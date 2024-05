Edvaldo ataca João Alves Filho para atingir Emília e Luís Roberto apoia! 

A política é um campo amplo de muitas discussões onde devem prevalecer sempre o debate de ideias. É natural que, com a aproximação de um processo eleitoral, alguns excessos sejam cometidos. Para isso temos a Justiça Eleitoral para fazer o devido monitoramento e, a depender, exigir o cumprimento da legislação. Mas assim como em qualquer disputa, há sempre um aspecto “ético” que deve ser seguido e respeitado. Mesmo dentro do Estado Democrático de Direito existem limites que não devem ser ultrapassados…

O povo de Aracaju ficou estarrecido com o ataque descabido do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) ao ex-governador João Alves Filho (in memoriam); um desrespeito a história do maior homem público deste Estado com quem este colunista já conviveu. João Alves não merecia um ataque tão desrespeitoso à sua última gestão na capital, apenas por interesses eleitoreiros, de um gestor que parece desesperado por não conseguir emplacar seu pré-candidato a prefeito, Luís Roberto (PDT), para lhe suceder no comando da PMA.

Este último, com todo respeito, errou mais ainda ao compartilhar esse ataque rasteiro do gestor em uma entrevista concedida ao JORNAL DA CIDADE, visivelmente para atingir a pré-candidatura da vereadora Emília Corrêa (PL), pré-candidata à prefeita da capital. PASMEM! Luís Roberto saiu compartilhando em grupos de WhatsApp trechos da reportagem com Edvaldo Nogueira, complacente com tanta agressividade e de forma desnecessária contra um líder político que, infelizmente, não está mais aqui fisicamente para poder se defender. Uma covardia!

Logo Luís Roberto, que costuma dizer que “tem vida própria”, que “faz voo próprio”! Logo ele compartilhando trechos da entrevista de Edvaldo Nogueira onde ele “compara” supostos equívocos da gestão de João Alves Filho na PMA com a pré-candidata Emília Corrêa, como se ela não tivesse “luz própria” e/ou competência para gerir a cidade sem ser assertiva! Que o debate político deve acontecer, normal! Mas é preciso ter limites! Não respeitaram nem a memória de João Alves, não respeitaram o sentimento de seus familiares. Tudo por conta da eleição!

De forma rasteira o prefeito de Aracaju sequer respeita a história de um homem público que foi governador de Sergipe por três mandatos, cargo que os aliados sequer deixaram concorrer em 2022; João Alves foi ministro de Estado, posto que Edvaldo até pode assumir a partir do próximo ano, considerando que o Ministério do governo Lula em sua maioria é um “puxadinho para políticos sem votos e sem mandato”. João ainda foi prefeito de Aracaju por dois mandatos, sendo que no primeiro fez mais do que muitos anos de gestão do pedetista. E Luís Roberto compartilha isso?

João Alves Filho revitalizou a Orla de Aracaju transformando-a em uma das mais belas do País, um verdadeiro cartão-postal que impulsionou nosso turismo! Em campanha tem muito jogo sujo, e as campanhas de Edvaldo, já foram classificadas como a que mais se utiliza do “marketing do mal”! Portanto, não há novidade alguma de que o prefeito Edvaldo Nogueira é capaz de tudo contra seus adversários. Pior é ver Luís Roberto, um gestor, “afundando nesta canoa”! Essa é difícil até para o vereador da base aliada e líder Vinícius Porto (PDT) defender…

Veja essa!

Em entrevista ao jornalista Diógenes Brayner, mesmo em viagem ao exterior, o governador Fábio Mitidieri (PSD) anunciou que, quando retornar, vai conversar com o prefeito Padre Inaldo sobre a adesão do Partido dos Trabalhadores à pré-candidatura da deputada estadual Carminha Paiva (Republicanos), para prefeita de Nossa Senhora do Socorro. Fábio chegou a dizer que “água não se mistura com óleo”.

E essa!

Diante da fala do governador, este colunista não tem prerrogativa para fazer qualquer tipo de defesa do Padre Inaldo, mas ficou um tanto sem entender e questiona: quem estava com Mitidieri em 2022 desde o princípio? Existem adversários do governo apoiando Samuel Carvalho (Cidadania) em Socorro, como Georgeo Passos, por exemplo. Não seria água e óleo? Sabendo que o ex-deputado Luiz Mitidieri apoia Samuel, qual o problema de o PT apoiar Carminha Paiva?

Desculpa

O governador Fábio Mitidieri tem todo o direito de escolher seus aliados, de definir com quem caminhará em Socorro, mas questionar a aliança do PT com o Padre Inaldo não seria uma “desculpa” para declarar apoio a Samuel Carvalho de vez?

Sem Lula e Márcio

Outra coisa que chamou a atenção nesta declaração do governador é que, quando Fábio diz que “água e óleo não se misturam”, numa posição direta contra o PT, subentende-se que o chefe do Executivo estaria descartando desde já qualquer apoio do PT de Lula e do PT de Márcio Macedo, que deseja ser candidato a senador em 2026. A dúvida agora é saber quem é “água” e quem é “óleo” nesta história…

Sem o Republicanos

Não custa lembrar que o governador Fábio Mitidieri conta na Assembleia Legislativa com o apoio integral das três deputadas estaduais do Republicanos e, nas eleições municipais, vai atuar contra todas elas: em Socorro, Fábio demonstra insatisfação com Carminha; em Aquidabã não estará no palanque da deputada Lidiane Lucena; e em Lagarto também vai caminhar com os adversários da deputada Áurea Ribeiro. Parece que o Republicanos está de saída da base aliada…

Exclusiva!

O Cinform On Line dessa segunda-feira (13) traz uma entrevista exclusiva com o meteorologista Overland Amaral, que está retornando de um breve e necessário período de férias para oxigenar a vida e retomar o posto de maior autoridade sobre questões climáticas do Estado. Ele comenta sobre as enchentes no Rio Grande do Sul e faz alertas para fenômenos da natureza que podem atingir Sergipe, além de antecipar muita chuva até o final de Maio. “Temos o risco de termos catástrofes ainda maiores em Sergipe porque não temos escoamento!”.

Bomba!

Na entrevista ao Cinform On Line, Overland surpreende ao fazer um registro histórico do ex-governador João Alves Filho (in memoriam), reconhecendo sua importância e visão por construir barragens na região Agreste. Segundo o meteorologista, nos dias atuais, sem essas obras, a população dos municípios cobertos estaria sofrendo muito com a escassez de água. “É o que precisamos nos tempos atuais, de novas estruturas que nos ajudem a conviver com esses fenômenos”.

Laércio Oliveira I

O senador Laércio Oliveira (PP) apresentou o Projeto de Lei número 1.667/24 que permita que as empresas paguem aos trabalhadores antes do prazo legal estipulado. Atualmente, elas levam multa e por isso muitas efetuam o pagamento do salário no último dia de cada mês ou mesmo na data limite legal, mas conforme o volume de empregados e lançamentos nem sempre é possível concluir a tempo esses apontamentos.

Laércio Oliveira II

Assim, as empresas iniciam os cálculos da folha de pagamento em datas ainda no decorrer do mês, ou seja, dias 15, 20, 25, como exemplos, de forma que os dias faltantes até o último dia do mês calendário sejam apontados e lançados somente no mês seguinte.

Laércio Oliveira III

“Indubitável que o pagamento dos valores da folha de pagamento antes do prazo legal estipulado traz benefícios e segurança aos trabalhadores, reputando-se uma atitude saudável do empregador em face de seus colaboradores, mas sujeita os empregadores a serem autuados por infração legal, não sendo justo imputar-se multa por uma iniciativa salutar, que inclusive está prevista na grande maioria das normas coletivas sindicais”, defendeu o senador na justificativa do projeto

Obrigação do INSS

O senador apresentou, também, o Projeto de Lei número 1.668/2024 que prevê a obrigação do INSS comunicar as empresas sobre andamentos de situações previdenciárias envolvendo seus empregados. “As empresas, por não receberem informações da Previdência Social, deixam de aplicar importantes direitos e obrigações para os trabalhadores, tais como recolhimentos ao INSS, ao FGTS, garantias de emprego, anotações obrigatórias, normas coletivas sindicais e mesmo adotar programação operacional para substituição desse trabalhador uma vez que não possui informação sobre o tipo de seu afastamento, período ou durabilidade, concessão de aposentadoria, especialmente em definitivo”, informou o senador Laércio na justificativa.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União) participou de uma reunião com diretores da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE) para discutir ações que beneficiem o comércio de Aracaju. A deputada informou que está elaborando um programa chamado “Viva o Centro”. “Esse nosso projeto será apresentado em breve para toda sociedade, nosso objetivo principal a revitalização do centro da cidade”, antecipou.

Yandra Moura II

De acordo com o presidente da ACESE, 95% dos empresários que compõem o centro comercial são sergipanos. “Minha família está aqui há 80 anos, essa é uma região que ainda tem oxigênio. É preciso ter um olhar diferente e conversar, principalmente, com as pessoas envolvidas”, orientou Mauricio Vasconcelos.

Yandra Moura III

A reunião aconteceu a pedido da diretoria da ACESE que apresentou um plano de revitalização do centro. “É interessante porque nós temos essa linha em nosso projeto que é fruto do resultado de tudo aquilo que estamos colhendo junto com as pessoas em todos os bairros da cidade. Eu vejo a revitalização do centro de Aracaju como uma prioridade”, afirmou Yandra Moura.

No Marivan I

Yandra Moura também reuniu a comunidade do bairro Marivan, na Zona Sul da capital, em mais uma edição do Expresso Novos Caminhos para Aracaju. Durante a roda de conversa com a população, foram identificados alguns pontos que precisam de mais atenção por parte do poder público. “Há problemas com infraestrutura, atraso na distribuição de medicamentos e espaços para a prática de esportes e de lazer”, informou a deputada.

No Marivan II

Com o bairro Marivan, Yandra completa 19 edições do programa ‘Novos Caminhos para Aracaju’. “Tem sido uma experiência enriquecedora poder ouvir e conversar com a população de cada bairro da nossa capital. Assim, temos a consciência dos problemas que existem e já pensamos nas soluções possíveis de serem aplicadas”, explicou Yandra Moura.

Alô Laranjeiras!

Pré-candidato a prefeito do município, Paulão das Varzinhas (PL), esteve viajando para a realização de alguns exames e deixar a saúde em dia. Com as “baterias carregadas”, Paulão já estuda o cronograma de visitas por diversos pontos de Laranjeiras, para rever amigos e dialogar com a população.

