Edvaldo “joga alto” e “simula” com o PT para pressionar Mitidieri

Este colunista vai continuar repetindo a mesma frase: o “jogo político” não é para amadores! O cenário é cada vez mais profissional, requer muita articulação e boas estratégias para se conseguir êxito nos processos eleitorais e, principalmente, para conquistar respeito e liderança entre os demais. As eleições municipais se avizinham e, em Sergipe, ninguém se engane: os grupos enxergam o pleito do próximo ano como uma espécie de “trampolim” para os grandes embates de 2026.

Pensar no futuro não é novidade, é verdade, mas a impressão é que ninguém quer fazer acordos para mais adiante sem que haja uma composição já para o próximo ano. O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), seria o líder natural do processo de escolha e de defesa da pré-candidatura de seu sucessor (ou sucessora); ele geriu a capital de meados de 2006 até o fim de 2012 e voltou ao comando desde 2017 até os dias atuais.

Por ser membro do maior agrupamento político do Estado e pela posição estratégica que ocupa, ninguém poderia imaginar outra coisa: Edvaldo vai comandar este processo! Mas ele “esbarra” na necessidade de conquistar a confiança de todos que podem assumir um compromisso político com ele para o futuro. Sem contar que sua gestão é aquela em que se faz o “básico” (e algumas vezes nem isso) e que conta com a benevolência de alguns setores da imprensa para se “propagar o invisível”.

Mas a realidade é tão desfavorável para o prefeito de Aracaju, politicamente falando, que em 2022 ele não conseguiu eleger seu candidato a deputado federal e hoje não consegue emplacar suas “preferências” para a Prefeitura da capital no próximo ano. Talvez, já se sentindo “fora do jogo”, Edvaldo usa “intermediários” para se “insinuar” para o Partido dos Trabalhadores. Talvez, pensando, em agradar seus “ex-companheiros”, “sonhando” com um compromisso para o senador em 2026.

O “movimento” de Edvaldo não é só indevido, mas arriscado! Primeiro que o PT e seus dirigentes estaduais não “morrem de amores” (e nem confiam) no prefeito de Aracaju; segundo que, ao “jogar alto” com essa “simulação”, o gestor pedetista pressiona o governador Fábio Mitidieri (PSD) que, diga-se de passagem, tem sido decisivo para ele ter sido prefeito eleito e reeleito (2016 e 2020). Não é botando o chefe do Executivo “contra as cordas” que Edvaldo terá suas vontades atendidas. Depois vai reclamar da desconfiança dos amigos…

A Associação do Ministério Público de Sergipe (ASMP), entidade que congrega os Promotores e Procuradores de Justiça do Estado de Sergipe, apresentou uma NOTA DE APOIO IRRESTRITO em relação à Reclamação formulada por Elton Daniel Santos Rezende, na qual faz ataques a atuação do Ministério Público da Cidade de Canindé de São Francisco, especialmente ao Promotor de Justiça Doutor Paulo José.

Segundo a nota, Elton Daniel, que é Secretário Parlamentar do Deputado Federal João Daniel (PT), denuncia que o promotor “teria praticado ‘autopromoção e personificação da atuação do MP na cidade’, bem como teria incorrido em ‘ingerência na discricionariedade administrativa do gestor e na atuação legislativa dos vereadores’.

Defesa I

Na nota, a ASMP destaca a atuação do promotor na defesa do patrimônio público e do direito dos canideenses à educação e saúde de qualidade. “No desenrolar de suas atividades, (o promotor) constatou a existência de diversas irregularidades e a negativa do Prefeito Weldo Mariano em solucioná-las administrativamente, sendo necessário o ajuizamento da Ação Cautelar Antecedente, na qual se postulou o afastamento do gestor e a realização de inspeção no município pelo Tribunal de Contas de Sergipe”.

Defesa II

“Na clara tentativa de ferir a imagem do Promotor de Justiça, Elton Daniel Santos Rezende, apresentou Representação de natureza meramente cível no Conselho Nacional do Ministério Público com o intuito de impedir o avanço do trabalho do Dr. Paulo José no município de Canindé de São Francisco e evitar futuro pleito de intervenção formulado pelo Ministério Público”, acrescenta a nota da ASMP.

Apoio irrestrito

“A ASMP manifesta seu irrestrito apoio ao Promotor de Justiça de Canindé de São Francisco, Paulo José Francisco Alves Filho, bem como repudia qualquer ato vilipendioso ao desempenho das funções ministeriais, sendo, portanto, inaceitável ser alvo de injustos ataques justamente por buscar, nos limites de suas atribuições e com independência funcional, sempre de modo fundamentado, a proteção do patrimônio público e da punição dos que o vilipendiam pela prática de condutas ímprobas”, completa a nota da ASMP.

Intervenção

Este colunista reforça a teoria de que já passou da hora de o Poder Judiciário, dos órgãos fiscalizadores, promoverem uma intervenção na gestão do município de Canindé do São Francisco, para a apuração isenta das acusações e para a garantia da prestação dos serviços públicos com a maior excelência possível para a população local.

Olha o Sebrae!

O Sebrae Sergipe promoveu em Aracaju, o “Café com Energia”. O evento aconteceu na sede da instituição e reuniu empresários da área de Petróleo e Gás para discutir ações a serem implementadas em parceria com o Sebrae para fortalecer o empreendedorismo e a geração de empregos ligados a cadeia produtiva no estado. Além de conversar com o setor produtivo, no Café com Energia o Sebrae Sergipe anunciou a contratação de um estudo de mapeamento no setor de Petróleo e Gás (Onshore e Offshore), em busca de oportunidades e na preparação dos envolvidos no enfrentamento aos desafios.

Priscila Felizola

A superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, abriu o evento, que contou com as palestras do consultor e executivo da Brainmarket, Eduardo Aragon, do diretor de O&G da Carmo Energy, Daniel Noleto, e do assessor da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) do Governo de Sergipe, Haroldo Barros.

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (MDB) participou em Roma, na Itália, representando o Brasil e Sergipe na 43ª Conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, também conhecida como FAO, sigla em inglês para Food and Agriculture Organization, uma agência da ONU voltada ao combate à fome e à desnutrição no mundo. Nesta edição o encontro promove discussões políticas e experiências para gestão dos recursos hídricos e seu impacto na segurança alimentar.

Alessandro Vieira II

Alessandro Vieira participou da Reunião Plenária e de reuniões reservadas sobre segurança alimentar, com o embaixador Gabriel Ferrero, e sobre agricultura familiar, com o chefe da unidade de cooperação da FAO, Guilherme Rocha. “Aproveitei a oportunidade para apresentar as iniciativas sergipanas do Programa Prato do Povo, do Governo de Sergipe, e do microcrédito e moeda social Aratu, usada em Indiaroba, que beneficia as famílias mais carentes e ainda fomenta o comércio local”, destaca Vieira.

Alessandro Vieira III

Além da erradicação da fome, subnutrição e da insegurança alimentar, a FAO tem como objetivos o desenvolvimento da sustentabilidade ambiental na agricultura, a redução da pobreza no campo, a criação de sistemas agrícolas inclusivos, e a superação da vulnerabilidade social das comunidades rurais.

Olha o TCE!

Durante a Sessão Plenária do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), na manhã dessa quinta-feira (6), os conselheiros da Corte sergipana enalteceram o homem público João Alves Filho (in memoriam) e sua importância para o desenvolvimento do Estado. O presidente Flávio Conceição registrou que no último dia 3 o saudoso ex-governador estaria completando 82 anos.

Flávio Conceição

“O registro é pertinente por se tratar, sob a análise deste que preside esta Corte de Contas, e possivelmente com a vênia dos demais, de um dos maiores homens públicos que a história de Sergipe concebeu”, destacou o presidente do Tribunal. Por fim, Flávio Conceição enfatizou que João Alves Filho deixou um legado de muitas realizações e de um espírito republicano diferenciado. “É mister sempre lembrar, reconhecer e propagar sua obra, sobretudo para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecê-lo”.

Legado de João Alves I

Além de Flávio, os demais conselheiros que participaram da sessão plenária, incluindo o Procurador-Geral de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, também destacaram a figura pública do ex-governador João Alves Filho, pontuando uma série de realizações e obras promovidas em suas gestões no comando da capital e do Estado.

Legado de João Alves II

João Alves Filho faleceu em Brasília (DF), em 24 de novembro de 2020, onde estava internado em estado grave após sofrer uma parada cardíaca em casa. No período o ex-governador apresentou sintomas da Covid-19. Além de governar Sergipe por três mandatos, João foi ministro de Estado e prefeito de Aracaju por dois mandatos.

Fundeb

O conselheiro José Carlos Felizola, do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), informou que vai determinar o envio de ofício aos municípios que integram a área de controle e inspeção sob sua responsabilidade e ainda não estão habilitados para receber a complementação VAAT (Valor Aluno Ano Total) do Fundeb em 2024.

José Carlos Felizola I

De acordo com o conselheiro, o último levantamento apresentado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) aponta 14 municípios sergipanos pendentes da habilitação obtida pelos entes que disponibilizarem as informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais exigidos – o prazo final para estados e municípios se habilitarem ao cálculo do VAAT termina no próximo dia 31 de agosto.

José Carlos Felizola II

“Ainda é um número considerável para nosso estado, então iremos reiterar o pedido para que envidem esforços e que isso seja resolvido o mais rápido possível, de forma que nossos alunos não sejam prejudicados”, afirmou o conselheiro Felizola, ao lembrar que o tema havia sido destacado anteriormente em sessão plenária pela conselheira Susana Azevedo, já como forma de alerta aos municípios sergipanos. A preocupação com a possibilidade de perda de receitas na área da educação também foi compartilhada no Pleno pelo conselheiro Luis Alberto Meneses, que disse estar acompanhando a situação entre os municípios cujas contas estão sob sua relatoria.

Bandeira de Mello

Ao se manifestar sobre o assunto, o procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, destacou o empenho da Corte de Contas nessa atuação preventiva: “O que há de mais moderno em relação ao controle é exatamente esse monitoramento em tempo real, se antecipando aos problemas; é isso que a sociedade deseja do Tribunal de Contas”, concluiu.

Laércio Oliveira I

O senador Laércio Oliveira (PP) se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) para defender uma proposta focada no emprego. Acompanhado pelo presidente da Central Brasileira do Setor de Serviços, João Diniz, e do vice-presidente institucional da Fenaserhtt, Ermínio Lima Neto, Laércio alertou que o pesado aumento da carga tributária sobre o setor de serviços, previsto na proposta em discussão no Congresso, pode prejudicar o consumidor e gerar desemprego.

Laércio Oliveira II

“É possível e estratégico construir soluções que propiciem fortes ganhos para todas as atividades e mantenham o foco no emprego”, alertou o senador sergipano. Para compensar a elevação dos tributos, Laércio Oliveira entregou a Arthur Lira uma proposta de compensação da folha de pagamento. Ele argumentou que o setor de serviços é o que mais emprega e gera 70% do PIB brasileiro. O presidente da Cebrasse lembrou que o Brasil é um dos países que mais tributa salário no mundo. “Enquanto os países da OCDE tributam em 34,6% o rendimento do trabalhador, no Brasil o percentual chega a 45%”, explicou João Diniz.

Plano Diretor I

Os vereadores Breno Garibalde, Sônia Meire e Professor Bittencourt, estiveram na sede da Justiça Federal em Sergipe para dialogar com a juíza Thelma Maria Machado sobre questões relacionadas ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju (PDDU).

Plano Diretor II

A reunião, provocada pelo parlamentar e urbanista, Breno Garibalde, teve como objetivo falar sobre a importância de dar andamento à revisão do PDDU, que é de extrema importância para o desenvolvimento da cidade. No ano passado, foi emitida uma liminar que pausou o andamento da revisão do PDDU, com alegações de que não houve debate adequado com a população. Desde então, o processo está na Justiça.

Plano Diretor III

“O que nós queremos é que esse processo ande e que chegue o quanto antes na Câmara, onde já foi montada uma comissão para debater esse tema. Também pretendemos fazer audiências públicas de uma forma ampliada, com uma escuta maior, num processo mais participativo”, explica Breno. Na reunião com os vereadores, a juíza Thelma Maria Machado explicou que a decisão final já está em fase de conclusão e sairá em breve.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura, vice-líder do União Brasil na Câmara, e coordenadora-geral do Observatório Nacional da Mulher na Política (ONMP) reuniu a equipe técnica do observatório. Na ocasião, participaram as deputadas e responsáveis por dois dos três eixos de pesquisa, Amanda Gentil (PP-MA) e Tabata Amaral (PSB-SP).

Yandra Moura II

O Observatório sistematiza indicadores e estudos sobre atuação e representatividade de mulheres e combate à violência política de gênero. Na reunião técnica, foi apresentado um balanço das ações realizadas e o que há de programação feita para o próximo período. “O nosso maior intuito é investigar, produzir, agregar e disseminar conhecimento sobre como as mulheres atuam na política brasileiras e favorecer o protagonismo delas nesse âmbito”, disse Yandra.

Yandra Moura III

Yandra Moura pretende dinamizar os trabalhos de pesquisa e estabelecer parcerias com Universidades, por exemplo. “Em tão pouco tempo de atuação, o Observatório já nos apresenta pesquisas de grande relevância, como a realizada pelo Instituto de Ciências Políticas da Universidade de Brasília (IPOL/UnB), que apresenta análises sobre o processo eleitoral brasileiro de 2022, desde registro de candidaturas até a divulgação de resultados”, explicou Yandra ao completar que as parcerias continuarão.

Pastor Diego I

O atendimento na área pediátrica continua a preocupar o vereador Pastor Diego (PP). O parlamentar voltou a cobrar mais sensibilidade e tratamento humanizado no serviço público ofertado às crianças pela rede municipal de saúde. Na percepção dele, todas as esferas do poder público podem atuar de maneira integrada para otimizar os atendimentos e promover a melhor oferta de serviços.

Pastor Diego II

“O que nós precisamos é de uma política pública de ações proativas com relação à saúde da criança. Essa é uma situação muito sensível, me refiro ao aumento dos casos de crianças com síndrome gripal, internadas e precisando de vaga em um leito de UTI”, declarou. Na ocasião, Pastor Diego recordou que – durante a apresentação do Relatório Detalhado Quadrimestral de 2023 – ele questionou a secretária municipal de saúde, Waneska Barboza, sobre a dificuldade em ofertar o serviço sem ferir a dignidade daqueles que só tem o SUS para recorrer.

Pastor Diego III

“Aqui nesta Casa, ela trouxe uma Resolução dizendo que Aracaju tem um papel em relação a baixa complexidade e que a alta complexidade é competência do Estado. Ou seja, o Estado que se vire para cuidar dos pacientes com casos mais complexos”, enfatizou. Segundo o parlamentar, os atendimentos não podem ser negligenciados sob a justificativa de uma norma regulatória que precariza o serviço disponibilizado ao cidadão pela rede pública. “Uma Resolução não pode sobrepor o direito à vida. Se a criança está precisando de um leito de UTI que tanto o Estado quanto o município deem um jeito de facilitar e regular esse atendimento”, considerou.

Olha a Alese!

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade (PSD), se reuniu com deputados estaduais e diretores da Casa para tratar das medidas adotadas pela Alese diante da ameaça sofrida por deputados através de e-mail encaminhado a um endereço eletrônico da Assembleia, recentemente.

Censura

O e-mail censurava grosseiramente o exercício livre e democrático do mandato de Linda Brasil e de outros deputados, além de ameaçar de morte a deputada do Psol, que participava de uma sessão especial da Assembleia Legislativa em comemoração ao Dia do Orgulho LGBTQIA+ quando tomou conhecimento da mensagem de ódio.

Solidariedade

Na reunião, Jeferson Andrade prestou solidariedade aos deputados e disse que acionou o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e a Diretoria Jurídica da Alese, para garantir a segurança pessoal e o apoio legal aos alvos da ameaça, além de determinar o acompanhamento institucional das providências processuais adotadas por Linda Brasil e por outros deputados junto às Polícias Civil e Federal.

Jeferson Andrade I

Jeferson Andrade informou aos colegas que comunicou o caso ao secretário da Segurança Pública do Estado, João Eloy, e à Polícia Federal em Sergipe e afirmou que a Alese, desde a primeira hora, entrou em estado de alerta para proteger os deputados e a instituição de ameaças criminosas, que tentam sufocar as liberdades individuais, a livre circulação de ideias e o próprio Estado Democrático de Direito.

Jeferson Andrade II

O presidente da Alese considerou a ameaça aos deputados como “puro e intolerável discurso de ódio”. Segundo Jeferson Andrade, “atentar contra a livre e soberana ação política e legislativa de um deputado é atentar também contra o Parlamento, o Estado de Direito e a Democracia”. Ele disse que a Alese não vai se intimidar. “Vamos enfrentar com firmeza essa covarde provocação, trabalhando cada vez mais pelo povo sergipano, sempre com civilidade e dentro das normas constitucionais e da ordem democrática”, prometeu.

Deu SAMBA!

O Grupo de Samba Consciência Raiz vai se apresentar no Centro de Vivência da UFS, do campus São Cristóvão, nesta sexta (7), às 19h, com entrada franca. A roda de samba faz parte do projeto de extensão ‘Consciência Raiz: samba e poesia”, que traz apresentações temáticas até dezembro.

Programação

Nesta primeira roda, o tema é “O samba pede passagem: o terreiro e a semente da palavra”, com destaque para músicas e poemas que trazem toda a força da matriz africana. A apresentação tem por base a percussão acentuada, com atabaques, tambores, agogôs e tamborins, a levada do cavaquinho e o canto coral, com ênfase no gênero partido alto, samba de roda e samba dolente, que são sementes que se cruzam com a ancestralidade do Jongo e do Lundu.

Matriz africana

O repertório do grupo destaca sambas compostos em homenagem às entidades sagradas das religiões de matriz africana, além de pontos e cantos tradicionais. Também será revisitado o repertório de vários sambistas relevantes para a cultura nacional com destaque para a poesia de Almir Guineto, Luis Carlos da Vila, Leci Brandão, além de sambas interpretados por Beth Carvalho e Clara Nunes.

Vozes Negras

Na ocasião, serão declamados poemas voltados para a afirmação de vozes negras ou comprometidas com a cultura afro como Conceição Evaristo, Fátima Trinchão, Nei Lopes, Cruz e Souza, Selito SD, Thiago B. Mendonça, além de poemas autorais e outros que eventualmente possam ser apresentados pelo público no momento do “microfone interativo” que estará à disposição no intervalo entre as canções.

