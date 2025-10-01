Emília acerta novamente ao buscar solução para o Centro Comercial de Aracaju

Por Habacuque Vilacorte

Foi promessa de campanha da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), que se chegasse ao comando do Centro Administrativo buscaria a partir deste ano alternativas para tentar revitalizar a região do Centro Comercial da capital. E, justiça seja feita, a gestora caminha nessa direção e acerta quando inicia as discussões, ouvindo democraticamente as partes interessadas, tentando resgatar uma área que foi esquecida pela gestão anterior e que deixou de receber os devidos investimentos.

Nos últimos oito anos, por exemplo, o que mais se viu o fechamento de diversos empreendimentos, alguns tradicionais na região central, seja por uma necessidade de reestruturação e “enxugamento”, seja pelo desestímulo com o poder público, que vinha se omitindo diante da falta de capital de giro por parte dos empresários e da perda do poder de compra das pessoas. O fechamento de agências bancárias, a transferência de prédios públicos e a falta de mobilidade são outros problemas crônicos da área.

A Catedral Metropolitana de Aracaju, um dos principais pontos turísticos da região, talvez tenha atravessado uma das revitalizações mais demoradas da história da Igreja Católica, pelo menos em Sergipe! Há uma invasão nítida (e desleal) do mercado chinês, que praticamente domina a região central, com preços incompatíveis em relação aos demais concorrentes, e com atuação em diversos segmentos. Outro ponto: a impressão é que o “tráfico de drogas” também se “consolidou” na área central da capital…

Para conter a violência, e atendendo os empresários da região que já não suportavam tanta violência, o delegado André David e sua equipe passaram a combater o crime organizado (e desorganizado também) na área e os resultados efetivos trouxeram algumas impressões; hoje André David comanda a Guarda Municipal, sua gestão continua exitosa, mas agora ele tem que “cuidar” de toda a cidade e não apenas concentrar seus esforços no Centro Comercial e os registros de crimes ressurgiram…

Muitas pessoas construíram uma imagem negativa da região central de Aracaju e deixaram de frequentar a área. Há um “preconceito velado” com o próprio Forró Caju e com qualquer outro evento que seja realizado na área. Os ambulantes “invadiram” os calçadões e até algumas vias públicas, e dirigir na região se tornou quase uma “missão impossível”, algo insuportável e que só contribui para diminuir o interesse das pessoas, e como consequência a queda nas vendas e o fechamento de postos de trabalho.

O movimento na região só se mantém intenso nas proximidades de datas festivas e que estão diretamente vinculadas com o comércio, como o Natal, Dias das Mães, Dias do País e Dias dos Namorados. E, olhando para a gestão atual, Emília Corrêa acerta novamente quando ela busca soluções, quando investe em asfaltamento das principais vias, em buscar parcerias com os empresários, em investir no transporte coletivo, ampliar a segurança e, principalmente, organizar os ambulantes.

A gestão anterior ficou marcada pelos conflitos com trabalhadores, gerando cenas lamentáveis e agressões que felizmente fazem parte de um “passado sombrio”. Hoje a Câmara Municipal e a PMA, junto com os ambulantes, tentam encontrar soluções em conjunto, dialogando sobre um espaço adequado e estruturado, que acomode bem os trabalhadores e consumidores em geral. A transformação se dará com a somação de todos, sem a hipocrisia dos críticos que pouco fizeram quando estavam no Poder…

Veja essa!

A Câmara Municipal de Aracaju promoveu audiência pública para discutir a organização do Centro Comercial da capital, com foco na situação dos vendedores ambulantes. O vice-líder da Prefeitura na Casa, vereador Lúcio Flávio, participou ativamente do encontro, que reuniu ambulantes, representantes do poder público e entidades da sociedade civil.

E essa!

A proposta debatida pela gestão municipal é a criação de um espaço adequado e estruturado para acolher a categoria, conciliando as necessidades dos trabalhadores informais e o ordenamento urbano da região central. Durante seu discurso, Lúcio Flávio relembrou sua atuação em defesa dos ambulantes em gestões anteriores, especialmente no período da pandemia.

Lúcio Flávio

“Para quem não me conhece, no período da pandemia, eu fui a única voz que se levantou contra a tentativa de impedir os ambulantes de trabalharem no Centro. Quando a Polícia Militar e agentes da EMSURB tentaram retirar trabalhadores, eu processei o então prefeito Edvaldo Nogueira para garantir o direito de todos trabalharem — tanto lojistas quanto ambulantes. Quando vi um agente da Emsurb dar uma gravata e tomar mercadoria de um trabalhador, aquilo me indignou profundamente”, recordou.

Soluções conjuntas

O parlamentar também destacou a importância de construir soluções conjuntas para os desafios do Centro Comercial: “Hoje, talvez precisemos encarar uma realidade que não é fácil para ninguém: para vocês, que levam o sustento para casa; para os empresários; para nós, vereadores; e para a Prefeitura. É um problema que só pode ser resolvido juntos — não apenas por um gabinete, não apenas por políticos em ar-condicionado, mas por quem está lá no sol e por quem está tomando decisões aqui dentro”, afirmou.

Sobre o Republicanos

O Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral) emitiu parecer contrário ao recurso apresentado pelo Partido Republicanos em Sergipe, que buscava a anulação de uma dívida de R$ 84.198,86 junto ao Tesouro Nacional. O valor decorre da desaprovação das contas do partido nas Eleições de 2022, por não ter aplicado recursos do fundo partidário em candidaturas de pessoas negras, conforme exige a legislação eleitoral.

Devolução de valores

O Republicanos apresentou manifestação à Justiça Eleitoral contra a decisão que determinou a devolução dos valores, alegando que a Emenda Constitucional (EC) nº 133, promulgada em agosto de 2024, afastaria a cobrança. O recurso do partido baseou-se em dois dispositivos da emenda. O artigo 3º, que autoriza a utilização dos valores não aplicados em candidaturas de pessoas negras nas quatro eleições subsequentes a partir de 2026, e o artigo 4º, que garante imunidade tributária aos partidos políticos.

Parecer I

No parecer, o procurador regional eleitoral, Rômulo Almeida, defendeu a manutenção da decisão judicial, pois não há respaldo legal para a extinção da dívida. Para o MP Eleitoral, o artigo 3º da EC nº 133/2024 configura norma de eficácia limitada por duas razões: sua aplicabilidade plena está condicionada à verificação de eventos futuros, ou seja, a aplicação do montante correspondente que deixou de ser utilizado nas quatro eleições subsequentes à promulgação da emenda, a partir de 2026;

Parecer II

E o artigo 3º carece de regulamentação infraconstitucional que detalhe os mecanismos de execução e, crucialmente, de fiscalização por parte dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). A ausência dessa normatização impede o controle e a definição da metodologia de cálculo para apurar o montante.

Uso irregular

Quanto ao artigo 4º, o MP Eleitoral ressaltou que a obrigação de devolução de valores ao erário não se trata de sanção tributária, mas sim de ressarcimento decorrente do uso irregular de recursos públicos. O órgão destacou ainda que a própria emenda autoriza, pelo seu artigo 6º, a utilização do fundo partidário para o pagamento de multas e devolução de recursos ao erário.

Transitou em julgado

Por fim, o MP Eleitoral ressaltou que o §2º do artigo 4º da EC 133/2024 limita a anulação de débitos a obrigações constituídas há mais de cinco anos – hipótese que não se aplica ao caso, já que a decisão que determinou ao partido a devolução dos valores transitou em julgado em 2024.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) cobrou esclarecimento sobre a morte de um jovem de Propriá, ocorrida no último domingo (28). Em pronunciamento na tribuna da Alese, Georgeo disse que o caso está repercutindo no município e região pelo fato da vítima falecer após ser atendida e liberada pouco depois no Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo.

Georgeo Passos II

“Um jovem identificado como João Paulo, morador do bairro Brasília, faleceu na tarde de domingo no Hospital Regional de Propriá após complicações recorrentes de um acidente de moto. O acidente ocorreu na madrugada na ladeira do hospital em Propriá. João Paulo foi socorrido, recebeu atendimento médico e chegou a ser liberado”, relatou Georgeo.

Georgeo Passos III

O deputado informou que horas depois da liberação João Paulo se sentiu mal e foi levado às pressas à unidade, mas não resistiu e faleceu. “É algo que, no mínimo, merece um esclarecimento, merece uma investigação. Se o paciente não estava em condições de receber alta médica porque recebeu? Qual foi o exame que faltou para detectar alguma coisa que o paciente estava passando naquele momento?”, indagou Passos.

População revoltada

Georgeo leu comentários de moradores registrados em uma publicação com a notícia da morte. “É revoltante. Meu amigo recebeu sofreu o acidente, foi atendido, recebeu alta sem os devidos cuidados, voltou pior e, infelizmente, não resistiu. Isso é negligência médica. Se houvesse mais atenção e responsabilidade poderia estar vivo hoje. Esse Hospital de Propriá a cada dia mostra mais descaso e nós como cidadãos precisamos cobrar providências urgentes”, escreveu um internauta.

Cobrou da SES

O parlamentar pede atenção da Secretaria de Estado da Saúde diante das reclamações que estão ocorrendo com frequência relacionadas ao atendimento no Hospital Regional de Propriá. “É preciso que as providências sejam tomadas para que as pessoas não percam suas vidas quando na busca do atendimento naquele hospital”, frisou Georgeo Passos.

Yandra Moura

A deputada federal Yandra Moura (União) esteve na última segunda-feira (29) nos municípios de Ribeirópolis e São Miguel do Aleixo. Em Ribeirópolis, Yandra visitou a Capela de Nossa Senhora da Boa Esperança, no povoado Queimadas, acompanhada do vereador Max de Zé de Toinho. Durante a visita, conversou com o pároco local e com moradores da comunidade. “Conferi a obra da reforma da Capela de perto a convite do amigo vereador Max e fiquei simplesmente encantada pelo que vi e como ela vai ficar quando estiver pronta”, afirmou.

São Miguel do Aleixo

Em São Miguel do Aleixo, a deputada participou das comemorações alusivas ao dia de São Miguel Arcanjo, padroeiro do município, a convite da prefeita Cleane de Everton. “Quero parabenizar a prefeita Cleane pela organização. Foi uma alegria celebrar ao lado do povo do Aleixo que sempre me recebe tão bem”, disse Yandra. A deputada ressaltou ainda a relevância de acompanhar de perto as demandas do interior sergipano. “Cada visita é uma oportunidade de ouvir as pessoas, fortalecer vínculos e reafirmar meu compromisso com quem vive nos municípios do nosso estado”, declarou.

Aprovação do STN

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) parabenizou o Governo do Estado pela política fiscal que garantiu, pela segunda vez na história, a nota A na classificação realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para avaliar a Capacidade de Pagamento dos Estados e Municípios (Capag). O indicador é o mais importante parâmetro utilizado para analisar a situação fiscal dos órgãos públicos e permite que aqueles mais bem classificados consigam contratar operações de crédito junto a instituições financeiras nacionais e internacionais com garantia da União.

Tesouro avaliando I

Para conceder a nota, o Tesouro avaliou três indicadores: endividamento; poupança corrente, que corresponde ao saldo entre receitas e despesas; e liquidez relativa, que é a relação entre a disponibilidade de caixa, obrigações financeiras e a receita do Estado, desconsiderando os repasses feitos pela União. Em todos eles, Sergipe obteve nota máxima. De acordo com Luciano Pimentel, ao alcançar, pelo segundo ano consecutivo, a maior classificação na avaliação da STN, o governo liderado por Fábio Mitidieri reafirma o compromisso com uma política fiscal responsável e eficiente.

Luciano Pimentel I

“O reconhecimento da STN, com base nos dados de 2024, confirma que a gestão estadual vem mantendo as contas equilibradas e criando condições sólidas para ampliar políticas públicas e investimentos que beneficiam diretamente a população. É uma vitória que reafirma a seriedade da administração e a confiança conquistada pelo Estado no cenário nacional”, afirmou.

Luciano Pimentel II

O deputado, que dedicou mais de 30 anos de sua vida ao setor bancário, enfatizou a relevância dessa avaliação para o desenvolvimento do estado. “Traz confiança no cenário nacional, com uma taxa de juros mais baixa nas operações de crédito e um maior prazo para retorno dos financiamentos. Por isso, parabenizo o governador Fábio Mitidieri, a secretária da Fazenda, Sarah Andreozzi, e toda a equipe econômica do Governo de Sergipe por essa conquista tão relevante para impulsionar o crescimento do nosso estado”, concluiu Pimentel.

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (MDB) marcou presença na oitiva realizada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no INSS. O interrogatório ouviu o presidente da Conafer (Confederação Nacional dos Agricultores Familiares), Carlos Roberto Ferreira Lopes, que foi preso em flagrante pela comissão por supostas irregularidades no depoimento, sob acusação de falso testemunho. O fato evidencia a gravidade dos indícios sob investigação.

Alessandro Vieira II

Com formação de delegado da Polícia Civil e reconhecida capacidade técnica de inquirir com precisão, o senador Alessandro Vieira utilizou a oportunidade da oitiva para questionar detalhes das operações, cobrar documentos e cruzamentos de dados, exigindo transparência e explicações concretas das entidades e pessoas envolvidas.

Alessandro Vieira III

Alessandro reforçou que a fraude no INSS representa um crime contra os mais vulneráveis, defendendo responsabilização exemplar de quem desvia recursos ou permite descontos indevidos em benefícios. “Quem mente diante de uma comissão de investigação afronta não só os membros, mas toda a sociedade. Cada centavo desviado ou descontado indevidamente de aposentados representa crime social e um ataque direto a milhões de famílias que dependem desse sistema”, reforça.

Trabalhos continuam

A CPMI do INSS segue apurando contratos, convênios e operações financeiras que resultaram em descontos indevidos nos benefícios previdenciários. Alessandro Vieira tem defendido que o trabalho da comissão precisa avançar com rigor técnico e independência, para garantir que irregularidades sejam identificadas e que os responsáveis sejam punidos.

Marcha para Jesus

No próximo dia 4 de outubro (sábado), Aracaju recebe a Marcha para Jesus 2025, um dos maiores eventos cristãos do mundo. A concentração será às 15h30 na Praça da Bandeira e o encerramento na Praça dos Mercados, reunindo milhares de fiéis em um grande ato de fé. Entre as atrações confirmadas estão a cantora Damares, o cantor Juninho Alê e o baiano Marcos Semeadores, que prometem animar e emocionar o público com louvor e adoração.

Marcos Semeadores I

Cantor, compositor e ministro do evangelho, Marcos Semeadores encontrou na música sua forma mais intensa de adoração e evangelização. Com uma voz marcante e um estilo único, ele traz para o cenário gospel uma proposta ousada: unir a leveza e a alegria do pagodão à profundidade da mensagem de Cristo.

Marcos Semeadores II

Sua trajetória musical é marcada pelo desejo de alcançar vidas através de canções que falam de fé, esperança e restauração. Em cada letra, Marcos transmite experiências pessoais e princípios bíblicos, conectando pessoas de diferentes gerações com uma linguagem simples e verdadeira.

Marcos Semeadores III

Sua música tem conquistado admiradores por todo o Brasil, recebendo elogios em marchas, igrejas e grandes eventos nacionais. Entre seus sucessos, estão os singles “Jesus ama você”, “Deus é por nós”, “Deus usa quem quer” e “Na presença”, que somam milhares de visualizações em plataformas digitais. Mais do que cantar, Marcos Semeadores acredita que sua missão é semear a Palavra através da música, alcançando corações onde muitas vezes a pregação não chega.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com