Edvaldo e Rogério precisam de um “governador” para disputar o Senado

Por Habacuque Villacorte

O ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), decidiu sair do “ostracismo político” após deixar o comando da PMA e tem dado declarações públicas de que é pré-candidato ao Senado Federal no próximo ano. Inclusive, nas inserções do PDT no rádio e na televisão, Edvaldo sinaliza que o momento é de a legenda buscar um projeto maior, de amplitude estadual. Logo ele que, enquanto esteve sentado na cadeira de prefeito, era muito criticado pelos aliados pela falta de diálogo e de articulação política.

Agora, sem mandato, Edvaldo Nogueira voltou a ser um “político profissional”, passou a fazer críticas contra a atual gestão da prefeita Emília Corrêa (PL) e passou a “pegar carona” nos eventos organizados pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) em alguns municípios do interior do Estado. Só que o chefe do Executivo Estadual já anunciou que seu primeiro pré-candidato ao Senado é o ex-deputado André Moura (União), deixando entender que o segundo nome será o do já senador Alessandro Vieira (MDB).

Neste cenário, dentro da base governista não haveria espaço para Edvaldo Nogueira tentar sustentar sua pré-candidatura ao Senado. Há quem aposte que, se confirmando os dois nomes já citados na base, o ex-prefeito não rompe e tenta uma cadeira de deputado federal; há também que ache que ele pode disputar o Senado forma “independente”, algo bem parecido feito pelo ex-governador Albano Franco em 2010, quando disputou sem sucesso uma cadeira ao Senado.

Este colunista vai além e aposta que, sem espaço no governo, Edvaldo não será pré-candidato a nada no próximo ano e será preservado para tentar mais um mandato na PMA em 2028, o que representaria um verdadeiro retrocesso político na capital. “Rifado” na base aliada, o ex-prefeito só conseguiria construir um projeto competitivo para o Senado se tivesse o apoio formal de um pré-candidato a governador, seja na situação ou na oposição.

Da mesma “dependência” vive o atual senador Rogério Carvalho (PT), que já confirmou que vai disputar a reeleição no próximo ano. A impressão é que o petista venceu o “conflito interno” com o ministro Márcio Macedo (PT) e será o pré-candidato da legenda, mas o projeto político de Rogério fica bastante prejudicado caso ele não tenha um pré-candidato a governador competitivo. Não à toa que ele já sinalizou para uma pré-candidatura do ex-prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana.

O fato é que nem os aliados do governador Fábio Mitidieri querem a pré-candidatura de Edvaldo e há quem veja com bons olhos que o segundo nome seja Rogério, mas soaria como “traição” a Alessandro Vieira, que vem distribuindo recursos de emendas de seu mandato, pelo interior, com políticos aliados do governo. Há, ainda, quem enxergue uma chapa de oposição com Rogério e Edvaldo para o Senado, algo improvável, mas o que parece certo é que sem um “governador” eles não devem ir muito longe…

Veja essa!

O Ministério Público de Sergipe (MPSE) reuniu-se com a Prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, para alinhar os últimos pontos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que será firmado com o Município e com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) para disciplinar os eventos promovido na Orla da Atalaia.

E essa!

O objetivo do acordo é regulamentar o uso do espaço público da Orla por empresários que promovem eventos festivos, com ênfase no controle da poluição sonora e na preservação da qualidade de vida da população.

Reunião

A reunião aconteceu na sede da Prefeitura e contou com a presença da Promotora de Justiça Ana Paula Machado, titular da 5ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, e do Promotor de Justiça Sandro Luiz da Costa, além de representantes do Município: a Secretária Municipal do Meio Ambiente, Emília Golzio, o Presidente da Emsurb, Hugo Esoj, o Secretário Municipal de Turismo, Fábio Araújo de Andrade, o Superintendente da SMTT, Nelson Felipe, e demais servidores municipais.

Eventos na Orla

Durante o encontro, foi reforçado o compromisso conjunto entre os órgãos públicos para que os eventos realizados na Orla respeitem limites técnicos e legais de emissão sonora, garantindo o equilíbrio entre o entretenimento e o sossego dos moradores da região.

Ana Paula Machado

“É muito importante a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), porque irá viabilizar o uso do espaço público na Orla de Aracaju, de modo a se adequar para minimizar a poluição sonora,” afirmou a Promotora de Justiça Ana Paula Machado.

Sobre o TAC

O TAC abrangerá regras claras sobre horários, posicionamento técnico de equipamentos de som, limites mensais de realização de eventos, proibição de fogos com estampido, e a obrigatoriedade de fiscalização sonora contínua durante as festas. A iniciativa surge como desdobramento da audiência pública realizada pelo MPSE no dia 30 de abril de 2025, com representantes da sociedade civil, órgãos municipais e produtores de eventos.

Falando em TAC

Foi assinado um termo de ajustamento de conduta (TAC) que estabelece medidas de reparação e mudanças administrativas para garantir o tratamento digno da população em situação de rua no Terminal Rodoviário Governador José Rollemberg Leite, em Aracaju. Os compromissos são resultado da atuação conjunta do Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública Estadual (DPE-SE), Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE) e Ministério Público do Trabalho (MPT), após a divulgação na imprensa de vídeo de agressão contra uma pessoa em situação de rua.

Situação de rua

O ato teria sido cometido por funcionários da empresa concessionária Socicam, no Terminal Rodoviário de Aracaju, em fevereiro deste ano. O objetivo é a reparação dos danos coletivos causados a toda a sociedade, em especial à população em situação de rua, pela agressão, e a prevenção de novos episódios de violência no local. O acordo não impede ação judicial por parte da pessoa diretamente agredida.

R$ 60 mil

A reparação em bens terá valor total de R$ 60.131,03 em equipamentos e mobiliário a serem doados à prefeitura de Aracaju e destinados ao Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), e foi pactuado entre o MPF, a DPE-SE, o MPSE, o MPT e a Socicam. Também participaram das negociações o Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR-Sergipe), por meio do coordenador Alisson Oliveira, a Pastoral do Povo de Rua e a Associação Bom Pastor, representados, respectivamente, por Marcos Correia e Rosivânia Barbalho.

Reparação

Entre os principais itens doados estão cinco aparelhos de ar-condicionado, no valor de R$ 16 mil, 15 armários de guarda-volumes para armazenamento dos pertences da população de rua no Centro Pop, no valor de R$ 17 mil, além de mesas, cadeiras, carteiras escolares, computadores e outros itens educacionais e de lazer. Os materiais são reivindicações antigas dos movimentos sociais que atuam em defesa da população de rua, para melhoria do funcionamento e atendimento do Centro Pop.

Mônica Pinto

O jornalismo sergipano está de luto a perda da jornalista Mônica Pinto, aos 61 anos, que não resistiu à luta que vinha travando contra um câncer. Mineira, Mônica teve uma carreira edificada em nosso Estado passando por diversos veículos de comunicação, como o Cinform e o portal F5 News. Também era escritora. Foi cremada em Itaporanga e deixa três filhas e uma enteada. Este colunista se solidariza com amigos e familiares da comunicadora.

André Barros I

Outra perda irreparável para o jornalismo sergipano foi a de André Barros, aos 61 anos, que assim como Mônica, também lutava contra um câncer e estava internado em um hospital em Salvador (BA). As informações são que o jornalista, publicitário e apresentador teria se submetido a um transplanta de medula óssea com o qual não estava adaptado. André não teria resistido a complicações e veio à óbito. Ele deixa esposa e filhos e será velado e sepultado nesta quarta-feira (18) no cemitério do Sobrado, em Nossa Senhora do Socorro.

André Barros II

Durante sua trajetória no jornalismo, André Barros foi secretário de Comunicação do Governo de Sergipe, fundador do Sinapse (Sindicato das Agências de Propaganda de Sergipe), além de passagens marcantes pelas TVs Sergipe, Manchete e ao Sistema Atalaia de Comunicação, como também em jornais impressos e emissoras de rádio. Sempre manteve uma relação bastante respeitosa com o trabalho deste colunista e sua perda deixa uma lacuna para o jornalismo político sergipano.

André Barros III

André sempre foi um conhecedor dos bastidores da política sergipana, com boas fontes e muito bem relacionado. Entre um almoço ou um café conseguia extrair informações exclusivas e privilegiadas. No rádio cumpriu seu papel social, mas também fazia críticas ácidas e contundentes junto às classes, política e empresarial. Este colunista se solidariza com amigos e familiares do comunicador.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) falou sobre a falta de medicamentos oncológicos. O deputado citou reclamações de pacientes e familiares, inclusive, mencionando uma ação do Ministério Público do Estado de Sergipe – MP/SE e a decisão favorável para fornecimento de medicamentos, obtida após judicialização.

Georgeo Passos II

“Permanece a falta de medicamentos oncológicos. Então, pedimos aqui o apoio a bancada do governo que tente ajudar nesse sentido. Afinal, o governo comemora a inauguração do Serviço de Hemodinâmica do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), mas por outro lado, infelizmente, pacientes estão retornando sem o devido tratamento, que compromete a vida dessas pessoas”, relatou Georgeo.

Georgeo Passos III

O deputado informou que essas reclamações são constantes e os pedidos se arrastam na Secretaria de Estado da Saúde – SES. “A gente espera que essa medicação possa ser adquirida o quanto antes. Não podemos ter pacientes sofrendo. E essa não é a primeira vez que faltam medicamentos oncológicos na gestão do governador Fábio Mitidieri”, frisou Passos.

Georgeo Passos IV

No plenário, Georgeo apresentou um vídeo do Presidente da Federação das Instituições de Apoio aos pacientes com Câncer de Sergipe, Fred Gomes, informando sobre a falta de medicamentos quimioterápicos no Centro de Oncologia do Estado de Sergipe, para pacientes adultos, crianças e adolescentes. O apelo reforça a necessidade dos pacientes por medicamentos para tratamento contra o câncer.

Sergipe Oil & Gas I

Diversas atividades do Sergipe Oil & Gas (SOG25), que será realizado de 23 a 25 de julho no Centro de Convenções AM Malls de Aracaju, estão com as inscrições abertas no site do evento (www.sergipeoilgas.com.br). Uma delas é a Rodada de Negócios, ambiente para encontros exclusivos entre fornecedores pré-selecionados e as principais empresas do setor no estado. A expectativa é que a Rodada movimente R$ 200 milhões em negócios.

Sergipe Oil & Gas II

Outra é o Startup Day, que terá lugar na Arena de Inovação, espaço que dá visibilidade às empresas locais que desenvolvem novas tecnologias e permite a conexão entre essas startups e outros atores do ecossistema de óleo e gás. A Arena Comercial também está com inscrições abertas e visa aumentar a exposição das empresas fornecedoras de bens e serviços locais junto ao público-alvo delas, mediante a apresentação das novidades nos seus portfólios de serviços, produtos e equipamentos.

Sergipe Oil & Gas III

Por último, a Seção Técnica também está recebendo trabalhos técnicos sobre boas práticas e desafios técnicos nas áreas de operação e manutenção das empresas de exploração e produção de petróleo e gás. Todas essas atividades servem para consolidar o SOG como uma referência nacional para o setor. Sergipe é um dos estados brasileiros com maior potencial nesse segmento devido aos enormes investimentos no offshore (no mar), após a descoberta de importantes jazidas de gás pela Petrobras.

Expectativa

A exploração e produção em terra também estão em expansão, com uma diversidade de empresas de diferentes tamanhos atuando no estado. Sergipe tem o campo de Carmópolis, o mais prolífico do Brasil, e muitos outros em produção. A expectativa dos organizadores é que nessa quarta edição o público seja de 3,5 mil visitantes, uma ampliação expressiva, considerando que no ano passado 2.650 pessoas passaram pela feira.

Feira de negócios

A programação do SOG25 inclui ainda uma feira de negócios com aproximadamente 70 estandes para que empresas líderes apresentem suas soluções para o mercado, um ambiente propício para networking e descoberta de novas oportunidades. Outra atração será o congresso SOG, um espaço dedicado à discussão e análise de tendências e estratégias do setor em Sergipe, com a participação dos principais atores do segmento.

Práticas ambientais

Já a Arena ESG vai permitir a discussão dos desafios e oportunidades para implementar práticas ambientais, sociais e de governança que promovam o desenvolvimento sustentável do setor. Os participantes poderão também fazer visitas técnicas a empresas do segmento, uma oportunidade para conhecer de perto as operações da indústria local em cinco roteiros distintos. O evento terá ainda vários momentos para confraternização e espaços exclusivos para reuniões privadas e networking de alto nível.

Evento gratuito

As empresas e profissionais participantes, além de ganhar visibilidade mediante cota de patrocínio e reserva de espaço na feira, podem assistir livremente às palestras do Congresso e das Arenas Técnicas. Eles podem também submeter trabalhos para serem apresentados na Seção Técnica ou na Arena Comercial. O acesso ao SOG25 é gratuito, mas requer inscrição prévia pelo site www.sergipeoilgas.com.br.

Alessandro Vieira I

A criação da CPI do Crime Organizado, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB/SE), foi oficializada nessa terça-feira (17) com a leitura do requerimento em plenário pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A comissão já pode ser instalada e agora aguarda a indicação dos membros pelos partidos.

Alessandro Vieira II

A CPI vai investigar a atuação de facções criminosas e milícias no Brasil, apurando como esses grupos se financiam, operam e se infiltram em instituições públicas e comunidades. O objetivo é apresentar propostas concretas para o combate ao crime organizado.

Alessandro Vieira III

“O crime organizado se tornou um negócio bilionário, com influência dentro e fora dos presídios, nas comunidades e até em órgãos do Estado. O Senado precisa reagir com firmeza e responsabilidade”, afirmou o senador Alessandro Vieira. O requerimento da CPI foi protocolado em fevereiro e recebeu 31 assinaturas. A expectativa é que os trabalhos da comissão comecem logo após o recesso parlamentar.

Violência

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 47,3 mil mortes violentas em 2022. Estimativas apontam que facções podem faturar até R$ 335 bilhões com o tráfico internacional de drogas. Já milícias lucram com cobranças ilegais e controle de serviços em áreas vulneráveis. “A CPI será uma oportunidade de aprofundar as investigações, responsabilizar envolvidos e propor mudanças na legislação para cortar o dinheiro que alimenta essas organizações e fortalecer a segurança pública”, destacou o senador.

BR-101 Sul

A Câmara Municipal de Umbaúba promoveu uma Audiência Pública para discutir o tema “Duplicação da BR-101 – Desenvolvimento Regional e Desafios para Umbaúba”. O encontro reuniu autoridades, representantes da sociedade civil e especialistas com o objetivo de promover um debate amplo, democrático e transparente sobre os impactos, oportunidades e desafios da obra no contexto local.

Prazos previstos

O evento contou com a presença do Diretor Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Halpher Luiggi, cuja participação foi fundamental para esclarecer pontos técnicos da intervenção e os prazos previstos para a execução das etapas. A audiência permitiu que os moradores expressassem preocupações sobre desapropriações, acessos urbanos e segurança viária, além de discutir os benefícios econômicos que a duplicação pode trazer para a região.

Duplicação planejada

Durante os debates, vereadores e lideranças locais destacaram a importância da BR-101 como eixo estruturante do desenvolvimento do município e cobraram medidas para que a duplicação ocorra de forma planejada, garantindo os direitos da população afetada. Também foi ressaltado o potencial de geração de empregos e de atração de investimentos a partir da melhoria da infraestrutura.

Aracaju Previdência

Visando esclarecer algumas informações acerca da eleição do Aracaju Previdência, que acontecerá nesta quarta-feira (18), o instituto esclarece sobre a documentação necessária para que os servidores municipais vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Aracaju, sejam ativos, inativos ou pensionistas.

Documentação exigida

Para votar, não é necessário apresentar o contracheque nem ser sindicalizado. O servidor precisa levar apenas um documento oficial com foto e comparecer ao local de votação, das 8h às 17h. Ato todo, serão 10 urnas eletrônicas, distribuídas em quatro locais de votação, onde os votantes deverão observar apenas o local que deve se dirigir, de acordo com o órgão onde está lotado.

Olha a OAB/SE

O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acatou o pedido da OAB/SE e aprovou, por unanimidade, a proposição de ingresso do Conselho Federal como amicus curiae no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.532.603 (Tema 1389) com a finalidade de defender, perante o Supremo Tribunal Federal (STF), a competência da Justiça do Trabalho para julgar alegações de fraude na contratação civil de prestação de serviços.

Pedido de providências

Na sessão ordinária de abril deste ano, o Conselho Seccional da OAB/SE aprovou o encaminhamento de pedido de providências do Conselho Federal suscitando a atuação da OAB para defender a competência da Justiça do Trabalho, pleito que foi apresentado pela Comissão de Direito Sociais e Segurança da OAB/SE.

Medidas cabíveis

O ofício solicitando a atuação do Conselho Federal foi enviado ao órgão superior, pedindo medidas urgentes diante da recente decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, no âmbito do ARE nº 1.532.603-PR, relacionada ao Tema 1389 de Repercussão Geral do STF. Entre os pedidos, está a adoção de medidas judiciais cabíveis, incluindo um eventual pedido de ingresso como amicus curiae na questão.

Danniel Costa I

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, destacou que a decisão do STF afronta de maneira direta e preocupante à competência constitucional da Justiça do Trabalho, prevista no artigo 114 da Constituição Federal. O presidente entende que essa mudança pode comprometer o equilíbrio do Poder Judiciário e afetar os direitos fundamentais dos trabalhadores brasileiros.

Danniel Costa II

“Alterar a competência da Justiça especializada, mesmo que por uma decisão individual e provisória, gera insegurança jurídica, enfraquece a atuação da advocacia trabalhista e prejudica décadas de avanços na proteção das relações de trabalho e na dignidade dos trabalhadores deste país”, afirmou.

Rose Morais

A secretária-geral do CFOAB, Rose Morais, ressalta que o tema afeta diretamente pilares constitucionais como a valorização do trabalho, a justiça social e o acesso à justiça especializada. Sua defesa foi fundamental para que o conselho federal aprovasse a iniciativa por unanimidade.

Eduardo Marçal I

O relator da matéria, conselheiro federal Eduardo Alves Marçal (MT), reafirmou a importância jurídica, econômica e social do Tema 1389, que impacta diretamente os direitos dos trabalhadores e o equilíbrio das relações laborais, especialmente em um momento de profundas transformações no mundo do trabalho.

Eduardo Marçal II

“Trata-se de um debate que transcende contornos meramente processuais e alcança princípios e fundamentos constitucionais da maior envergadura, tais como o valor social do trabalho, a dignidade da pessoa humana e a efetividade dos direitos sociais”, afirmou Marçal.

Instância competente

Ele também destacou que a OAB deve atuar para que seja reafirmada a orientação de que, considerando a natureza da causa (relacionada ao vínculo de trabalho, mesmo que travestida de relação civil), a Justiça do Trabalho é a instância competente para analisar o vínculo e possíveis fraudes.

Instituto Dona Branca

As atividades presenciais do Instituto Dona Branca começam a se tornar realidade. O ex-vereador por Aracaju, Cícero do Santa Maria, que é padrinho do instituto, reuniu a equipe técnica para uma reunião de alinhamento para o início das atividades do Instituto. Com um novo formato, o Instituto Dona Branca passa a atender a população de forma itinerante, indo aos bairros para atender quem realmente precisa.

Cícero do Santa Maria I

As atividades serão realizadas semanalmente em um ponto da capital, levando serviços de clínica geral, assistência social, psicopedagogia, psicologia, psiquiatria infanto-juvenil e adulta, fonoaudióloga e atendimento jurídico. “Estou muito ansioso para começar as atividades porque eu sei o quanto a população sofre e o quanto precisa desse atendimento, desse cuidado”, revelou Cícero do Santa Maria.

Cícero do Santa Maria II

Idealizado, inicialmente, de forma fixa no bairro Santa Maria, o novo formato de atendimento do Instituto Dona Branca, foi pensando para ampliar os serviços prestados à população. “Dessa forma, a gente consegue ir até onde a comunidade precisa, fazendo com que serviços essenciais cheguem a quem precisa”, destacou Cícero do Santa Maria. A previsão é que as atividades sejam iniciadas na primeira semana de julho.

Cultura e tradição

Como parte da programação do Festival da Mandioca 2025, Lagarto sedia, nos dias 17 e 18 de junho, a 2ª edição do Seminário do Gado e do Couro. Tendo como tema central “Revisitando nossa história”, o evento destaca o papel da mandioca, do gado e do couro na formação econômica e cultural do município. A programação será realizada na “Vila da Capital Nacional da Vaquejada”, localizada na praça do Tanque Grande, e contará com palestras e rodas de conversa. O seminário é promovido pela Prefeitura de Lagarto, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe. Nesta edição, além de homenagear Luiz Antônio Barreto, criador do evento em 1976, será lançado o novo eixo da Escola de Governo, com foco na educação histórica e cultural da cidade.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com