Eleição em Aracaju é prévia do embate entre Valmir e Fábio Mitidieri em 2026 

Domingo (27) os aracajuanos irão aos colégios eleitorais para escolherem quem comandará a capital sergipana pelos próximos quatro anos. A disputa versa entre a vereadora Emília Corrêa (PL), que faz oposição e vem com o discurso de mudança na forma de gerir a cidade, e o governista Luiz Roberto (PDT), que defende a continuidade do projeto político do atual prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Mas não é exagero pontuar que esta eleição é uma “prévia” da disputa pelo governo do Estado em 2026.

O assunto é “cantado em verso e prosa” em todas as rodas políticas da cidade: daqui a dois anos, se o “SOMBRA” não intervir, teremos um embate direto entre o agora prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) e o atual governador Fábio Mitidieri (PSD) que tentará a reeleição. Em 2022, Valmir obteve quase 460 mil votos e, na prática, foi o mais votado no 1º turno da eleição estadual, superando o senador Rogério Carvalho (PT) e o próprio Mitidieri, que findou beneficiado naquele cenário.

Os votos de Valmir foram anulados e sua candidatura foi impugnada por questões judiciais. Sendo mais direto para os leitores, não fosse o “TAPETÃO”, o itabaianense tinha grandes chances de ser eleito governador do Estado já naquela eleição. Prova maior que, logo depois daquele 2º turno vencido por Mitidieri contra Rogério, os direitos políticos de Francisquinho foram rapidamente restabelecidos e, recentemente, ele foi eleito prefeito de Itabaiana pela terceira vez.

Voltando para a eleição em Aracaju, no próximo domingo, é inegável a importância de Valmir para a consolidação de Emília Corrêa, que é a grande favorita e caminha a passos largos para fazer história como a primeira mulher a comandar a Prefeitura de Aracaju. Essa confirmação também representará uma vitória de Francisquinho, fato que vai aumentar consideravelmente as expectativas para uma nova candidatura sua ao governo do Estado em 2026.

Uma vitória de Emília Corrêa sinaliza para uma mudança de concepção política na capital, numa renovação natural, onde “velhos quadros” devem sair de cena para que novos nomes possam ascender. A vereadora derrotaria não apenas seu adversário Luiz Roberto, mas o prefeito Edvaldo Nogueira e o governador Fábio Mitidieri. Não custa lembrar que existem duas máquinas administrativas atuando politicamente para tentar ajudar o pedetista nesta eleição.

Se a eleição de Emília seria benéfica para Francisquinho em 2026, ela seria extremamente dura para Edvaldo (que estaria saindo de cena, pelo menos por enquanto) e para Mitidieri, que vai precisar corrigir seus erros e até apresentar bons resultados de seu governo para ter chances de ser reeleito. Se não existir um novo “TAPETÃO”, o embate entre Valmir e Fábio é algo já no “radar” do cenário político sergipano. A aposta em Luiz Roberto na PMA foi alta e, além de dividir o grupo, pode ter “sérias consequências”…

Veja essa!

As pesquisas continuam sinalizando para uma vitória histórica de Emília Corrêa sobre Luiz Roberto no próximo domingo. Além do pedetista, teriam que contabilizar os resultados negativos o prefeito Edvaldo Nogueira e o governador Fábio Mitidieri que “bancaram” sua candidatura, contra tudo e contra todos…

E essa!

Como historicamente não consegue transferir votos e nem eleger ninguém, Edvaldo Nogueira sairia de cena, sem qualquer novidade; já Fábio Mitidieri, que sonha com a reeleição, estaria bastante prejudicado caso Emília Corrêa chegue à prefeitura de Aracaju, considerando que ela deve apoiar Valmir de Francisquinho para o governo em 26.

Sem “TAPETÃO”!

A leitura em todas as rodas políticas de Sergipe é uma só: diante do sucesso que tem sido a caminhada de Valmir de Francisquinho por onde ele passa, inclusive em Itabaiana e Areia Branca, se não existir um novo “TAPETÃO”, ele reúne grandes chances de vencer a eleição para governador do Estado. É “um olho nos votos e o outro no SOMBRA“…

Cosme e Damião

No Brasil a tradicional distribuição de doces do Dia de Cosme e Damião ocorre no final do mês de setembro, mas em Aracaju, em especial, tem uma turma que resolveu “estender as festividades” e, desde a última segunda-feira (21), vem “distribuindo doces” nas regiões periféricas da cidade, sonhando com o “presente” ainda do Dia das Crianças…

Natal Iluminado

Mesmo com todo o esforço da Prefeitura de Aracaju em mais do que triplicar o “Natal Iluminado” de 2024, o Papai Noel manda um recado direito do Sítio para os “meninos traquinos”: “este ano não adianta espernear e nem retrucar porque é a boneca que vai ganhar”! Confesso que não entendi a mensagem do “bom velhinho”. Haja luz…

Bomba!

Alguns vereadores de Aracaju eleitos e suplentes retornaram esses dias para as regiões periféricas da cidade, certamente para agradecer aquele voto de confiança do 1º turno. Ainda celebrando o “mês das Crianças”, o comentário é que estão sendo realizadas algumas “Festas à Fantasia” em vários bairros. Tem fantasia de “onça-pintada”, fantasia de “garoupa” e até de “lobo-guará”. A distribuição dos doces varia de 500 a 1.500 unidades a depender da localidade. E haja “festa”…

Exclusiva!

Lembram da “Festa do Milho” que este colunista anunciou aqui? As “espigas” chegaram da alagoana Atalaia e da Santa das Minas Gerais e fizeram um “grande bolo”. As “fatias” estão sendo distribuídas pelas regiões periféricas da cidade, num verdadeiro “carnaval fora de época”! Para ajudar no trabalho, alguns vereadores eleitos e suplentes ficaram “solidários” com a causa e estão ajudando na distribuição. Com o Natal se aproximando é um Festival de Solidariedade…

Olha o MPC!

O Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPC/SE) defendeu que sejam apuradas possíveis irregularidades em compensações tributárias realizadas pela Prefeitura de Amparo do São Francisco. Em parecer emitido, o procurador-geral Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, chamou atenção para o caso e apontou um possível prejuízo de mais de R$ 7,5 milhões aos cofres públicos.

Paraná Pesquisas I

O mais novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, registrado junto à Justiça Eleitoral pelo nº SE-04788/2024, foram entrevistadas 800 pessoas entre os dias 20 e 23 de outubro, com uma margem de erro de 3,5% para mais ou para menos e um intervalo de confiança de 95%, aponta um cenário bastante favorável para a candidata Emília Corrêa, que se a eleição fosse hoje seria a mais nova prefeita de Aracaju.

Paraná Pesquisas II

No cenário Induzido, Emília Corrêa lidera com 52,6% contra 37% de Luiz Roberto. 6,4% votariam em branco ou anulariam o voto; e 4% ainda não sabem ou não responderam. Em relação aos votos válidos, Emília atingiu 58,7% contra 41,3% de Luiz Roberto. Já na expectativa de vitória, Emília chega aos 63,5% contra 27,4% do pedetista.

Assédio eleitoral

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) terá um regime especial de plantão no sábado (26) e no domingo, das 8h às 17h, para receber denúncias de assédio eleitoral, quando o trabalhador ou trabalhadora é ameaçado (a) ou coagido (a) pelo (a) empregador (a) a votar em determinado (a) candidato (a). No primeiro turno das Eleições, o MPT recebeu, em Sergipe, 25 denúncias de assédio eleitoral, nos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro, Boquim, Lagarto e Itabaiana.

Como denunciar?

Neste fim de semana, os trabalhadores e trabalhadoras que enfrentarem casos de assédio eleitoral no ambiente de trabalho, seja na esfera pública ou privada, podem denunciar ao MPT-SE, através do site prt20.mpt.mp.br ou, de forma presencial, das 8h às 17h, na sede da instituição, em Aracaju, na avenida Desembargador Maynard, n. 72 – Bairro Cirurgia. Outros canais de denúncia são os telefones: (79) 3194-4600. Vale reforçar que as denúncias podem ser feitas com ou sem identificação, de forma anônima ou sigilosa.

Fake News I

Nessa quarta-feira (23), o candidato à Prefeitura de Aracaju, Luiz Roberto (PDT), teve todas as suas postagens relacionadas à Maternidade Lourdes Nogueira removidas de suas redes sociais, conforme determinação da Justiça Eleitoral. A decisão, expedida pelo Juiz Rômulo Dantas Brandão, foi executada pelo Instagram e Facebook após Luiz Roberto não cumprir voluntariamente a ordem judicial. O fato é inédito nas eleições em Sergipe.

Fake News II

O processo foi movido em razão de irregularidades nas postagens do candidato, que supostamente violavam regras eleitorais. Segundo a representação eleitoral, o conteúdo das postagens não estava em conformidade com a legislação vigente. A remoção foi um desdobramento do não cumprimento da decisão prévia por parte de Luiz Roberto.

Fake News III

O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., responsável pelo Instagram e Facebook, informou que, em respeito à decisão judicial, entrou em contato com o provedor de aplicativos do Instagram para tornar o conteúdo indisponível. A remoção foi feita de forma integral e dentro do prazo estipulado pela Justiça. A empresa declarou que o material foi retirado do ar nas URLs específicas, e que está à disposição para prestar eventuais esclarecimentos adicionais ou executar outras ordens judiciais, caso necessário.

Fake News IV

Apesar da vitória parcial, Emília lamentou a demora pela exclusão. Ela lembrou que já havia uma decisão judicial desde o sábado, 19, determinando a exclusão dos conteúdos. “Demorou quatro dias para que isso acontecesse, mesmo assim por parte da empresa, e não do candidato, que insistiu em manter uma mentira. Espero que o mesmo ocorra com as emissoras de rádio e televisão que também estão obrigadas a não veicular mais nenhuma propaganda relativa à essa fake news envolvendo a maternidade. Uma vitória tardia, mas importante para o processo democrático”, comentou.

Samuel Carvalho I

Atendendo às demandas da população, o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) protocolou, na Assembleia Legislativa, uma indicação solicitando ao governador do Estado, Fábio Mitidieri, o envio de carro fumacê para o município de Nossa Senhora do Socorro. O intuito é combater o mosquito Aedes aegypti e os demais culicídeos, conhecidos popularmente como pernilongos e muriçocas.

Samuel Carvalho II

“Socorro está vivenciando uma infestação de mosquitos e muriçocas, que importunam os moradores e interfere na qualidade de vida, atrapalhando o sono e suas atividades produtivas. Com o carro fumacê é possível eliminar de forma rápida um grande quantitativo de mosquitos em fase adulta. Além disso, a medida também inibe a proliferação do Aedes aegypti”, justificou Samuel.

Samuel Carvalho III

Em 2023, o deputado já havia solicitado o envio do carro fumacê para o município, através da indicação 558/2023, também protocolada na Assembleia Legislativa. “Essa problemática é recorrente no município, os moradores são importunados por insetos e também ficam preocupados com a possibilidade de circulação de doenças”, relatou o parlamentar.

Laércio Oliveira I

Os 70 anos da Confederação Nacional do Transporte (CNT) foram comemorados em sessão solene do Congresso Nacional. A homenagem foi pedida pelos senadores Laércio Oliveira (PP-SE) e Wellington Fagundes (PL-MT, atualmente licenciado), e deputado federal Zé Trovão (PL-SC). Para o senador Laércio Oliveira, a CNT não apenas atende às demandas do setor de transportes, mas também contribui de forma significativa para o desenvolvimento sustentável, a inovação e a eficiência no transporte de bens e pessoas no país.

Laércio Oliveira II

“Graças às exitosas articulações com os três Poderes, a intervenção técnica e política da CNT definiu meios e condições para a construção de um novo cenário do transporte brasileiro” declarou Laércio. Embora o aniversário oficial da CNT tenha ocorrido no dia 28 de janeiro, a cerimônia marcou a continuidade das comemorações pelos 70 anos da entidade, fundada em 1954 e reconhecida oficialmente pelo Decreto 34.986.

Laércio Oliveira III

“A CNT ocupa o papel de principal representante do setor transportador no Brasil. Ao liderar projetos de transformações em modais de transporte, investe nos interesses das empresas e do País, promovendo inovações que tornam nossa economia mais eficiente e competitiva”, enfatizou Laércio.

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (MDB) está em Roma, a convite da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), representando o Brasil e Sergipe na 52º Sessão Plenária do Comitê de Segurança Alimentar Mundial (CSA). Alessandro participou da mesa que destacou o potencial transformador do primeiro Pacto Parlamentar Global contra a Fome e a Desnutrição, adotado em 2023, para implementar as Diretrizes Voluntárias sobre Sistemas Alimentares e Nutrição (VGFSN) e outros Produtos Políticos do Comitê de Segurança Alimentar Mundial (CFS) através da Ação Parlamentar.

Alessandro Vieira II

“Tive a oportunidade de compartilhar a experiência brasileira e nossa trajetória no fortalecimento da proteção social. Desde a Constituição de 1988, que garantiu a alimentação como um direito social, o Brasil vem aprimorando suas políticas públicas. Também destaquei nossa atuação na relatoria do Auxílio Emergencial durante a pandemia, quando ampliamos o número de beneficiários de 20 para 70 milhões de brasileiros, com um foco especial nas mães solo, que tiveram direito ao dobro do valor proposto inicialmente”, pontua o senador Alessandro.

