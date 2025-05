Eleição da CBF comprova que tudo é importante, menos o futebol!

Por Habacuque Villacorte

A eleição para a escolha do novo presidente da CBF, que ocorreu nesse domingo (25), e teve Samir Xaud como candidato único, trouxe à tona uma discussão necessária sobre o quanto “contaminado” se encontra o futebol brasileiro. E aqui seria muito fácil fazer uma associação direta às “Bets”. Isso porque os dirigentes, os verdadeiros responsáveis por todas as mazelas registradas até agora, ficariam “blindados” como sempre, equiparados a qualquer cidadão brasileiro “vítima do sistema”!

A “Casa do Futebol Brasileiro” há décadas não transmite confiança para a população, e isso vem muito antes das “Bets”. Não à toa que o último título Mundial da Seleção Brasileira foi conquistado em 2002, ou seja, lá se vão longínquos 25 anos e o pior: sem qualquer perspectiva de que o Brasil voltará ao “topo” na Copa do Mundo de 2026 que, diga-se de passagem, a Seleção sequer conquistou a classificação ainda na disputa pelas Eliminatórias.

O futebol brasileiro está em visível decadência, os clubes que representam a “paixão dos torcedores” não têm “voz” e as decisões sobre os destinos do esporte no País são regidos por uma minoria privilegiada e cada vez mais “elitizada”. Estamos falando de um universo onde circula muito dinheiro, passando pela construção de Arenas e Centros de Treinamento milionários, salários astronômicos para atletas e treinadores, dirigentes altamente remunerados e muita gente ganhando dinheiro indevidamente…

A disputa por Poder é tamanha que o presidente Ednaldo Rodrigues, reeleito por unanimidade há quase dois meses, foi afastado do cargo por decisão judicial e muitos dos seus “eleitores” que presidem as Federações Estaduais passaram a “enxergar” a necessidade de “renovação” na CBF! Para que o escândalo não ganhasse outras “proporções”, Ednaldo foi “convencido” a desistir do recurso que anunciava no STF, abrindo caminho para que o novo presidente fosse um “desconhecido” da Federação de Roraima!

E aqui não há qualquer preconceito, porque se o escolhido fosse o presidente da Federação Sergipana de Futebol também seria um absurdo! Os torcedores brasileiros são apaixonados por seus clubes, suas cores e bandeiras. E não por dirigentes de Federações! Quando quem movimenta essa magia não tem voz, é sinal de que há algo errado, que há uma espécie de “Cartel”, influenciando as decisões sobre o nosso futebol, como também nas Federações e Confederações de outros esportes no País.

E o mais interessante é que em quase todos os noticiários brasileiros, quando o assunto é futebol, sempre temos temas polêmicos dominando a “cena”, envolvendo a CBF, os dirigentes de Federações e presidentes de clubes, a qualidade das arbitragens e polêmicas envolvendo atletas e treinadores. A qualidade do produto que é oferecido ao público, ao torcedor, a impressão é que tudo é importante, menos o futebol. E sem perspectivas de melhoras! Façam suas apostas (OPS)…

Veja essa!

Na publicação anterior, este colunista questionou a proposta de unificação das eleições no Brasil a partir de 2034, com o fim da reeleição para cargos Executivos (presidente da República, governador e prefeito) e com mandatos de cinco anos, inclusive para vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores.

E essa!

Houve quem não entendesse a linha deste colunista, mas torno a dizer que a mudança só será benéfica para a classe política que não quer gastar tanto dinheiro com campanhas eleitorais a cada dois anos. Para o titular deste espaço, este intervalo de tempo mais curto estimula a “disputa” entre situação e oposição, quanto a prestação de serviços para a sociedade.

Aqui é o Brasil!

Este colunista não “vende sonho”, mas realidade! Não vivemos na Inglaterra, na França, Alemanha ou Estados Unidos. Mandatos de cinco anos para Executivos, sem direito a reeleição, considerando os gastos exorbitantes que temos nas campanhas brasileiras, servirão apenas para “reposição” dos valores investidos e muita “captação”, ou não é isso que acontece hoje em muitas gestões?

Fala leitor!

Profundo conhecedor do Direito e com forte vivência em cargos públicos, uma autoridade sergipana, já desfrutando da aposentadoria, compreendeu o pensamento deste colunista e foi além: “se com mandatos de quatro anos e eleições a cada dois anos, tem uma turma que já apronta e muito, imagine com mandatos de cinco anos e sem direito à reeleição? O que não irão aprontar?”, questionou.

Haja auxílio!

Este colunista vai além na crítica e chama a atenção para a “prática”, para a realidade na maioria dos municípios pequenos do Brasil, onde são poucas as oportunidades de emprego e muitas vezes só se consegue trabalhar nas Prefeituras ou Câmaras Municipais, por indicações políticas. Imagine o prefeito do agrupamento contrário ganhar a eleição e ficar no mandato por longínquos cinco anos? Quem estiver “de fora” terá que recorrer aos “auxílios dependências” para não morrerem de fome…

Fogo contra Valmir

Bastou sair o resultado de uma pesquisa garantindo que o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), mesmo inelegível, lidera todos os cenários em uma possível disputa para o governo em 2026, que ele voltou a ser “alvo” de alguns ataques da mídia. Tudo bem arquitetado pelo MARKETING DO MAL, financiado por dinheiro público e bem ajustado em alguns “cafés” da nossa capital. Por aqui quase tudo se sabe…

Fogo contra André

Não é de agora que este colunista vem alertando o ex-deputado André Moura (União) sobre alguns “ataques” que são proferidos contra ele por setores da imprensa. Pré-candidato ao Senado pelo bloco governista, Moura mantém forte liderança política no interior do Estado e isso incomoda, principalmente a quem não tem voto! E detalhe: tem muito “fogo amigo” trabalhando para fazê-lo “queimar a largada”. Tudo se comenta nos bastidores, e o próprio André sabe disso…

Exclusiva!

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retoma suas agendas pelos Estados esta semana em Fortaleza (CE), mas há uma expectativa que em breve em retorne a Sergipe, quando consolidará a pré-candidatura do deputado federal Rodrigo Valadares (UNIÃO) para o Senado Federal em 2026, sinalizando também sua filiação no PL, no próximo ano. A presença de Bolsonaro em solo sergipano certamente fortalecerá o projeto de Rodrigo junto ao eleitorado mais conservador e de Direita.

“Ficou tudo Iguá”

O governo do Estado precisa tomar uma providência emergencial sobre os serviços que estão sendo prestados pela Iguá Sergipe, que pagou caro e hoje é responsável pela concessão de boa parte dos serviços que sempre foram realizados pela DESO. Os sergipanos estão sofrendo com o “caos do abastecimento” na gestão de Mitidieri. Nessa segunda-feira (26) diversos bairros da sede e os povoados de Lagarto ficaram sem água nas torneiras, mas os boletos de cobrança já estão chegando nas residências…

Bomba!

Com os rumores de que o deputado federal licenciado Fábio Reis e o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, devem retornar ao MDB para as eleições de 2026, aumentam as especulações de que o secretário de Estado da Saúde e pré-candidato a deputado federal Cláudio Mitidieri possa deixar o PSB e se filiar ao PSD, legenda que já tem os deputados Nitinho e Delegada Katarina como pré-candidatos no próximo ano.

Chapas de federal

Tem muita gente dentro do agrupamento governista fazendo contas sobre a possibilidade de eleger deputados federais, considerando que no próximo ano teremos uma das maiores disputas da história. A ida de Cláudio Mitidieri para o PSD seria um desejo da Executiva Nacional de ver a legenda do governador fortalecida e com chances de eleger, pelo menos, dois deputados federais. Neste sentido o também pré-candidato Anderson de Zé das Canas também poderia migrar o PSB para o PSD.

Ibraim no PV

Também chegou a informação para este colunista que, apesar dos rumores sobre uma possível mudança de partido do deputado estadual Ibraim Monteiro para o PSD em 2026, ele tende a continuar no PV ou, a depender dos irmãos Fábio e Sérgio Reis, migrar para o MDB. Todo mundo está com receio do “chapão do PSD” para deputado estadual e já analisam possibilidades e convites de outras legendas governistas.

Olha o Sebrae/SE!

Durante a Marcha dos Prefeitos, em Brasília, a superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, anunciou o lançamento oficial do Programa Pró-Catadores Sergipe, que acontecerá no próximo dia 2 de junho, às 8h30, no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju.

Pró-Catadores

O Pró-Catadores é uma iniciativa estratégica que promove a inclusão social e produtiva dos catadores de materiais recicláveis. O programa tem como objetivo apoiar a formação e o fortalecimento de cooperativas e associações, além de capacitar profissionais, gerar renda e contribuir para a gestão sustentável dos resíduos sólidos nos municípios.

Apoio para Sergipe

O anúncio ganhou ainda mais força após reunião no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, quando foram definidos os últimos detalhes da programação do evento. Estão confirmadas as presenças de prefeitos, secretários municipais, representantes do Governo do Estado, Tribunal de Contas, Ministério Público, cooperativas, associações e lideranças ambientais.

Priscila Felizola

Além do ministro Márcio Macedo, a equipe do Sebrae/SE esteve com prefeitos, parlamentares e a secretária geral da OAB e advogada Rose Morais. “A missão do Sebrae é ser a ponte entre os catadores e o poder público, gerando mais empregos, mais dignidade e uma gestão de resíduos mais eficiente e sustentável para os municípios”, destacou Priscila Felizola.

Marcha dos Prefeitos

Durante a maior mobilização municipalista da América Latina, o Sebrae Sergipe marcou presença com um stand que recebeu gestores de todo o estado. O objetivo foi alinhar estratégias, apresentar soluções e fortalecer parcerias que promovam uma gestão pública mais inovadora e voltada para o empreendedorismo.

“Cidade Empreendedora”

Destaque especial para o Programa Cidade Empreendedora, que já está transformando a realidade de diversos municípios, fortalecendo os pequenos negócios e impulsionando o desenvolvimento local. Na oportunidade, a superintendente Priscila Felizola e equipe ainda se reuniram com o governador Fábio Mitidieri e prefeitos de Sergipe presentes para tratar de temas para o fortalecimento do empreendedorismo no estado.

Olha a PMA!

A Prefeitura de Aracaju deu início à instalação de 10 totens de segurança em pontos estratégicos da cidade. A ação integra tecnologia ao sistema de segurança pública, com o objetivo de coibir a criminalidade, apoiar a atuação das forças policiais e oferecer mais proteção à população.

Totens de Segurança

Com câmeras de alcance 360°, cinco lentes unidirecionais e capacidade para identificar detalhes com precisão, os totens têm se consolidado como ferramentas modernas e eficazes no combate à violência urbana. Ligados a uma central de controle e operando com tecnologia de inteligência e investigação, os equipamentos permitem o monitoramento em tempo real e facilitam o contato direto da população com a Guarda Municipal.

Emília Corrêa I

A prefeita Emília Corrêa destacou a importância da iniciativa como parte do compromisso da gestão com a segurança pública. “A nossa gestão tem investido em tecnologia com um objetivo claro de cuidar das pessoas. Os totens de segurança são ferramentas de proteção, que unem monitoramento em tempo real, resposta rápida e inteligência para prevenir crimes e dar mais tranquilidade à população”.

Emília Corrêa II

“Estamos instalando esses dispositivos em pontos estratégicos, como os Arcos da Orla, o Mercado Central, a Rodoviária Nova e a Feira do Santa Maria, justamente para reforçar a segurança onde há maior circulação de pessoas. Essa é mais uma ação concreta do nosso compromisso com uma Aracaju mais segura, humana e preparada para o futuro”.

André David I

O secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, André David, explicou o estágio atual da implantação do projeto e os resultados já percebidos. “Os totens de segurança ainda estão em fase de implementação. A Central de Controle está quase pronta e, em poucos dias, tudo funcionará 100%. Mesmo assim, já estamos usando algumas tecnologias dos totens, como no combate ao furto de veículos — com ótimos resultados”.

André David II

“Se você for vítima de furto, basta ir até o totem e apertar o botão. Ele não chama a Guarda, nem a Prefeita, nem o Secretário. Ele conecta você à Central de Controle, que vai acionar a equipe mais próxima para te atender. É um sistema moderno, prático e seguro, que vai reforçar a proteção da nossa população”.

Ricardo Silva

O comandante da Guarda Municipal de Aracaju, Ricardo Silva, reforçou o papel da corporação no uso da nova tecnologia. “A presença dos totens amplia o alcance do nosso trabalho preventivo e nos permite agir com mais rapidez e precisão. Eles funcionam como uma ponte direta entre o cidadão e as forças de segurança, fortalecendo o sentimento de proteção nas áreas onde foram instalados. A Guarda Municipal está preparada para operar esse sistema com eficiência e garantir a resposta adequada a cada situação.”

Helper Tecnologia

Os equipamentos são fornecidos pela empresa Helper Tecnologia e contam com design robusto e identidade visual da Guarda Municipal. Com quatro metros de altura, os totens reúnem diversas funcionalidades: câmeras com visão 360°, comunicador de alta potência, giroflex semelhante ao das viaturas policiais e mensagens automáticas com orientações educativas. “Trata-se de uma solução que auxilia tanto em situações de urgência quanto em investigações, oferecendo mais agilidade e eficiência às ações de segurança pública”, afirma Edison Endo, diretor da Helper Tecnologia.

“Sergipe Rural” de volta!

A Aperipê TV volta a mergulhar no universo do campo com o retorno do programa “Sergipe Rural”. Já na primeira edição a equipe de reportagem vai mostrar a cadeia produtiva da tilápia; terá ainda o incentivo da EMDAGRO para a expansão da IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo) para ovinos e caprinos; e no Agreste sergipano o sucesso da apicultura artesanal; como também o dia de campo da cafeicultura para produtores da Sealba. O programa será exibido sábado (31), a partir das 7 horas, com reprises aos domingos e quartas, sempre às 8 horas.

Sobre o 8 de Janeiro I

No dia 29, às 14 horas, a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados (CDHMIR) realizará, no plenário 10, uma audiência com o tema: “Prisões decorrentes dos eventos de 8 de janeiro de 2023”. O objetivo é abrir espaço para um debate transparente sobre as condições de prisão, o devido processo legal e os direitos fundamentais das pessoas presas após os acontecimentos daquele dia.

Sobre o 8 de Janeiro II

Foram convidados para a audiência: autoridades como a Ministra dos Direitos Humanos, Presidente da OAB e o Defensor Público-Geral da União; Juristas e advogados que atuam diretamente na defesa dos envolvidos; familiares de presos e refugiados políticos; Especialistas em direitos humanos e sistema prisional. A audiência foi proposta pelo Deputado Hélio Lopes (PL) para garantir escuta, respeito às garantias constitucionais e defesa do Estado Democrático de Direito.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

