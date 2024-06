Edvaldo ignora pré-candidatura de Danielle Garcia e lhe oferece a vice 

A falta de uma coordenação política no agrupamento governista ganhou mais um “capítulo” no final da tarde dessa quinta-feira (6), quando em uma entrevista, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), convidou a pré-candidata a prefeita da capital, delegada Danielle Garcia (MDB), para compor a chapa encabeçada por Luiz Roberto (PDT) como vice. O “convite” logo ganhou repercussão nas redes sociais e só aumentou a polêmica em torno da sucessão na capital.

A tão sonhada “unidade” em torno da pré-candidatura de Luiz Roberto para a PMA parece que “virou abóbora” e como já dito por este colunista, o projeto em torno de Danielle Garcia, “apadrinhada” pelo senador “simpático” Alessandro Vieira (MDB), não faz nem “cócegas” nas pré-candidaturas da vereadora Emília Corrêa (PL) e da deputada federal Yandra Moura (União), mas inviabiliza cada vez mais a estratégia do prefeito de Aracaju em indicar o pedetista.

E quando este colunista fala em “falta de coordenação política” a crítica se fundamenta no fato de que muitas pré-candidaturas em um mesmo bloco só fragiliza o processo de sucessão. Se para muita gente isso pode sinalizar como demonstração de força, densidade política, a leitura correta é que parece faltar humildade em quem comanda de insistir em não enxergar o cenário real, quando a disputa está cada vez mais polarizada entre Emília e Yandra Moura.

O “gesto” de Edvaldo Nogueira nos remete a uma conclusão: quando ele convida Danielle Garcia para a vice de Luiz Roberto, o prefeito dá uma demonstração pública de que ignora a pré-candidatura da delegada e que, se ela achar conveniente, existe uma vaga de vice na chapa majoritária. E mais ainda: Edvaldo demonstra que não confia na recém-aliada do MDB e, muito menos, no senador Alessandro Vieira. Ele ignora seu suposto favoritismo, como avaliam alguns setores e lhe oferece um “pelo menos”…

Projetos como os de Emília e Yandra já estão “impregnados” no meio do povão e são irreversíveis; Edvaldo é quem de direito deve liderar o processo de sua sucessão, mas não dialoga e não consegue construir um projeto político sólido; o governador Fábio Mitidieri o deixou à vontade e ratificou seu apoio, mas também peca na construção política, no relacionamento com a classe, deixando insatisfeitos muitos aliados que apostaram em seu governo em 2022.

Não custa lembrar que Danielle entra na disputa pela PMA, talvez mais conhecida do eleitorado, mas sem o velho discurso de oposição; aliou-se o governo, o que é parte do jogo político, e hoje colhe o bônus de ter um grupo e visibilidade, mas o ônus de se aliar a quem sempre contestou. Em resumo, o líder do processo (Edvaldo) convida Danielle para ser vice de Luiz, quando ela é pré-candidata já alinhada com Fabiano Oliveira (PP), que também está de olho na PMA. Um verdadeiro “sarapatel de coruja”…

Veja essa!

Adversários ferrenhos na eleição municipal de 2020, eis que ontem o prefeito Edvaldo Nogueira convidou a pré-candidata a prefeita Danielle Garcia para ser vice na chapa encabeçada por Luiz Roberto para a PMA. Chegou a dizer que ela seria a “vice dos sonhos”. É mole?

E essa!

Quem acompanhou a rivalidade entre Danielle e Edvaldo Nogueira na eleição anterior, seria capaz de imaginar o cenário atual? Este é mais um exemplo de que o ser político é um “ser adaptável” às circunstâncias do momento. Realmente não é um espaço para amadores…

Alessandro x Paulo Márcio

O delegado e pré-candidato a vereador Paulo Márcio (PSDB) polemizou ao acusar o senador Alessandro Vieira de ter deixado o PSDB “endividado e sem ter prestado contas de quase R$ 1 milhão ao TRE/SE). O congressista silenciou e não usou seu conhecido discurso moralista. Este colunista não vai “tomar partido”, mas olhando para o ninho tucano só vem na mente o ditado: “em casa de ferreiro, o espeto é de pau”…

Queiroz na Alese I

O presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz, será convidado pela Assembleia Legislativa para prestar esclarecimentos sobre a política adotada pelo banco estatal para fornecer patrocínios em eventos. O requerimento é de autoria do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) e será votado ainda no Parlamento.

Queiroz na Alese II

Georgeo quer que o gestor explique quais são os critérios e razões utilizados para que um evento receba o patrocínio enquanto outros não. Isso porque a tradicional Festa dos Caminhoneiros de Itabaiana, que acontecerá na próxima semana, este ano não contará com o apoio financeiro do banco. “É uma festa que está no calendário de eventos de Sergipe, mas que, nesta edição, não tem a ajuda do Banese. Curiosamente, Itabaiana tem na prefeitura uma gestão que não é de aliados do atual Governo. Por acaso, isso está sendo levado em consideração para que não se patrocine?”, questionou.

Georgeo Passos I

“Esse ano, o banco apoiou diversos eventos importantes para Sergipe. Carnaval do Carro Quebrado, Sealba. Neste momento, está participando do Arraiá do Povo, na Orla, em Aracaju. Mas uma festa tão grande, de um município grande como Itabaiana, o Banese preferiu negar”, completou.

Georgeo Passos II

A justificativa para essa decisão do banco seria a falta de orçamento disponível para investir no evento itabaianense. Georgeo quer que o atual gestor do banco esclareça melhor não somente em relação a essa negativa, principalmente para não deixar dúvidas sobre a lisura desse processo.

Georgeo Passos III

“Lógico que isso me chamou a atenção e nos faz questionar como é que são escolhidos aqueles quem vai receber e porque alguns são negados. Afinal, é um apoio cultural muito importante e que cumpre uma função social da estatal. Mas interesses políticos não podem interferir”, finalizou Georgeo.

Concurso

O governador Fábio Mitidieri autorizou concurso da Agrese com seis vagas: uma para analista administrativo e financeiro (nível médio) e cinco para analista de regulação (destinadas à pessoas com formação em nível superior nos cursos de Engenharia Ambiental/Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Petróleo e Gás, Engenharia Elétrica e Engenharia Química).

Fábio Mitidieri

“Assinamos e já será publicado no Diário Oficial o edital do concurso público da Agrese. É um concurso muito esperado, com bons salários e que, sem dúvida, fortalecerá o trabalho da Agência Reguladora, instituição fundamental para fiscalizar o bom andamento dos serviços públicos do nosso estado”, disse o governador.

Eleição da ASSAT

A Associação Sergipana dos Advogados Trabalhistas (ASSAT) elegeu esta semana a nova diretoria. A chapa 1 levou o pleito com mais de 65% dos votos. Dayse Coelho é a nova presidente e Milka Leite a vice.

Eleição da OAB

Vitória que serve como importante termômetro sobre o resultado da disputa eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil secção Sergipe (OAB/SE), que acontecerá em novembro deste ano. Isso porque a derrotada chapa 2 contava com o apoio de quatro dos cinco possíveis candidatos à presidência da Ordem: Inácio Kraus, ex-presidente da Assat; Henriclay Andrade, ex-presidente da OAB/SE; Ana Lúcia Aguiar e Andréia Leite. A chapa 1 com teve apoio de Rose Moraes, que sedimentou a sua força diante do grupo e da classe.

Dayse Coelho

A ASSAT é a maior associação de advogados trabalhistas do estado de Sergipe e caminha lado a lado com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a nova presidente, Dayse Coelho, revela que os eleitores que contribuíram para a vitória da chapa a maioria mulheres e jovens advogadas.

Ricardo Marques I

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) esteve com o governador Fábio Mitidieri onde levou demandas e voltou a fazer algumas cobranças, entre elas a da construção de uma creche no Bairro 18 do Forte, na Zona Norte de Aracaju. O governador anunciou em primeira mão, a liberação do dinheiro para a construção da creche de tempo integral para acolher 300 crianças, no valor de R$ 6 milhões.

Ricardo Marques II

“Fiquei muito feliz com a notícia, já que é uma necessidade da cidade e uma das pautas do nosso mandato para comunidade do Bairro 18 do Forte. Desde que assumi como vereador que tenho lutado por essa creche e minha solicitação foi para usar o terreno do Centro de Excelência Maria Ivanda, antigo Colégio Marco Maciel, onde estudei e sei que tem espaço suficiente. O terreno já foi cedido, o dinheiro já está disponível, segundo o governador, agora é torcer para que comece logo”, vibra Ricardo Marques.

Cidadão socorrense

O vereador sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) é o novo cidadão socorrense. O parlamentar recebeu o título de cidadania pela Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, propositura do vereador Chicão. Byron, que foi surpreendido com o título enquanto acompanhava a esposa, Major Anne Bastos, que também foi homenageada, não conteve a emoção. “O dia de hoje estará marcado para sempre em minha vida. Esta homenagem vai além da pessoa física, ela representa a concretização de um sonho e o reconhecimento de uma trajetória que tem a cidade de Socorro também como base”, disse.

Socorrenses

O vereador sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) e a esposa, Major Anne Bastos, chefe do gabinete militar do Estado, receberam título de cidadania de Nossa Senhora do Socorro. A propositura foi do vereador Chicão.

Sargento Byron

“Aqui tenho pessoas que abraçaram meu sonho chamado Projeto Estrelas do Mar. Aqui também tenho crianças e adolescentes assistidos pelo projeto, além de amigos e voluntários. Socorro representa receptividade, confiança e afeto. E isso é o que levarei desta vida. Aqui, também atuei como policial militar, no 5º Batalhão, no período de 2019-2020, um momento de grandes mudanças na sociedade diante do início da pandemia de COVID-19. Então, esta cidade sempre terá meu compromisso enquanto cidadão e agente público”, relembrou.

Pulando catraca I

Somente nesta madrugada setor de transporte registrou, em apenas duas linhas exclusivas da Operação Corujão, 95 pulos de catraca. O sistema de transporte público coletivo de Aracaju e região metropolitana enfrenta um desafio significativo com mais de 2 mil pulos de catraca registrados por dia. O ato, considerado um crime previsto no Código Penal, consiste na violação direta dos termos de uso do serviço de transporte público.

Pulando catraca II

Ao não pagar pela passagem, o passageiro está utilizando o serviço de forma indevida, o que equivale a um furto. A pena pode chegar a dois meses de detenção. Para se ter uma ideia dos prejuízos do setor, apenas na madrugada de quarta-feira (5), durante a Operação Corujão, foram contabilizados em duas viagens da linha exclusiva da Eduardo Gomes e Tijuquinha Via Tancredo Neves, 30 pulos de catraca. Já em duas viagens, da linha M. Freire II/ Piabeta e Albano Franco, 65 pessoas não pagaram a tarifa e utilizaram o serviço pulando a catraca.

Ipesaúde em Itabaiana I

O Instituto de Promoção e Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) inaugurará a nova sede em Itabaiana na próxima terça-feira (11). O novo edifício, que leva o nome de Maria do Espírito Santo Lima, possui uma estrutura que traz mais conforto e benefícios para os conveniados. A inauguração acontecerá às 10 horas, na Avenida Rinaldo Mota Santos, nº 1.372, bairro Marianga.

Ipesaúde em Itabaiana II

A nova unidade representa um marco de excelência e avanço para os beneficiários do município e da região agreste de Sergipe. Além de proporcionar mais conforto, a mudança eleva a qualidade dos serviços e expande a gama de especialidades médicas disponíveis com a inclusão das áreas de Ortopedia, Cardiologia, Neuropsicopedagogia e Psicopedagogia. Na nova sede, continuarão sendo ofertadas as especialidades de Clínica Geral, Enfermagem, Ginecologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Obstetrícia, Odontologia, Terapia Ocupacional, Pediatria e Psicologia.

Ipesaúde em Itabaiana III

Com uma área total de 550 m², distribuídos em dois andares, a unidade oferece uma infraestrutura moderna e adaptada, incluindo duas recepções espaçosas e climatizadas, sala de acolhimento, 10 consultórios, fraldário e banheiros adaptados para pessoas com deficiência. Além disso, o novo prédio possui uma área dedicada às crianças, equipada para realização de atividades lúdicas, e conta com equipamentos de última geração, como a cadeira de suporte tecnológico, no consultório odontológico, que proporciona mais conforto aos pacientes.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com