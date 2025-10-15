Eduardo Amorim poderá disputar o governo com apoios de Emília e Valmir

Por Habacuque Vilacorte

Nos bastidores da política sergipana alguns setores estão tentando construir uma “narrativa” sinalizando que a eleição do próximo ano será um “passeio” para o governador Fábio Mitidieri (PSD), mas os números de pesquisas para consumo interno realizadas por diversos partidos e agrupamentos sinalizam para uma realidade completamente diferente, com resultados não muito animadores para os governistas, que continuam trabalhando (e sonhando) com um cenário de “W.O.”.

O fato é que, com mais de um ano de antecedência, o governo do Estado já tem sua chapa majoritária praticamente definida, com Fábio Mitidieri disputando a reeleição, o deputado estadual Jeferson Andrade (PSD) como pré-candidato a vice-governador, o ex-deputado André Moura (UNIÃO) como o primeiro pré-candidato ao Senado já anunciado e que deverá ter como “colega de chapa” o já senador Alessandro Vieira (MDB), que tentará a reeleição e parece ter a preferência da base governista.

Se a situação faz os seus movimentos, a oposição também não vai ficar apenas “assistindo” e esperando o período de pré-campanha começar. “Rifado” pelo governo do Estado, o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) mantém o desejo de disputar o Senado, mas tem seu nome sendo bastante “ventilado” como alternativa para disputar o governo, em uma composição com o senador Rogério Carvalho (PT), que vai para a reeleição, e com o PT sergipano que não demonstra disposição de apoiar Fábio Mitidieri.

Do outro lado, também pela oposição, o nome mais competitivo (e favorito) para disputar o governo é o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). Mas ele continua inelegível e, se não conseguir reverter sua condição eleitoral, terá que apoiar um nome de sua confiança para tentar derrotar Fábio Mitidieri no próximo ano. Outro nome que é bem avaliado para representar o grupo é a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), mas alguns aliados acham precipitado ela ir para o embate.

Primeira mulher a assumir o comando da PMA, Emília começa a apresentar resultados positivos, mas a “celeuma” recente sobre seu vice, Ricardo Marques (Cidadania), aumentou a desconfiança de que a prefeita renunciaria o cargo em meados de 2026 para disputar o governo. Com o deputado federal Thiago de Joaldo já sinalizando que vai para a reeleição no próximo ano, vieram à tona “narrativas” sinalizando que este agrupamento de oposição não teria alternativas para enfrentar Fábio Mitidieri.

Entretanto, dentro do agrupamento, eis que há um nome bastante conhecido do eleitorado sergipano e com experiência política suficiente para poder disputar o governo no próximo ano: o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB). Hoje ele é pré-candidato ao Senado, mas diante das instabilidades administrativas do atual governo, possivelmente ele teria os apoios de Valmir de Francisquinho e de Emília Correa para disputar com o governador Fábio Mitidieri. Vai tirar o “sono” de muita gente…

Não custa lembrar que, como médico vocacionado e comprometido em salvar vidas, talvez a sociedade sergipana enxergue em Eduardo Amorim a “saída” para uma grande “virada de chave” na Saúde Pública de Sergipe que continua sendo um dos pontos mais críticos do governo do Estado, após sucessivas gestões. Se Valmir seguir impedido, se Emília optar por seguir na PMA, a oposição tem em Eduardo um nome “pronto” para enfrentar (e vencer) Fábio Mitidieri. Sem máculas e com serviços prestados…

Veja essa!

O governador Fábio Mitidieri não confirmou o senador Alessandro Vieira como seu segundo nome para o Senado Federal, mas não desconsiderou o “anúncio” feito por sua irmã e deputada estadual Maísa Mitidieri (PSD), que vai para a reeleição em 2026 e já declarou seu apoio para o delegado seguir no Senado.

E essa!

Está claro que a fala de Maísa Mitidieri, em Boquim, estava alinhada com o governador, que já descartou Edvaldo Nogueira para o Senado e tem preferência por Alessandro Vieira. Por sua vez, o governo não se manifestou sobre a “incerteza” que pairou sob Maísa, diante da possibilidade de ela não votar em André Moura para senador.

Tudo combinado!

Diante do impasse envolvendo a saída do vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania), da Secretaria de Comunicação de Aracaju, a vice-líder do governo de Fábio Mitidieri, deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) deu uma declaração sinalizando que ele (Ricardo) “pode romper com Emília (Corrêa)”. Tudo combinado ou não com o governador para tentar desestabilizar e/ou fragilizar a prefeita?

Eleito na oposição

Um “detalhe” que muita gente não está levando em consideração sobre o futuro de Ricardo Marques é que ele foi eleito vice-prefeito com o discurso e o voto do eleitorado que não se alinha com a “velha política” e o “Sistemão”. Caso seja “convencido” a compor o governo de Fábio Mitidieri, Ricardo terá muito que explicar para quem apostou em um “perfil diferente” dos “tradicionais políticos” que nós temos…

Bomba!

A oposição ainda não está totalmente “fora” do PL. Conversas de bastidores sinalizam que um grande entendimento pode ser firmado, com os “ânimos mais calmos” entre os líderes do agrupamento. É evidente que, se não existir um consenso, alguns membros podem procurar outra legenda, mas há a turma do “deixa disso” trabalhando pela unidade do bloco.

Exclusiva!

Caso este agrupamento deixe o PL, já existe um convite formal da Executiva Nacional de outra legenda para que os membros se filiem e disputem mandados eletivos no próximo ano, contra o bloco liderado pelo governador Fábio Mitidieri. Inclusive como pré-candidato (a) ao governo do Estado…

Pesquisa I

O Instituto IDPS – Pesquisas e Serviços divulgou um levantamento que aponta que a gestão da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, alcançou 59,9% de aprovação popular. O resultado representa um crescimento de 3,8% no desempenho em relação à pesquisa anterior, realizada em agosto pelo Instituto França, que registrou 56,1% de aprovação.

Pesquisa II

Os números refletem os avanços perceptíveis na administração municipal, com destaque para as melhorias no transporte coletivo, que ganhou 88 ônibus climatizados e se tornou pioneira em eletromobilidade entre as capitais do Nordeste. Também contribuíram para esse avanço o programa RecapeAju, inaugurações de obras de infraestrutura urbana, novas ordens de serviço e entregas nas áreas de saúde e serviços urbanos, entre outras ações que têm impulsionado a aprovação da gestão.

Emília Corrêa I

Para a prefeita Emília Corrêa, o resultado da pesquisa é um incentivo para intensificar o trabalho e ampliar as entregas à população. “É mais um dado, mais uma resposta muito forte do nosso trabalho. Isso só nos mantém cada vez mais firmes para poder continuar trabalhando, sem nem pensar no percentual, fazer o nosso melhor”, afirmou. Ela ressaltou que, apenas na última semana, foram realizadas ações que refletem o reconhecimento da população.

Emília Corrêa II

“Só essa semana nós tivemos várias entregas. A assinatura da ordem de serviço para a construção da primeira Casa Inclusiva de Aracaju, inauguramos o Parque da Sementeira, entregue totalmente revitalizado, com espaços mais humanizados, com mais verde e menos concreto. Lançamos o Observatório Econômico de Aracaju, com dados trazidos para que a gente possa cuidar do centro da cidade. Anunciamos linhas especiais e grátis para o FASC, além da gratuidade nos dias do Enem”, acrescentou.

Emília Corrêa III

“Também sancionamos a lei que regulamenta atividade do transporte complementar da zona sul, que foi luta e sonho de mais de 30 anos dessa categoria, e tantas outras ações. Esse é o nosso objetivo, entregar, trabalhar. O povo de Aracaju merece”, destacou. A atuação efetiva da gestão municipal tem resultado em avanços expressivos em diferentes áreas. Na infraestrutura, foram recuperados mais de 313 mil m² de vias, com pavimentação e reparos em 1.900 ruas. A Prefeitura também entregou 244 casas do Residencial Irmã Dulce e implantou 10 ecobueiros e 16 ecobarreiras, que retiraram cerca de 14 mil toneladas de resíduos dos canais da cidade.

Investimentos na Saúde

Na saúde, a administração intensificou ações para reduzir filas e ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias. Entre as iniciativas, estão a Carreta SIM, voltada à saúde da mulher, o projeto Novo Olhar, com consultas, exames e cirurgias oftalmológicas, e parcerias para a realização de colonoscopias. Os hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva passaram por melhorias administrativas e reforço no atendimento por meio da convocação de novos profissionais, assim como as Unidades de Saúde da Família. Outro destaque na saúde foi o início da construção de três novas USFs: João Bezerra (Bairro Areia Branca), Renato Mazé Lucas (Bairro Soledade) e Humberto Mourão (Bairro São Conrado).

“Tamo Junto”

Com foco na aproximação com a comunidade, a Prefeitura lançou o programa Tamo Junto Aracaju, que leva serviços públicos aos bairros. A iniciativa já realizou mais de 2,8 mil atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, empregabilidade, defesa da mulher, meio ambiente e cidadania, passando pelos bairros Lamarão e Industrial. A terceira edição ocorrerá no bairro José Conrado de Araújo.

Sensação de segurança

Na segurança, a Guarda Municipal registrou redução de 19% nos roubos, 5% nos furtos e 24% nas mortes violentas. O cercamento eletrônico da cidade, com mais de 200 câmeras inteligentes, tem contribuído para a recuperação de veículos roubados. Também foram instalados totens de segurança em pontos estratégicos e fortalecidas ações no Centro, nos terminais de ônibus, na Patrulha Maria da Penha e na Defesa Civil, que reativou os Núcleos Comunitários de Proteção.

Reajuste para o servidor

Refletindo diretamente nos serviços prestados à população, a Prefeitura valorizou os servidores com reajuste salarial linear de 6,26% e criou uma mesa permanente de negociação. Foram convocados 190 professores aprovados em concurso público e criadas três novas secretarias: Cultura, Pessoa com Deficiência e Mulher. A Secretaria de Articulação foi fortalecida.

IPTU “congelado”!

No campo financeiro, a gestão congelou o IPTU e lançou o Programa de Organização de Débitos (Pode), com adesão até 30 de novembro. Também ampliou ações de qualificação profissional e intermediação de mão de obra por meio da Fundat. Na área ambiental, priorizou o aumento das áreas verdes e ações de proteção animal. A cultura local ganhou destaque com a valorização de artistas em eventos como o Forró Caju 2025 e as celebrações de aniversário da cidade.

Mastologia

Por mais um ano consecutivo, a Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Sergipe (SBM-SE) intensifica a campanha do Outubro Rosa e se soma ao programa ‘Meu Combustível Salva’, ação que incentiva o abastecimento em postos de combustíveis revertido para a realização de mamografias gratuitas para as mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Outubro Rosa

O projeto é capitaneado desde 2021 pela mastologista Carolina Argolo, atual presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Bahia e idealizadora do canal Seio que Cuido, de Salvador. Por meio dele, os consumidores poderão ter acesso a descontos na hora de abastecer o carro em qualquer um dos postos que estejam com a marca do programa. Em 2025, a campanha alcança os estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco e Alagoas.

Aline Valadão I

De acordo com a médica mastologista Aline Valadão, presidente da SBM-SE, Sergipe abraça campanhas transformadoras e com o propósito de acolher a quem mais precisa, dando a oportunidade do diagnóstico por meio da mamografia. A expectativa é mobilizar todos os sergipanos neste ato de amor às pacientes em tratamento com câncer de mama.

Aline Valadão II

“Iniciativas positivas merecem ser fortalecidas. O ‘Meu Combustível Salva’ reforça a importância do diagnóstico precoce e da prevenção, como uma alternativa inovadora e solidária para promover a saúde feminina. Durante este mês de outubro, os motoristas que abastecerem em postos parceiros da campanha e que estejam identificados, recebem um desconto de R$ 0,20 por litro de gasolina V-power pelo aplicativo ShellBox. Ao mesmo tempo, eles colaboram para que parte da receita seja destinada à realização de mamografias gratuitas. É o exame que consegue fazer o diagnóstico do câncer de mama a partir dos 40 anos. Quanto mais cedo identificar a doença, mais cedo são as chances de cura”, destacou Aline Valadão.

Carolina Argolo

A idealizadora do projeto, Carolina Argolo, conta que a ação já proporcionou mais de 7 mil mamografias gratuitas às pacientes do SUS. “Nossa expectativa é mobilizar todos os sergipanos neste ato de amor e empatia às pacientes em tratamento com câncer. Vidas são transformadas. Ficamos felizes ao ver a participação de quatro estados parceiros e nosso foco é ampliar cada vez mais o acesso a esse exame imprescindível. A cada edição, alcançamos mais mulheres e orientamos a população sobre a importância dos hábitos de vida saudáveis, do autocuidado diagnóstico precoce e da prevenção”, destaca Carolina Argolo.

Reunião com ambulantes I

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, recebeu, na sede do Centro Administrativo da Prefeitura, um grupo de ambulantes que atua no centro da capital. O encontro teve como objetivo apresentar o plano de realocação que será realizado pela gestão e também ouvir as sugestões da categoria para o que pode ser feito para que os ambulantes possam passar pela transição da melhor maneira.

Reunião com ambulantes II

De acordo com a prefeita Emília Corrêa, manter o diálogo aberto com a categoria é importante para que essa transição aconteça da melhor maneira para a cidade. “Essa reunião foi muito positiva. Pela primeira vez, os ambulantes puderam conversar diretamente com a prefeita e os vereadores, e já definimos um local onde poderão trabalhar com dignidade e respeito, enquanto organizamos a cidade”.

Diálogo aberto

“Estamos ouvindo todos os comerciantes e vamos atender às demandas deles. O local terá iluminação, segurança, banheiros e toda a infraestrutura necessária. A população será informada sobre as novas instalações com antecedência, garantindo transparência. Nosso compromisso é cuidar das pessoas e, ao mesmo tempo, organizar Aracaju”, disse a prefeita.

Hugo Esoj I

O presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Hugo Esoj explicou que o novo espaço destinado aos ambulantes será uma área planejada com estrutura que incluirá cobertura, banheiros, vigilância e apoio administrativo. “Nós estamos preparando um espaço confortável com dignidade para que todos os ambulantes trabalhem de forma segura”.

Hugo Esoj II

“Outra coisa importante é que os camelôs terão seu espaço no Beco dos Cocos, e os comerciantes de frutas e verduras serão realocados gradativamente para aquele espaço que fica em frente à Casa das Tintas. O objetivo é organizar o centro, garantindo que todos possam trabalhar com dignidade, sem prejuízos.”

Antônio Marcos

O presidente da Associação dos Ambulantes e Artesãos, Antônio Marcos Vieira Cruz, avaliou o encontro como positivo.”Foi positiva, até melhor do que esperávamos. No início, todos estavam tensos, mas quando a prefeita chegou, ela começou a explicar todos os pontos positivos do projeto, e aí conseguimos enxergar a iniciativa de forma mais clara. Vimos que existe uma saída que atende a todos os ambulantes, sem prejudicar ninguém”, afirmou Antônio Marcos.

Segurança garantida

Outro ponto conversado durante o encontro foi a garantia de segurança para os ambulantes. O secretário municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), André David destacou que a Guarda Municipal e todo o aparelhamento da segurança pública municipal estará à disposição dos trabalhadores. “Durante toda a minha carreira, eu nunca persegui trabalhador, sempre persegui criminoso. Os ambulantes são pais de família e podem contar conosco. Vamos garantir segurança para eles e para os clientes, protegendo seus produtos e seu patrimônio. O abraço que recebi hoje mostra que confiam na gestão e na segurança pública municipal.”

Boa receptividade

O secretário municipal da Articulação, Parcerias e Investimentos (Sempi), Fábio Uchôa também ressaltou a receptividade dos ambulantes. “Há um clima de muita felicidade dos ambulantes e comerciantes por serem recebidos e ouvidos pela Prefeitura. A gestão da prefeita Emília Corrêa se coloca à disposição para discutir soluções e preparar os espaços de vendas. O novo ambiente deve melhorar o comércio deles e informar a população sobre os locais de atendimento, criando um processo saudável e positivo para todos.”

Definições

Ficou acertado que os ambulantes que trabalham nos calçadões das ruas João Pessoa e Laranjeiras não serão realocados, apenas organizados. Já os comerciantes de frutas e verduras serão remanejados para o espaço em frente à Casa das Tintas, enquanto os demais ambulantes terão seu novo local no Beco dos Cocos. As obras de adaptação desses espaços devem ser concluídas em até 60 dias, e uma nova reunião será realizada em breve para ajustar os detalhes finais do remanejamento.

Saese e Coopanest-SE I

As comemorações pelo Dia do Anestesiologista, celebrado em 16 de outubro, começaram com foco no cuidado à saúde e no bem-estar. Na manhã de sábado, 11, a Sociedade de Anestesiologia do Estado de Sergipe (Saese) reuniu associados, familiares e colaboradores para uma caminhada e corrida que partiram da sede da Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE), na Coroa do Meio, com destino à Orla de Atalaia. No retorno, os participantes foram recebidos com um café da manhã saudável e sessões de massagem.

Saese e Coopanest-SE II

O presidente da Saese, Dr. Lucas Wynne, destacou o propósito da iniciativa: “Nosso objetivo é cuidar da saúde dos associados, promovendo uma melhor qualidade de vida. Uma das missões da instituição é contribuir para que cada um de nós se torne uma pessoa melhor, física, mental e espiritualmente. Esses encontros fortalecem nossos laços, criam um ambiente de apoio mútuo e nos lembram que, ao cuidar de nós mesmos, conseguimos cuidar melhor das pessoas.”

Saese e Coopanest-SE III

O anestesiologista Igor Prado Oliveira compartilhou sua experiência pessoal com a corrida, iniciada justamente em um evento promovido pelas entidades de anestesiologia de Sergipe. “Foi uma mudança de chave na minha vida. Comecei a correr em 2022, durante a Jalagipe, e desde então essa prática passou a fazer parte da minha rotina. Hoje corro quatro vezes por semana, sempre às 5h. A Saese e a Coopanest foram fundamentais para despertar esse hábito entre cooperados, familiares e colaboradores. Já estou me preparando para a minha terceira maratona”, contou.

Lucas Wynne

A atividade esportiva marcou o início das celebrações alusivas ao Dia do Anestesiologista. Como parte da programação, a Saese, com apoio da Coopanest-SE, promoverá o I Congresso Sergipano de Anestesiologia, nos dias 17 e 18 de outubro. “Teremos um evento pré-congresso no dia 17, o Simpósio das Ligas Acadêmicas, voltado para estudantes de Medicina interessados na especialidade. Esse congresso será um marco importante para a nossa sociedade”, adiantou Dr. Lucas Wynne.

Programação científica

Com o tema “A Arte da Excelência em Anestesiologia”, o I Congresso Sergipano de Anestesiologia acontecerá no auditório da nova sede da Coopanest-SE, na Coroa do Meio, reunindo cerca de 300 participantes, entre médicos, residentes e estudantes. O valor das inscrições será revertido em alimentos destinados a instituições de caridade, reforçando o compromisso social da categoria. A programação tem início na quinta-feira (17), com o Simpósio “A Educação Continuada como Lema na Formação Médica”, voltado a estudantes e profissionais da área. O simpósio contará com 10 aulas e duas mesas-redondas, das 8h às 18h, com emissão de certificados.

Congresso principal

Já o congresso principal, no dia 18, oferecerá 15 aulas e três discussões abertas, abordando temas diversos da anestesiologia. As atividades começam às 7h30 e seguem até as 18h, com certificados válidos para comprovação científica. Além de promover atualização e aprendizado, o evento será um espaço de integração e networking, reunindo referências da anestesiologia de todo o país e possibilitando o intercâmbio de experiências e conhecimentos sobre as mais recentes técnicas e tecnologias da especialidade. Os interessados podem conferir a programação completa e realizar a inscrição pelo link: https://conganestesiologiase.vercel.app/

Alessandro Vieira I

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado recebeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a redução do Imposto de Renda e o cenário fiscal do país. Durante a reunião, o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) reforçou a importância de buscar justiça tributária e responsabilidade econômica, destacando que o debate precisa estar centrado no interesse dos cidadãos brasileiros.

Alessandro Vieira II

“Economia é comida no prato do cidadão. Precisamos discutir o sistema tributário fora da disputa eleitoral, com serenidade e foco em soluções reais para o país”, afirmou o senador sergipano, que tem atuado na CAE com propostas voltadas à simplificação do sistema tributário e ao fortalecimento das finanças públicas. Alessandro elogiou a abertura ao diálogo e defendeu que o país avance em medidas que tornem a cobrança de impostos mais justa, cobrando mais de quem ganha mais e aliviando o peso sobre os trabalhadores.

Alessandro Vieira III

“Eternamente no Brasil o pobre paga mais imposto que o rico. Essa é uma distorção que precisamos corrigir com coragem e compromisso. O objetivo é construir um modelo que fortaleça a confiança da sociedade e promova um Brasil mais justo e competitivo”, destacou. O senador também aproveitou a sessão para propor três pontos centrais no debate econômico: a retomada da taxação de grandes rendas e setores bilionários; a revisão dos benefícios tributários concedidos a setores específicos da economia; e uma discussão técnica e suprapartidária sobre a meta de inflação do país.

Luciano Pimentel I

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) destacou a importância do IV Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania (IV CiEECi) e convidar toda a sociedade sergipana para o evento. O encontro inicia nessa quinta-feira (16) e acontece até sábado (18), no Hotel Vidam, em Aracaju. A solenidade de abertura contará com a presença do senador Laércio Oliveira (Progressistas).

Luciano Pimentel II

De acordo com o parlamentar, o congresso é organizado pela Universidade Aberta de Portugal e reunirá especialistas nacionais e internacionais para debater políticas públicas, práticas pedagógicas e experiências inovadoras na área da educação empreendedora.

Luciano Pimentel III

“É um evento que possui um valor simbólico e estratégico imenso, porque amplia o debate sobre como a educação empreendedora pode transformar a realidade social e econômica dos territórios, ao mesmo tempo em que evidencia a potência da pesquisa acadêmica e o crescente interesse das universidades e centros de investigação por esse tema”, destacou Luciano Pimentel.

Sobre o evento

O Congresso de Educação Empreendedora será um espaço que conectará escolas, universidades, gestores públicos, empresas e sociedade civil em torno de um objetivo comum: formar cidadãos empreendedores, críticos e participativos, preparados para os desafios do século XXI. Uma das novidades desta edição é a inclusão do Projeto Construindo Pontes com os Municípios Empreendedores. O projeto conecta cinco municípios sergipanos – Campo do Brito, Malhada dos Bois, Moita Bonita, Propriá e Itabi – em uma jornada de preparação que envolveu professores, alunos e comunidades locais.

Olha o Procon!

O Procon Aracaju, em parceria com o Sindicato das Seguradoras da Bahia, Sergipe e Tocantins, Sincor-SE, Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), com apoio da Prefeitura de Aracaju, realiza nesta quarta-feira (15), o evento “Procon e Seguros – O setor que protege o consumidor”, uma iniciativa inédita voltada à conscientização sobre a importância da cultura do seguro e o papel essencial dos profissionais que atuam neste mercado. O encontro acontecerá das 15h às 17h, no Auditório da CDL Aracaju, localizado na Rua Santa Luzia, 571, Bairro São José, e reunirá corretores, representantes de seguradoras, autoridades, gestores públicos e especialistas do setor.

Feirinha da Cinelê I

Nos dias 17, 18 e 19 de outubro, o Centro de Criatividade de Aracaju será palco da edição comemorativa de 3 anos da Feirinha da Cinelê, um evento que nasceu na Praia da Cinelândia e hoje se firma como um dos mais vibrantes movimentos de economia criativa, inclusão social e valorização cultural de Sergipe.

Feirinha da Cinelê II

Mais do que uma feira, o evento é um espaço de encontros. Um ponto de convivência que celebra a diversidade, a arte, o empreendedorismo local e o poder transformador das causas sociais. Nesta edição especial de aniversário, o evento ganha ainda mais significado com o retorno da comunidade da Maloca à cena cultural, reforçando laços e memórias afetivas com o território aracajuano.

