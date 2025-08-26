É preciso encontrar uma solução emergencial para a falta de água em Sergipe

Por Habacuque Vilacorte

Por mais que o problema sobre falta de água nas torneiras tenha relação com questões ambientais, como a seca e a poluição, por exemplo, no caso de Sergipe a população vive atormentada com as falhas na distribuição por parte da Iguá Saneamento, empresa que durante o governo de Fábio Mitidieri (PSD) privatizou parte dos serviços que, por décadas, foram prestados pela DESO. Desde que iniciou suas operações aqui no Estado, a Iguá não tem conseguido regularizar o fornecimento de um bem que é essencial para o povo sergipano.

É bem verdade que os serviços da DESO sempre foram muito questionados. A empresa pública estava “sucateada” e a população não se sentia contemplada por conta dos inúmeros desabastecimentos registrados, mas a Iguá Saneamento chegou como uma “solução”, conforme publicitado pelo governo do Estado, mas se transformou em um verdadeiro problema! Em diversos municípios a empresa instalou um escritório, com a promessa de se “aproximar” dos usuários, mas na prática os serviços são insuficientes e a Iguá se parece “inacessível”.

Convenhamos que, quem fica por vários dias sem água nas torneiras, quer uma solução imediata, até porque o povo sergipano paga todos os meses as faturas para ter acesso ao benefício. É evidente que havia um “sucateamento” da DESO, mas não dá para esconder que faltou planejamento da Iguá Saneamento e do governo do Estado. Algumas cidades estão desabastecidas por vários dias consecutivos, ainda estamos no inverno e a solução geralmente demora muito além do razoável. Enquanto isso o consumidor segue prejudicado, com seu Direito desrespeitado…

O governo do Estado já procurou a Iguá, reuniões já ocorreram, mas nada mudou até agora. O que se ouviu foi um pedido de “paciência” para que a empresa possa ajustar suas operações e regularizar a prestação dos serviços. Politicamente falando, é evidente que o impasse envolvendo a falta de água nas torneiras é ruim para o governo Mitidieri, que acaba sendo questionado diretamente como o responsável pela privatização de parte dos serviços da DESO. Outro “complicador” é que estamos faltando menos de um ano para o início da campanha eleitoral e do projeto de reeleição de Fábio.

Só que insistindo na tese de que o eleitorado sergipano não tem nada com isso e tem o direito a ter acesso à água, é preciso que os órgãos competentes, como o Ministério Público Estadual, por exemplo, atuem fazendo valer o Direito do Consumidor para encontrar uma solução emergencial para o desabastecimento de inúmeras cidades e por dias consecutivos. E, com todo respeito, é absurdo o “paliativo” encontrado, recentemente, com a volta da Operação Carro-Pipa, que não garante dignidade e que mais representa um “retrocesso social”. O povo quer respostas para ontem…

Veja essa!

Segundo o portal Brasil 61, até o último dia 17, 16 cidades brasileiras estavam bloqueadas para recebimento dos valores do FPM, e de Sergipe constava o município sergipano de Malhador. Como consequências do bloqueio do Fundo consta o impedimento para o recebimento de recursos federais para custear serviços essenciais, como saúde, educação e transporte.

E essa!

Segundo a publicação, a suspensão ocorre, geralmente, por conta de pendências com órgãos de controle, como Receita Federal, INSS ou tribunais, e pode comprometer o funcionamento da administração local. Não custa lembrar que o segundo repasse do FPM pago no último dia 20, que tradicionalmente é inferior aos os outros dois mensais para os municípios, foi 13% menos do que no mesmo período de 2024.

Valmir dispara I

Em entrevista forte concedida para a Rádio Educadora de Frei Paulo, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) disse que o problema da falta de água é antigo e nunca foi resolvido e que agora os sergipanos estão pagando um preço alto demais após a venda de parte dos serviços da Deso para a Iguá.

Valmir dispara II

“(Governador) pegou R$ 4,5 bilhões da privatização da DESO, encheu os cofres, tomou R$ 1,7 bilhão emprestado e sai dizendo que o Estado está saneado! Para que pegou esse dinheiro emprestado? Falta água em Itabaiana e nos povoados! Eu tô levando o carro-pipa! É o povo quem está pagando esta conta”, criticou Valmir de Francisquinho.

Valmir dispara III

“Com esse dinheiro da venda da DESO, dava para o governo do Estado erradicar a falta de água em Sergipe! Somos um dos Estados mais endividados do Brasil! É preciso tomar cuidado para que no futuro não se repita aqui o que já aconteceu em Alagoas! O governador é deprimido porque não é popular e ninguém consegue tirar o brilho de quem nasce com forte liderança e aceitação do povo”, alfinetou Valmir.

Bomba!

Por fim, ele disse que “Valmir nasce no meio do povo, junto com o feirante, o pedreiro, o trabalhador; ele (Fábio Mitidieri) nasceu na elite e não conhece o que é povo! Não entende o sofrimento das pessoas! Aí as forças ocultas atuam! Foi governador na tora! Poderá ser governador sem vezes, na caneta, mas ele não é o governador do povo! Não foi legítimo e nem democrático”, finalizou o prefeito de Itabaiana.

Pneumonia

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, foi diagnosticado com pneumonia. O anúncio foi feito por ele em suas redes sociais, nessa segunda-feira (25). Mitidieri explicou que passou por uma bateria de exames para confirmar a condição e que seguirá o tratamento em casa para evitar uma internação hospitalar. “Fiz uma série de exames, fiz tomografia, fiz exame de sangue, enfim, ficou constatado uma pneumonia… vou ter que passar uma semana aí me cuidando em casa, e para não ter que ficar internado no hospital”, detalhou o governador.

Direito em Estância

Chega a informação que o curso de Direito da Universidade Tiradentes (UNIT) do Campus de Estância, por meio da coordenadora DRa. Kátia Ferreira, em nome do acadêmico Ian Souza que representou toda a turma, atingiu a nota máxima do MEC. Hoje o município de Estância possui um dos melhores cursos de Direito do País. O mérito conquistou uma Moção de Aplausos protocolada na Câmara Municipal pelo vereador Ninho de Bado.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União), presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara, participou do lançamento do Sergipe Sem Fome, programa que passa a ser a principal política de segurança alimentar do estado. O evento, realizado em Aracaju, contou com a presença do governador Fábio Mitidieri (PSD) e da secretária de Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri. A iniciativa busca ampliar a rede de proteção social para famílias em situação de vulnerabilidade.

Yandra Moura II

Para garantir a continuidade das ações, Yandra destinou R$ 500 mil em emendas parlamentares. “Tenho muita alegria em contribuir com esse projeto por meio das nossas emendas parlamentares e reforço: conte sempre comigo, como porta-voz e com as emendas”, disse a deputada.

Yandra Moura III

Yandra destacou o protagonismo da secretária e primeira-dama, Érica Mitidieri. “Quero parabenizá-la por esse programa tão robusto e essencial de combate à insegurança alimentar em nosso estado. Só uma mulher com um coração sensível poderia conduzir uma ação dessa grandeza. É um orgulho poder dizer que fazemos parte de um governo que cuida e acolhe quem mais precisa”, afirmou.

Yandra Moura IV

Segundo Yandra, o investimento na área social é fundamental para reduzir desigualdades. “Fico muito feliz de apoiar esse combate à insegurança alimentar, que é um projeto robusto e que transforma vidas. Alimentação digna e de qualidade é um direito fundamental, e esse programa chega para cuidar de quem mais precisa”, concluiu.

Laércio Oliveira I

O senador Laércio Oliveira anunciou a destinação de R$ 11 milhões em emendas parlamentares para à Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, com o objetivo de reforçar as ações do Programa Sergipe Sem Fome, lançado pelo Governo de Sergipe.

Laércio Oliveira II

A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (SEASIC), integra programas de alimentação popular, incentivo à agricultura familiar e transferência de renda, ampliando a rede de proteção para famílias em situação de vulnerabilidade. “Esse programa representa mais do que uma política pública — ele representa um compromisso humano com a dignidade. E os resultados comprovam sua efetividade”, destacou Laércio.

Laércio Oliveira III

Desde a criação do Sergipe Sem Fome, os impactos têm sido significativos. Entre 2022 e 2023, a insegurança alimentar grave caiu de 30% para 5,5, uma das maiores reduções registradas no país. Até agora, mais de 2,7 milhões de refeições já foram servidas por meio do Restaurante Padre Pedro e do Prato do Povo, presentes em 21 municípios. Além disso, milhares de agricultores familiares foram beneficiados com renda garantida e inclusão produtiva, por meio de programas como o PAA, PECAFES e as feiras da agricultura familiar, que fortalecem a economia local e valorizam a produção do campo.

Casa da Mulher Brasileira

A secretária municipal do Respeito às Políticas Públicas para as Mulheres (SerMulher), Elaine Oliveira, esteve em Campo Grande (MS) na última semana, onde foi convidada a conhecer a Casa da Mulher Brasileira, primeira unidade do país e referência nacional no acolhimento e atendimento integrado às mulheres em situação de violência. A visita aconteceu após a participação do Encontro “Elas Governam – Lideranças Femininas na Gestão do Orçamento e das Finanças Públicas”, promovido pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), em parceria com a Prefeitura de Campo Grande.

Elaine Oliveira I

Durante a visita, Elaine Oliveira pôde conhecer de perto a estrutura e os serviços oferecidos no espaço, que concentram em um único local, atendimentos de acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia especializada, juizado e varas de violência doméstica, defensoria pública, ministério público, alojamento de passagem, brinquedoteca e serviços de promoção da autonomia econômica.

Elaine Oliveira II

Segundo a secretária, a experiência foi enriquecedora e reforça a importância de políticas públicas integradas no enfrentamento à violência de gênero. “A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande é um exemplo exitoso de como a união entre diferentes instituições pode garantir um atendimento rápido, humanizado e eficiente às mulheres. É uma inspiração para que possamos seguir fortalecendo e ampliando as políticas públicas em Aracaju, sempre com foco na proteção, no cuidado e na promoção de direitos”, destacou Elaine.

Rogério Carvalho I

Durante reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, o senador Rogério Carvalho (PT) relatou e articulou a aprovação da Mensagem 48/2025, que autoriza o Estado de Sergipe a contratar US$ 53,6 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), braço do Banco Mundial, com garantia da União.

Rogério Carvalho II

Os recursos serão destinados ao financiamento parcial do programa Sergipe Digital, Conectado e Sustentável (CONECTA-SE), que tem como foco ampliar a conectividade no estado, modernizar os serviços públicos e investir em sistemas de energia mais eficientes.

Rogério Carvalho III

Segundo Carvalho, a aprovação representa um passo estratégico para o desenvolvimento de Sergipe. “Este é um projeto fundamental para preparar o nosso estado para o futuro, com mais inclusão digital, serviços públicos modernos e eficiência energética. Estamos falando de tecnologia a serviço do povo sergipano”, destacou o senador.

Ricardo Marques I

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, destacou com entusiasmo o sucesso da primeira edição do projeto “Tamo Junto Aracaju”, realizada no bairro Lamarão, na Zona Norte da capital. A ação, que levou mais de 70 serviços públicos à população, aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Francisco da Silva e contou com a participação ativa de moradores, que aproveitaram os atendimentos e a programação cultural ao longo do dia.

Ricardo Marques II

“Nesta região que sempre foi esquecida por gestões anteriores, hoje celebramos um novo momento. Os secretários saíram dos gabinetes com suas equipes para ouvir o povo de perto. E como alguém que nasceu e se criou na Zona Norte, fico muito feliz que o projeto tenha começado justamente aqui no Lamarão”, afirmou Ricardo Marques. A iniciativa, idealizada pela prefeita Emília Corrêa, tem como objetivo aproximar a gestão municipal das comunidades, descentralizando os serviços e fortalecendo o contato direto com a população.

Ricardo Marques III

“Foi um dia de escuta, cuidado e ação. Muitas demandas foram resolvidas na hora e outras já agendadas. Esse é o nosso compromisso: levar a Prefeitura aos bairros e transformar a vida das pessoas com atenção e respeito”, completou o vice-prefeito. A próxima edição do “Tamo Junto Aracaju” já tem data marcada: será no dia 20 de setembro, no bairro Industrial. A expectativa é ampliar ainda mais o número de atendimentos e aproximar cada vez mais a gestão municipal das necessidades reais da população.

