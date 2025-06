Eleição presidencial de 2026 estará ainda mais polarizada que a anterior

Por Habacuque Villacorte

Três anos se passaram e o cenário político brasileiro é praticamente o mesmo quanto à radicalização entre a Direita e a Esquerda e, faltando pouco mais de um ano para o próximo pleito, a tendência é que essa “polarização” fique cada vez mais acentuada, considerando que a preocupação maior dos partidos políticos que compõem o “Centrão” não é o Poder Executivo, mas se fortalecer cada vez mais no Congresso Nacional e estabelecendo uma espécie de “governo paralelo” independente de quem está comandando o País.

Em qualquer pesquisa realizada atualmente para a presidência da República, segue a polarização entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) – mesmo temporariamente inelegível – e o atual presidente Lula (PT). Caso se confirme o impedimento do principal nome do PL, alguns levantamentos também consideram as pré-candidaturas de Michelle Bolsonaro (PL) e do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que são extremamente competitivos.

Mas, independentemente se o pré-candidato da oposição será Jair, Michelle ou Tarcísio, a realidade é que todos compõem o mesmo agrupamento, dentro da polarização contra o PT e Lula, visivelmente a única alternativa competitiva da Esquerda para fazer frente aos partidos mais conservadores. Partidos de Centro como o União Brasil e o PSD, tão decisivos para a política de Sergipe, apenas “ensaiam” projetos nacionais, mas não descartam acomodação com a indicação da vaga de vice-presidente.

Pela situação, o Congresso do PSB oficializou nesse domingo (1º) o nome do prefeito de Recife (PE), João Campos, como presidente nacional da legenda. Em seu discurso, o jovem gestor saiu em defesa da continuidade de Geraldo Alckmin e do PSB no posto de vice-presidente da República na chapa encabeçada por Lula. Esse movimento dos socialistas certamente vem para “frear” o avanço do PSD de Gilberto Kassab que quer aumentar a participação política de seu partido.

Existem rumores de que o PSD poderia indicar os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ou do Paraná, Ratinho Júnior, como pré-candidatos à vice-presidente da oposição e o atual prefeito do Rio de Janeiro e pré-candidato a governador, Eduardo Paes, como vice-presidente de Lula. A legenda tem um alinhamento muito maior com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e apesar de forte presença no governo do PT, politicamente parece caminhar em direção contrária.

Já o União Progressista (federação do União Brasil com os Progressistas) tem a pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em curso, mas o próprio já sinalizou que recua se o ex-presidente for para a disputa, sem contar que o vice-presidente nacional, ACM Neto, já descartou qualquer entendimento com o PT para 2026. Em síntese, tudo se encaminha para mais um embate, e mais acirrado, entre Direita e Esquerda, com Bolsonaro (ou alguém indicado por ele) contra Lula.

Segundo informações do jornalista Aélio Santos, da FM Itabaiana, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), mesmo temporariamente inelegível, é pré-candidato ao governo do Estado em 2026 e em setembro próximo começará a fazer algumas visitas pelo Estado, nos momentos em que não estiver com atividades na prefeitura.

Em Itabaiana surgiu a especulação trazida por Aélio Santos de uma possível chapa majoritária formada por Valmir de Francisquinho para o governo e o atual vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania), como pré-candidato a vice-governador. Pelo visto o cenário político de Sergipe vai ficar animado…

Thiago de Joaldo

Já diversos setores da imprensa sergipana repercutiram uma foto entre o presidente da Emsurb, Hugo Esoj, e o deputado federal Thiago de Joaldo, onde teria “vazado” uma suposta “articulação” em um papel na mesa com Thiago para o governo e o ex-prefeito de Itabaiana, Adaílton para vice. Eduardo Amorim para o Senado e um “capitão” também para senador, que muita gente associou ao ex-deputado Capitão Samuel.

“Capitão Bolsonaro”?

O que muita gente não se atentou é que, se esta “conjuntura” for verdadeira, o “capitão” especulado para o Senado devia fazer referência ao Capitão Jair Bolsonaro, ex-presidente da República que em breve virá a Sergipe para formalizar seu apoio à pré-candidatura a senador do deputado federal Rodrigo Valadares (União). Tem gente por aí que não tá fazendo a “leitura” correta…

Mitidieri & André I

Durante entrevista ao jornalista Luiz Carlos Focca, no programa Atalaia Mais, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, declarou publicamente mais uma vez apoio ao nome de André Moura como seu pré-candidato ao Senado e destacou que André foi fundamental para sua vitória nas eleições de 2022 e, agora, chegou a hora de retribuir esse apoio.

Mitidieri & André II

“Eu sempre deixei muito claro que eu tenho uma relação de amizade e gratidão com André Moura. Ele foi uma figura muito importante na minha eleição e a gente tinha um projeto lá, em 2022, de caminharmos juntos, mas naquele momento não foi possível. eu entendo que chegou a hora de eu retribuir. A chapa eu só vou formar no ano que vem, mas posso dizer que meu pré-candidato a senador é André Moura”, afirmou o governador durante a entrevista.

Mitidieri & André III

O ex-deputado e ex-líder do governo no Congresso, André Moura, agradeceu a declaração e reforçou a parceria política construída com Fábio Mitidieri. “Nossa parceria é pautada na lealdade, no trabalho e no compromisso com Sergipe. Recebo com muita honra e responsabilidade esse gesto de confiança. Seguimos juntos, olhando para frente, com disposição e muita fé”, afirmou.

Olha o Sebrae/SE!

O Sebrae Sergipe lançou o programa Pró-Catadores, uma iniciativa que busca promover a inclusão social e produtiva dos catadores de materiais recicláveis no estado. O projeto tem como objetivo apoiar a formação, fortalecimento e profissionalização de cooperativas e associações, além de estimular a geração emprego, renda, contribuindo diretamente para uma gestão mais sustentável dos resíduos sólidos nos municípios sergipanos.

Priscila Felizola

“O Pró-Catadores representa muito mais que capacitação e consultoria. Ele é um instrumento de transformação social e ambiental, que dá protagonismo aos catadores e às suas organizações. No Sebrae, entendemos que fortalecer essas cooperativas é também fortalecer a sustentabilidade, o empreendedorismo e a dignidade humana em Sergipe”, destacou Priscila Felizola, superintendente do Sebrae Sergipe.

Bem prestigiado

O evento reuniu prefeitos, secretários de Estado, representantes do Governo do Estado, Ministério Público, Tribunal de Contas, lideranças ambientais e representantes de cooperativas de catadores. A presença do presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, reforçou a importância da união de esforços em torno da pauta da sustentabilidade e da inclusão.

Décio Lima

“O programa construído aqui em Sergipe será um paradigma para o Brasil. O Pró-Catadores é muito mais do que uma atividade econômica — é uma obra humana que promove inclusão, dignidade e desenvolvimento sustentável. Estamos articulando com governos e prefeituras para transformar essa atividade em uma política pública estruturada, que gera impacto social e econômico real”, afirmou Décio.

Fábio Mitidieri

O governador Fábio Mitidieri também destacou o impacto do projeto para o desenvolvimento do estado. “Sergipe dá mais um passo na construção de uma economia sustentável e inclusiva. O Pró-Catadores une desenvolvimento econômico, justiça social e proteção ambiental. Estamos juntos, fortalecendo quem sempre esteve na linha de frente da preservação do meio ambiente”, declarou.

Catadores e catadoras

Atualmente, Sergipe conta com 52 organizações de catadores ativas e cerca de 1.944 catadores e catadoras em atividade, que movimentam a economia circular e desempenham papel fundamental na preservação ambiental. Entre as histórias de resistência, destaca-se a da Cooperativa de Tobias Barreto, que mesmo após perder tudo em um incêndio, segue ativa e encontra no programa uma nova esperança de recomeço e fortalecimento.

Adriano dos Santos

Para Adriano dos Santos, representante da Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) nos estados de Sergipe, Rio Grande do Norte e Ceará, o programa chega para suprir demandas urgentes. “As cooperativas precisam de capacitação, estrutura e reconhecimento. Esse projeto é fundamental porque orienta as prefeituras e fortalece os catadores, que há anos já fazem esse trabalho essencial. O Pró-Catadores oferece consultoria para melhorar a gestão, ampliar a capacidade técnica e permitir que essas cooperativas possam, de fato, ser contratadas pelos municípios para executar a coleta seletiva, de forma justa e profissional”, destacou.

O programa

A atuação do Pró-Catadores envolve: Capacitações técnicas e de gestão empresarial;

Consultorias para aumento de produtividade e formalização; Apoio em inovação, melhoria de processos e comercialização; Incentivo para que as prefeituras contratem cooperativas de reciclagem, ampliando o mercado e as oportunidades para esses trabalhadores.

Impacto esperado

34 cooperativas atendidas, com 465 catadores cooperados em 34 municípios de Sergipe;

Atendimento também a 100 catadores autônomos; Aumento de 10% na organização das cooperativas, refletindo em 10% de crescimento no faturamento; Geração de emprego, renda e fortalecimento da economia circular; Suporte direto aos municípios do programa Cidade Empreendedora, prefeituras e instituições parceiras; Maior participação das cooperativas no mercado de reciclagem. O lançamento do Pró Catadores marca um avanço significativo na valorização dos catadores, no fortalecimento das cadeias de reciclagem e na promoção de cidades mais sustentáveis e socialmente justas.

