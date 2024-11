Eleição para deputado federal deve ser uma das mais disputadas em 2026 

O fim das tradicionais “coligações” em eleições proporcionais (deputado federal, deputado estadual e vereadores) alterou o processo de disputa política no Brasil e, para este colunista, aumentou o grau de dificuldade para alcançar um mandato eletivo, ainda mais para aquele cidadão comum que sonha em entrar neste meio apenas com discursos e uma pequena estrutura de campanha. As redes sociais deram sua parcela de contribuição e deixaram uma parte do eleitorado mais exigente.

Aí logo vai surgir algum (a) leitor (a) argumentando que existem sim exemplos de políticos que venceram as eleições desse ano sem vultuosos gastos, o que é verdade, mas que são verdadeiras exceções. Sendo muito transparente com quem segue este espaço, a prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), por exemplo, não é detentora de grandes fortunas e foi exitosa dentro de uma campanha “limpa”, sem agressões e/ou compra de votos.

Mas Emília contou sim com uma ajuda milionária de seu partido (PL), caso contrário não teria como dar continuidade e arcar com uma campanha majoritária para prefeita da capital. A prova da dificuldade é tão real que na eleição para vereador da capital, dos atuais 24 vereadores, 14 conseguiram se reeleger, diminuindo o percentual de renovação. A “vontade popular” tem seu “peso”, é verdade, mas o (a) candidato (a) precisa ter o mínimo de estrutura possível.

Olhando para 2026 a disputa para um mandato de deputado federal ganhará contornos “fraticidas” pela tradição de alguns parlamentares com seus vastos colégios eleitorais e pelo tamanho de alguns investimentos que serão feitos. Se tem muita gente querendo “sentar na cadeira”, há também quem esteja disposto a pagar um preço alto para não deixar “a peteca cair”! Isso fortalece a leitura de um cenário de pouca renovação, principalmente na Câmara dos Deputados.

Nomes como Rodrigo Valadares (UNIÃO), Fábio Reis (PSD), Ícaro de Valmir (PL), João Daniel (PT) e Yandra Moura (UNIÃO) possuem grandes chances de reeleição daqui a dois anos. Outro nome que para este colunista consegue sair vitorioso lá na frente é Gustinho Ribeiro (Republicanos), mas aí dependerá muito do fortalecimento dos Republicanos ou da legenda para onde ele deverá migrar. Já os deputados Delegada Katarina (PSD) e Tiago de Joaldo (PP) terão pela frente ainda mais dificuldade…

Ainda mais com os rumores de pré-candidaturas em “estágio de ebulição” como de Cláudio Mitidieri (PSB), Priscila Felizola, Capitão Samuel, Nitinho, Valdevan 90, Marcos Santana e Padre Inaldo. Em síntese é bom que os leitores não confundam as eleições majoritárias com eleições proporcionais. As conjunturas são diferentes e que já entra na disputa com uma base política sólida no interior do Estado, reúne sim mais chances de vencer. Eis ao projeto mais disputado para 2026: a cadeira de federal…

Veja essa!

O atual prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), acolheu um pedido formal feito pela prefeita eleita Emília Corrêa (PL) para congelar o valor do IPTU em 2025. A solicitação, que parte de um compromisso de campanha de Emília, foi enviada por meio de um ofício da comissão de transição e buscava impedir o reajuste do imposto pela inflação, mantendo o valor nos mesmos patamares de 2024.

E essa!

No ofício encaminhado ao prefeito, Emília Corrêa ressaltou a gravidade da crise econômica atual e os desafios financeiros enfrentados pela população de Aracaju. Segundo o documento, o objetivo do congelamento é preservar o poder aquisitivo dos cidadãos e oferecer estabilidade financeira às famílias e empresas locais. “Essa medida visa proporcionar estabilidade e previsibilidade às finanças das famílias e empresas locais, reduzindo os impactos econômicos e, assim, contribuindo para o bem-estar social e o estímulo econômico”, explicou Emília no pedido.

Sobre o IPTU

Após a confirmação da decisão, Emília agradeceu ao prefeito pela compreensão e sensibilidade ao aceitar sua solicitação de antecipar o congelamento do IPTU. “Fizemos um ofício para que todas as providências em relação ao congelamento do IPTU, que era um compromisso nosso, do nosso plano de soluções, fossem antecipadas para não gerar gastos para o município. O prefeito atendeu, então os boletos que vão chegar nas casas dos aracajuanos já vão chegar com o congelamento. E, claro, agradeço a compreensão do prefeito em concordar com essa antecipação”, disse Emília.

Primeira vitória

Ricardo Marques, vice de Emília, comemorou o anúncio como a primeira vitória da futura gestão. “O nosso primeiro compromisso cumprido de campanha. A partir de janeiro, os boletos já vão chegar com IPTU congelado. E o povo de Aracaju, com certeza, vai começar 2025 com menos uma carga”, afirmou Ricardo.

E agora, Luiz?

Para quem não lembra, durante a campanha eleitoral, nos dois turnos, nos debates realizados e entrevistas concedidas, o candidato governista Luiz Roberto (PDT) afirmou, por diversas vezes, que Emília Corrêa não reunia condições para administrar a cidade e nem teria como “congelar” o IPTU! Menos de um mês depois, seu aliado e ainda prefeito Edvaldo Nogueira acata o pedido de Emília e “congela os preços”, deixando Luiz e o “Marketing do Mal” falando sozinhos. É do jogo…

Bomba!

Tem prefeito eleito do interior que só assume o comando do município em Janeiro, mas se sente obrigado a arcar com algumas despesas públicas com dinheiro do próprio bolso, em especial no que se refere ao transporte de estudantes, dos povoados para a sede e dos universitários para Aracaju ou algum Campus mais próximo.

Exclusiva!

O problema é que muita gente que saiu derrotada do processo político desse ano já começou a cortar os excessos de gastos, de imediato, e geralmente quem mais sofre é justamente quem tem menos culpa: o povo! Cortar o transporte de estudantes, sejam universitários ou não, é um verdadeiro “atentado” à democracia e ao desenvolvimento daquele município.

Olha o MPC!

Após o registro de denúncias sobre a descontinuidade de serviços públicos no período pós-eleição, o procurador-geral Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPC-SE), solicitou ao Tribunal de Contas (TCE) a fiscalização dos atos de final de mandato nas prefeituras de Canindé de São Francisco, Aquidabã e Carmópolis.

Emília em BSB!

A vereadora e prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa, acompanhada do vereador e vice-prefeito eleito, Ricardo Marques, e do ex-senador Eduardo Amorim, esteve reunida com Márcio Macedo, ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, em Brasília, dando início à sua agenda na capital federal. Na ocasião, Emília apresentou demandas para o município em diversas áreas, como saúde, infraestrutura, esporte e turismo.

Interesse coletivo

“Foi um momento importante no qual discutimos a construção do projeto para a Aracaju que tanto queremos. Acima de qualquer divergência política está o interesse da nossa cidade, que enfrenta desafios que exigem soluções inovadoras e colaborativas. A parceria com o Governo Federal é fundamental para transformar Aracaju em um exemplo de desenvolvimento sustentável e inclusão social”, destacou a prefeita eleita.

Prioridades

Nos ofícios entregues ao ministro, Emília destacou a saúde como uma das áreas prioritárias em sua gestão. A futura prefeita solicitou ao ministro a viabilização de recursos destinados à construção de cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS), Tipo 4. De acordo com ela, o objetivo é “fortalecer a atenção primária, oferecendo condições necessárias à promoção, proteção e recuperação da saúde, reduzindo enfermidades, controlando doenças e melhorando a vigilância à saúde, proporcionando assim mais qualidade de vida à população.”

UBSs

Além disso, Emília listou quatro propostas cadastradas no Sistema Transferegov – Seleção Novo PAC, para a construção de UBSs, que se encontram com situação de “habilitada”, necessitando que o Ministério da Saúde altere essa situação para “selecionada” para que a contratação da operação possa ser efetuada e o processo licitatório seja realizado. São investimentos que somam mais de R$ 19 milhões.

Investimentos

Com essa mesma demanda para que outros projetos sejam alterados para “selecionados”, a prefeita eleita listou escolas, espaços de lazer, infraestrutura de canais, regularização fundiária, urbanização de bairros, entre outros, que totalizam cerca de R$ 176 milhões de investimentos na capital.

Conselhos Tutelares

A pedido do vereador Eduardo Lima (Republicanos), a Câmara Municipal de Aracaju (CMA) recebeu a promotora de Justiça do Juizado da Infância e Juventude da 16ª Vara Cível do Ministério Público de Sergipe (MP/SE), Dra. Maria Lilian Mendes Carvalho, para dialogar sobre a volta da prova que mediria o conhecimento necessário do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para se candidatar ao cargo de conselheiro tutelar na capital sergipana.

Eduardo Lima

Presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente na Casa, Eduardo Lima é autor do Projeto de Lei (PL) que estabelece a necessidade da prova e considera que a avaliação é essencial para assegurar que o conselheiro tutelar possua o conhecimento adequado do ECA para exercer a função com responsabilidade. “O conselheiro tutelar precisa estar bem-preparado, pois enfrenta casos complexos e sensíveis, como violência sexual, abandono de menores e trabalho infantil. A prova é uma forma de garantir que esse profissional esteja apto a lidar com essas situações”, afirmou o vereador.

Lilian Mendes

Já a Dra. Lilian Mendes destacou que, para cuidar de crianças e adolescentes, é necessário preparo e observou que Aracaju está como uma “colcha de retalhos” no que diz respeito à legislação que rege o ECA. Ela fez um apelo, não só como promotora, mas como mãe e avó, para que Aracaju volte a ter a prova. “Tem conselheiro que não sabe usar um computador, pois não tem curso de informática. Tem todo meu respeito, mas não dá para trabalhar com amadorismo para lidar com crianças e adolescentes”, afirmou a promotora.

Elber Batalha

O vereador Elber Batalha (PSB), para lembrar sua atuação como defensor público na 16ª Vara da Infância e Juventude, falou de casos sensíveis envolvendo menores de idade, chegando a se emocionar ao citar situações de crianças e adolescentes em condições difíceis, como crianças com sarna sem saber o que fazer e um bebê de três meses abandonado em casa pelos pais que saíram para usar crack. Ele também defendeu a qualificação para ser conselheiro tutelar.

Participantes

Participaram da reunião os vereadores Eduardo Lima (Republicanos), Cícero do Santa Maria (Podemos), Breno Garibalde (Rede), Sônia Meire (PSOL), Joaquim da Janelinha (PDT), Sgt Byron (MDB), Soneca (PSD), Professor Bittencourt (PDT), Elber Batalha (PSB), Sheyla Galba (União) e Adriano Taxista (Podemos).

Olha o Sebrae!

O Sebrae e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL) realizaram o lançamento de uma importante parceria para o aquecimento das vendas no Natal 2024, a campanha “Natal de Luz e Prêmios”. A colaboração entre as instituições servirá de impulso ao setor varejista e à movimentação do comércio natalino, fomentando o desenvolvimento da economia local.

Priscila Felizola

“O comércio local é o coração econômico de nossa comunidade. Ele representa o trabalho árduo dos pequenos empresários, gera empregos e reflete nossa cultura e nossos valores. Acreditamos que, ao impulsionar o comércio nesta época, não apenas ajudamos a aumentar as vendas, mas também incentivamos o desenvolvimento sustentável, gerando um ciclo virtuoso de prosperidade”, ressaltou a superintendente do Sebrae/SE, Priscila Felizola.

Sebrae & CDL

A parceria visa criar condições para que comerciantes locais possam oferecer produtos e serviços de qualidade, com uma estrutura de apoio que os permita competir com grandes empresas, tendo como intuito atrair mais consumidores e aumentar o fluxo de vendas, fortalecendo o comércio local.

Elisson Bonfim

Elisson Bonfim, presidente da CDL Aracaju, destacou que “essa parceria entre o Sebrae e a CDL Aracaju é de muita importância. A gente sabe que quando existe uma campanha muito grande fica difícil fazer sozinho, então, a somação de esforços faz com que a gente consiga. O comércio e o varejo de Aracaju, em modo geral, estão muito felizes com essa parceria, sabendo que vai trazer resultados. O Natal é a nossa melhor data de vendas e, consequentemente, com essa promoção, vai fomentar ainda mais as nossas vendas de final de ano”.

Mídia digital

O Sebrae/SE, com o objetivo de fortalecer essas iniciativas, realizou, na ocasião do lançamento, palestras sobre mídia digital e soluções para empresas. O evento contou com a participação de Marcelo Efron, Especialista em Mídias Digitais, e Aurélio Viana, Gerente do Escritório Regional do Sebrae em Aracaju, que palestraram sobre “Marketing Digital: Conteúdos que conectam” e “Soluções Sebrae para empresas”, respectivamente.

Marcelo Efron

“Toda marca, empresa, creator, influencer, precisa estar presente nas redes sociais, afinal, quando estamos falando sobre produção de conteúdo estamos falando sobre negócios”, afirmou Marcelo Efron. O palestrante ainda completou: “não basta ter apenas um perfil que tenha bons conteúdos, precisamos investir em atendimento, pois o que as pessoas mais desejam é serem ouvidas. Esse match é perfeito”.

Atendimentos

Ao longo do ano de 2024, o Sebrae realizou 80.797 atendimentos a 27.548 empresas de Comércio e Serviços, sendo 40.588 atendimentos a 14.521 empresas na área de comércio e 40.209 atendimentos a 13.027 empresas no segmento de serviços.

Aurélio Viana

“O Sebrae elaborou um pacote de soluções empresariais para ajudar os empresários no processo de aumento das vendas. São soluções digitais e presenciais, que irão facilitar o desempenho do comércio, justamente, no período em que os comerciantes mais vendem”, comentou Aurélio Viana, Gerente do Escritório Regional do Sebrae em Aracaju. As orientações técnicas, consultorias, palestras, seminários, oficinas, cursos, ferramentas online, missões e caravanas, rodadas de negócios e feiras, são uma forma de incentivo aos empresários e comerciantes.

Yandra Moura I

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2.697/2024, de autoria da deputada federal Yandra Moura (União). O PL propõe a criação do Programa de Incentivo para a Contratação de Mães Atípicas (PICMA), com o objetivo de facilitar a entrada dessas mães no mercado de trabalho, por meio de incentivos fiscais para empresas que contratarem mulheres cujos filhos necessitam de cuidados especiais devido a deficiências ou doenças raras.

Yandra Moura II

A proposta prevê que empresas que destinarem ao menos 15% de suas vagas para mães atípicas terão direito a deduções fiscais de até 100% nas contribuições previdenciárias. Além disso, as empresas devem adotar políticas de inclusão e apoio, como a flexibilização da jornada de trabalho, permitindo que essas mães possam equilibrar as demandas familiares e profissionais.

Mães Atípicas

Outro ponto relevante é que o projeto inclui um critério de desempate em licitações públicas, que beneficiará empresas participantes do PICMA, incentivando uma postura mais inclusiva no mercado. “A proposta busca garantir uma chance justa para essas mães no mercado de trabalho, além de incentivar as empresas a adotar uma postura mais inclusiva e responsável”, afirmou a deputada Dayany Bittencourt, relatora do projeto.

Dignidade e conforto

Yandra Moura destacou a necessidade do projeto, observando que muitas mães atípicas são as principais provedoras de suas famílias e enfrentam dificuldades financeiras para arcar com os cuidados especiais de seus filhos. “Essas mães, muitas vezes sem suporte do pai da criança ou de familiares, enfrentam um mercado de trabalho que não compreende suas necessidades e exige uma jornada árdua”, explica a deputada. Com o PICMA, Yandra espera oferecer a essas mulheres o mínimo de dignidade e conforto, proporcionando condições mais justas de trabalho.

Alessandro Vieira I

A CPI das Bets foi instalada com a eleição do senador Hiran Gonçalves (PP/RR) para o cargo de presidente e do senador Alessandro Vieira (MDB/SE) como vice-presidente. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada para investigar “a crescente influência dos jogos virtuais de apostas on-line no orçamento das famílias brasileiras”.

Alessandro Vieira II

“Assumo com responsabilidade e compromisso a vice-presidência desta CPI, que tem como missão investigar e dar transparência sobre os impactos dos jogos virtuais de apostas no orçamento das famílias brasileiras. Este fenômeno tem gerado um dano crescente e, mais preocupante, afetado diretamente a saúde mental de milhões de brasileiros. É nosso dever investigar, mas também propor soluções que garantam o bem-estar da população. A saúde mental deve ser uma prioridade, pois está diretamente ligada à qualidade de vida das famílias em todo o Brasil. Vou trabalhar para que possamos entender a fundo os danos causados e buscar alternativas para mitigar esses impactos.”

Alessandro Vieira III

O plano de trabalho da CPI também foi apresentado pela relatora, senadora Soraya Thronicke (Podemos/MS), autora do requerimento de criação da CPI (RQS 680/2024). A Comissão Parlamentar de Inquérito é composta por 11 senadores titulares e 7 suplentes, e tem um prazo de 130 dias para concluir seus trabalhos. Entre os pontos que serão investigados estão a possível associação das empresas de apostas online com organizações criminosas, como lavagem de dinheiro e o uso de influenciadores digitais para promover essas atividades.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com