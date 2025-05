Edvaldo agora declara “amor” por Aracaju! Eu conto ou vocês contam?

Por Habacuque Villacorte

Quando a gente pensa que já viu de tudo na política de Sergipe, eis que o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, surge em “horário nobre” na propaganda partidária do PDT em emissoras de rádio e televisão. Na condição de presidente estadual da legenda, ele faz um convite público para filiação, sinalizando que há um projeto “estadual” em curso, de representação em Brasília (DF), sua pré-candidatura ao Senado Federal para as eleições do próximo ano.

Até aí tudo normal, só que chamou a atenção deste colunista as críticas deixadas na mensagem partidária por Edvaldo Nogueira à gestão da atual prefeita da capital, Emília Corrêa (PL). “O PDT mudou Aracaju! Por isso dói na gente ver a nossa cidade perder as suas conquistas, o lixo se acumula nas ruas e as áreas mais carentes, para onde levamos dignidade e respeito, já estão abandonadas. E obras importantes estão paralisadas“, disse o ex-prefeito, antes de falar em projetos futuros.

É inegável a identidade que Edvaldo construiu uma identidade com a cidade de Aracaju, afinal de contas ele teve a oportunidade de comandar a Prefeitura Municipal por quatro oportunidades. E este espaço não vai questionar o desejo dele de disputar o Senado ou até de deixar uma “porta aberta” para voltar a disputar a PMA no pleito de 2028. Isso faz parte do jogo democrático, é da política e, desde que esteja elegível, qualquer cidadão tem o direito de vislumbrar um cargo eletivo.

Mas, convenhamos, Edvaldo Nogueira acusar Emília Corrêa, que não tem nem cinco meses completos no cargo de prefeita, de abandono da cidade? Logo ele que passou 20 anos na Prefeitura de Aracaju, seja como vice ou comandante da capital? Será que todos os problemas enfrentados pela atual gestora, mais principalmente pela população, da zona norte e da zona sul, foram “criados” de janeiro passado para cá? Será mesmo que é tudo responsabilidade de Emília?

Sob a “batuta” do senhor Edvaldo Nogueira, Aracaju cresceu desordenadamente por anos! O Plano Diretor da cidade carece de uma revisão desde 2010 por conta das “pressões” (influência) de grandes empresários! O sistema de transporte coletivo da capital é deficitário por décadas! Os serviços de coleta do lixo e poda de árvores, que realmente estão deixando a desejar, também atravessaram problemas com Edvaldo ou a TORRE e a BTS nunca paralisaram suas atividades por falta de pagamentos?

Que Aracaju é essa que Edvaldo prega na propaganda do PDT que as comunidades carentes eram assistidas, mas que ele nunca resolveu os problemas das enchentes e alagamentos, após 20 anos? Será que a Zona de Expansão tinha mesmo essa “atenção” do ex-prefeito? Onde estavam a “dignidade e o respeito”? E o lixo que tomou conta de Aracaju, que ficou sem coleta no final da gestão dele em dezembro passado? Será que “dói” mesmo, ex-prefeito? É esse amor que o senhor tem pela cidade?

Este colunista nem é assessor, advogado e nem tem procuração para defender a prefeita Emília Corrêa, mas se Edvaldo fosse tão bom como ele prega nas propagandas, com seu “MARKETING”, ele não teria ajudado a eleger seu sucessor? Se estava tão bom, por que o aracajuano o rejeitou? Somos masoquistas? Não! O problema é que as redes sociais, que tentam “controlar”, hoje não permitem que a “sujeira” fique escondida “embaixo do tapete”! Melhor nem falar de obras paralisadas…

Quem é bom gestor, não precisa fazer propaganda de si, não precisa de bajuladores, porque o reconhecimento público é sentido nas ruas, a cada abraço ou aperto de mão. Emília, como primeira mulher a comandar a capital, pelo visto terá que superar muito mais do que o preconceito estampado de alguns setores, mas as “velhas mentiras” que, contadas várias vezes, se consolidavam. Mas estas “lendas urbanas” e perseguidoras não resistem mais a um “google”! Não ficam mais falando sozinhos…

Veja essa!

Sobre os bastidores da política local, mais precisamente a disputa para deputado federal, a turma está fazendo muitas contas, para descobrir onde se tem maior viabilidade eleitoral. Tem político governista que está analisando permanecer na base ou se terá mais chances indo para a oposição…

E essa!

Aliados do governo já entenderam que é difícil se montar três chapas para federal e por isso um partido forte deve sobrar. Muito se fala do PSB, mas há quem também aponte o MDB. O PSD, do governador Fábio Mitidieri, deve montar o “chapão” para eleger dois federais e o discurso de que pode eleger até três.

A verdade

O problema é que, diante das dificuldades encontradas (muita gente não quer ser mais “escada”), os mandatários estão “nervosos” defendendo o chapão; por sua vez, pelo menos três dos atuais deputados federais estão conversando com vários partidos, mas alguns nomes já estão sendo “vetados” por partidários que não aceitam a concorrência.

Exclusiva!

Já se comenta que, se uma aliança política se firmar entre dois grupos para o próximo ano, olhando para 2028, o comando de uma grande cidade do interior sergipano poderá mudar de comando, novamente. O problema é que o líder de um grupo acha que é mais “esperto” que toda a classe política do Estado, e seus “movimentos” estão devidamente identificados. Se esta aliança sair das projeções, teremos mudanças inimagináveis…

Bomba!

Um vereador de Aracaju está radiante após uma reunião que participou no conhecido Diretório da Rua de Estância. A informação é que o parlamentar ouviu a garantia de que o PL de Sergipe terá pré-candidato a governador em 2026 e que a eleição, diferente do que muita gente pensa, não será por W.O. Façam suas apostas…

Valmir & Emília I

O encontro do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), com a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), onde ele a convidou para a tradicional Festa dos Caminhoneiros este mês, está dando o que falar. É evidente que havia um “arranhão” na relação entre os dois, mas como toda “ferida”, com muito cuidado e zelo, ela se fecha e a vida segue.

Valmir & Emília II

Recentemente Valmir deixou transparecer certo incômodo com a postura de Emília que, segundo ele, não havia lhe procurado após a vitória em Aracaju. O fato é que Valmir foi fundamental para a vitória de Emília em 2024 e ele já tem a liderança política consolidada. Emília, por sua vez, teve seus méritos, tem o reconhecimento político, mas precisa se consolidar enquanto gestora. O entendimento entre os dois é importante em vários aspectos e só fortalece a oposição.

Valmir & Emília III

A prova maior disso são os ataques que já estão sendo proferidos contra Emília e Valmir. Como principais lideranças da oposição, na atualidade, é evidente que em uma disputa eleitoral no próximo ano os dois juntos incomodam muita gente. Como diria no interior sergipano: “fazem um calo de sangue, juntos”!

Errata!

Este colunista falou na última publicação sobre o futuro político do ex-prefeito de São Cristóvão e ex-deputado Armando Batalha. Ele é sim pré-candidato a deputado federal, mas segue filiado ao Progressistas, e não ao União Brasil, como fora colocado. Só que agora, com a federação com o União Brasil, formou-se o União Progressista. Armando tem recebido convites de outras legendas da base governista e segue analisando os cenários para 2026.

Sergipe Oil e Gas I

O Estado se prepara para mais uma edição do já consolidado Sergipe Oil & Gas, evento que movimenta o setor energético dentro e fora do estado. Como de costume, o Governo de Sergipe apoia a realização, que neste ano ocorrerá entre os dias 23 e 25 de julho. O lançamento de toda a programação está marcado para a próxima terça-feira (3), às 15h, no auditório da Codise, em Aracaju.

Sergipe Oil e Gas II

A cerimônia contará com a participação de agentes públicos, empresas e especialistas, discutindo tendências de mercado e oportunidades de negócio. O evento ganha contexto na esteira do projeto Sergipe Águas Profundas, que promete levar o estado à projeção nacional e internacional no setor nos próximos anos.

Lúcio Flávio

“Chegou a hora de convocar toda a população de Aracaju para participar da nossa Audiência Pública que pretende discutir os impactos devastadores dos jogos de azar e jogatinas em nossa população”, convoca o vereador da capital, Lúcio Flávio, para audiência pública no próximo dia 6, às 9 horas, na Câmara Municipal de Aracaju. O debate será amplo sobre a proposta de criação de uma Loteria Municipal.

Olha o Sebrae/SE!

O Sebrae Sergipe realizará o lançamento oficial do Programa Pró-Catador Sergipe, que acontecerá na próxima segunda-feira (2), às 8h30, no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju. O Pró-Catadores é uma iniciativa estratégica que promove a inclusão social e produtiva dos catadores de materiais recicláveis. O programa tem como objetivo apoiar a formação e o fortalecimento de cooperativas e associações, além de capacitar profissionais, gerar renda e contribuir para a gestão sustentável dos resíduos sólidos nos municípios.

Radialistas

A nova diretoria do Sindicato dos Radialistas de Sergipe (Sterts) para o quadriênio 2025 – 2029 foi empossada em cerimônia realizada na sede do Cotinguiba Esporte Clube. A solenidade reuniu, além da categoria, autoridades políticas e lideranças sindicais. As eleições para diretoria da entidade aconteceram no último dia 26 de abril, quando a Chapa única liderada pelo presidente do Sterts, venceu as eleições com 163 votos, representando 54,51 % dos votos válidos.

Alex Carvalho

“O Sterts é uma entidade que tem uma história de lutas e conquistas. A diretoria que se concluiu ontem fez bem esse papel e defendeu todos os direitos da categoria. Temos agora o desafio de uma pauta aprovada pelos colegas. Mas Sterts não é só uma questão interna, estamos integrados à sociedade e precisamos sempre estar propondo este diálogo e interação com os movimentos sociais e sindicais, este será um dos papeis da diretoria que se inicia agora neste final de mês e se conclui em maio de 2029”, destacou o presidente reeleito, Alex Carvalho.

Adel Ribeiro

O 2ª vice-presidente do sindicato, Adel Ribeiro, também falou sobre as suas expectativas para este quadriênio que se inicia. “É com imensa alegria que encerramos esse ciclo e iniciamos um outro. Foram muitos os desafios, mas temos a convicção que cumprimos bem o desiderato que nos foi confiado pela categoria. Há ainda muito a avançar e nessa perspectiva, que abraçamos essa nova etapa, na certeza de que, juntamente com o apoio dos colegas radialistas, obteremos muitas outras conquistas”.

Cursos profissionalizantes

Uma das novidades na futura gestão do Sterts será a disponibilização de cursos profissionalizantes e de aperfeiçoamento profissional para os associados. “Entendemos ser uma pauta de suma importância para o fortalecimento da categoria. Será um momento de fortalecimento dos radialistas. Uma gestão que criará pontes de interlocução e convivência com a sociedade”, concluiu Alex.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) debateu na Alese, a reportagem da TV Atalaia (Rede Record) sobre os lixões “disfarçados de aterros sanitários”, no Povoado Terra Dura – Itabaiana e Itaporanga D’Ájuda. Georgeo sugeriu a visita de técnicos da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) e de uma comissão formada por deputados.

Georgeo Passos II

Na reportagem, moradores de ambos os municípios denunciam o mal cheiro, danos ao meio ambiente e transtornos causados na área com a instalação dos aterros. “Não adianta fechar os lixões, colocar em outro local que não respeita as normas e a legislação ambiental. Segundo os técnicos que conversamos, o aterro quando é bem feito, bem elaborado, não pode ter mal cheiro na área instalada. E se tem, algo falhou”, comentou Georgeo.

Visita técnica

“É importante que a Adema junto com uma comissão de deputados possa fazer uma visita aos dois aterros (Itaporanga e Itabaiana) para que a gente entenda se aquelas condicionantes para as licenças estão sendo cumpridas ou não. E provocar o Ibama sobre essa questão. Nós já pedimos para marcar uma reunião com a presidência da Adema”, sugeriu Georgeo.

Licenciamentos

O deputado analisa como um tema complexo e diz que surgem algumas dúvidas de como foram obtidos os licenciamentos para a construção dos aterros, em virtude de tantas reclamações. “Tem ações na justiça impedindo, outras autorizando. É uma situação que vem se arrastando há muito tempo e a Assembleia Legislativa deve se posicionar, deve participar também dessa fiscalização”, pondera Georgeo.

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (MDB) apresentou um texto alternativo à proposta de consolidação das normas eleitorais, Projeto de Lei Complementar (PLP) 112/2021, em tramitação no Senado. A proposta do parlamentar visa fortalecer mecanismos de combate à corrupção eleitoral, ampliar a transparência no uso de recursos públicos por partidos e candidatos, além de garantir maior segurança jurídica ao processo eleitoral.

Alessandro Vieira II

“A legislação eleitoral brasileira efetivamente precisa de uma grande reforma, mas no sentido de aumentar a transparência e fortalecer a democracia. O texto original se afasta deste ideal”, aponta Alessandro. Entre as mudanças sugeridas, o substitutivo mantém a caracterização da boca de urna como crime eleitoral, preservando a pena de até três anos de reclusão. O texto do relator transforma essa prática em infração administrativa. A proposta de Vieira também amplia a atuação da Justiça Eleitoral na análise de contas de campanha, permitindo a avaliação do contexto e da intenção dos gastos, e não apenas do cumprimento formal das regras contábeis.

Alessandro Vieira III

A proposta também retira restrições à fiscalização por parte do Ministério Público. O texto original restringe a atuação aos casos em que houver identificação prévia de irregularidades nas contas, após análise técnica. No substitutivo, essa limitação é retirada. Na justificativa da proposta, Vieira argumenta que tais restrições “ferem o princípio constitucional da fiscalização do uso do dinheiro público”. O texto também retoma a responsabilidade das direções partidárias nacionais por eventuais irregularidades cometidas por instâncias locais. O substitutivo exclui dispositivos que, segundo o autor, isentavam essas direções de responder por atos de diretórios regionais ou municipais.

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde falou sobre a visita realizada no bairro São Conrado na CMA. O parlamentar foi chamado pela comunidade daquele bairro para buscar soluções sobre a grande quantidade de ruas com esgoto abertos, fato que tem gerado grandes transtornos aos moradores.

Breno Garibalde II

“Visitei diversas ruas do bairro São Conrado e pude constatar a quantidade de esgoto a céu aberto no local. Lá no bairro, esgoto e drenagem é uma coisa só, por conta das ligações irregulares. As redes de drenagem e de esgoto são muito pequenas, e por conta disso, a população faz ligações irregulares. É necessária uma força tarefa entre a Emurb e a Iguá para resolver essa situação. Enquanto isso, a população está no meio do esgoto, vivendo em condições subumanas”, disse o parlamentar.

Breno Garibalde III

Em sua fala, Breno relatou ainda que a estação elevatória do bairro, que tem a função de receber o esgoto e mandar para estação de tratamento, estava parada há três meses, fazendo com que o esgoto fosse despejado diretamente na maré. “Durante a visita, contatamos a Iguá e a Emurb para que pudessem resolver os transtornos do bairro. Na ocasião, as redes de drenagem e esgoto foram desobstruídas, e a estação elevatória voltou a funcionar”, declarou o vereador.

Prioridade

Para o parlamentar, o bairro São Conrado precisa ser tratado como prioridade pela gestão municipal. “O bairro São Conrado precisa ser visto como prioridade. É um bairro populoso e não tem sequer um posto de saúde. Então, fica aqui meu apelo para a atual gestão para que olhe aquela comunidade como nunca foi olhada. Aquele bairro nunca foi visto por gestão nenhuma e precisa de mais atenção. Espero que dias melhores venham para a população do São Conrado”, pontuou Breno.

PMA & UFS I

A Educação de Aracaju firmou parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), que lançou o Programa de Interação UFS Esporte. A iniciativa atenderá 150 alunos, de oito a 12 anos de idade, de 11 escolas municipais da capital sergipana, oferecendo diversas modalidades esportivas, incluindo também paratletas e estudantes da Educação Especial.

PMA & UFS II

Entre as modalidades esportivas estão badminton, futsal, futebol, handebol, vôlei, atletismo, natação e aeromodelismo. Para os estudantes da Educação Especial, haverá modalidades como parabadminton, paratletismo e paranatação. A Educação de Aracaju disponibilizará transporte e alimentação, às terças e quintas-feiras, para que os alunos da rede municipal possam praticar esportes na UFS. O projeto contará com professores e alunos do curso de Educação Física da Universidade como supervisores.

Edna Amorim

Para a secretária da Educação de Aracaju, Edna Amorim, a iniciativa, além de promover o esporte na rede municipal de ensino, também ajuda a combater a evasão escolar. “Esse projeto significa muito para nossas crianças. As crianças que estão nas regiões periféricas saem do ócio para trabalhar com o esporte. Os alunos ficam motivados, através do esporte, a permanecerem na escola, e isso ajuda bastante. É muito proveitoso e muito bom para o ensino e a aprendizagem”, comemorou.

Ailton Oliveira

O professor da UFS e coordenador do Programa de Interação UFS Esporte, Ailton Oliveira, destacou que o projeto é fundamental para a inclusão social dos alunos. “O programa atende escolas de comunidades carentes, que têm crianças socioeconomicamente vulneráveis, e percebemos que, a partir daí, desenvolvemos valores, atitudes e autoestima nos alunos, que passam a ter mais compromisso com a escola e com as notas. Tanto o esporte quanto esse programa têm o papel de ajudar no desenvolvimento cognitivo e psicossocial dos estudantes.”

Olha a JNunes!

A JNunes Acabamentos e Iluminação brinda com a imprensa, clientes e parceiros um novo passo rumo à excelência: no dia 4 de junho, às 18h30 horas, será inaugurado o espaço exclusivo Roca, celebrando também o reconhecimento como a única loja Roca Prime em Sergipe – uma conquista que orgulha a marca, valorizando ainda mais o cenário da arquitetura e do design local.

Referência internacional

Com mais de 100 anos de história, o Grupo Roca é líder mundial em soluções para banheiros, presente em mais de 170 países e referência internacional em design, tecnologia e sustentabilidade. O novo ambiente na JNunes proporciona uma imersão completa no universo da marca, com produtos premium que aliam estética, funcionalidade e inovação.

Roca Prime

São cubas premiadas, louças e metais de alto desempenho e uma paleta de cores exclusiva que personaliza projetos residenciais, corporativos, hoteleiros e hospitalares com identidade e sofisticação. Destaque para a linha de cubas coloridas, que imprime personalidade aos espaços sem abrir mão da durabilidade e da elegância. Mais do que uma loja, o novo espaço Roca Prime da JNunes é um convite à inspiração, traduzindo o que há de mais atual no mercado de acabamentos.

Anestesiologistas

A Cooperativa dos Anestesistas de Sergipe (Coopanest-SE) e a Sociedade de Anestesiologia do Estado de Sergipe (Saese) promoveram mais um curso de atualização, visando preparar os associados para atender os pacientes com segurança. A parte teórica do curso Pocus – Ultrassom e a prática aconteceram no auditório do Hotel Quality.

Lucas Cabral

Esse curso de ultrassonografia é voltado para a melhor avaliação do paciente à beira do leito. Tivemos cerca de 30 participantes, que colocaram a mão na massa, com modelos reais e fictícios, onde realizamos todos os procedimentos e agulhamentos para treinar e dominar o uso do aparelho, para que haja uma maior segurança nos procedimentos em pacientes”, explica o presidente da Saese, Lucas Wyinne Cabral. Ele ressalta que em todos os hospitais do Estado existem aparelhos de ultrassom disponíveis para os anestesiologistas, alguns inclusive fornecidos pela Coopanest-SE, para colocar no Centro Cirúrgico.

José Eduardo de Assis

“A ultrassonografia há alguns anos já faz parte da rotina da anestesiologia, seja para fazer a anestesia propriamente dita, em algumas áreas do corpo, ou seja, para avaliar o estado geral do paciente. Hoje podemos dizer que é o novo estetoscópio, pois utilizamos ele no pré-operatório, usamos para ter maior precisão em nossas anestesias. Usamos também para avaliar o paciente durante a cirurgia e em algumas situações, após a cirurgia. Tudo isso ajuda a aumentar a qualidade e a segurança de nosso cuidado com as pessoas. Daí a importância de sempre estarmos aprendendo”, diz o presidente da Coopanest-SE, José Eduardo de Assis Silva.

Danielle Dumaresq

A coordenadora e instrutora do curso Point Of Care (Pocus), Danielle Dumaresq, detalha o conteúdo da capacitação. “Trazemos sobre o uso do ultrassom, desde antes, durante e até após a cirurgia, para trazer mais informações para o anestesiologista tomar decisões, diante de situações do paciente que está sendo atendido. Com o ultrassom, conseguimos por exemplo ver se o estômago do paciente está cheio, daí avaliar e definir os procedimentos anestésicos, sem risco para a vida da pessoa. Durante uma cirurgia o equipamento ajuda avaliar uma possível instabilidade do paciente e o anestesista poder adotar uma conduta de acordo com o quadro clínico, com segurança”, explica.

Vinícius Almeida

Entre plantões e cirurgias, o anestesiologista Vinicius de Almeida Vasconcelos, reservou a noite de sexta e todo o sábado para ampliar seus conhecimentos. “É uma preocupação constante da Saese e da Coopanest trazer cursos para Sergipe, para que os cooperados estejam sempre preparados para fazer os procedimentos anestésicos com segurança. Hoje a ultrassom é utilizada amplamente em todos os hospitais do Estado para que possamos atuar, enquanto anestesistas, com mais precisão e segurança para os pacientes”, ressalta.

Recepção aos turistas

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE), realizará, nesta sexta-feira (30), a recepção dos turistas que desembarcam no Aeroporto Internacional Santa Maria. Dois voos estão previstos para a ação inicial: o primeiro às 17h50, vindo de Guarulhos/SP, e o segundo às 19h10, chegando de Salvador/BA.

“Bem-Vindo ao País do Forró”

O projeto ‘Bem-Vindo ao País do Forró’ contará com uma estrutura que envolve distribuição de adereços, alimentos típicos e apresentações de quadrilhas juninas e trios pé de serra. Tudo será preparado no setor de desembarque do Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria. A ideia é receber bem o turista que visita a capital sergipana.

Ações programadas

As ações de recepção se estenderão até o final do mês de junho, período em que se espera um grande fluxo de desembarques no terminal aeroportuário. O trabalho será definido de forma estratégica para alcançar o maior número possível de voos, com previsão para as seguintes datas: 04, 18, 20, 24, 27 e 28 de junho.

Vinícius Porto I

O vereador Vinicius Porto (PDT) utilizou o Grande Expediente da Câmara Municipal de Aracaju para sair em defesa da prefeita Emília Corrêa, que recentemente foi alvo de denúncia no Ministério Público de Sergipe por ter recebido presentes de microempreendedores e agradecido publicamente em suas redes sociais.

Vinícius Porto II

Vinicius destacou que autoridades públicas como prefeitos, governadores e até presidentes são, antes de tudo, cidadãos comuns e que podem, sim, receber lembranças e presentes de pessoas simples da sociedade, sem que isso configure qualquer irregularidade. O vereador destacou ainda que “muito se discutiu sobre o fato de a prefeita ter recebido uma camisa, uma blusa de um pequeno empresário, e ter agradecido. Qual o problema disso? Qual o crime que a prefeita Emília cometeu ao agradecer um presente de um empresário sergipano que deu a ela uma camisa?”.

Vinícius Porto III

Vinicius ressaltou ainda que, ao agradecer pelo presente, a prefeita estava, na verdade, fomentando e divulgando o comércio sergipano. Ele considerou um exagero as críticas feitas ao episódio e criticou quem tenta transformar esse gesto em algo ilícito. “Algumas pessoas podem dizer: ‘que absurdo, como pode, a prefeita, ao invés de estar trabalhando pelo crescimento da cidade, está agradecendo um presente de uma empresa’. Mas essa empresa não tem qualquer relação com o poder público. Diferente seria se ela recebesse um presente de uma empresa que participa de uma licitação, que presta serviço à Prefeitura, ou que tivesse interesse em negócios com a administração municipal, o que não aconteceu”, explicou.

Agradecimento comum

O vereador frisou que presentes são gestos de agradecimento, típico das relações humanas. “Esse tipo de gesto acontece também em tribunais, onde profissionais do direito recebem lembranças de gratidão. Isso quer dizer que estão sendo comprados? Claro que não. É uma forma de agradecer”, completou, reforçando que há pautas mais importantes para Aracaju do que se apegar a “coisas muito pequenas”.

Olha a Estácio!

Nos dias 4 e 5 de junho, o Centro Universitário Estácio Sergipe realiza, em seu Auditório I, a primeira edição da Jornada PEI — Pesquisa, Extensão e Internacionalização. A iniciativa, promovida em parceria com a Faculdade Estácio de Alagoas (Campus Jatiúca), marca um passo importante para a consolidação de uma cultura acadêmica voltada à inovação e à integração entre ensino, pesquisa e impacto social.

Produção acadêmica

O evento foi idealizado com o objetivo de fortalecer os pilares da formação universitária ao conectar a comunidade científica e tecnológica, tanto de instituições públicas quanto privadas, à produção acadêmica que vem sendo desenvolvida nos dois estados. Com uma programação que inclui plenárias, palestras e uma feira de inovação, a Jornada PEI é também um espaço de diálogo com a sociedade e de valorização da ciência em suas múltiplas formas de aplicação.

Intercâmbio

Entre os destaques, estão confirmadas apresentações de especialistas com ampla experiência em pesquisa acadêmica, projetos de extensão universitária e ações de internacionalização — três frentes cada vez mais estratégicas no cenário do ensino superior brasileiro. A proposta é fomentar o intercâmbio de ideias, estimular novas colaborações e visibilizar iniciativas que, muitas vezes, permanecem restritas aos muros das instituições.

Cleide Ane Barbosa

Segundo a pró-reitora de Pesquisa e Extensão da Estácio Sergipe, Dra. Cleide Ane Barbosa, a Jornada PEI representa uma oportunidade ímpar de compartilhar conhecimentos e destacar projetos em curso. “É um momento para falar de pesquisa com a comunidade, valorizar os projetos de extensão e promover um ambiente onde o conhecimento circula de maneira acessível e conectada com os desafios contemporâneos”, destaca.

