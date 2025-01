Edvaldo se “vinga” de Aracaju e deixa uma “TORRE de LIXO” para Emília

Ganhar ou perder uma eleição faz parte do jogo da democracia! E ninguém melhor do que Edvaldo Nogueira (PDT) sabe o que é isso! Logo ele que por mais vezes respondeu pela Prefeitura de Aracaju até o momento! Mas, lamentavelmente, o ex-gestor da capital parece não ter digerido bem o resultado da eleição municipal quando o seu “pupilo” Luiz Roberto (PDT) foi derrotado de forma acachapante para a primeira mulher a assumir a PMA, Emília Corrêa (PL). Edvaldo “acusou o golpe”…

Não bastasse ter enfrentado tudo e todos para manter um projeto político “sem futuro”; não bastasse ter permitido que o seu “MARKETING DO MAL” atacasse aliados de primeira hora do governo do Estado, como o ex-governador Belivaldo Chagas (PODE) e o ex-deputado André Moura (UNIÃO); eis que Edvaldo Nogueira termina sua quarta passagem pelo comando da Prefeitura de Aracaju da forma mais “ordinária” possível: deixou a “cidade da qualidade de vida” repleta de lixo!

Uma vergonha para quem teve indecência de, no final de sua gestão, aportar recursos públicos em mais propagandas enganosas, verdadeiros “fakes”, tentando transmitir para a população que estava deixando uma gestão administrativa organizada e com as finanças equilibradas! Só R$ 40 milhões eram devidos à TORRE, que nesse caso não foi vítima, mas supostamente “cúmplice” de uma “trama” que deixou Aracaju sem coleta do lixo e sem a devida limpeza urbana, na reta final da gestão de Edvaldo!

Quando deixou a PMA em 2012, Edvaldo foi para uma espécie de “ostracismo político”, muito pelo tratamento que ele dispensou para os aliados quando estava no Poder. Sua liderança política é mais um “fake” criado por seu marketeiro, velho conhecido da área! Igual a aprovação e sua gestão! “Encantado”, Luiz Roberto acreditou e findou derrotado nas urnas, mais uma vez! Pior que fizeram de tudo para tirar Yandra Moura (UNIÃO) do 2º turno e deu no que deu…

Deixar Aracaju sem coleta de lixo é igualar a sua gestão, Edvaldo, a do ex-prefeito João Alves Filho (in memoriam), que você de forma irresponsável tanto condenou e criticou! Seu marketing vendeu para todos que o então prefeito de Aracaju estava assumindo uma gestão deficitária, mas que em poucos meses, após empréstimos vultosos (ninguém empresta uma quantia milionária a um “quebrado”), colocou rapidamente as finanças em ordem! Sem saúde, Dr. João já não tinha estrutura para se defender…

Mas enquanto este colunista tiver espaço, enquanto a democracia prevalecer, Edvaldo e sua “trupe” terão que responder pelos contratos milionários celebrados em pleno ano (e campanha) eleitoral; pelas dispensas de licitação “estranhas” e pelos pregões realizados no “apagar das luzes”, como no da questão do transporte escolar! Dr. João não tinha como se defender, mas felizmente, para Aracaju, a prefeita Emília tem toda a lucidez e coragem para fazer a verdade prevalecer.

Deixar uma “TORRE DE LIXO” para Emília resolver é mais uma maldade administrativa! Igual a licitação do transporte coletivo amplamente questionada, igual a falta de definição sobre o futuro da Zona de Expansão e tantas outras “pegadinhas”! Mas, a depender deste colunista, nada disso ficará impune! Edvaldo, como o prefeito que por mais tempo governou Aracaju, deveria dar o exemplo e demostrar amor e gratidão pelo povo que o elegeu. Saber perder também faz parte do jogo…

Através das suas redes sociais, a prefeita diplomada Emília Corrêa, confirmou que a partir desta quarta-feira (1º), a coleta de lixo de Aracaju será retomada. Isso só foi possível após uma conversa com a sócia-proprietária da Torre Empreendimentos, Soraya Torres, que assumiu o compromisso em retomar os serviços, mediante o compromisso da nova gestão em receber os representantes da empresa para buscar uma solução dos pagamentos em atraso.

A capital está sem coleta desde segunda-feira (30), quando a empresa anunciou a suspensão dos trabalhos em virtude de uma dívida de 40 milhões de reais acumulada nos últimos três meses. Vários pontos da cidade registram o acúmulo de lixo, ocasionando uma série de problemas, com prejuízos para a economia e o turismo. “A coleta de lixo será retomada graças ao nosso empenho e compromisso com a população de Aracaju”, garantiu Emília.

Muita gente questionou a decisão da empresa TORRE em suspender a coleta apenas na véspera da posse de Emília Corrêa; o entendimento da maioria das pessoas é que a medida seria uma espécie de “combinado” com a gestão que estava se encerrando apenas para botar pressão na prefeita que iria assumir a PMA.

Mas este colunista obteve a informação que a empresa TORRE não poderia suspender a coleta do lixo da cidade alegando apenas falta de pagamento. A conduta feriu o interesse da coletividade e a empresa pode ser acionada juridicamente pela nova gestão da PMA, podendo ser notificada e, se for o caso, ter o contrato com a Prefeitura descontinuado por descumprimento de suas atribuições.

A medida adotada pela TORRE abriu as discussões nos bastidores do mundo político sobre a necessidade de se acabar com este “monopólio” dos três lotes que constam na licitação. Já há quem defenda que a empresa responsável pela coleta, não seja mais a empresa responsável pela limpeza urbana. Teremos novidades a partir de 2025…

A coluna recebeu a informação de uma fonte da PMA que um pregão milionário foi realizado no último dia 30, penúltimo dia da gestão de Edvaldo Nogueira na PMA. Fala-se em valores que se aproximam dos R$ 80 milhões. Chama a atenção a “pressa” em não deixar esse pregão ficasse sob a gerência da gestão de Emília Corrêa. Como o processo ainda não foi concluído, a expectativa é que até dia 10 de janeiro tudo esteja bem esclarecido…

Aliados do prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), começaram a propagar em todos os cantos do Estado, nos últimos dias de 2024, a frase “Valmir vem aí!”. Do ponto de vista eleitoral o gestor encontra-se inelegível, mas há quem já faça previsões antecipadas para 2026, inclusive anunciando “plano A”, “plano I” e até o “plano M”. A disputa estadual já começou em Sergipe…

Este colunista acompanhou o desfecho dos números das contas públicas do País em 2024 e a realidade é o “rombo assustador” registrados nas estatais do governo federal que usa o ministro/político Flávio Dino para pressionar o Congresso Nacional. Uma gestão sem articulação política, sem equilíbrio, que gasta demais e hoje perdeu a mão da economia. Tudo está mais caro e o déficit é altíssimo. Será que, por esses indicadores, já deu saudade de Jair Bolsonaro? A turma do “L” está em silêncio profundo…

A Sergipe Gás S/A (Sergas) conclui o ano de 2024 com resultados expressivos em sua trajetória de expansão e modernização da infraestrutura de gás natural no estado. A companhia alcançou a marca de 329 quilômetros de gasodutos construídos, sendo 16 quilômetros rede de nova este ano, abrangendo obras de expansão e novas ligações. Esse avanço permitiu ampliar a presença da Sergas em diversos segmentos, como restaurantes, panificadoras, postos de combustível e condomínios residenciais. De acordo com a Coordenação Comercial, somente em 2024, a empresa conectou 4.256 novos clientes à sua rede de gás canalizado, reforçando seu compromisso em oferecer conforto, eficiência e sustentabilidade.

A expansão da infraestrutura de gás natural reflete a dedicação da Sergas em promover soluções energéticas mais práticas e sustentáveis para a população sergipana. Para o diretor presidente da companhia, José Matos, os resultados de 2024 evidenciam o papel estratégico da Sergas no desenvolvimento econômico e social do estado. “Os números que alcançamos neste ano comprovam a eficácia do nosso trabalho e reafirmam nosso compromisso do governo do estado, através da Sergas, em atender cada vez mais segmentos com energia limpa, eficiente e segura. O gás natural é uma solução moderna, que proporciona economia e contribui diretamente para a preservação ambiental,” afirma o presidente.

Mudança no CONIVALES I

O Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (CONIVALES) encerra mais um ano com importantes realizações e a transição de sua presidência. Franklin Freire, fundador do consórcio, deixa o cargo após anos de dedicação, e a presidência será assumida pelo prefeito de Ilha das Flores, Robson Martins, em janeiro de 2025.

Mudança no CONIVALES II

Atualmente, o CONIVALES conta com 42 municípios consorciados e possui uma ampla rede de instituições de saúde credenciadas, incluindo clínicas, hospitais e laboratórios em 15 municípios de Sergipe, sendo Aracaju a cidade com o maior número de credenciamentos. Através da gestão de saúde do consórcio, os municípios têm acesso à marcação de exames e consultas especializadas.

Em sua despedida, Franklin Freire expressou seu agradecimento aos prefeitos consorciados. “Quero agradecer a todos os prefeitos que depositaram confiança no trabalho desenvolvido pelo CONIVALES. É uma grande alegria saber que pude contribuir para a melhoria da saúde nos nossos municípios. Conseguimos avançar em diversas áreas e proporcionar um atendimento mais digno para nossa população. Levo comigo a missão cumprida e a esperança de que o consórcio continue crescendo a cada dia”, disse o presidente.

Marcos Barroso, superintendente do CONIVALES, expressou gratidão e reconhecimento ao trabalho de Franklin. “Agradeço imensamente pela iniciativa do presidente Franklin Freire na fundação do CONIVALES. Há sete anos, esse consórcio tem sido fundamental para as gestões de saúde dos municípios. Sua dedicação e visão sempre foram inspiradoras para todos nós. Estamos prontos para dar continuidade a esse legado sob a nova liderança”, declarou Barroso.

Compras compartilhadas

Além dos serviços de saúde, o CONIVALES se destaca pelo sistema de compras compartilhadas que oferece aos municípios acesso a medicamentos, insumos hospitalares, materiais odontológicos e alimentação escolar. Esse sistema não apenas otimiza os recursos públicos como também fortalece a gestão pública através das aquisições conjuntas, garantindo mais economia, transparência e eficiência nas compras, pois a centralização das compras permite que os municípios consigam melhores preços, uma vez que a demanda é consolidada, aumentando o poder de negociação.

Alô Propriá!

Prefeito e vice-prefeito eleitos de Propriá, Luciano de Menininha (PP) e Samuel da Cunha tomam posse nesta quarta-feira (1°), em solenidade na Câmara Municipal, para o mandado 2025-2028. O ato ocorrerá após missa solene, que será celebrada na Catedral de Propriá. Luciano de Menininha e Samuel da Cunha foram eleitos no último pleito com 9.235 votos, o que representou 55,68% dos votos válidos. Também na quarta-feira ocorrerá a solenidade de posse dos vereadores eleitos. Às 10h30 haverá a posse dos vereadores na Câmara; às 17 horas a Missa Solene na Catedral; e às 19 horas a posse do prefeito e do vice na Câmara.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto que torna permanente o Pronampe, programa que facilita empréstimos bancários para pequenos e microempresários. Esse projeto foi relatado no Senado pelo senador Laércio Oliveira. O mesmo texto também prevê o uso de R$ 4 bilhões do Fundo Garantidor de Operações (FGO) para o Programa Pé-de-Meia, que incentiva a permanência de estudantes de baixa renda no ensino médio.

Pronampe I

O Pronampe poderia ser encerrado a partir do ano que vem com o fim do financiamento do programa via FGO, porque foi criado somente para o período da Covid. O fundo de R$ 4 bilhões funciona como garantia caso os microempreendedores não consigam pagar o empréstimo. Segundo o relatório do senador Laércio Oliveira, o projeto estende por tempo indeterminado o uso do FGO, que funciona como garantia para os bancos. Se o pequeno negociante não conseguir pagar o empréstimo, o fundo cobre o valor devido, facilitando assim a aprovação de financiamentos.

Pronampe II

“Estamos falando de um setor que responde por 52% dos empregos e 47% da massa salarial do país”, disse, acrescentando que “a vigência se encerraria em 2025, com a reversão dos valores disponíveis no FGO para os cofres públicos ou para outro Programa. O projeto garante a continuidade do programa que se encerraria em 2025, prejudicando milhões de brasileiros, que têm seus empregos garantidos pelas pequenas e microempresas”, explica Laércio.

Pronampe III

A nova lei retira a previsão de que sobras do fundo sejam usadas para pagamento da dívida pública. Segundo o texto, 50% dos valores do fundo não utilizados deverão ser para garantias de empréstimos no âmbito do Pronampe e o restante poderá ser utilizado para o programa Pé-de-Meia. O projeto foi apresentado inicialmente pelos senadores de Santa Catarina, estado cuja economia está reconhecidamente alicerçada nas pequenas e médias empresas. Aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), ele foi remetido à Câmara dos Deputados. Como foi modificado naquela Casa, o projeto teve de ser reanalisado pelos senadores.

Alô Boquim!

No final de sua gestão, o prefeito de Boquim, Eraldo Andrade, fez o “dever de casa” e em um vídeo prestou contas para a sociedade. “Eu desejo que o prefeito eleito Jackson do Mangue Grande faça uma boa gestão. Eu só tenho que agradeceu ao povo de Boquim pelas oportunidades concedidas nos últimos oito anos. Me sinto honrado porque terminamos o trabalho com muita tranquilidade e pela atenção que demos aos menos favorecidos”.

Eraldo de Andrade I

“Ficam na conta da Prefeitura para o novo gestor R$ 11 milhões dos recursos da DESO, que nós não tocamos e no final chegará a uma soma de R$ 18 milhões; são mais R$ 3,5 milhões do governo do Estado para a construção de mais uma creche; mais R$ 13 milhões para a construção de 100 casas populares do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, que nós já fizemos os cadastros e que foram recursos viabilizados pelo ministro Márcio Macedo pelo governo Lula”.

Eraldo de Andrade II

“Além disso, são mais R$ 327 mil para a conclusão das obras de calçamento do conjunto Jacomildes; mais R$ 270 mil para finalizar a primeira etapa do estádio Trindadão; mais R$ 63 mil de emendas dos deputados estaduais; R$ 457 mil de emendas do deputado federal Tiago de Joaldo; mais R$ 201 mil do leilão que já compramos um automóvel; e R$ 564 mil para investir em Educação Integral, sendo que todos os servidores estão com os salários em dia e os fornecedores devidamente pagos”, completou Eraldo Andrade.

