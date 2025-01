Emília acerta em anular licitação do ônibus e em demitir Renato de Edvaldo

Em menos de 10 dias no comando da Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL) já começou a dar respostas positivas para a opinião pública. A prefeita conseguiu reverter a “armadilha” deixada pela gestão anterior, que ficou devendo mais de R$ 50 milhões para a empresa TORRE, que suspendeu os serviços de coleta de lixo nos dois últimos dias de 2024 e a nossa capital terminou o ano repleta de entulhos, um descaso com a população em geral e com os turistas que vieram conhecer a cidade.

Depois de normalizar a coleta domiciliar, de recolher entulhos desprezados em diversos pontos da cidade, agora a prefeita e sua equipe da EMSURB já iniciaram os mutirões de limpeza pelos bairros periféricos da capital. Mas não é só isso. Nessa terça-feira (7) Emília segue acertando quando, dentro da SMTT, promoveu uma entrevista coletiva anunciando que estaria anulando a atual licitação do transporte coletivo metropolitano, após denúncias de irregularidades identificadas pelos órgãos fiscalizadores.

O Ministério Público Estadual entrou com uma ação solicitando a suspensão da licitação formulada na gestão de Edvaldo Nogueira (PDT), eivada de indícios de irregularidades, e o Tribunal de Contas recomendou, por unanimidade a anulação do processo, lembrando que o próprio Judiciário já havia decidido, em caráter liminar, pela suspensão da licitação. Em síntese, uma licitação que já começa tão errada, certamente ela findará sendo “maléfica” e “improdutiva” para a população em geral.

Emília não apenas anulou a atual licitação, como estabeleceu um prazo de seis meses para que um novo processo seja deflagrado, dentro de toda a regularidade e transparência. A prefeita também deu um prazo de 60 dias para as atuais operadoras do sistema de transporte se reestruturem e se organizem para melhor serviço ao povo e anunciou uma parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT), num feito inédito, para preservar os empregos e direitos dos trabalhadores rodoviários.

Diante de problemas na licitação que passam por supostos direcionamentos e superfaturamentos, além da violação de princípios, como da transparência e economicidade, Emília Corrêa também surpreendeu o “Sistemão” ao anunciar o congelamento da tarifa do transporte coletivo em R$ 4,50. Mas faltava a “cereja do bolo” e aí este colunista registra mais um acerto da prefeita: demitir o atual diretor executivo do Consórcio Metropolitano, Renato Telles.

Faltou, no mínimo, bom senso de Edvaldo Nogueira que, de saída da PMA, “pela porta dos fundos”, ainda tentou “emplacar” Renato no Consórcio, como se os prefeitos eleitos da Grande Aracaju fossem aceitar mais esta “armação” em silêncio! É querer subestimar a inteligência das pessoas querer manter no comando quem teve a “caneta” para resolver os problemas do sistema de transporte coletivo e não o fez. A “Emília do Sítio” acerta em demitir o Renato de Edvaldo. Mas as “pegadinhas” não param por aí…

Veja essa!

Para que os leitores possam compreender a análise deste colunista, não custa reforçar que Edvaldo Nogueira passou os últimos oito anos no comando da PMA, com seu “escudeiro” Renato Teles na SMTT e, no “apagar das luzes”, produziram uma licitação que, segundo os órgãos fiscalizadores, “irregular” é apelido. Era melhor ter pego o “banquinho” e “saído de fininho”…

E essa!

Emília está certa em demitir o Renato de Edvaldo no comando do Consórcio. Seria o mesmo que “dormir com o inimigo”! E as teorias de que a população não gostou de anular a licitação, não são verdadeiras. O povo está cansado de pagar por um serviço deficitário e caro. E, pela licitação irregular, a tarifa aumentaria ainda mais por uma entrega que ainda demoraria para acontecer…

“Licitação contaminada”

Entre as falhas encontradas pelos órgãos fiscalizadores estão o direcionamento e superfaturamento, e a violação de princípios como transparência, economicidade e participação popular. Ou seja, uma “licitação contaminada” que a gestão de Edvaldo Nogueira deixou para Aracaju. Mais uma “pegadinha” para Emília…

Exonerações

Sobre as exonerações em massa no Diário Oficial, Emília Corrêa fez o que todo prefeito em início de gestão costuma fazer, até para organizar a “Casa” e saber quem são as pessoas que trabalham na PMA e/ou se realmente trabalham. Quem é técnico e eficiente será aproveitado, conforme ela já assegurou. Não custa lembrar também que são “cargos de confiança”, ou seja, a prefeita tem que trabalhar com quem confia, com seu time…

Zona de Expansão

Assim como a situação da Zona de Expansão, nem o ex-prefeito de Aracaju e nem o ex-prefeito de São Cristóvão sentaram, efetivamente, para resolver o impasse, inclusive junto à Assembleia Legislativa. Não priorizaram o problema e agora ficou o impasse para os novos gestores resolverem.

Bomba!

Quem pensa que os débitos deixados pela gestão de Edvaldo na EMSURB param na Empresa TORRE, que superam os R$ 50 milhões, agora chega a informação de um débito para a gestão de Emília Corrêa resolver com a empresa BTS Ambiental, que superam os R$ 13 milhões.

Exclusiva!

Se o leitor fizer um exercício de memória, em menos de 10 dias na PMA, Emília parece “furar a bolha do Sistemão”, revelando débitos deixados pela gestão anterior que ultrapassam os R$ 80 milhões! Com todo respeito, ou não tínhamos gestão na capital ou os débitos foram deixados de maneira proposital para atrapalhar a prefeita e prejudicar a população? E, como perguntar não ofende, o que foi feito com esse dinheiro?

Alô Socorro!

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio das Secretarias Municipais de Serviços Urbanos e de Infraestrutura, realizou o primeiro mutirão emergencial de limpeza urbana e reparos da infraestrutura do município. A ação foi iniciada próximo à ponte Governador José Rollemberg Leite e irá se estender por todo o anel viário do Complexo Taiçoca. Com um efetivo de mais de 200 trabalhadores e suporte de 16 caçambas, oito roçadeiras, três máquinas carregadeiras e três caminhões, a atuação integrada das secretarias garantiu o início da limpeza da cidade.

Samuel Carvalho

“A ordem aqui é trabalho, trabalho e muito trabalho. Inicialmente faremos uma zeladoria, cuidando dos espaços públicos, praças, canteiros, para deixar Socorro bonita como o seu povo. Infelizmente encontramos a cidade com muito lixo e entulho acumulado, nossa pretensão é manter o município limpo, sem precisar fazer mutirões, mas sim disponibilizando os serviços de forma regular. Esse é um compromisso nosso com a população de Socorro, melhorar a qualidade de vida de todos que residem aqui”, afirmou o prefeito.

Olha as matrículas I

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), divulga um novo cronograma de matrículas para a rede municipal de ensino. Segundo a secretária da Educação e primeira-dama no município, Adriana Carvalho, as matrículas para o ano letivo de 2025 estão divididas entre renovação; transferência interna (no caso de alunos que já pertencem a rede municipal); matrículas iniciais de alunos atípicos ou que pertecem a outras redes;

Olha as matrículas II

Por fim, as matrículas iniciais ou de alunos que pertencem a outras redes de ensino; sendo as duas últimas etapas realizadas de forma online, por meio do portal https://semedsocorro.com.br/matricula2025/. Para renovação e transferência interna, os processos acontecerão de forma presencial, na própria unidade escolar. Os pais ou responsáveis devem fazer a solicitação de transferência na escola em que o filho está matriculado, quando for essa opção, que dará toda orientação necessária para acesso a matrícula em outra unidade.

Olha as matrículas III

No que se refere a matrícula online, os pais ou responsáveis devem apresentar as cópias da documentação na unidade de ensino, mediante apresentação dos originais para fins de conferência, até cinco dias úteis após a data de solicitação da matrícula online para efetivação da vaga. Caso os pais ou responsável não compareça no prazo estabelecido, após a solicitação online, a vaga poderá ser cedida a outro estudante. A divulgação oficial de vagas por escolas, devem ser realizadas a partir do dia 17 de janeiro, conforme estabelece a portaria.

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (MDB) lançou a 6ª edição do Edital de Emendas Participativas, que visa destinar emendas parlamentares de forma transparente e democrática. Nesta primeira etapa, os editais são direcionados para Guardas Municipais e Organizações de Assistência Social. Em breve, serão lançados novos editais temáticos voltados para as áreas de educação, saúde e agricultura.

Alessandro Vieira II

A primeira fase do processo seletivo, que acontece entre 10 e 20 de janeiro de 2025, será voltada para Guardas Municipais e Organizações de Assistência Social. Ambas as categorias poderão inscrever projetos, que serão analisados em três etapas: inscrição, análise técnica e votação popular. O cronograma completo já está disponível, com a divulgação dos resultados previstos entre 11 e 14 de fevereiro de 2025.

Guardas Municipais

As Guardas Municipais do Estado de Sergipe poderão inscrever projetos que envolvam a aquisição de materiais permanentes ou veículos, com valor fixado em R$ 200.000,00. Para participar, é necessário que a Guarda esteja em funcionamento há pelo menos seis meses e tenha o Termo de Anuência assinado pelo prefeito local. As inscrições começam em 10 de janeiro de 2025 e vão até 20 de janeiro de 2025, com a análise técnica dos projetos prevista para ocorrer entre 21 e 23 de janeiro. Após a análise, será aberta a votação popular, de 31 de janeiro a 10 de fevereiro, para eleger os projetos mais relevantes.

CONBASF

O Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano (CONBASF) elegeu sua nova mesa diretora para o período de 2025 a 2028. O prefeito de Telha, Lucas Freire, foi eleito presidente, recebendo o apoio unânime dos prefeitos dos municípios consorciados presentes. A eleição, que aconteceu de forma híbrida, presencial na sede do consórcio e on-line, marca um novo capítulo na gestão do CONBASF, que tem como objetivo promover melhorias nos serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos da região do Baixo São Francisco.

Mesa diretora

A nova mesa diretora é composta, além do presidente Lucas Freire, o vice-presidente, Mário Conserva, prefeito de Muribeca; o diretor geral, Ricardo Roriz, prefeito de Santana do São Francisco; a diretora administrativa financeira, Ana Helena, prefeita de Aquidabã; e o ouvidor Cláudio Dinisio, prefeito de Japoatã.

Olha a OAB/SE

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) realizou a posse administrativa da nova diretoria para o triênio 2025-2027. O evento ocorreu no auditório da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE) e marcou também a posse dos novos conselheiros seccionais, das diretorias da CAASE e Escola Superior de Advocacia de Sergipe (ESA/SE), além da definição de presidentes de comissões regionais.

Compromisso

A solenidade reuniu autoridades, advogados e advogadas, familiares e amigos, reafirmando o compromisso da nova diretoria em proteger e fortalecer a advocacia sergipana. A gestão promete tornar a OAB/SE ainda mais inclusiva e conectada com os anseios da classe.

Danniel Costa

O presidente Danniel Costa, reconduzido ao cargo, destacou os desafios e as metas para o novo triênio. “Reitero aqui o compromisso que assumi há três anos, e que reafirmo hoje: trabalharemos por toda a advocacia sergipana. Para que a OAB continue forte e inclusiva, precisamos inovar constantemente. A advocacia é plural, e suas necessidades são diversas. Por isso, é essencial ouvir todas as vozes e compreender as distintas realidades de quem está diariamente na labuta. O fortalecimento da união da nossa classe será sempre uma prioridade, pois é a base para todas as nossas conquistas”, afirmou.

Alô Aleixo!

O Governo Municipal de São Miguel do Aleixo anunciou o restabelecimento do abastecimento de água no povoado Malhada dos Negros, beneficiando famílias que enfrentavam dificuldades devido à falta de água. A ação foi acompanhada de perto pela prefeita Cleane de Everton, ao lado do secretário de Agricultura, Carlos Henrique, reforçando o compromisso da gestão com a melhoria da qualidade de vida.

Cleane de Everton

Entre uma agenda e outra, a prefeita Cleane destacou a prioridade de atender às necessidades básicas da população. “Acompanhei o retorno do abastecimento de água no povoado Malhada dos Negros, acompanhada do secretário de Agricultura, Carlos Henrique. É uma determinação nossa que os serviços para cuidar da população sejam restabelecidos”, afirmou a prefeita.

Olha a Saúde!

A secretaria municipal de Saúde de Aracaju iniciou o primeiro levantamento rápido de índices do Aedes aegypti (LIRAA) de 2025. O levantamento vai até o dia 10 de janeiro. As equipes dos agentes de endemias farão visitas domiciliares em busca de possíveis focos do mosquito. O gerente do programa de controle do Aedes da SMS, Jeferson Santana, solicita o apoio da população de Aracaju recebendo os agentes.

Falando nisso

A Secretaria deu um importante passo para fortalecer a gestão democrática e participativa na saúde pública, quando a secretária Débora Leite recebeu membros do Conselho Municipal da Saúde para discutir um conjunto de 33 propostas que visam aprimorar as políticas do setor no município.

Expo Verão 2025

Na próxima sexta-feira, 10 de janeiro, às 17h, terá início a 4ª edição da maior feira multissetorial de Sergipe, a Expo Verão 2025, que reunirá na praça de eventos da Orla de Atalaia 206 expositores de 70 segmentos, entre eles de vestuário masculino, feminino e infantil; moda praia, fitness e pet; fantasias infantis, tecidos, joias e semijoias, gráfica, construtora, imobiliária, cosméticos, colchões, calçados e bolsas em couro, artigos esotéricos, papelaria, bordado, cachaça artesanal, gastronomia e muito mais.

Programação

Do total de expositores deste ano, cerca de 30 estarão nas duas praças de alimentação, onde haverá, todas as noites, apresentações simultâneas de artistas sergipanos, e os visitantes poderão escolher pratos da gastronomia regional ou de outros países, a exemplo do México e Japão. O evento tem entrada gratuita e será realizado até o dia 26 de janeiro, sempre até às 23h.

Atraindo expositores

Já entre os expositores de produtos não alimentícios, 12% virão dos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro, e do Distrito Federal, comprovando que a cada ano a feira tem se consolidado não apenas no calendário de eventos local, mas também no de empreendedores e empresários do Brasil.

Alexandre Porto

“O número de expositores oriundos de outros estados tem crescido a cada edição, e geralmente eles vêm através da indicação de alguém que participou da Expo Verão no ano anterior. Esse movimento nos deixa imensamente contentes, porque atesta a qualidade do evento que realizamos, ajuda a trazer turistas para o Estado, e também comprova que a feira é um investimento com retorno garantido para todos que dela participam”, comemorou o realizador da Expo Verão, o empresário Alexandre Porto.

Diálogo com ambulantes

Seguindo a orientação da prefeita Emília Corrêa, o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Hugo Esoj, visitou os ambulantes do Centro da cidade com o intuito de tomar conhecimento dos problemas, além de receber sugestões para a melhoria do segmento. “A ordem é ouvir a todos, sem imposição”, disse.

Luto por Major Ezequiel

O Movimento Polícia Unida, através do seu presidente Sargento Adelmo Moraes dos Anjos, externa profundo pesar pelo falecimento do Major da PM, Agnaldo Ezequiel Santos. “O Major Ezequiel prestou relevantes serviços à sociedade sergipana enquanto atuava na Polícia Militar de Sergipe, como também foi decisivo nos movimentos de lutas de classe, cobrando o restabelecimento do adicional de periculosidade. Em nome dos profissionais da Segurança Pública, nós prestamos nossas condolências aos amigos e familiares”.

Alô Carira!

Com mais de 15 anos de experiência e trabalhos de destaque, o comunicador, cineasta e estrategista Marcolino Joe assumiu a coordenação da assessoria de comunicação da Prefeitura de Carira, atendendo ao convite do prefeito reeleito Diogo Machado. Marcolino Joe foi o responsável pelas duas campanhas vitoriosas do prefeito Diogo Machado e no primeiro mandato levou um modelo de comunicação inovador à gestão municipal de Carira, especialmente nas redes sociais.

Marcolino Joe

“Fiquei muito feliz com o convite do prefeito Diogo Machado para seguir liderando a comunicação institucional do Município. É um reconhecimento a tudo o que já realizamos para garantir a publicidade de tudo o que foi feito pela gestão nos últimos quatro anos”, afirmou Marcolino. O comunicador assegurou que seguirá com o mesmo compromisso de levar as informações da Prefeitura aos cidadãos carirenses.

Paulo Márcio I

Para o novo Secretário-chefe da Controladoria Geral do Município de Aracaju (CGM), Paulo Márcio Cruz, é possível fazer uma administração pautada pela ética, pela transparência e pela responsabilidade. “Os desafios são inúmeros, mas nós temos plena convicção de que seguindo as diretrizes tanto da prefeita, como das leis que regem a administração pública e os princípios constitucionais, é possível sim, fazer uma administração pautada na ética, na transparência, na responsabilidade fiscal e na eficiência”

Paulo Márcio II

“A CGM tem uma finalidade preventiva, detectiva e corretiva, mas tenho certeza, que o perfil desse secretariado, formado por pessoas éticas, idôneas e comprometidas, facilitará bastante o trabalho da CGM, e a prefeitura poderá entregar à população o melhor serviço. Temos o compromisso todo especial não só com os princípios que regem a administração pública, mas um olhar especial para que cada centavo do contribuinte seja devidamente aplicado. Queremos que todos os recursos arrecadados pela prefeitura cheguem à população na sua integralidade”, finaliza.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

