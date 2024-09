Edvaldo é “rifado” e Jorginho terá “prova de fogo” para evitar o “naufrágio”!

O fim de tarde dessa sexta-feira (6), véspera do feriado da Independência do Brasil, foi marcado por muitas movimentações políticas, na capital e no interior do Estado, mas com um destaque principal para o anúncio de que o governador Fábio Mitidieri (PSD) teria “escalado” seu “Casa Civil” Jorginho Araújo (PSD) para que ele pudesse reassumir, imediatamente, seu mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa para assumir a coordenação da campanha de Luiz Roberto (PSD), para a prefeitura de Aracaju.

Em síntese, o cenário é de um Luiz Roberto que vem pontuando muito abaixo do esperado nas mais recentes pesquisas, sendo ultrapassado por Candisse Carvalho (PT), chegando a “amargar” a quarta colocação na corrida eleitoral, o que seria “trágico” para quem tem o apoio do atual prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), e do governador do Estado. Aliados tentavam minimizar o constrangimento dizendo que o gestor da capital tem “aprovação das ruas”, mas que não se sabia as razões para ele não conseguir “transferir” essa “popularidade” e esse “carisma” todo…

Não é de agora que este colunista vem alertando sobre os inúmeros problemas da atual administração municipal, registrados na Saúde, na falta de mobilidade, no crescimento desordenado sem a revisão do Plano Diretor, sem um transporte coletivo de qualidade, com obras prometidas inacabadas ou que nem saíram do papel, com números nada satisfatórios na Educação e na Assistência Social, além de outras mazelas que nem com muito empenho do marketing vão conseguir “camuflar” em plena campanha eleitoral, no rádio e na televisão…

A verdade? O clima é de “fim de feira”, de fim de gestão! Muitos aliados do prefeito de Aracaju já ameaçam “jogar a toalha”, já não acreditam numa mudança tão grande de cenário até 6 de outubro, muito também porque o candidato (Luiz Roberto) é pouco propositivo e só promete “dar continuidade” ao modelo atual que, com todo respeito, está sendo reprovado por boa parte da população. E, agora, faltando um mês para a eleição municipal, com o projeto como um “barco à deriva”, para evitar o “naufrágio”, a solução encontrada: Jorginho Araújo!

Na prática a mensagem é que o agrupamento parece não apostar mais no potencial de Edvaldo Nogueira, que está sendo “rifado” publicamente, sendo retirado da coordenação da campanha para que Jorginho encare uma verdadeira “prova de fogo”, ficando responsável em ter que reverter as “vantagens” de Emília Corrêa (PL), Yandra Moura (União) e Candisse Carvalho que pontuam melhor que Luiz Roberto. Mas ainda tem outro problema: Jorginho (leia Casa Civil) é tão questionado quanto Edvaldo quando o assunto é articulação política!

É bem verdade que o auxiliar do governador ainda é muito jovem e tem uma trajetória longa pela frente e nem se compara diante de um Edvaldo, que já está no comando da PMA pelo quarto mandato, mas ambos têm uma semelhança: não são muito “acessíveis” da classe política, principalmente dos aliados, que não escondem a insatisfação nos bastidores do Poder. Na política tudo é possível, mas ao substituir Edvaldo por Jorginho, o bloco governista demonstra que vai para o “tudo ou nada” para tentar eleger Luiz Roberto. Desse jeito a “turma do sítio” segue rindo à toa…

Veja essa!

Essa semana a 1ª Vara Cível de Lagarto, declarou o ex-prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro (in memoriam), inocente no caso do matadouro. Para quem não lembra, no início de 2019 o ex-prefeito foi preso por 100 dias, suspeito de ter cometido uma prática irregular, mesmo com ele alegando sua inocência.

E essa!

Valmir Monteiro foi “massacrado” por seus adversários políticos e setores da imprensa que o “sentenciaram” publicamente. Aquele sofrimento agravou seus problemas de saúde e hoje, lamentavelmente, Valmir Monteiro nos deixou.

Valmir é inocente

A decisão inocentando Valmir Monteiro, deferida pela juíza Cláudia do Espírito Santo, não vai trazê-lo de volta, mas serve de consolo e de conforto para seus familiares e amigos que acreditavam no ex-prefeito, que fez história como uma das maiores lideranças populares de Lagarto.

A decisão

“Por fim, ainda que houvesse ilegalidade, importa destacar que atos ilegais não caracterizam, por si, atos de improbidade, sendo necessária a comprovação de dolo na conduta dos acusados, caracterizando a desonestidade, o que, neste caso, não ocorreu. Desta forma, não há como se imputar atos de improbidade a nenhum dos réus ,os atos descritos na inicial” declarou a magistrada no processo.

Pesquisa Itabaiana!

Nesta sexta-feira (6), a TV Atalaia divulgou durante o programa “Balanço Geral Sergipe” uma pesquisa eleitoral com o cenário da disputa pela Prefeitura de Itabaiana, município da região do agreste central sergipano. Na pesquisa realizada pelo instituto C.T.A. S e registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número nº SE – 06391/2024, um total de 596 eleitores foram entrevistados no dia 4 de setembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos.

Valmir dispara I

Pelo levantamento induzido realizado em Itabaiana, o ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL) lidera com 57,2% contra 27,5% do candidato da oposição, Édson Passos (PSD). 4,7% disseram votar em branco ou anular o voto e 10,6% não sabem ou não quiseram opinar. No quesito rejeição, Édson tem 48,7% contra 12,9% de Valmir. 33,7% não sabem ou não responderam e 4,7% garantiram votar branco ou nulo.

Valmir dispara II

O resultado positivo de Valmir fortalece a narrativa deste colunista sobre sucessivos erros cometidos desde a pré-campanha de Édson Passos. O cenário posto pela pesquisa da TV Atalaia, faltando um mês para a eleição, sinaliza que o quadro favorável ao ex-prefeito é praticamente irreversível e só Deus e o Judiciário podem tirar sua eleição.

Confusão em Frei Paulo

O Portal Itnet e o jornalista Luís Carlos Focca externaram um absurdo registrado em Frei Paulo onde uma equipe de marketing do candidato da oposição supostamente foi impedida de trabalhar em uma determinada comunidade por aliados do grupo da situação que não permitiram a gravação. Um absurdo que precisa ser investigado e combatido pela Justiça Eleitoral.

Bomba!

Algumas prefeituras do interior do Estado estão abusando da boa fé e, com a proximidade do período eleitoral, estão alterando até a ordem dos pagamentos dos precatórios vencidos. Tem gente esperando por anos, na fila, e enquanto outras pessoas, estão sendo contempladas na “velocidade da luz”. Coisas da política…

Exclusiva!

Candidato a vereador por Aracaju, Adriano Bandeira do MDB formalizou uma parceria política na capital com a deputada federal Delegada Katarina do PSD, que agora vai pedir votos para o colega da Polícia Civil na capital. O acordo político foi anunciado durante um encontro com apoiadores da empresa Valor Imobiliária.

Alô Poço Redondo!

Em Poço Redondo a reeleição da prefeita Aline Vasconcelos (Republicanos) era dada como certa, mas as informações que chegam da cidade dão conta do crescimento político do candidato a prefeito Vado Gavião (União). Há quem diga que há uma “mudança de cenário” em andamento na cidade.

Luiz Roberto I

O candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT), promoveu uma grande caminhada que lotou o calçadão da rua João Pessoa, no principal espaço comercial do Centro da cidade. O ato iniciou na praça Fausto Cardoso e seguiu, pelo calçadão, até as imediações da praça General Valadão, contando com a presença do candidato a prefeito Luiz Roberto, do candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, do prefeito Edvaldo Nogueira e do senador Laércio Oliveira, correligionários, representantes de movimentos sociais e candidatos a vereador do grupo.

Luiz Roberto II

“Gratificante é receber todo esse carinho, apoio e confiança que tivemos aqui agora. Não há pesquisa melhor que essa. Essas cenas ficarão guardadas para sempre no meu coração. É isso que me faz lutar para Aracaju continuar sendo uma cidade referência em gestão e qualidade de vida oferecida à sua população. Vocês podem ter certeza de que meu compromisso com vocês e com essa cidade será a marca da nossa gestão”, afirmou Luiz Roberto, ao assegurar que, dentre as prioridades, estará a revitalização do Centro histórico da capital.

Emília Corrêa I

Em um encontro promovido pelo Fórum Empresarial de Sergipe, a candidata à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL), apresentou suas propostas focadas no desenvolvimento econômico da cidade. Emília, que estava acompanhada do candidato a vice-prefeito, Ricardo Marques, destacou que seu plano de soluções visa promover o crescimento sustentável de Aracaju por meio de incentivos fiscais e modernização da infraestrutura. Uma das principais medidas é o congelamento do IPTU por dois anos, o que, segundo a candidata, permitirá uma economia de cerca de 10% para os empresários.

Emília Corrêa II

“Quero agradecer essa oportunidade para expor nossas ações para o desenvolvimento econômico de Aracaju. Entre as principais delas, destaco os incentivos fiscais, como o congelamento do IPTU, que proporcionará uma economia de cerca de 10% nos próximos dois anos para os empresários. Cada um de vocês pode fazer uma conta rápida e perceber o impacto positivo dessa medida.”, disse Emília.

Emília Corrêa III

Outro ponto-chave do plano é a criação de uma Zona Econômica Especial no Centro Comercial de Aracaju. A proposta é transformar a área em um polo de desenvolvimento. “Será uma infraestrutura avançada e benefícios fiscais, regularizando imóveis fechados e transformando a área em um polo de convivência, lazer e moradia”, esclareceu a candidata.

Candisse Carvalho I

A candidata à prefeita de Aracaju pelo Partido dos Trabalhadores, Candisse, realizou uma panfletagem na feira do conjunto Agamenon Magalhães, no bairro José Conrado de Araújo, Zona Norte da capital. Acompanhada pela aguerrida militância petista, Candisse interagiu diretamente com moradores e feirantes, reforçando o compromisso do PT em retomar a prefeitura de Aracaju. Durante a ação, a candidata compartilhou sua mensagem de esperança e de ações do seu plano de governo “Aracaju na Medida Certa”, destacando a importância do comércio para a economia local.

Candisse Carvalho II

Ao conversar com os feirantes, Candisse apresentou propostas voltadas ao fortalecimento do comércio aracajuano. “Nossas propostas são de apoiar e valorizar os pequenos comerciantes, feirantes e empreendedores locais, por meio de medidas como crédito, capacitação, regularização e incentivo ao consumo local”, afirmou a candidata, pontuando a necessidade de criar condições que estimulem o desenvolvimento do comércio, especialmente para quem mais precisa de apoio.

Candisse Carvalho III

Além disso, a candidata de Lula destacou a urgência de combater a insegurança alimentar em Aracaju, enfatizando a importância da agricultura familiar. “Quando falamos em agricultura familiar, falamos em vencer a situação de insegurança alimentar que existe hoje em Aracaju, e vocês, comerciantes e agricultores da feira do Agamenon Magalhães podem fazer a diferença ao nosso lado. Temos programas que garantem o apoio às suas produções, para garantir comida na mesa não só de cada um dos trabalhadores e trabalhadoras daqui, mas da gente que mais precisa em nosso município”, ressaltou.

Danielle Garcia I

Em reunião com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aracaju (Sepuma), a delegada Danielle Garcia (MDB), candidata a prefeita da capital, reafirmou o seu compromisso com a valorização dos servidores, respeito aos seus direitos e diálogo permanente com a categoria. Ela também assinou uma declaração de compromisso com os servidores públicos.

Danielle Garcia II

No encontro, a candidata destacou a importância dos servidores públicos para o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal. “E, enquanto servidora pública e filha de servidora pública aposentada, me coloco no lugar de todas as categorias e compreendo a luta para que os seus direitos sejam assegurados”, destacou Danielle.

Danielle Garcia III

A delegada Danielle reforçou ainda o seu compromisso com todas as pautas apresentadas pelos servidores municipais. “Para assegurar e ampliar direitos, melhorar condições de trabalho, e valorizar os profissionais do Serviço Público e suas respectivas carreiras. E me comprometo a adotar em nosso Plano de Governo, e a executar em nossa futura administração todos os pontos apresentados pelo SEPUMA”, assegurou.

Yandra Moura I

A candidata a prefeita de Aracaju, Yandra Moura (União), inaugurou nessa sexta-feira (6), seu Comitê Jovem, na 13 de julho, que está pronto para ela interagir com os mais jovens. “A inauguração do nosso comitê jovem foi simplesmente linda! Agora, ele está de portas abertas para toda a juventude, um espaço onde os jovens podem se reunir, trocar ideias e participar ativamente da construção de um futuro melhor para Aracaju”, disse a deputada.

Yandra Moura II

“Esse é mais um passo importante para dar voz à nova geração, que tem muito a contribuir e inovar. Venham conhecer, participar e juntos vamos construir a cidade que sonhamos!”, celebrou Yandra Moura.

Alô Atalaia Nova!

A Atalaia Nova na Barra dos Coqueiros será até domingo (8), de edição especial da Feirinha de Artesanato e do projeto musical Pôr do Sol, que contará com a participação de dezenas de motorhomes e uma vasta programação cultural. Ao todo, a Atalaia Nova receberá 47 motorhomes e seus amantes do veículo recreativo, vindo de vários cantos do Brasil, como Bahia, Distrito Federal, Paraíba, Rio Grande do Norte e São Paulo.

Programação

A programação deste final de semana da Atalaia Nova contará com momento verde, Projeto Pôr do Sol com apresentação musical e Feirinha de Artesanato –eventos realizados periodicamente pela Prefeitura, através da Secretarias Municipais de Turismo e da Atalaia Nova. Haverá também apresentação de samba de coco, shows e desfile de peças artesanais e elementos da cultura da Barra dos Coqueiros.

Ícaro Carvalho I

“A Associação MH Bahia Casas sobre Rodas procurou nosso município solicitando um espaço para ficar durante o final de semana. Como já realizamos mensalmente a nossa Feirinha de Artesanato, onde expomos os nossos saberes, cultura e gastronomia, propomos, então, a realização de um grande encontro que reunirá proprietários de motorhomes, viajantes de vários cantos, visitantes e turistas”, afirma o secretário municipal de Turismo da Barra dos Coqueiros, Ícaro Carvalho.

Ícaro Carvalho II

“Estamos de braços abertos para receber estes visitantes ilustres, que viajam através de suas casas sobre rodas, que irão conhecer um pouco das belezas que temos aqui. E o local escolhido não poderia ser outro: a Atalaia Nova, que é um dos destinos mais visitados na Barra e, nos últimos anos, foi um dos destinos que mais fomentamos o turismo através do nosso Projeto Pôr do Sol”, destaca o secretário de Turismo.

Pastor Diego I

O vereador Pastor Diego (União) tem intensificado sua defesa pela implementação efetiva do Programa de Saúde Emocional nas escolas públicas de Aracaju, previsto pela Lei nº 5.467 – criada através do mandato dele – e sancionada em 05 de maio de 2022. O parlamentar ressalta a urgência em adotar medidas preventivas que ofereçam atendimento psicossocial e suporte à saúde mental de crianças e adolescentes, especialmente no contexto escolar.

Pastor Diego II

O pastor avalia que o Brasil tem enfrentado uma preocupante onda de violência em escolas, com aumento de ataques e tentativas de atentados envolvendo jovens com distúrbios emocionais graves. Para Diego, a solução passa por uma atenção sistemática e preventiva à saúde emocional dos alunos, começando pelas instituições de ensino. “Precisamos, urgentemente, de todas as medidas necessárias para dar acesso ao cuidado com a saúde emocional do cidadão”, defende.

Pastor Diego III

Na ótica dele, embora existam instrumentos legais que preveem o atendimento psicossocial, a população ainda encontra dificuldades em acessar esses serviços, seja nas unidades básicas de saúde ou no ambiente escolar. Ele sublinha que a demanda por profissionais especializados, como psicólogos e psiquiatras, é uma necessidade latente na rede municipal de saúde e que a fila para esse tipo de atendimento só cresce.

Alessandro Vieira I

A Comissão de Educação (CE) do Senado Federal aprovou o projeto que cria requisitos mínimos de transparência pública e controle social nas escolas da rede pública de ensino. O texto (PL 2.725/2022), de autoria da deputada Tábata Amaral (PSB-SP), recebeu parecer favorável do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) e segue agora para análise do Plenário.

Alessandro Vieira II

A proposta altera a Lei 10.973, de 2004, que trata dos incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica e obriga a divulgação para a população de informações sobre a prestação de contas dos recursos públicos repassados, nos termos da Lei de Acesso à Informação (LAI – Lei 12.527, de 2011).

Alessandro Vieira III

A matéria altera ainda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei 9.394, de 1996) ao inserir o acesso a informações públicas sobre a gestão educacional como um dos princípios da educação nacional, inclusive no ensino superior. O Estado será obrigado a disponibilizar aos pais e responsáveis, além da população em geral: número de vagas disponíveis e preenchidas por instituição de ensino, lista de espera e de reserva de vagas; bolsas e auxílios para estudo e pesquisa concedidos aos estudantes, pesquisadores ou professores; estatísticas relativas a fluxo e rendimento escolar; atividades ou projetos de pesquisa, extensão e inovação tecnológica finalizados e em andamento, no caso de instituições de educação superior;

Breno Garibalde I

Foi aprovado por unanimidade na Câmara de Aracaju o Projeto de Lei n° 251/2023 de autoria do vereador Breno Garibalde, que dispõe a regulamentação do uso sustentável de madeira nativa no âmbito do município de Aracaju. Esta lei estabelece normas e diretrizes para o uso sustentável de madeiras nativas, visando a conservação dos recursos florestais e a proteção da biodiversidade.

Breno Garibalde II

Para o parlamentar, o uso sustentável das madeiras nativas é uma medida fundamental para preservar a natureza e garantir a qualidade de vida da população. “Embora a madeira seja um material indispensável em diversas áreas, como construção, mobiliário e indústria, é fundamental que a exploração seja realizada de forma responsável, garantindo a preservação dos ecossistemas e a conservação das espécies arbóreas nativas. Por isso, é importante discutir e promover o uso sustentável de madeiras nativas, buscando conciliar as necessidades humanas com a preservação dos ecossistemas”, declara Breno.

Sargento Byron I

Com um histórico sólido de atuação em prol da saúde pública aracajuana, o candidato à reeleição de vereador em Aracaju, Sargento Byron, tem se destacado como uma liderança comprometida com o bem-estar e direitos dos aracajuanos. Em seu mandato na Câmara Municipal, Byron segue trabalhando incansavelmente para fortalecer a rede municipal de saúde pública, defendendo o fortalecimento dos serviços de saúde pública em toda a capital.

Sargento Byron II

“A saúde é um direito fundamental que deve ser garantido a todos. Por isso, é essencial que dialoguemos e integremos nossos esforços com os demais poderes administrativos municipais e estaduais para proporcionar o melhor para nossa população”, afirma Byron.

Sargento Byron III

Entre suas principais contribuições, destacam-se projetos e leis que visam ampliar o acesso e melhorar a qualidade da saúde pública. Um exemplo é a Lei 5881/2024, de sua autoria, que reconhece a pessoa com diagnóstico de fibromialgia como pessoa com deficiência, garantindo mais direitos e suporte a esses pacientes. “Precisamos lutar para que todas as pessoas com condições crônicas recebam o tratamento adequado e tenham seus direitos assegurados”, pontua o candidato à reeleição.

Sargento Byron IV

Outra iniciativa de destaque é a Lei 5649/2023, que criou o Programa de Mapeamento e Apoio às Pessoas com Doenças Raras e seus familiares, buscando oferecer suporte adequado e atenção especial a esse público e suas famílias. Byron também é autor da Lei 5900/2024, que obriga os estabelecimentos alimentícios a destinarem um espaço específico e com destaque para produtos voltados a pacientes celíacos, diabéticos ou com intolerância à lactose. “É uma medida simples, mas que faz uma diferença enorme na vida das pessoas que precisam desses produtos”, afirma o vereador.

