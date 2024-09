Eleição em Aracaju parece “fria” por conta da polarização já anunciada 

Não é de agora que o cenário sobre a disputa pela Prefeitura de Aracaju parece encaminhado entre a vereadora Emília Corrêa (PL) e a deputada federal Yandra Moura (União) em um 2º turno quase que consolidado. As pesquisas de intenção de votos até agora demonstram isso. E o eleitorado, de uma forma geral, tanto está fazendo esta leitura do momento político que a eleição na capital, para muita gente, parece “fria”, quando se comparado com as disputas pelo interior do Estado.

Emília e Yandra estão dando continuidade às suas agendas de campanhas, diariamente, percorrendo vários trechos da capital, concedendo entrevistas e sem correrem riscos de “derraparem” na reta final até a eleição do próximo dia 6 de outubro. A impressão é que não temos um “fato novo”, mesmo já iniciados os programas no rádio e na televisão, ou seja, as propostas estão sendo postas e os ataques já vinham sendo feitos nas redes sociais e nos bastidores da política.

Sem muita eficiência e sem “novidade”, as campanhas governistas de Luiz Roberto (PDT) e de Danielle Garcia (MDB) parecem “estáticas”, com pouca mobilidade e capacidade de evolução. Por sua vez, quem tem intensificado os trabalhos é Candisse Carvalho (PT), sobretudo quando o assunto é explorar a imagem do presidente Lula (PT) no rádio e na tv, dando um novo direcionamento em seu projeto, ao ponto de já incomodar as candidaturas do PDT e do MDB.

Os demais candidatos a prefeito de Aracaju parecem esbarrar na pouca ou completa falta de estrutura. Aliás, justiça seja feita, não fosse a força da militância petista, Candisse e Danielle demonstram fragilidade em suas campanhas de rua. Já Luiz Roberto, apesar de não conseguir evoluir no cenário, tem o apoio formal de duas máquinas administrativas: a prefeitura de Aracaju (leia Edvaldo Nogueira) e o governo do Estado (leia Fábio Mitidieri).

Se no interior do Estado já tivemos registros de muita alegria e intensa mobilização popular, como também de muita violência e agressões físicas e verbais entre políticos e eleitores, de situação e de oposição, na capital o cenário é de absoluta tranquilidade e até uma espécie de “conformismo” de quem só espera a oportunidade de ir até a urna eletrônica e confirmar a tendência do momento que é um segundo turno entre Emília Corrêa e Yandra Moura.

É possível que, já mais perto da eleição, com a proximidade do último e talvez decisivo debate entre os candidatos, a gente tenha um “fervor” neste processo político, caso contrário, talvez o clima fique mais “animado” já no provável segundo turno. Se não tivermos “fatos novos” nos próximos 10 dias, a tendência é que a “polarização” fique ainda mais acentuada, o que é ainda mais do que natural até porque temos um perfil importante do eleitorado que diz não querer “desperdiçar o voto” finda optando entre os que estão concorrendo com mais chances de vencer a eleição. Segue o jogo…

Se na capital o clima da eleição é de absoluta calmaria e tranquilidade, onde o acirramento das campanhas parece restrito apenas nas redes sociais e nos programas de rádio e televisão, no interior do Estado, a depender do município, lamentavelmente já temos diversos registros de muita violência.

Casos absurdos estão sendo registrados em Frei Paulo onde a impressão é que não temos nem Justiça Eleitoral e, muito menos, as Forças de Segurança. Não há nada mais democrático do que os eleitores manifestarem apoio para seus candidatos, mas basta muito pouco na cidade para se iniciar uma grande confusão entre os dois lados.

Clima quente

A coluna acompanhou uma série de vídeos registrando brigas entre apoiadores dos dois agrupamentos políticos de Frei Paulo; os relatos são graves e os líderes dos dois grupos devem ser responsabilizados. A Secretaria de Segurança Pública precisa dar uma resposta enérgica, mas justa, para os dois lados. Lembrando que a “resposta” também não pode e nem deve ser “politizada”…

Amorim em casa

Este colunista que o ex-senador Eduardo Amorim está se recuperando em sua residência. Ele teve que ser internado, recentemente, por conta de problemas de saúde, mas já apresenta um quadro de melhora. Amorim exerceu dois grandes mandatos como deputado federal e senador da República e tem uma trajetória de muitos serviços prestados à Medicina sergipana. Fica a torcida para que ele retorne aos centros cirúrgicos, mas para trabalhar, evidentemente…

Alô Propriá!

A oposição ao prefeito Valberto Lima, que busca a reeleição, questiona sobre o que foi feito com os R$ 1,4 milhões de uma emenda proposta pela deputada federal Katarina Feitoza, através do Fundo Nacional de Saúde, e que segundo os adversários do gestor este montante deveria ter sido investido para melhorar as condições de saúde do município. A oposição questiona como o dinheiro foi investido. Com a palavra a prefeitura municipal…

Mais dinheiro

Nos conflitos entre situação e oposição em Propriá, veio à tona a informação que, só nos últimos seis meses a Prefeitura recebeu mais de R$ 3,5 milhões em emendas parlamentares, através do Fundo Nacional de Saúde. Os adversários questionam ao prefeito Valberto Lima sobre o que foi feito com o dinheiro.

Acompanhando as movimentações de diversos candidatos a vereador de Aracaju, não é tão difícil fazer uma projeção sobre quem serão os possíveis eleitos e quantas cadeiras cada partido tem condições de conquistar. Tudo baseado nas previsões sobre o coeficiente eleitoral este ano, que deve ficar em torno de 11 mil votos.

22 ou 23 cadeiras

Num breve exercício de “previsões” para a eleição de vereador em Aracaju, este colunista chegou a uma projeção que tende a preencher entre 22 e 23 cadeiras da Câmara Municipal que, a partir deste ano, elegerá 26 vereadores na capital. Se alguns partidos não atingirem o coeficiente eleitoral, a tendência é que as últimas vagas sejam distribuídas para as legendas maiores.

Lei Luan Torquato

Foi sancionada e publicada no Diário Oficial do Estado de Sergipe nessa segunda-feira (9) a Lei Nº 9.537, batizada de Lei Luan Torquato. De iniciativa do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), a nova legislação regulamenta a realização de Testes de Aptidão Física (TAF) em concursos públicos no âmbito estadual, estabelecendo critérios claros para a execução dessas provas.

Testes físicos

A partir da sanção, os testes físicos realizados em concursos deverão ser previstos de forma objetiva nos editais, sendo eliminatórios e, facultativamente, classificatórios. Além disso, a lei determina que os critérios de desempenho sejam diferenciados para homens e mulheres, levando em consideração aspectos fisiológicos e etários, sempre respeitando as atribuições do cargo ou emprego em disputa.

Georgeo Passos I

De acordo com o deputado Georgeo Passos, a lei visa dar mais segurança e transparência aos concursos públicos, além de estabelecer parâmetros justos para a avaliação física dos candidatos. “A proposta é assegurar que os testes físicos sejam aplicados de forma adequada, levando em consideração as particularidades de cada candidato e garantindo a segurança durante a realização das provas”, destacou o parlamentar.

Georgeo Passos II

Outro ponto de destaque da Lei é a exigência de segurança na aplicação dos testes. A banca examinadora será obrigada a disponibilizar profissionais da área de saúde e uma Unidade de Terapia Intensiva Móvel no local de realização da prova, para garantir pronto atendimento em casos de emergência. A presença de um médico também será obrigatória durante a realização do TAF.

Georgeo Passos III

A nova legislação estabelece ainda a proibição da aplicação de testes físicos entre as 10h e 16h, a menos que sejam realizados em ambientes cobertos e climatizados, visando preservar a saúde dos candidatos. Além disso, os testes poderão ser gravados, com o intuito de garantir maior transparência, desde que respeitadas as condições de concentração dos candidatos e dos examinadores.

Homenagem

A Lei Nº 9.537 homenageia o sergipano Luan Torquato. No dia primeiro de dezembro de 2023, ele sofreu um mal súbito durante a corrida de 2,1 quilômetros, que deveria ser completada em até 12 minutos no Rio Grande do Norte. O jovem, que estava com 29 anos, acabou não resistindo. Segundo Georgeo, a proposta deverá salvar vidas ao evitar que outros casos como o de Luan.

Marco importante

“A sanção desta lei representa um marco importante para os futuros concursos públicos em Sergipe. O calor é fator determinante quando se faz exercícios físicos, para alguns, a atividade se torna praticamente impossível. As condições fisiológicas para quem realiza o esforço físico tem que ser levada em consideração. Por isso, essa nova determinação trará mais segurança para todos os candidatos a partir de agora”, finalizou Georgeo.

Sergás

Com o objetivo de conscientizar seus colaboradores sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, a Sergipe Gás S/A. (Sergas), por meio da Assessoria de Segurança de Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho (ASSMS), realizou uma palestra. O evento contou com a presença de Viviane Fernandes, diretora do Instituto Doar-se, e Jamile Aguiar, professora e paciente renal transplantada, que compartilharam suas experiências e conhecimentos sobre o tema.

Setembro verde

Setembro é um mês marcado pela conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos, conhecido como Setembro Verde. Esse período é uma oportunidade para informar e sensibilizar a sociedade sobre a importância do ato de doar, que pode transformar a vida de milhares de pessoas que aguardam um transplante. A campanha visa incentivar a população a se engajar nesse ato de solidariedade que salva vidas.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

