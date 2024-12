Edvaldo apostou em “obras eleitoreiras” para 2024 e Luiz Roberto se deu mal! 

Por duas eleições consecutivas, a “dupla” Edvaldo Nogueira (PDT) e Luiz Roberto (PDT) até que tentou construir um projeto político vencedor, mas sem “combinar com os russos” ficou mais difícil atingirem seus objetivos e, por enquanto, já acumulam duas derrotas significativas. Sonhando com a “popularidade” que o marketing garantia que Edvaldo tinha, Luiz Roberto foi candidato a deputado federal em 2022 e lhe restou apenas uma suplência.

Agora em 2024, talvez se achando o “maior articulador político do Estado”, Edvaldo cravou a todo custo o nome de Luiz Roberto para a Prefeitura de Aracaju e este, talvez “picado” pelo excesso de vaidade, acreditou que estava consolidado com uma nova liderança na capital. Somado a isso, subestimaram a vontade popular, o sentimento de mudança que imperava nas ruas e foram duramente derrotados sim, ainda mais porque sinalizavam que acreditavam no resultado positivo.

Em síntese, a soberba era tão grande que Luiz e Edvaldo (não necessariamente nesta ordem) fizeram seus principais aliados a acreditarem que as “máquinas administrativas” juntas, operando em favor do projeto, não teria como eles perderem uma eleição na capital para uma até então “desacreditada” Emília Corrêa (PL), quando todos faziam a leitura (inclusive este colunista) de que ela teria muitas dificuldades justamente pela ausência de um forte agrupamento lhe dando sustentação.

Agora é fácil tentar encontrar explicações para o resultado das eleições. Há quem veja mais mérito para Emília, há quem entenda que houve demérito do atual prefeito e do atual governador, e há ainda quem acredite no “cansaço” do agrupamento somada a fragilidade em torno do nome de Luiz Roberto. Este colunista, inclusive, dentro do sentimento de revolta que vem das ruas, lembrou da eleição estadual de 2022, quando o então candidato a governador, Valmir de Francisquinho (PL), “ganhou e não levou”…

Mas, no finalzinho da gestão de Edvaldo Nogueira, nos últimos “suspiros” sustentados por puro marketing, o excesso de ordens de serviços e entregas fortalecem o discurso de que o atual prefeito apostou sim em “obras eleitoreiras”, ou seja, após quase oito anos de comando continuado na PMA, este colunista fica a se perguntar: e por que não fez antes? Por que tantos anúncios apenas nos últimos dias da administração? Será que se a gestão tivesse a aprovação que dizia ter, este grupo não teria vencido a eleição?

O que muita gente já enxergou, mas não quer se pronunciar publicamente, é que a vaidade de Edvaldo derrotou o agrupamento em 2024 e pode ter feito ruir o projeto para 2026. E Luiz Roberto, “encantado” pelo “marketing do mal”, se deu mal porque acreditou que tantas obras eleitoreiras seriam suficientes para que ele fosse eleito prefeito da capital. Só esqueceram de combinar tudo isso com o povo, o maior interessado! No futebol a gente diz que é “muito marketing e pouca bola”…

Veja essa!

Este colunista trouxe na publicação anterior um cenário de que a disputa pelo Senado em 2026 pode reunir na base governista duas candidaturas “opostas”: do ex-deputado André Moura (União) e do atual senador Alessandro Vieira (MDB), que deve disputar a reeleição.

E essa!

Muita gente não entendeu e imaginou que este era um “cenário criado” por este colunista. Esclarecendo: André é pré-candidato ao Senado já anunciado por seu partido e o governo não pensa em hipótese alguma sobre renunciar ao seu apoio político para o pleito de 2026.

Sobre Alessandro

Nos bastidores a informação é que o senador Alessandro Vieira está apostando todas as fichas que o governo do Estado lhe dará o apoio para que ele busque a reeleição como um dos candidatos a senador pelo agrupamento. Ele tem garantido as emendas em BSB e lá na frente deverá exigir reciprocidade do governador…

Olha as emendas!

Alessandro destinou mais R$ 12,4 milhões para diversas áreas estratégicas de Sergipe. Os recursos foram depositados este mês de dezembro nas contas de 17 prefeituras e do Governo de Sergipe, e deverão beneficiar setores fundamentais como segurança, infraestrutura e saúde.

Posse de Samuel e Elmo I

O prefeito eleito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), tomará posse no próximo dia 1º de janeiro, marcando o início do mandato de 2025-2028. Ele será empossado ao lado do vice-prefeito Elmo Paixão (União Brasil) e dos 21 vereadores eleitos para o município.

Posse de Samuel e Elmo II

A cerimônia de posse terá início com um culto na Igreja Assembleia de Deus João Alves Filho, às 14h, seguido de uma Missa na Igreja Matriz de Socorro, às 16h. Às 18h, os eleitos serão oficialmente empossados durante sessão na Câmara Municipal. A programação será encerrada com os cumprimentos e recepção ao prefeito e ao vice-prefeito no Centro Administrativo de Nossa Senhora do Socorro.

Segue o Líder!

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa, anunciou o vereador Isac como líder de sua gestão na Câmara Municipal. Em sua declaração, o vereador Isac ressaltou o compromisso de garantir que a Câmara Municipal exerça suas funções de maneira colaborativa.



Isac Silveira

“Nós temos certeza de que vamos harmonizar a Câmara, garantindo, claro, seu papel de legisladora e fiscalizadora, para que a prefeita consiga executar plenamente seu plano de soluções. Saúde de qualidade, educação eficiente e transporte que nos orgulhe de ir e vir serão prioridades. Com um pouco de nossa experiência, a Câmara será um braço dado contigo para o progresso do nosso povo”, afirmou Isac.

Emília Corrêa I

Emília enfatizou a importância de um trabalho conjunto entre o Executivo e o Legislativo para atender às necessidades da população de Aracaju. “A escolha do vereador Isac como líder do governo reflete nossa intenção de construir um diálogo contínuo e produtivo com a Câmara Municipal. Precisamos de harmonia e parceria para que possamos executar plenamente nosso plano de soluções para a cidade”, afirmou a prefeita eleita.

Emília Corrêa II

Ela destacou que as prioridades de sua gestão incluem saúde de qualidade, educação eficiente e melhorias no transporte público. “Com o apoio da Câmara, tenho confiança de que vamos superar os desafios e trazer o progresso que o nosso povo merece. O vereador Isac será uma peça fundamental nesse processo, unindo esforços para que as demandas da população sejam atendidas com responsabilidade e eficiência”, completou Emília.

Aquiles Silveira

Falando em Emília, ela confirmou Aquiles Silveira, que assumirá a Secretaria de Esportes e Juventude. Educador físico com ampla experiência, Aquiles Silveira assume a Secretaria de Esportes e Juventude com o objetivo de transformar o esporte em uma ferramenta de inclusão social e promoção da saúde. Com formação em Educação Física e especializações em Esporte Educacional e Esporte de Alto Rendimento, Aquiles destaca-se pela gestão estratégica e participação em eventos esportivos de relevância nacional e internacional.

Dilermando Júnior I

Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação o nome anunciado foi o de Dilermando Júnior. Com uma trajetória consolidada no empreendedorismo e gestão, formação em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas pela PUC Campinas, aliada a uma pós-graduação em Administração de Empresas pela FAAP-SP, garante uma sólida base para liderar uma das pastas mais estratégicas da nova gestão.

Dilermando Júnior II

Dilermando tem ampla experiência em cargos de liderança, como vice-presidente da Associação Comercial de Sergipe (Acese) e diretor de expansão da Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje). Ele chega à gestão com a missão de impulsionar o desenvolvimento econômico de Aracaju, gerando emprego, renda e fomentando a inovação.

Luciano Paz Xavier I

Para a presidência do Ajuprev foi escolhido Luciano Paz Xavier, um gestor público com vasta experiência administrativa. Nascido em Goiânia e residente em Aracaju desde 1999, Luciano possui uma trajetória marcada por cargos de liderança em instituições como a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Aracaju. Sua formação em Ciências Contábeis pela Universidade Tiradentes e um MBA em Gestão Pública pela Fundação Getulio Vargas reforçam sua expertise na área.

Luciano Paz Xavier II

Luciano já atuou como secretário municipal de Planejamento e Orçamento, Saúde e Fazenda, além de ter ocupado a diretoria de previdência do Instituto de Previdência do Estado de Sergipe. “Minha missão será garantir a sustentabilidade financeira e a excelência no atendimento do Ajuprev, priorizando sempre os servidores públicos municipais e suas famílias”, declarou Luciano.

Alô Canindé!

O jovem engenheiro Jonathan Santos tem a missão, ao lado do prefeito eleito Machadinho (União), com sua juventude, energia e expertise técnica, de construir um novo capítulo para a cidade de Canindé do São Francisco, no comando da Secretaria de Obras e Serviços. Recebendo uma secretaria sucateada, com obras paradas, infraestrutura deteriorada e uma cidade praticamente “às escoras”, Jonathan terá a missão de transformar o caos em progresso e devolver a dignidade aos moradores do município.

Competência e confiança

Apesar do cenário desafiador, Jonathan Santos é visto como uma figura promissora e capacitada. Durante a campanha de Machadinho Barbosa, Jonathan desempenhou um papel crucial na articulação de propostas e soluções técnicas, destacando-se como um dos principais responsáveis por convencer o eleitorado de que a mudança era possível. Sua competência e habilidade técnica são reconhecidas como diferenciais para liderar a secretaria.

Fala Machadinho!

Machadinho Barbosa, o novo prefeito de Canindé de São Francisco, demonstra total confiança na capacidade de Jonathan para liderar a secretaria. Em discursos recentes, Machadinho afirmou que Jonathan Santos é mais do que um técnico habilidoso; é um líder comprometido com a transformação do município. “Jonathan tem a visão e a energia necessárias para reconstruir Canindé. Ele sabe que a responsabilidade é grande, mas confio plenamente que dará conta do recado”, declarou o prefeito eleito.

Sobre João Ventura I

A WG Produções, em parceria com a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), lançará o documentário Aventura-se nesta segunda-feira (30), das 17h às 19h, no Espaço Alquimia Cultural, localizado na Rua Dep. Euclides Paes Mendonça, nº 560, bairro Salgado Filho, em Aracaju.

Sobre João Ventura II

O filme narra a cativante jornada de João Ventura, talentoso pianista de Sergipe, e se desenrola sob o pano de fundo de seu inovador projeto musical Contraponto. Dentro da programação, está prevista uma rodada de conversa com o artista João Ventura, integrantes da equipe de produção do filme e representantes da Funcap.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com