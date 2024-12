Edvaldo poderá gerir obras na SEDURBI com recursos da concessão da DESO 

O governo do Estado recuou da ideia de criar uma Secretaria Metropolitana que abrigaria o ainda prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), a partir de janeiro de 2025, após ele deixar o cargo. Aliados são contrários à ideia de prestigiar o pedetista e entendem que Edvaldo e seu agrupamento já estariam devidamente contemplados com a indicação do candidato a prefeito derrotado Luiz Roberto (PDT), no comando da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (SEDURBI).

Havia uma expectativa pelo envio de um projeto criando a Secretaria Metropolitana, dentro da Reforma Administrativa enviada à Alese, mas o encaminhamento a ser dado, a partir de janeiro, é que Edvaldo seja convidado para assumir o comando da SEDURBI, no lugar de Luiz Roberto. Seria uma espécie de acomodação feita pelo governo do Estado para preservar um aliado, mesmo que ele esteja desgastado do ponto de vista político e administrativo.

Para quem tem memória curta, em 2012, quando deixou a PMA, críticos diziam que Edvaldo não ganharia mais nem eleição para síndico da “TORRE OPARÁ”; em 2014 tentou ser candidato a deputado federal, mas esbarrou em um resultado pífio nas urnas, considerando que se tratava de um ex-prefeito da capital. Já em 2015, em outra acomodação política feita pelo então governador Jackson Barreto, Edvaldo assumiu a presidência da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe (Agrese).

Quando todos imaginavam que Edvaldo estaria distante da cena política, eis que em 2016 o governador Jackson Barreto lhe tirou do “ostracismo” e “bancou” sua candidatura a prefeito de Aracaju. Findou beneficiado por uma gestão muito contestada de João Alves Filho (in memoriam), que já enfrentava sérios problemas de saúde; e tendo que ir para o confronto direto contra um Valadares Filho que, apesar do mandato em BSB, findou tendo seu projeto esvaziado graças à articulação de JB à época.

Mas se o governo do Estado ratificar o convite para que Edvaldo Nogueira assuma a SEDURBI, a partir de janeiro, a lógica é que o atual prefeito de Aracaju passe a ser o responsável pela gestão das obras de infraestrutura que serão realizadas com recursos provenientes do dinheiro repassado ao Estado da concessão da DESO. Um “mimo” que pode deixar Edvaldo “vivo”, politicamente falando, e com a estrutura necessária para construir uma pré-candidatura de olho em 2026.

Não custa lembrar que, enquanto prefeito de Aracaju, Edvaldo receberá os recursos a serem repassados para a capital, possivelmente nesta segunda-feira (23), referentes a essa questão da DESO; e, a partir de janeiro, que é bem ali, ele poderá gerir a aplicação das obras que serão realizadas pelo governo do Estado. Gostando ou não do modelo administrativo de Edvaldo, pelo menos há de se reconhecer que ele é um sujeito de sorte. Parece que está sempre no lugar certo e no momento exato…

Veja essa!

Uma fonte governista, em conversa com este colunista nesse final de semana, confirmou que são fortes os rumores de que o ainda prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), deverá assumir o comando da SEDURBI a partir de janeiro de 2025, no lugar de Luiz Roberto (PDT), que reassumiu o comando da Pasta recentemente.

E essa!

Diante dos questionamentos deste colunista, os rumores dão conta que Luiz Roberto pode ser indicado para assumir o comando do DER, mas esta informação ainda não é oficial. Edvaldo é o líder do agrupamento, mas Luiz já se coloca como liderança e quer disputar as eleições de 2026. É do jogo…

Recursos da DESO

Como a SEDURBI será responsável pela execução de obras do governo do Estado, inclusive aquelas que forem realizadas com recursos provenientes da concessão da DESO, não é exagero que Edvaldo Nogueira ou Luiz Roberto terão que gerir este dinheiro, que será bastante fiscalizado…

Exclusiva!

Outra informação é que a Secretaria Especial de Cultura, que veio dentro do projeto de Reforma Administrativa, possivelmente contemplará o ex-deputado Valadares Filho. O nome dele já estava cotado para o Turismo, no lugar de Marcos Franco, mas também são fortes os rumores sobre Fabiano Oliveira.

Secom com Orçamento

Também foi aprovada na Alese, a proposta que assegura orçamento próprio para a Secretaria de Estado da Comunicação, dando mais autonomia para a Pasta atuar em defesa do governo do Estado.

Bomba!

Nos bastidores da base governista a informação é que há um projeto sendo montado no PSD e no MDB para tentar eleger quatro deputados federais (dois em cada legenda). No primeiro o cenário é mais complicado, mas teria o deputado federal Fábio Reis, o suplente e vereador reeleito Nitinho e a deputada Delegada Katarina.

Olha o MDB!

Dentro do MDB a informação é que o atual secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri seria convidado para se filiar e liderar um projeto com a Delegada Danielle Garcia, o suplente Capitão Samuel e o deputado federal Tiago de Joaldo, sendo que estes dois últimos podem seguir para o União Brasil…

Alô Boquim!

A Prefeitura de Boquim recebeu o selo DIAMANTE em transparência pública. O prefeito Eraldo de Andrade recebeu o certificado em uma solenidade bem concorrida realizada no Tribunal de Contas do Estado. O gestor municipal agradeceu a sua equipe de trabalho pelo sucesso administrativo e pelo reconhecimento do órgão fiscalizador.

Olha o Sebrae/SE!

O Sebrae/SE recebeu uma emenda parlamentar da deputada federal Yandra Moura (UNIÃO) de R$ 1 milhão, a qual faz parte do projeto “Sergipe esse é o Destino” – Capacitação e Qualificação Profissional para a Cadeia Produtiva do Turismo em Sergipe. O projeto voltado para o turismo sergipano selecionou oito municípios do estado, visando capacitar profissionais e fortalecer o setor, com foco em práticas sustentáveis e inovação.

Priscila Felizola

Para a superintendente do Sebrae/SE, Priscila Felizola, “através desta emenda, vamos trabalhar os municípios sergipanos com o intuito de desenvolver o turismo e as rotas do estado, em prol do desenvolvimento de Sergipe e em benefício dos micros e pequenos empreendedores.”

Contemplados

Os municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora do Socorro, Propriá e Tobias Barreto serão os contemplados, abrangendo diferentes níveis de desenvolvimento no Mapa do Turismo Brasileiro, nas categorias A, B e C. Cada categoria representa diferentes níveis de desenvolvimento e infraestrutura turística, exigindo abordagens específicas e ações direcionadas para o fortalecimento do setor em cada localidade.

Serviços turísticos

A emenda apresentada por Yandra Moura e aprovada no Ministério do Turismo, visa capacitar trabalhadores do setor, microempreendedores, produtores locais e gestores públicos e privados, por meio do Sebrae. O objetivo é melhorar a qualidade dos serviços turísticos, promover a certificação profissional e integrar pequenos negócios ao mercado turístico, impulsionando o desenvolvimento econômico e gerando empregos.

Destino competitivo

Com foco na capacitação e na sustentabilidade, o projeto busca não apenas a melhoria da qualidade dos serviços turísticos, mas também a consolidação de Sergipe como um destino competitivo e sustentável no cenário nacional e internacional, pretendendo ser um catalisador de mudanças positivas, contribuindo para o fortalecimento das economias locais, a geração de empregos, e o desenvolvimento de uma governança turística eficiente e participativa. “Que este recurso, este R$1 milhão em emenda, possa fortalecer os empreendedores e fomentar, cada vez mais, o empreendedorismo sergipano”, expressou Yandra Moura.

Falando nela!

A deputada federal e coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, Yandra Moura anunciou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 210 mil para a Universidade Federal de Sergipe (UFS). O recurso será utilizado em uma pesquisa conduzida pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia, com foco na participação das mulheres na política, um tema de relevância crescente no cenário brasileiro e internacional.

Emenda para a UFS

O anúncio foi feito em Brasília, durante uma reunião entre a deputada e o pró-reitor de Pós-Graduação e Pesquisa da UFS, Lucindo José Quintans. A pesquisa será coordenada pelos professores Doutores Wilson José de Oliveira e Fernanda Rios Petrarca, ambos renomados especialistas na área, e contará com o apoio de um programa de pós-graduação nota 5 na avaliação da Capes, que atesta a excelência acadêmica da instituição.

Yandra Moura I

“Esse recurso é essencial para garantir que a pesquisa tenha início, meio e fim. O tema central é a mulher na política, uma pauta que precisa ser aprofundada para entender como as mulheres estão conquistando espaços e direitos dentro de uma sociedade moderna como a nossa”, destacou Yandra Moura.

Yandra Moura II

Como coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, Yandra Moura tem se destacado pela defesa de iniciativas que promovam a equidade de gênero e ampliem a participação feminina nos espaços de poder. A emenda destinada à UFS é mais um exemplo de seu trabalho em prol dessa causa. “É sobre dar voz às mulheres, entender suas histórias e abrir novos caminhos. Tenho certeza de que essa pesquisa será um marco para Sergipe e para o Brasil”, concluiu a deputada.

Seguro DPVAT

A Câmara dos Deputados rejeitou o texto do Projeto de Lei Complementar (PLP) 210/2024, que propunha a recriação do Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidente de Trânsito (SPVAT), substituto do antigo DPVAT. A deputada Yandra Moura reafirmou sua posição contrária à medida, votando, mais uma vez, contra a proposta.

Votou contra

Yandra destacou que foi uma das poucas vozes contrárias à recriação do seguro, especialmente entre os deputados sergipanos, desde o início das discussões. “Eu fui, dentro dos deputados sergipanos, uma das raras exceções a votar contrário, a não aprovar a volta do DPVAT, para que não pesasse mais no bolso do contribuinte brasileiro. Conseguimos derrubar ele por completo, mais uma vez, com o meu voto, defendendo sempre o nosso povo brasileiro e sergipano”, declarou.

Muita reclamação

O antigo DPVAT, descontinuado em 2020, enfrentava críticas por apresentar altos índices de reclamações, incluindo a demora na aprovação de indenizações e problemas nas coberturas oferecidas. Segundo Yandra Moura, o seguro nunca teve o apoio da maioria da população. “O valor cobrado pelo seguro é alto e não é proporcional aos serviços oferecidos. Havia muita reclamação na demora da aprovação do seguro e das coberturas ofertadas”, lembrou a deputada.

Investir em Saúde

Para ela, a solução para garantir a proteção às vítimas de acidentes de trânsito está no fortalecimento da saúde pública. “Existem alternativas para garantir a proteção às vítimas de acidentes de trânsito, e uma delas está justamente no investimento na saúde pública do país. Infelizmente, colocar o cidadão para pagar mais um tributo não vai resolver o problema”, afirmou. Com a rejeição do texto, o projeto de recriação do SPVAT foi derrubado, consolidando a posição de Yandra Moura como uma defensora da redução de custos para o contribuinte e do investimento em políticas públicas mais eficientes.

Elber Batalha I

O vereador Elber Batalha (PSB) celebrou o aporte de emendas parlamentares de 21 dos 24 vereadores para crianças e adolescentes com Diabetes Mellitus 1 na capital. Em 2025, o acesso ao Libre será mais fácil através da parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com o envio de mais de R$ 1 milhão. A pauta foi levada a Elber pelo Instituto Diabetes Brasil no começo deste ano, com a direção do Doutor Cândido Rocha, que acompanha diretamente os dados em todo estado.

Elber Batalha II

Diversos pacientes deste tipo de diabetes sofrem com as quedas ou altas repentinas de glicemia. Por isso, o equipamento Libre é indicado pelos médicos que recomendam o uso para a liberação da medicação quando necessários casos de urgência. Pelo valor e, muitas vezes as condições familiares, a reposição se torna difícil.

Elber Batalha III

Na tribuna, Elber falou da alegria ao comunicar esse resultado, após os seus pedidos aos colegas que arrecadou R$ 1.100.000,00. “A minha fala hoje é de agradecimento. Exatamente 21 dos 24 vereadores vão aportar mais de R$ 50 mil das suas emendas impositivas para que, a partir de 2025, nós comecemos a política de liberação do sensor eletrônico para os pacientes dessa doença. Estou extremamente feliz pela adesão de cada um”, declarou.

Pauta nobre

O parlamentar ainda reforçou a importância da pauta. “Fica aqui o pedido para que, no ano que vem, possamos renovar esse projeto para essas crianças e adolescentes. Isso mudará vidas e dará qualidade de vida a todos familiares que se revezam, às vezes, durante a noite, para acompanhar os índices, podendo levar até a óbito em casos extremos. Essa solicitação é do Instituto Diabetes Brasil e de todos os pacientes”, disse.

Auxiliar de Emília

Por fim, ele relatou que já falou com a futura secretária de saúde, Débora Leite, para que tudo comece a acontecer já em 2025. “Já dialogamos com a Doutora Débora para que o projeto seja iniciado. Ele vai consistir na liberação do Libre para as crianças e adolescentes da capital que precisam desse uso. O equipamento pode ser monitorado até pelo celular”, concluiu.

Sem celular I

O Senado Federal aprovou, em turno único, o Projeto de Lei nº 4932, de 2024, que estabelece a proibição do uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos móveis nas escolas públicas e privadas de todo o país. O projeto, de grande relevância para a educação brasileira, já segue para sanção presidencial e deve entrar em vigor no início do próximo ano letivo.

Sem celular II

A proposta, relatada pelo senador Alessandro Vieira (MDB/SE), visa garantir um ambiente de aprendizado mais seguro, saudável e focado, livre das distrações proporcionadas pelos aparelhos eletrônicos. O projeto abrange tanto as aulas quanto os intervalos, recreios e atividades extracurriculares. A medida é respaldada por estudos que apontam os prejuízos do uso excessivo de celulares para a saúde mental e física de estudantes, além de impactos negativos no processo de aprendizagem.

Alessandro Vieira

“A escola deve ser um ambiente de desenvolvimento intelectual e social, e não um espaço dominado pela tela do celular que prejudica a interação entre os estudantes. A aprovação desse projeto é um passo fundamental para a proteção das nossas crianças, garantindo que elas tenham a oportunidade de viver e aprender sem as distrações e os riscos que os celulares impõem. Os aparelhos eletrônicos só poderão ser utilizados para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme orientação dos profissionais de educação, ou em situações de estado de perigo, estado de necessidade ou caso de força maior”, aponta o senador

Alô Socorro!

O prefeito eleito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), realizou uma coletiva de imprensa para anunciar 23 secretários e secretárias da sua gestão. Durante o evento, que aconteceu no Shopping Prêmio, Samuel destacou o compromisso de sua equipe em trabalhar com transparência, eficiência e com foco no bem-estar da população.

Samuel Carvalho

“Esse não é apenas um time, é uma seleção. Escolhemos a dedo cada um dos nossos secretários, depositando neles a nossa confiança, para que possamos, juntos, reconstruir o município de Socorro. Temos o planejamento estratégico, uma equipe preparada e muita garra para trabalhar, tenho certeza de que a nossa gestão será um sucesso”, disse Samuel.

Olha o MPC!

O Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPC-SE) assinou, junto com demais órgãos que integram o Fórum de Combate à Corrupção de Sergipe (FOCCO), uma nota pública alertando os gestores públicos estaduais e municipais quanto à necessidade de observância estrita das normas e procedimentos relativos à aplicação dos recursos provenientes da outorga da concessão dos serviços públicos de água e saneamento no Estado de Sergipe.

Dinheiro da DESO

Na nota, o FOCCO destaca que os órgãos de controle atuarão de forma integrada e rigorosa no acompanhamento da aplicação destes recursos e, em caso de identificação de irregularidades ou desvios na aplicação dos recursos, os gestores estarão sujeitos a responsabilização administrativa, civil e criminal. Por fim, o FOCCO reafirma que permanecerá vigilante para garantir que os recursos da outorga sejam efetivamente aplicados em benefício da população sergipana.

Paulo Júnior

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) criticou os projetos de Lei enviados pelo poder Executivo e aprovados por maioria que alteram a carreira dos professores da rede estadual de ensino. Os Projetos de Lei de autoria do Poder Executivo tratam sobre a carreira do magistério, alterando o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério em itens como carga horária, estágio probatório e a participação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe na comissão de concurso para Educação.

Governo x Magistério I

Paulo Júnior ressaltou que a proposta tira a representatividade do Sintese na elaboração no concurso, o que tem impacto direto na construção e execução da educação estadual. “Como é que a categoria não poderá participar da comissão que discute e confecciona a minuta do concurso? É algo absurdo, que tira a representatividade da categoria. São pontos que precisam de análise. É preciso reabrir a mesa de negociação com o Sintese, discutir o avanço do plano de cargos e vencimentos, o triênio, as gratificações”, afirmou Paulo.

Governo x Magistério II

Outro Projeto amplia a atuação docente, permitindo que professores da educação possam exercer suas atividades de docência em diferentes modalidades de ensino, como na educação profissional e do conservatório de música. Outros pontos abordados no Projeto são: a adoção de estágio probatório do magistério, focando o processo de avaliação do professor no exercício da docência, permitindo que a análise de competências aconteça na unidade de ensino, a criação de um regime de trabalho de 100 horas mensais. As propostas foram criticadas pelo Sintese, cujos representantes ocuparam a Assembleia em busca de apoio dos deputados.

Apoio da Alese

“A política também é a arte de dialogar e vamos buscar retomar esse canal de diálogo para que evolua para algo concreto para a categoria. Não adianta reuniões sem avanços. Peço o apoio dos deputados da base governista para esse pleito”, pediu Paulo Júnior, garantindo que o presidente da Assembleia, Jeferson Andrade, confirmou compromisso em intermediar a mesa de negociação entre professores e governo do Estado.

Alô Rosário!

Foi realizada no Fórum Dr. Alberto Deodato, em Maruim, a diplomação do prefeito reeleito de Rosário do Catete, César Resende (UNIÂO) para mais um mandato em sua terra natal. A cerimônia, presidida pela Meritíssima Juíza da 14° Zona Eleitoral de Maruim, a Senhora Andréa Caldas Souza Lisa, também marcou a diplomação do vice-prefeito, Leonardo Santos, o Lió de Núbia (PSDB), e dos vereadores eleitos e suplentes do município.

César Resende

Em sua fala, César Resende destacou a gratidão pelos 4.619 votos que lhe garantiram a continuidade à frente da administração municipal. “Quero agradecer ao nosso povo pela confiança depositada em nosso trabalho. Seguiremos focados em ações que promovam a qualidade de vida da população de Rosário do Catete e do Povoado Siririzinho. Rogo a Nossa Senhora do Rosário que abençoe nosso povo e nos ilumine na condução de mais um mandato com muita responsabilidade,” afirmou o prefeito.

Diplomados

Além do prefeito e do vice, foram diplomados os vereadores: Antônio Carlos (Kallu), Maraísa Sousa (Mara da Farmácia) e Edílson Oliveira (Dicinho), do União Brasil; Rafael Dantas, do PT; Eduardo Mendonça (Duca) e Ellyson Santana, do Podemos; Rosivaldo Santos (Dunga), do PSDB; Lílian Rodrigues e Mayara Santos, do PSD.

Prêmio Olho Vivo I

A 5ª edição do Prêmio Olho Vivo foi lançada na Varanda dos Lagos em Aracaju e reuniu jornalistas, autoridades e personalidades. O idealizador da honraria, Fredson Navarro e a comissão organizadora que conta também com Felipe Martins, Marcele Machado e Vailton Linhares, receberam os convidados e fizeram a apresentação da 5ª edição do Prêmio em clima de confraternização.

Prêmio Olho Vivo II

A noite festiva foi aberta com a apresentação do grupo Hayffa Show que deu as boas-vindas aos convidados com muito glamour e sensualidade da dança do ventre. O cantor Petrel fez um show intimista com repertório eclético. Durante a apresentação, Fredson Navarro explicou as novidades desta edição do Prêmio, começando pelo lançamento, recordou o sucesso das edições anteriores e abriu as indicações para categorias através do Instagram do jornalista @fredsonnavarro e @olhovivo.cinform

Prêmio Olho Vivo III

Cerca de 40 personalidades serão homenageadas entre políticos, comunicadores, educadores, empreendedores, artistas, produtores culturais, profissionais do universo jurídico, da segurança, esportistas e da saúde. A primeira etapa da premiação começou através da votação popular com indicações nas redes sociais. Os três mais votados em cada categoria serão avaliados pela comissão do prêmio que vai avaliar o trabalho realizado, relevância para a sociedade e alcance.

Resultado

Os mais bem avaliados conquistarão o prêmio como destaque em cada área de atuação. O resultado será divulgado na edição do Olho Vivo do dia 25 de janeiro de 2025 e os vencedores vão receber o Troféu Olho Vivo durante a solenidade no dia 29 de janeiro no Porto Farol. O Prêmio Olho Vivo é uma realização do Cinform Online em parceria com a Navarro Comunicação.

BNI Sergipe I

O BNI Sergipe, parte da maior organização de networking de negócios do mundo, alcançou a impressionante marca de R$ 23 milhões em negócios gerados no estado. A conquista, impulsionada pelos grupos Protagonista e Serigy, foi celebrada em grande estilo com uma confraternização a beira mar, em Aracaju.

BNI Sergipe II

A expressiva marca de R$ 23 milhões em negócios fechados é reflexo direto do impacto que o BNI tem causado no mercado sergipano, fortalecendo as conexões entre empresários e gerando resultados significativos. A filosofia do BNI, baseada no princípio Givers Gain (“Contribuir para ganhar”), estimula os membros a compartilharem oportunidades, conhecimento e suporte mútuo, criando uma rede de colaboração sólida e eficiente.

Juliana Assis

“Essa é uma oportunidade única tanto para grandes empresários quanto para pequenos empreendedores que desejam ampliar sua rede de contatos, seja local ou globalmente. O BNI opera dentro de um ciclo altamente qualificado, com empresários selecionados, promovendo interações estratégicas e de alto valor em todos os grupos ao redor do mundo”, ressaltou Juliana Assis, diretora consultora do BNI Sergipe.

Expansão

Atualmente, o BNI conta com dois grupos ativos na capital, o Protagonista e o Serigy, e está em plena expansão com a preparação para o lançamento de mais seis grupos, entre eles em Estância, Itabaiana, Lagarto, Propriá, Nossa Senhora do Socorro, Nossa Senhora da Glória, Simão Dias e Itabaianinha. “O processo de interiorização do BNI em Sergipe tem como uma das principais vantagens a questão territorial e proximidade entre grandes polos empresariais, favorecendo a interação entre os membros e a expansão de negócios para além dos limites municipais”, destacou o diretor do grupo sergipano, Marco Lobão.

