuro”, afirmou Emília Corrêa. A superintendente do Sebrae, Priscila Felizola, agradeceu a presença da prefeita e destacou o simbolismo da visita. “Mais uma noite especial da Viva Sergipe. Hoje tivemos a alegria de receber a prefeita da nossa capital, Emília Corrêa, e toda sua equipe, que vieram prestigiar de perto esse evento que celebra nossa cultura”, declarou.

Adaílton Martins I

O deputado estadual Adailton Martins (PSD) teve aprovado, por unanimidade, o Projeto de Lei que dispõe sobre a inclusão do suco de mangaba no cardápio da merenda escolar das escolas públicas do Estado. A proposta visa não apenas melhorar a alimentação dos estudantes da rede estadual, mas também valorizar a produção local e incentivar a agricultura familiar.

Adaílton Martins II

“A mangaba é um fruto típico de nossa região, rico em nutrientes e extremamente benéfico à saúde. Sua inclusão na merenda escolar é um passo importante para promover hábitos alimentares mais saudáveis e, ao mesmo tempo, fortalecer a economia local”, destacou Adailton Martins.

Adaílton Martins III

Segundo o texto da Lei, o suco de mangaba deverá ser oferecido de forma regular e contínua, integrando o cardápio oficial da alimentação escolar. Além disso, o Poder Executivo estadual deverá garantir a qualidade e segurança do produto, fomentar sua produção por agricultores locais e promover campanhas de educação alimentar para os estudantes. A justificativa do projeto ressalta o alto valor nutricional da mangaba, rica em minerais como cálcio, fósforo, zinco e ferro, além de compostos antioxidantes que ajudam na prevenção de doenças crônicas e fortalecem o sistema imunológico.

Adaílton Martins IV

Com a aprovação da proposta, Adailton reforça seu compromisso com a saúde, a educação e o desenvolvimento sustentável. “É mais uma conquista que representa nosso trabalho voltado ao bem-estar da população sergipana, especialmente das nossas crianças e jovens”, concluiu o parlamentar. A medida agora segue para sanção do governador, e deverá entrar em vigor a partir da data de sua publicação oficial.

Laércio Oliveira I

O senador Laércio Oliveira (PP) garantiu R$ 80 milhões em emendas parlamentares para o estado de Sergipe apenas em 2025, beneficiando dezenas de municípios com investimentos estratégicos em áreas como saúde, infraestrutura, esporte e geração de emprego e renda. A iniciativa reforça o compromisso do parlamentar com a melhoria da qualidade de vida dos sergipanos, especialmente nas regiões mais vulneráveis.

Laércio Oliveira II

As emendas parlamentares são instrumentos que permitem aos congressistas destinar recursos do orçamento federal diretamente para projetos e necessidades de seus estados e municípios. Na prática, esses valores contribuem para ações concretas que impactam o cotidiano da população — como a construção e reforma de unidades de saúde, apoio a hospitais, incentivo a práticas esportivas e estruturação de cooperativas e associações.

Laércio Oliveira III

Um dos destaques da atuação de Laércio é a área da saúde, que recebeu R$ 22,8 milhões em recursos neste ano. As verbas foram utilizadas para a modernização de postos de saúde, aquisição de equipamentos médicos e odontológicos, climatização de salas e reformas em unidades básicas e especializadas.

Laércio Oliveira IV

“Enquanto quem tem plano de saúde consegue acesso imediato a tratamentos, a população mais vulnerável depende da estrutura oferecida pela saúde pública — muitas vezes a única porta de entrada para atendimentos básicos e especializados. Garantir qualidade e dignidade no atendimento é uma missão social da atuação parlamentar”, afirmou o senador.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) é autor do Projeto de Lei nº 406/2023, que dispõe sobre a queima, a soltura, a comercialização, o armazenamento e o transporte de fogos de artifícios de estampido no estado. O projeto foi aprovado na sessão da última quinta-feira (17), e o objetivo principal é proibir fogos com estampido em Sergipe.

Georgeo Passos II

“Tenho certeza que esse projeto na prática (quando for sancionada a Lei) trará bons resultados, beneficiando pessoas com autismo, idosos e animais. Nossa ideia é que seja proibida a comercialização e o uso de fogos com barulho em Sergipe. Esperamos que a Lei seja rigorosamente cumprida pelos órgãos competentes de fiscalização, principalmente, em grandes eventos e atos públicos”, frisou Georgeo.

Georgeo Passos III

O parlamentar acredita que o projeto seja sancionado pelo governo em agosto deste ano. “Vitória importante de um projeto que defendemos e debatemos desde 2023 na Alese. Agradeço aos demais colegas deputados por seguirem o nosso pensamento, inclusive, aos que subscreveram o projeto e, sobretudo, pela sensibilidade em ajudar quem vem sendo muito prejudicado com o barulho de fogos”, comentou Passos.

Georgeo Passos IV

Georgeo disse que a proibição dos fogos com barulho deverá acontecer a partir de 2026. “Lutamos por um Sergipe mais justo e inclusivo. Por respeito às pessoas com hipersensibilidade auditiva, aos idosos e animais. Fiquei muito feliz com a aprovação desse projeto. E ressalto que alguns municípios já aderiram a não utilização de fogos com barulho desde a última campanha eleitoral”, pontuou.

Emmanuel Moraes

Para o autista Emmanuel Moraes, de 13 anos, o projeto é um marco para quem tem transtorno do espectro autista (TEA). “Parabéns, deputado Georgeo Passos! O senhor fez história. O PL 406/2023 é uma conquista que vai transformar vidas. Isso só foi possível graças a sua sensibilidade, coragem e compromisso com as causas humanas. Como garoto autista, ativista e defensor da neurodiversidade, me orgulho de ter caminhado ao seu lado nessa luta”, comemorou.

Santa Isabel I

O Hospital e Maternidade Santa Isabel registrou um fato inédito: a realização de uma coleta de células-tronco da placenta logo após o nascimento de um bebê. O procedimento foi solicitado pela mãe da criança, como parte de uma iniciativa pessoal, e aconteceu nas instalações da maternidade.

Santa Isabel II

Karla Cristina, mãe do recém-nascido, vive uma jornada delicada desde 2020, quando seu filho mais velho foi diagnosticado com leucemia. Após um longo tratamento, ele entrou em remissão, fase em que a doença não apresenta sinais ativo. No entanto, em dezembro de 2024, a doença apresentou uma recaída, exigindo a retomada das sessões de quimioterapia.

Santa Isabel III

Com o reinício do tratamento, a família iniciou o processo de cadastro da criança no Redome (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea), que conecta pacientes a possíveis doadores compatíveis em todo o país. Durante esse período, Karla descobriu uma nova gestação, e com ela, uma renovação de esperança.

Santa Isabel IV

“Algumas pessoas que conheciam a história dele me falaram da coleta pelo cordão, e começaram a me ajudar com isso… e hoje estamos aqui, no dia que Calebe vai nascer, e iremos fazer essa coleta”, relatou Karla, emocionada. A coleta de células-tronco do cordão umbilical e da placenta pode ser utilizada em possíveis tratamentos, como o transplante de medula, quando há compatibilidade genética entre irmãos.

